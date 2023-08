14:24

Iran zamierza uruchomić na Białorusi fabrykę dronów kamikadze - poinformował brytyjski Instytut Studiów nad Wojną.

13:38

Jeżeli Ukraina zostanie członkiem NATO, to artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego będzie miał zastosowanie jedynie do terenów przez nią kontrolowanych, co zapobiegnie dalszej agresji ze strony Rosji - powiedział w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina były ambasador USA przy NATO Ivo Daalder.

Wynika to z tego, że artykuł 5 jest zobowiązaniem politycznym - sprecyzował były dyplomata, a obecnie ekspert ds. międzynarodowych.

13:16

Władze Ukrainy przygotowały plany na szczyt dotyczący ukraińskiej formuły pokojowej zakończenia rosyjskiej inwazji - oświadczył w środę na Facebooku Ihor Żowkwa, zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Spotkanie, w którym ma nie brać udziału Rosja, odbędzie się w sobotę i niedzielę w Arabii Saudyjskiej.

Ważne, by były to nie tylko konsultacje, tylko wyraźny postęp na drodze do celu: realizacji ukraińskiej formuły pokojowej i jej kluczowych zadań - oznajmił Żowkwa.

12:47

Ukraińskie Ministerstwo Obrony zaktualizowało informacje o stratach rosyjskich wojsk.