Administracja USA jest "skrajnie zaniepokojona" spodziewanym kryzysem gazowym w Europie podczas nadchodzącej zimy i uważa, że uzgodniona obniżka zużycia surowca w UE o 15 proc. nie będzie wystarczająca - podała telewizja CNN. Ukraina prowadzi konsultacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym ws. przyznania jej kredytu w wysokości 15-20 mld dolarów, który powinien przyczynić się do odbudowy zniszczonej wojną gospodarki narodowej - poinformował szef Narodowego Banku Ukrainy Kyryło Szewczenko. Rosyjska gospodarka prawdopodobnie w tym roku ucierpi mniej z powodu międzynarodowych sankcji, niż tego oczekiwano - ocenił MFW podkreślając, że sankcje niekorzystnie odbijają się na krajach europejskich. Wydarzenia związane w wojną w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 27.07.2022 r.

Zniszczenia po rosyjskim ataku na Czuhujew / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

05:18

Rosyjska gospodarka prawdopodobnie w tym roku ucierpi mniej z powodu międzynarodowych sankcji, niż tego oczekiwano - ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podkreślając, że sankcje niekorzystnie odbijają się na krajach europejskich.

Jak pisze agencja AFP, według szacunków MFW rosyjski produkt krajowy brutto (PKB) ma skurczyć się o 6,0 proc. w 2022 roku, znacznie mniej niż w kwietniowych prognozach, które przewidywały spadek o 8,5 proc. PKB Rosji.

Zdaniem MFW najsilniejsze skutki wojny, odczuwane w Europie, to "wzrost cen energii, a także spadek zaufania konsumentów i spowolnienie działalności produkcyjnej w wyniku ciągłych zakłóceń łańcucha dostaw i rosnących kosztów surowców".

MFW w raporcie zaznacza, że całkowite zablokowanie eksportu rosyjskiego gazu "znacząco" ograniczyłoby wzrost w strefie euro w 2022 i 2023 roku, co w efekcie zmusiłoby kraje europejskie do wprowadzenia racjonowania energii, a to miałoby negatywny wpływ na główne sektory przemysłu.



05:16

Administracja USA jest "skrajnie zaniepokojona" spodziewanym kryzysem gazowym w Europie podczas nadchodzącej zimy i uważa, że uzgodniona obniżka zużycia surowca w UE o 15 proc. nie będzie wystarczająca - podała telewizja CNN. Waszyngton ma też zamiar przekonać Niemcy do porzucenia planów odejścia od energii atomowej.

Jak powiedział telewizji anonimowy oficjel, drastyczne obcięcie dostaw gazu z Rosji było spełnieniem "największych obaw" USA, a efekt może być odczuwalny również w USA, wpływając na ceny gazu i prądu. Waszyngton ma się również obawiać tego, że uzgodniona we wtorek przez państwa Unii obniżka zużycia gazu o 15 proc. i zwiększenie dostaw LNG z USA nie wystarczy, by zrekompensować straty wywołane odcięciem dostaw z Rosji.

Z tego powodu we wtorek w podróż do Brukseli i Paryża udał się specjalny doradca Departamentu Stanu ds. energii, Amos Hochstein.



05:15

Ukraiński system przesyłu gazu jest w stanie w pełni zrekompensować ograniczenia dostaw rosyjskiego surowca rurociągiem Nord Stream 1 do Europy Zachodniej - powiedział w Brukseli minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

Nawet w warunkach wojny, która została rozpętana przez Rosję bez prowokacji, Ukraina przestrzega własnych zobowiązań międzynarodowych, dotyczących transportu rosyjskiego gazu. Jednocześnie ukraiński GTS jest w stanie zapewnić tranzyt całego wolumenu gazu, który Rosja transportuje gazociągiem North Stream 1 - powiedział Hałuszczenko, cytowany przez agencję Ukrinform.

Rosyjski Gazprom poinformował w poniedziałek, że od środy 27 lipca wstrzymuje pracę jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co będzie skutkowało ograniczeniem dostaw gazu do Europy Zachodniej do 20 procent maksymalnej przepustowości NS1.



05:10

Ukraina prowadzi konsultacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) w sprawie przyznania jej kredytu w wysokości 15-20 mld dolarów, który powinien przyczynić się do odbudowy zniszczonej wojną gospodarki narodowej - poinformował szef Narodowego Banku Ukrainy Kyryło Szewczenko.

"Kijów wysłał już swoją prośbę do MFW i obecnie konsultuje się z funduszem w sprawie nowego finansowania" - cytuje agencja Reuters szefa Narodowego Banku Ukrainy.

Szewczenko wyraził nadzieję, że MFW wspomoże Ukrainę kwotą do 20 miliardów dolarów na okres od dwóch do trzech lat.

Jak pisze Reuters, według szacunków finansistów, dotkniętej wojną gospodarce Ukrainy grozi załamanie gospodarcze na poziomie 35-45 proc. PKB w 2022 r. i miesięczny deficyt budżetowy w wysokości 5 mld dolarów. W związku z tym państwo to jest silnie uzależnione od finansowania zewnętrznego od partnerów zachodnich.



05:05

Stany Zjednoczone wezwały Ukrainę do wybrania wiarygodnego prokuratora generalnego, który zastąpi niedawno zwolnioną Irynę Wenediktową, apelując jednocześnie do wznowienia wysiłków na rzecz walki z korupcją.

Niezależność i bezstronność prokuratora generalnego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia integralności wysiłków na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tego procederu na Ukrainie - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w połowie lipca ogłosił dymisję szefa SBU, swego wieloletniego przyjaciela Iwana Bakanowa oraz prokurator generalnej Iryny Wenediktowej. Jak stwierdził, decyzja była podyktowana kolaboracją ponad 60 pracowników tych instytucji z Rosją.