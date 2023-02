Jednostki wojsk rakietowych i artylerii uderzyły w dwa rejony koncentracji armii rosyjskiej oraz stację radarową - poinformował na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. "Nie można wykluczyć, że wojna w Ukrainie przekształci się w konflikt atomowy, co budzi wielkie zaniepokojenie" - ocenił szef dyplomacji Stolicy Apostolskiej arcybiskup Paul Richard Gallagher. 10. pakiet sankcji UE wobec Rosji formalnie wszedł w życie. Obejmuje m.in. zakazy eksportu do Rosji krytycznych technologii i towarów przemysłowych, restrykcje przeciw mediom powiązanym z Kremlem i rosyjskim bankom. Niedziela to 368. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji z 26.02.2023 r.

07:22 Jeśli nie będzie nowych rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną to nie będzie też kolejnych przerw w dostawach prądu - poinformował minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko. Dodał, że zdołano zgromadzić "pewne rezerwy" energii.



Dodał, że ewentualne przerwy w dopływie prądu mogą być jedynie spowodowane pracami naprawczymi. 07:17 Ukraina rozwija się cyfrowo mimo trwającej wojny. W 2022 r. awansowała o 23 miejsca w indeksie rozwoju e-administracji - zauważyli eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zwrócili uwagę, że na sprawne funkcjonowanie państwa w czasie wojny pozwala m.in. aplikacja Diia.



"W aplikacji można też zgłaszać straty materialne powstałe w wyniku działań wojennych, co pomaga administracji państwowej wspierać osoby, które ucierpiały, oraz zbierać wiedzę o skali zniszczeń" - wskazali eksperci PIE. 07:06 Wojna zakończy się zwycięstwem Ukrainy i upadkiem Rosj. Federacja Rosyjska, jaką znaliśmy przed wojną, przestanie istnieć - mówi w rozmowie z PAP szef rządu Czeczenii na uchodźctwie Achmied Zakajew.



"Jestem optymistą, jeśli chodzi o koniec tego konfliktu. I jest to optymizm uzasadniony. Wojna zakończy się zwycięstwem Ukrainy i upadkiem Rosji. Nie dało się nie przewidzieć, że wywołanie takiej agresji przeciwko suwerennemu sąsiadowi skończy się w sposób opłakany dla agresora" - mówi Zakajew. Justyna Lasota-Krawczyk