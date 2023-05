13:10

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba rozpoczął podróż po Afryce. Jej celem jest osłabienie skutków rosyjskiej propagandy na kontynencie i zyskanie wsparcia Afryki dla planu pokojowego Kijowa - poinformowała agencja Reutera.

Analitycy polityczni cytowani przez agencję są zdania, że Ukraina zdała sobie sprawę, iż latami zaniedbywała relacje z państwami Afryki, które mają tendencję do wspierania raczej Rosji niż jej oponentów. Eksperci sądzą, że dodatkowym impulsem uruchamiającym dyplomatyczną aktywność Kijowa było ogłaszanie przez kolejne kraje ich własnych "planów pokojowych". O swoich inicjatywach mówiły między innymi Republika Południowej Afryki, Egipt, Zambia i Senegal.

Sam Kułeba we wpisie na instagramie podkreślił, że w "negocjacjach z afrykańskimi przywódcami politycznymi i biznesmenami będzie dążył m.in. do zapewnienia nieprzerwanego eksportu ukraińskiego zboża". Pierwszym krajem, który odwiedził minister było Maroko.

Analitycy zwracają uwagę, że gdy po rosyjskiej agresji państwa Zachodu koncentrowały się na dostarczaniu napadniętej Ukrainie broni, Rosja zajęła się pielęgnowaniem relacji z państwami Globalnego Południa. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow od zeszłego roku już trzykrotnie objechał Afrykę. Moskwa zaplanowała na lipiec szczyt rosyjsko - afrykański.

12:43

Ukraiński dziennikarz Andrij Caplijenko opublikował na serwisie Telegram kadry pokazujące - jak podał - rosyjskie przejście graniczne w rejonie (powiecie) grajworońskim w obwodzie biełgorodzkim. Na nagraniu widać napis "pozdrowienia z Bachmutu" i uzbrojonego wojskowego.

Na kilkusekundowym nagraniu wideo widać również, że część budynku, na którym widnieje napis, jest zniszczona.

Telegram

W komentarzu Caplijenko napisał także o "chłopcach z RDK" (Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego), którzy - według jego słów - "już drugą dobę czują się jak w domu w obwodzie biełgorodzkim".



12:30

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości około 1 mld euro (4,7 mld zł), mający na celu wsparcie płynności producentów rolnych w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram przejściowych i kryzysowych dotyczących pomocy państwa - przekazała KE.

12:10

Lider amerykańskiego zespołu Metallica James Hetfield odwiedził ukraińskich żołnierzy leczonych w jednym ze szpitali w amerykańskim stanie Kolorado. Nie mogłem uwierzyć, że to on, to było niespodziewane spotkanie - powiedział jeden z rannych żołnierzy.