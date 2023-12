"Ukraina jest i zawsze będzie częścią wolnego świata. Oznacza to, że nasz przemysł obronny będzie częścią znacznie większego systemu obronnego. Zawarliśmy już porozumienia z wieloma wiodącymi krajami i firmami w sprawie wspólnej produkcji. Będzie więcej takich porozumień (...), więcej wspólnego wytwarzania broni z krajami wiodącymi w tej dziedzinie" - dodał ukraiński przywódca i zapowiedział, że Ukraina może wejść do pierwszej dziesiątki państw - producentów broni.

"Zadanie Ukrainy jest bardzo jasne: musimy spowodować, by nasz kraj był na tyle silny i skutecznym, by Rosja wiedziała, że każde jej uderzenie spotka się z naszą odpowiedzią. Można to osiągnąć tylko dzięki wystarczającej produkcji naszej broni" - podsumował Wołodymyr Zełenski.

18:44

W wyniku wojny na Ukrainie i zachęt ze strony Władimira Putina, Rosja przeżywa "epidemię" donosicielstwa - pisze "Wall Street Journal". Karane są osoby komplementujące wygląd prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, noszące antywojenne przypinki czy słuchające we własnym mieszkaniu ukraińskiego hymnu.

17:25

Władze rosyjskie próbują zneutralizować ruch żon i matek żołnierzy zmobilizowanych na front, przeciwstawiając im analogiczne, ale lojalne wobec Kremla organizacje popierające wojnę na Ukrainie, jak np. ruch o nazwie Katiusza - podał niezależny rosyjski portal Chołod.

15:41

Rosja używa jeńców wojennych w działaniach przeciwko władzom ukraińskim; w ostatnich miesiącach żołnierze ukraińscy dzwonią z niewoli do rodzin i wzywają swych bliskich do protestów, twierdząc, że władze w Kijowie nic nie robią w ich sprawie - podał portal Politico.

15:18

Jeżeli Ukraina nie otrzyma na początku 2024 roku obiecanej pomocy finansowej z UE i USA, nastąpią opóźnienia w wypłatach emerytur i pensji dla pracowników sektora budżetowego - powiedziała wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko, cytowana przez portal Hromadske.

Ukraiński rząd ma trudności ze znalezieniem funduszy na opłacenie usług publicznych i świadczeń po tym, jak obiecane finansowanie od najbliższych sojuszników nie zostało zrealizowane. Kijów potrzebuje w przyszłym roku 37 miliardów dolarów dofinansowania z zewnątrz - czytamy w publikacji portalu.

Wicepremier Swyrydenko stwierdziła, że w 2024 r. dla budżetu Ukrainy priorytetem będą wydatki na obronę i obsługę zadłużenia, co oznacza "wysokie ryzyko niedofinansowania niektórych sektorów społecznych". Jeśli pomoc zagraniczna nie napłynie, władze w Kijowie mogą zostać zmuszone do opóźnienia wypłaty wynagrodzeń dla 500 tys. urzędników służby cywilnej i 1,4 mln nauczycieli. Świadczeń nie dostanie też 10 mln emerytów. Wicepremier wyraziła nadzieję, że UE zatwierdzi wsparcie w lutym i wypłaci środki do końca marca. Ale powiedziała też, że to nie wystarczy.

Hromadske przypomina, że minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko zauważył niedawno, że istnieje ryzyko związane z otrzymaniem pomocy w styczniu i lutym, więc rząd planuje aktywować zasoby walutowe w celu pokrycia wydatków. Marczenko stwierdził też, że wdrożono już "plan B", który zakłada "wewnętrzne przeniesienie środków publicznych", dzięki któremu "być może będzie możliwa wypłata świadczeń w styczniu i lutym 2024 r."

13:41

Wyrok 15 lat pozbawienia wolności otrzymał przywódca prorosyjskiej, separatystycznej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Dienis Puszylin, który został skazany zaocznie za zamach na integralność terytorialną Ukrainy oraz kolaborację z rosyjskimi władzami okupacyjnymi - poinformowała ukraińska prokuratura.

"W ramach oskarżenia publicznego prokuratorów Donieckiej Prokuratury Obwodowej, obywatel Ukrainy został skazany za naruszenie integralności terytorialnej (...) Ukrainy oraz za kolaborację" - ogłosiła doniecka prokuratura w komunikacie.

Dienis Puszylin pozbawiony został ponadto praw do zajmowania stanowisk m.in. w organach państwowych i samorządowych na 15 lat. Sąd zdecydował również o konfiskacie jego mienia.

13:22

Na 15 lat pozbawienia wolności został skazany 46-letni mieszkaniec Kijowa, który przekazywał Rosjanom dane ułatwiające ataki na infrastrukturę krytyczną i obiekty wojskowe - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na swojej stronie internetowej.

SBU przekazała, że Kijowianin został zwerbowany przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) w sierpniu 2022 roku. Fotografował i nagrywał obiekty infrastruktury energetycznej takie jak elektrociepłownie, a także lokalizacje oddziałów ukraińskiego wojska i Gwardii Narodowej. Zaangażował w swoją działalność znajomego 39-latka, również mieszkańca Kijowa, który ukrywał się pod pseudonimem "Narik".

12:56

Tylko w grudniu wojska rosyjskie 81 razy zastosowały broń chemiczną przeciwko walczącym z nimi siłom obrony Ukrainy, a od początku inwazji na pełną skalę zarejestrowano 465 ataków chemicznych - poinformowało Dowództwo Sił Wsparcia ukraińskiej armii.

"Od początku inwazji na pełną skalę siły obrony (Ukrainy) odnotowały 465 faktów zastosowania przez Federację Rosyjską amunicji, zawierającej toksyczne chemikalia. 81 przypadków odnotowano tylko w grudniu tego roku. Jednocześnie dynamika użycia (broni chemicznej) wzrasta. Przykładowo jednego dnia, 19 grudnia, przeprowadziła osiem ataków z użyciem chemikaliów" - oświadczyło dowództwo na Telegramie.

W komunikacie wyjaśniono, że Rosjanie stosują przeważnie granaty K-51, RGR i zrzucane z dronów granaty gazowe Drofa-PM. Używane są także "improwizowane urządzenia wybuchowe wyposażone w substancje drażniące". Prowadzone są też ostrzały artyleryjskie z użyciem substancji niebezpiecznych chemicznie - wskazano.

11:38

Sytuacja na wschodnim odcinku frontu jest trudna; wojska rosyjskie prowadzą intensywne działania ofensywne na kierunku kupiańskim, łymańskim, siwerskim i bachmuckim - poinformował dowódca ukraińskich sił lądowych, generał Ołeksandr Syrski.

Generał wskazał, że na kierunku kupiańskim w obwodzie charkowskim Rosjanie starają się "za wszelką cenę" zdobyć miejscowość Syńkiwka, by stworzyć warunki do zablokowania Kupiańska. Jest to ważny węzeł kolejowo-drogowy, położony niedaleko od granicy z Rosją.

11:37

Co najmniej 33 marynarzy rosyjskich uznano za zaginionych po ataku ukraińskim na okręt desantowy Nowoczerkask w porcie na okupowanym Krymie - podał niezależny rosyjski portal Astra. Źródła portalu utrzymują, że 19 marynarzy zostało rannych. W chwili ataku na okręcie było 77 ludzi.

10:32

Ukraina chciałaby większych postępów przy wyzwalaniu okupowanych przez Rosję terytoriów, jednak już dziś może pochwalić się tym, że zniszczyła 20 procent rosyjskiej floty wojennej - oświadczył Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) w wywiadzie dla Głosu Ameryki.

Podkreślił, że nie są to małe jednostki "dla 5-30 osób". Są to wielkie okręty, które posłaliśmy tam, dokąd 13 kwietnia 2022 roku odprawiliśmy słynny flagowy okręt Floty Czarnomorskiej Moskwa - zaznaczył sekretarz RBNiO.



10:12

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia w najnowszym raporcie, że wojska rosyjskie prawdopodobnie zajęły Marjinkę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Zdaniem analityków, nie umożliwi to jednak Rosjanom osiągnięcia szybkich postępów operacyjnych.

"Prawdopodobne zajęcie Marjinki w obwodzie donieckim jest ograniczonym sukcesem taktycznym Rosjan. Nie zapowiada ono żadnych znaczących operacyjnie postępów, chyba że siły rosyjskie raptownie zwiększą swą zdolność do prowadzenia szybkich ataków zmechanizowanych; nie ma jednak żadnych oznak, by tak się stało" - twierdzi ISW.



09:18

Dwie osoby zginęły na południu Ukrainy w rezultacie ataków dronów przeprowadzonych w nocy przez wojska rosyjskie - poinformowały ukraińskie władze.

Armia ukraińska poinformowała, że regiony na południu zostały zaatakowane dronami produkcji irańskiej typu Shahed 131/136.

W jednej z miejscowości pod Odessą strącony dron spadł na domy letniskowe, wywołując pożar. Jak podało MSW Ukrainy, zginął 35-letni mężczyzna, a cztery osoby, w tym sześcioletnie dziecko, zostały ranne.

W obwodzie chersońskim drony uderzyły w centrum handlowe, wielopiętrowe domy mieszkalne i magazyny należące do instytucji naukowo-badawczej. Zginęła jedna osoba, trwa ustalanie szkód.

06:47

Unia Europejska przygotowuje awaryjny plan pomocy dla Ukrainy o wartości 20 mld euro - podał "Financial Times".

Program finansowany długiem ominąłby sprzeciw Węgier i pozwoliłby szybko uwolnić pieniądze dla Kijowa - informuje FT.

Według gazety, zaproponowany mechanizm mógłby zostać wdrożony, jeśli na unijnym szczycie zaplanowanym na 1 lutego 2024 r. nie uda się przezwyciężyć weta Viktora Orbana.

Schemat jest podobny do zastosowanego w 2020 r., kiedy Komisja Europejska przekazała krajom UE 100 miliardów euro na walkę z pandemią Covid-19.

"Financial Times" podkreśla, jak ważne jest, aby mechanizm ten nie wymagał akceptacji wszystkich 27 państw członkowskich UE

Program umożliwiłby Komisji Europejskiej pożyczenie na rynkach kapitałowych do 20 miliardów euro i przekazanie ich Ukrainie.

06:45

W nocy Rosja wystrzeliła w kierunku obwodów chersońskiego i mikołajowskiego drony szturmowe Shahed - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne.

Alarm powietrzny został rozszerzony także na obwód chmielnicki, charkowski i dniepropetrowski.

W sumie w stronę Ukrainy poleciało 46 dronów. 32 z nich udało się zestrzelić.