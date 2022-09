To już 200. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ostatnie dni przyniosły kontrofensywę obrońców i wielkie sukcesy. Wczoraj ogłoszono, że Rosjanie wycofali się z Kupiańska i Iziumu w obwodzie charkowskim. Pojawiają się także doniesienia o walkach w Łymaniu w obwodzie donieckim, czy szturmie na lotnisko pod Donieckiem. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z wojny w naszej relacji minuta po minucie 11.09.2022.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

10:10

Armia ukraińska odbiła ponad 3 tysiące kilometrów kwadratowych terytorium w ciągu ostatnich pięciu dni - podaje Instytut Badań nad Wojną.

Jak podkreślono - to więcej, niż Rosjanom udało się zdobyć od kwietnia.

Siły ukraińskie prawdopodobnie zdobędą samo miasto Izium w ciągu najbliższych 48 godzin, jeśli jeszcze tego nie zrobiły. Wyzwolenie Izium będzie najważniejszym osiągnięciem militarnym Ukrainy od zwycięstwa w bitwie pod Kijowem w marcu - podkreślono.

09:52

Rosja przetrzymuje w obozie jenieckim w Ołeniwce ukraińską medyczkę w dziewiątym miesiącu ciąży. Trafiła do celi z 20 innymi więźniami i musiała spać na podłodze. Krewni i znajomi kobiety obawiają się, co stanie się z dzieckiem, jeśli urodzi w obozie - podała BBC.

Wojskowa medyczka Mariana Mamonowa została wzięta do niewoli na początku kwietnia, gdy służyła w Mariupolu. Zamknięto ją w obozie w Ołeniwce na kontrolowanym przez wojska rosyjskie obszarze wschodniej Ukrainy, gdzie kilkudziesięciu ukraińskich jeńców zginęło niedawno w wyniku eksplozji, za którą według ekspertów stała Rosja.

Mąż Mamonowej, Wasyl, dowiedział się, że zostanie ojcem, gdy Mariana służyła na froncie. Od tamtej pory jej nie widział. Naprawdę chciała mi to powiedzieć osobiście, ale zamiast tego wysłała małe wskazówki, emoji z matką, ojcem i małym dzieckiem - powiedział BBC.

Kilka tygodni później Wasyl dotarł w mediach społecznościowych do informacji, że Mariana została schwytana przez rosyjskie wojska.

09:33

W ciągu ostatnich 24 godzin siły ukraińskie kontynuowały znaczące postępy w rejonie Charkowa. Rosja prawdopodobnie wycofała jednostki z tego obszaru, ale walki trwają wokół strategicznie ważnych miast Kupiańsk i Izium - napisano w codziennej aktualizacji brytyjskiego wywiadu.

7 września 2022 r. prezydent (Rosji Władimir) Putin powiedział, że tylko 60 000 ton zboża wyeksportowanego z Ukrainy od sierpnia trafiło do krajów rozwijających się, a większość do państw UE. Twierdzenie Putina nie jest prawdziwe. Według danych ONZ około 30 proc. zostało dostarczone do krajów o niskich i średnich dochodach w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Rosja stosuje celową strategię dezinformacji, starając się zrzucić winę za problemy związane z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, zdyskredytować Ukrainę i zminimalizować sprzeciw wobec swojej inwazji - dodano w komunikacie.

09:02

Rosjanie zbombardowali strefę przemysłową w Kramatorsku - poinformował szef administracji Ołeksandr Honczarenko.

08:04

Działanie kontrolowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy zostało zatrzymane; VI blok odłączono nocą od sieci elektrycznej - informuje w niedzielę ukraiński koncern Enerhoatom.

"Dziś, 11 września 2022 roku, nocą, o godz. 3.41, blok nr VI Zaporoskiej Elektrowni Atomowej odłączono od sieci elektrycznej. Trwa przygotowanie do jego wychłodzenia i przeniesienia w stan zimny" - czytamy w komunikacie.

Telegram

07:50

Jak wyglądały postępy kontrofensywy w ostatnich dniach?

07:05

Trwa deokupacja Ukrainy. Łącznie w ostatnich dniach spod rosyjskiej okupacji wyzwolono ok. 2 tys. km kwadratowych ukraińskiego terytorium. Nasze siły weszły do Kupiańska, trwa wyzwalanie miejscowości rejonu (powiatu) kupiańskiego i iziumskiego obwodu charkowskiego - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak dodano, "w odpowiedzi na pomyślne działania Sił Zbrojnych Ukrainy rosyjscy okupanci prowadzą kontrdziałania". Według sztabu w miejscowościach leżących na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu charkowskiego i chersońskiego siły rosyjskie wzmacniają "reżim administracyjno-policyjny", wprowadzany jest zakaz wjazdu i wyjazdu z miejscowości, wprowadzono godzinę policyjną. W Chersoniu przeprowadzono rewizje mieszkań na osiedlu, z którego widać most Antonowski.

W komunikacie poinformowano też o "licznych stratach sanitarnych" armii rosyjskiej na odcinku charkowskim.

06:30

Pojawiają się informacje, że Ukraińcy nacierają na lotnisko na przedmieściach Doniecka.

06:24

Od kilku tygodni mówiono o kontrofensywie w obwodzie chersońskim. Mogła to być jednak zasłona dymna, gdyż w ostatnich dniach Ukraińcy przeprowadzili szereg udanych działań na drugim końcu kraju - w obwodzie charkowskim.

Armia odbiła z rąk rosyjskiej nie tylko miasta Bałaklija i Kupiańsk, ale także Izium.

Do odwrotu przyznało się samo Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, oczywiście tłumacząc, że miało to na celu "zwiększenie wysiłków" w celu "wyzwolenia" Donbasu.

Pojawiły się także doniesienia, że Ukraińcy nacierają na Łyman w obwodzie donieckim. W sieci są filmiki pokazujące, że armia wjechała także do obwodu ługańskiego, w rejon Siewierodoniecka.

06:00

Siły ukraińskiej obrony terytorialnej wyzwoliły dwie kolejne miejscowości, Wasyłenkowe i Artemiwkę w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju - oświadczył w sobotę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Krok za krokiem nasi żołnierze wyzwalają ukraińską ziemię. Żołnierze 113. Oddzielnej Brygady Obrony Terytorialnej wyzwoliły Wasyłenkowe i Artemiwkę w obwodzie charkowskim - poinformował w Telegramie.

Szef państwa przypomniał, że wolności nie zdobywa się w prosty sposób. Ukraińscy obrońcy ceną własnego życia walczą o niepodległość dla każdego z nas - napisał, dziękując wojskowym za ich poświęcenie. Jesteśmy dumni z każdej i każdego z was! - oświadczył prezydent Zełenski.