"Być może na Krymie doszło do testowania nowych rodzajów tej broni. Nie wykluczam tego" - powiedział ukraińskim mediom Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. FBI aresztowała Jacka Teixeira, który według służb odpowiada za wyciek tajnych danych dotyczących m.in. wojny w Ukrainie. Rosjanie nie przestają atakować Bachmutu, w ostatniej dobie za cel wzięli też sobie Chersoń – przekonują władze Ukrainy. „Morze Czarne nigdy nie będzie morzem NATO” – zaznaczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow po tym, jak szef MSZ Ukrainy wezwał Sojusz do odegrania większej roli w bezpieczeństwie rejonu akwenu. Piątek, 14.04.2023 r. to 415. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wybuch miny w pobliżu Buczy / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA 05:32 Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow nie zaprzeczył, że​ ukraińskie wojsko przeprowadza na Krymie ćwiczenia z wykorzystaniem nowych rodzajów broni. W ostatnich dniach mieszkańcy Krymu informowali, że słyszeli eksplozje niedaleko miejsc, w których przechowywany jest rosyjski sprzęt wojskowy. Krym to nasze terytorium. Testujemy nowe rodzaje broni. Dziś prezydent mówił o nowych rodzajach broni, które produkuje nasz kompleks obronno-przemysłowy. Jeśli jest konieczność przetestowania nowego rodzaju broni, robimy to na naszym terytorium. Być może na Krymie doszło do testowania nowych rodzajów tej broni. Nie wykluczam tego - powiedział Daniłow cytowany przez Ukrinform. 05:15 Rząd Kanady zauważa nasilenie cyberataków przeprowadzanych przez związane z Rosją grupy i skierowanych przeciwko sojusznikom Ukrainy -.oświadczyła w czwartek minister obrony Kanady Anita Anand. Kanada nie jest wyjątkiem. Te działania są bezpośrednią reakcją na nasze nieustające poparcie dla narodu i rządu Ukrainy - i nie zmniejszą wsparcia Kanady dla Ukrainy - podkreśliła Anand. Zwróciła uwagę, że cyberataki, w tym ataki DDoS (distributed-denial-of-service), blokujące dostęp do stron internetowych instytucji rządowych i firm, są często wymierzone przeciwko infrastrukturze krytycznej i technologiom używanym do zarządzania istotnymi dla życia sektorami.