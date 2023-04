08:39

Materiały opublikowane przez rosyjskich blogerów wojennych wskazują na to, że ukraińskie siły zajęły pozycje na lewym (wschodnim) brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - powiadomił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



08:24

Gdyby Niemcy nie kalkulowały, nie starały się opóźnić wejścia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, dzisiaj nie byłoby wojny - ocenił wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. W naszym przekonaniu, im szybciej Ukraina przystąpi do NATO tym lepiej, bo będzie to gwarancja bezpieczeństwa dla całego regionu - dodał.



Zapewnił równocześnie, że strona polska "cały czas stara się przekonywać zachodnich partnerów do tego, żeby zmienili zdanie i żeby Ukraina jak najszybciej przystąpiła do Sojuszu".

07:51

Szanse na to, że Ukraina w jakiejś przewidywalnej perspektywie stanie się członkiem NATO, są dość małe. W Sojuszu nie ma w tej sprawie konsensusu, a USA nie są gotowe na objęcie Ukrainy gwarancjami bezpieczeństwa - powiedział PAP koordynator programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w PISM Wojciech Lorenz.



Lorenz zauważył, że różni politycy odwołują się do deklaracji przyjętej w 2008 roku na szczycie NATO w Bukareszcie, gdzie w komunikacie znalazło się sformułowanie o tym, że Ukraina i Gruzja będą w przyszłości członkami Sojuszu. Ci politycy, dodał, poprzez to nawiązanie starają się pokazać, że nie dojdzie do żadnego porozumienia z Rosją, ani ustępstw wobec niej, polegających na mniej lub bardziej formalnym uznaniu jej strefy wpływów.

07:35

W nocy rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Charków rakietami C-300. W czasie ostrzału w Charkowie zapaliła się stacja benzynowa. Śledczy badają przyczyny pożaru.