Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził Chersoń w kilka dni po opuszczeniu miasta przez oddziały rosyjskie. Podziękował Zachodowi za wsparcie i dostarczaną broń. Ukraina umacnia granicę z Białorusią. "To tylko kwestia czasu, gdy ich ogromna liczba zacznie uciekać z Rosji i Białorusi na terytorium cywilizowanych krajów" – uważa sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow. Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało rezolucję rekomendującą m.in. stworzenie spisu szkód wojennych wyrządzonych przez Rosję na Ukrainie. Ma to być pierwszy krok na drodze do reparacji wojennych. Poniedziałek jest 264. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia w Charkowie. / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

21:28

Ukraińscy wojskowi nie zaakceptują żadnych kompromisów, Rosja ma opuścić całe zajęte terytorium - oświadczył naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny w rozmowie z najwyższym rangą dowódcą wojskowym USA gen. Markiem Milleyem.

Zapewniłem, że będziemy walczyć, póki starczy nam sił. Nasz cel to wyzwolenie całej ukraińskiej ziemi spod rosyjskiej okupacji. Nie zatrzymamy się na tej drodze pod żadnym warunkiem. Ukraińscy wojskowi nie zaakceptują żadnych negocjacji, uzgodnień czy kompromisowych rozwiązań. Warunek do (podjęcia) negocjacji jest jeden: Rosja ma opuścić wszystkie zajęte terytoria - napisał gen. Załużny w komunikatorze Telegram.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy podkreślił, że sytuacja na froncie jest stabilna i pod kontrolą. Zaznaczył, że poinformował rozmówcę o operacyjnej sytuacji i najpilniejszych potrzebach ukraińskiego wojska.

Uważnie obserwujemy działania przeciwnika na granicy z Białorusią i budujemy solidną tarczę do obrony Ukrainy z północy - dodał.

21:09

Agresor zapłaci za swoje czyny - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nazywając przyjętą tego dnia rezolucję ONZ popierającą reparacje wojenne od Rosji dla Ukrainy dyplomatyczną wygraną.

Od wyzwoleńczego zwycięstwa w Chersoniu do dyplomatycznego zwycięstwa w Nowym Jorku - Zgromadzenie Ogólne ONZ dało właśnie zielone światło dla utworzenia mechanizmu w sprawie reparacji za rosyjskie zbrodnie na Ukrainie. Agresor zapłaci za to, co zrobił! - napisał prezydent na Twitterze.

20:55

Rosyjski żołnierz podczas okradania domu na południu Ukrainy przystawił właścicielce domu karabin do głowy, żądając, by zdradziła mu kod dostępu do sejfu; okazało się, że chodzi mu o robota kuchennego, którego nie znał - poinformowała agencja UNIAN.

20:22

Kierując się przykładem Polski, wzmacniamy naszą granicę z Białorusią - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow, cytowany przez portal RBK-Ukraina. Daniłow zaznaczył, że wzmacnianie granic jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wojskowego i w związku z możliwym napływem uchodźców. "To tylko kwestia czasu, gdy ich ogromna liczba zacznie uciekać z Rosji i Białorusi na terytorium cywilizowanych krajów" - uważa sekretarz RBNiO. Granica ukraińsko-białoruska ma długość 1084 km, z czego ok. 750 km to granica lądowa, a 325 km rzeki; ok. 120 km przypada na strefę wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni atomowej.

20:12

Wycofanie sił rosyjskich z prawego brzegu Dniepru znacząco utrudni ich działania w przyszłości. Według nieoficjalnych doniesień, już dziś pododdziały ukraińskie miały podjąć próbę sforsowania Dniepru - poinformowali główni specjaliści Ośrodka Studiów Wschodnich Andrzej Wilk i Piotr Żochowski.

19:34

Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało rezolucję rekomendującą stworzenie spisu szkód wojennych wyrządzonych przez Rosję w Ukrainie oraz ustanowienie międzynarodowego mechanizmu ws. reparacji. Ma to być pierwszy krok na drodze do reparacji wojennych. Za rezolucją zgłoszoną przez Ukrainę i popartą przez Polskę zagłosowały 94 państwa, a 14 było przeciw. 73 kraje wstrzymały się od głosu.

19:09

Państwa członkowskie UE i sama Unia dostarczyły Ukrainie broń i sprzęt o wartości 8 mld euro - oświadczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych krajów Wspólnoty w Brukseli. Jak wyliczył, suma ta stanowi około 45 proc. wsparcia, które Kijowowi dostarczyły Stany Zjednoczone. Zapewnił też, że Unia nadal będzie izolować Rosję na arenie międzynarodowej.

18:44

W okupowanym przez siły rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy każdego tygodnia umiera ok. 150 osób, czyli cztery, pięć razy więcej niż przed wojną - informują lojalne wobec Kijowa mariupolskie władze miejskie."Umiera około 25 osób dziennie. Dzieci się praktycznie nie rodzą. Pod okupacją miasto umiera" - napisała rada miejska w Telegramie.

18:37

Wojskowa komenda uzupełnień obwodu brzeskiego na Białorusi ogłosiła przetarg na druk 50 tys. kart mobilizacyjnych - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Podaje też, że rosyjskie siły planują ogłosić pełną ewakuację kilku miast w Donbasie. Termin wykonania zlecenia to 31 grudnia.



18:14

Ukraina na dzień 14 listopada wyzwoliła 52,5 proc. terytoriów zajętych przez Rosję po rozpoczęciu wojny - przekazała agencja Unian, powołując się na OSINT.



Telegram

17:57

Administracja USA ogłosiła sankcje przeciwko sieci podmiotów zarejestrowanych m.in. w Armenii, Szwajcarii i Tajwanie, które zajmowały się dostarczaniem technologii dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Sankcje objęły też rodziny, firmy i współpracowników oligarchów Sulejmana Kierimowa i Andrieja Guriewa.



17:49

Wycofanie rosyjskich sił z Chersonia w rosyjskiej telewizji nazwano "przegrupowaniem wojsk".

17:37

Alena Solomonova uwieczniła na zdjęciach wyzwolony spod rosyjskiej okupacji Chersoń.

Dzieci z ukraińskimi flagami na ulicach miasta. / Alena Solomonova / PAP

Mieszkańcy na ulicach Chersonia. / Alena Solomonova

Ukraińscy żołnierze / Alena Solomonova / PAP

Zniszczony budynek więzienia w Chersoniu. / Alena Solomonova / PAP

Billboard z rosyjską propagandą w wyzwolonym Chersoniu. / Alena Solomonova / PAP

17:34

"Rosja musi zapłacić pełne reparacje za szkody wyrządzone na Ukrainie" - powiedział Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas debaty na forum Zgromadzenia Ogólnego. Odniósł się w ten sposób do rezolucji dotyczącej utworzenia rejestru szkód i mechanizmu reparacyjnego dla Ukrainy. Dokument mówi też o potrzebie ustanowienia mechanizmu reparacyjnego, choć jest jedynie pierwszym krokiem w tym procesie.

17:25

Ukraińscy dziennikarze zrzeszeni w organizacji Mediaruch zwrócili się do przedstawicieli najwyższych władz Ukrainy z prośbą o przywrócenie akredytacji dziennikarzom ukraińskim i zagranicznym, którzy opisywali między innymi ostatnie wydarzenia w Chersoniu.

17:13

Sankcje nałożone przez UE na Rosję działają; jestem wam wdzięczny za ich nałożenie - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wystąpieniu wyemitowanym przez łącze wideo, zwracając się do szefów MSZ państw unijnych, którzy zgromadzili się w Brukseli. Zaapelował jednocześnie o silniejsze sankcje energetyczne, rozszerzenie listy sankcji indywidualnych oraz całkowite zakazanie rosyjskiej propagandy w UE.

16:55

Na wyzwolonym terytorium obwodu chersońskiego na południu Ukrainy trwają działania stabilizacyjne, m.in. wykrywani są miejscowi kolaboranci, zdrajcy i agenci rosyjskich służb specjalnych - informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).



Telegram

16:30

Kanada przekaże Ukrainie dodatkową pomoc wojskową o wartości 500 mln CAD - poinformował premier Kanady Justin Trudeau. Zapowiedział też kolejne sankcje wobec Rosji.

16:14

W wyzwolonej miejscowości Archanhelske w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, znaleziono ciała małżeństwa zamordowanego w piwnicy ich domu przez rosyjskich żołnierzy; według wstępnych doniesień ofiary doznały uszkodzeń czaszki - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna.



16:08

"Władimir Putin podejmuje osobiście coraz więcej decyzji. Reżim rosyjski w ostatnich miesiącach stał się jeszcze bardziej jednoosobowy" - przekonywał w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w Radiu RMF24 Michał Potocki, dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" i autor książek na temat Ukrainy. "Realna rola ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa stała się jeszcze bardziej ograniczona" - dodał.

15:50

"Niedawne przekazanie przez Polskę Ukrainie dodatkowych 1570 systemów łączności satelitarnej Starlink stanowi część naszego kompleksowego wsparcia dla Kijowa i Ukraińców" - poinformowało w na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej. "Polska przekazała Ukrainie łącznie ponad 13,5 tys. terminali. Wsparcie Ukrainy w pokonaniu rosyjskiej agresji będzie dzisiaj tematem rozmów Rady UE ds. Zagranicznych" - napisano.

15:47

"Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns przebywa w stolicy Turcji Ankarze, w której ma się spotkać ze swoim rosyjskim odpowiednikiem" - przekazał anonimowy urzędnik Białego Domu, cytowany przez agencję Reutera. "Nie prowadzi żadnych negocjacji. Nie rozmawia o porozumieniu w sprawie wojny na Ukrainie" - podał urzędnik, dodając, że Burns poruszy także kwestię obywateli amerykańskich zatrzymanych w Rosji.

15:45

"W wyniku wojny Unia Europejska się zmieni i Polska będzie miała w niej bardziej centralne znaczenie" - powiedział ambasador Niemiec Thomas Bagger podczas debaty "Niemcy i Polska wobec Ukrainy". Zapewnił też, że w Niemczech nie będzie powrotu do relacji z Rosją sprzed wojny i dawnej polityki energetycznej.



15:30

Putin podpisał dekret zezwalający na wcielanie cudzoziemców do sił zbrojnych Rosji - informuje NEXTA.

15:16

Prezydent USA Joe Biden i chiński prezydent Xi Jinping podkreślili swój sprzeciw wobec gróźb użycia broni jądrowej na Ukrainie - podał Biały Dom w komunikacie ze spotkania na indonezyjskiej wyspie Bali. Biden miał też poruszyć m.in. temat agresywnych działań Chin wobec Tajwanu i nieuczciwych praktyk handlowych. Jak podkreślono w oświadczeniu, rozmowa przywódców mocarstw była szczera i dotyczyła m.in. ustalania zasad mających zapewnić, że rywalizacja między USA i ChRL nie przerodzi się w konflikt.

15:00

"Dziękuję jednostkom Sił Obrony za ogromny wysiłek na rzecz wyzwolenia Chersonia! Operacja trwała od początku września i zakończyła się naszym sukcesem" - napisał naczelny dowódca armii Ukrainy gen. Wałerij Załużny w komunikatorze Telegram.

Telegram

14:45

"Trudno będzie o sformułowanie jednoznacznego stanowiska w kwestiach globalnych oraz wojny w Ukrainie podczas szczytu G20" - ocenił kanclerz Niemiec Olaf Scholz, biorący udział w spotkaniu przywódców państw na indonezyjskiej wyspie Bali.

14:37

Nie ma dzisiaj na stole szefów dyplomacji Unii Europejskiej propozycji 9. pakietu sankcji wobec Rosji. Budzi to irytacje niektórych krajów. "Na razie nie ma takiego parcia do sankcji, jakie było na początku" - mówi RMF FM unijny dyplomata. Na sankcje wciąż bardzo naciskają Polska, kraje bałtyckie i Szwecja. Reszta państw się nie spieszy. "Nie ma żadnego przestoju" - zapewnia szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

14:00

Siły rosyjskie od kilku dni wywożą z Białorusi pociski do systemów rakietowych S-300 i S-400, to uzbrojenie trafia następnie na front w obwodach donieckim i ługańskim, na wschodzie Ukrainy - powiadomił Biełaruski Hajun, niezależny projekt monitorujący ruchy wojsk na terytorium Białorusi.

13:15

W obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na maszt przed siedzibą władz w wyzwolonym Chersoniu wciągnięto ukraińską flagę państwową i odśpiewano hymn. Zełenski wręczył odznaczenia ukraińskim żołnierzom.



Telegram

13:12

Mieszkaniec Doniecka, który walczył po stronie Rosji od 2014 r., a w trakcie trwającej od lutego rosyjskiej inwazji walczył jako czołgista w Mariupolu, został skazany na 12 lat więzienia - informuje prokuratura generalna.

13:00

Ministerstwo obrony Rosji podało, że 14 listopada dzięki "zażartej walce rosyjskich jednostek" wieś Pawłowka, na terenie obwodu donieckiego, znalazła się pod pełną kontrolą sił rosyjskich.

12:43

Odbicie Chersonia świadczy o męstwie ukraińskich żołnierzy i pokazuje jak ważna jest pomoc Zachodu dla Ukrainy - oświadczył sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg ostrzegł także, że nie wolno ulec pokusie zlekceważenia Rosji. Wciąż jest niebezpieczna - oświadczył.

12:41

Litwa przekazała Ukrainie kolejne 12 transporterów opancerzonych: 10 moździerzy samobieżnych i dwa opancerzone transportery sterowane ogniem. Ukrainie przekazano również niezbędną amunicję 120 mm - poinformował minister obrony narodowej Arvydas Anuszauskas.

12:14

Grupa deputowanych do ukraińskiego parlamentu (Rady Najwyższej) opracowała projekt oświadczenia adresowanego do państw G20, w którym władze w Kijowie wzywają najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje świata do wykluczenia z tego gremium Rosji - powiadomiło Radio Swoboda.

Jak dodała agencja Interfax-Ukraina, inwazja Rosji na sąsiedni kraj została oceniona w dokumencie jako przejaw terroryzmu, dokonany w celu zniszczenia ukraińskiej państwowości i ukraińskiego narodu. Kijów wzywa też społeczność międzynarodową do wzmocnienia sankcji wobec Kremla oraz udzielenia zaatakowanemu krajowi większej pomocy militarnej, gospodarczej i finansowej.

11:20

Rosyjscy okupanci na podbitych terenach obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy obawiają się miejscowego ruchu oporu i oferują rzekome nagrody finansowe za donosy na partyzantów; w rzeczywistości jest to pretekst, by zatrzymywać niewygodne osoby - powiadomił w poniedziałek ukraiński rządowy portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

10:20

Dziś Chersoń odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski - informuje agencja Reutera powołując się świadków. Tam zwracając się do ukraińskich oddziałów powiedział: Posuwamy się na przód. Jesteśmy gotowi na pokój, pokój dla całego naszego kraju.

Zełenski podziękował także NATO i krajom zachodnim za dostawy uzbrojenia, dzięki którym Ukraina jest w stanie walczyć z Rosją. Jak przyznał, wyrzutnie HIMARS odgrywają na polu bitewnym ogromną rolę.

09:48

Nadchodząca zima przyniesie zmianę warunków trwającej na Ukrainie wojny, która w tym czasie stanie się bardziej statyczna, a trudne warunki dodatkowo osłabią niskie już morale rosyjskich żołnierzy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

09:29

Mimo porażek rosyjskiej armii na Ukrainie, prezydent Władimir Putin nie odwoła niepopularnego ministra obrony Siergieja Szojgu, ponieważ darzy go pełnym zaufaniem, a postawienie na czele resortu nowej osoby byłoby zbyt ryzykownym posunięciem - ocenił doradca szefa ukraińskiego MSW Wadym Denysenko.

09:13

Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Andrzej Wilk uważa, że wycofanie się Rosjan z Chersonia nie oznacza, że miasto jest bezpieczne. Możliwe, że będzie celem zmasowanych ataków rosyjskiej artylerii, wręcz równane z ziemią - jak Mariupol, a ludność trzeba będzie ewakuować w głąb Ukrainy.

Wycofanie się wojsk rosyjskich było przygotowaną i przeprowadzoną zgodnie z zasadami sztuki wojennej operacją - powiedział Wilk.

Jego zdaniem dla Rosjan była to jedyna rozsądna decyzja.

09:10

Obecna sytuacja na froncie to nie jest moment, by zwolnić tempo wsparcia dla Ukrainy czy naciskać na negocjacje. Dotychczasowe sukcesy nie są wystarczającą gwarancją dla przyszłości Ukrainy, a ewentualna pauza operacyjna będzie działać na korzyść Rosji - argumentuje w najnowszej analizie amerykański ośrodek ISW.

09:06

Wycofanie wojsk z Chersonia to dla Rosjan upokorzenie - ocenił gen. Janusz Bronowicz w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Jego zdaniem to moment przełomowy dla Federacji Rosyjskiej, który Władimira Putina może kosztować nawet utratę władzy, np. na rzecz któregoś z "twardogłowych" jak szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

08:23

Rosyjski piosenkarz Oleg Gazmanow, rozpowszechniający w swych utworach propagandę Kremla, "odwołał" koncert w Chersoniu na południu Ukrainy, tłumacząc się małą liczbą sprzedanych biletów - powiadomiła w poniedziałek ukraińska agencja UNIAN. Chersoń i zachodnia część obwodu chersońskiego zostały w piątek wyzwolone spod rosyjskiej okupacji.

07:34

Ukraiński rząd może przejąć kontrolę nad kolejnymi przedsiębiorstwami, które nie w pełni angażują się w obronę kraju przed rosyjską inwazją - ostrzegł minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko w rozmowie z dziennikiem "Financial Times".

Polityk nawiązał w ten sposób do decyzji władz w Kijowie z 7 listopada. Jak oznajmił wówczas sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow, akcje pięciu ukraińskich przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym, w tym największej firmy wydobywającej ropę Ukrnafta, producenta silników lotniczych Motor Sicz i fabryki ciężarówek AwtoKrAZ, zostały przejęte przez państwo. Firmami będzie zarządzać ministerstwo obrony, a po zakończeniu stanu wojennego aktywa mogą zostać zwrócone właścicielom lub zostaną za nie wypłacone odszkodowania.

Musimy przetrwać, to jest wspólne zadanie dla wszystkich (Ukraińców). Jeśli władze widziałyby, że ktoś (jeszcze) próbuje grać w jakieś własne gry, (nie starając się) osiągnąć tego celu i bronić się przed Rosją, to jestem pewien, że zostałyby podjęte odpowiednie decyzje - zadeklarował w niedzielę Hałuszczenko.

07:24

Polski rząd we współpracy z Kijowem zmienia strategię wobec uchodźców wojennych. Temu ma służyć budowa osiedli kontenerowych dla 20 tys. uchodźców wewnętrznych - pisze "Rzeczpospolita".

06:40

Rosyjskie oddziały zniszczyły kluczową infrastrukturę opuszczając Cherosoń - powiedział prezydent Zełenski. W mieście nie ma elektryczności, ciepła ani bieżącej wody. Burmistrz miasta mówi o tragicznej sytuacji mieszkańców, którzy nie mają wody, lekarstw i chleba.

04:51

W obwodzie chersońskim armia Rosji pozostawiła po sobie ślady takich samych okrucieństw, jak w innych regionach, w których była - powiedział w wieczornym wystąpieniu w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W regionie już udokumentowano ponad 400 zbrodni wojennych - dodał.