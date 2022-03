To 15. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W tureckiej Antalyi spotkali się rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i jego ukraiński odpowiednik Dmytro Kułeba, jednak te rozmowy nie przyniosły przełomu. Rosjanie cały czas atakuja Mariupol, starają się też okrążyć Kijów. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, zdjęcia i filmy, a także reakcje świata znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 10.03.2022r.

Wojska ukraińskie przygotowują się do zajęcia pozycji pod Kijowem. / EPA/Stringer / PAP/EPA

21:16

To już nie jest zwyczajna wojna, to jest masakra, to jest rzeź - powiedział w Paryżu premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o sytuacji na Ukrainie. Podkreślał też, że ostatnie dwa tygodnie, od kiedy doszło do rosyjskiej agresji, wstrząsnęły Europą.



21:14

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ostrzałach i bombardowaniach zniszczonych lub uszkodzonych zostało w kraju 280 placówek oświatowych - poinformował minister edukacji i nauki Ukrainy Serhij Szkarłet. Minister załączył we wpisie w mediach społecznościowych link do interaktywnej mapy (https://saveschools.in.ua/), na której mają być aktualizowane informacje w sprawie liczby uszkodzonych i zniszczonych placówek edukacyjnych wskutek rosyjskiej inwazji.

21:06

Rosyjskie ministerstwo obrony zgodziło się na dopuszczenie ukraińskiej ekipy naprawczej do zamkniętej elektrowni w Czarnobylu. Kompleks jest okupowany przez wojska Rosji od początku wojny. Wczoraj stracono kontakt z obiektem. Elektrownia została pozbawiona prądu. Teraz trwa walka o jego przywrócenie.

21:03

Szef Wojskowej Agencji Wywiadowczej (DIA) generał Scott Berrier przyznał w Senacie USA, że amerykańskie służby nie doceniły determinacji i przygotowania ukraińskiego wojska. Dodał, że ten sam błąd popełniła Rosja. Podtrzymał jednocześnie ocenę, że przekazanie Ukrainie MiG-ów nie zmieniłoby znacznie sytuacji.

20:55

Każdego dnia od 1 tys. do 1,5 tys. osób przychodzi do konsulatu generalnego Ukrainy w Krakowie. Załatwiają sprawy związane z dokumentami tożsamości, prawie każdy pyta o możliwość pracy - poinformował w czwartek konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski.



20:54

20:53

Zakończyła się odprawa prezydenta Andrzeja Dudy z ministrami, dowódcami oraz szefami służb poświęcona obecnej sytuacji bezpieczeństwa - poinformował w czwartek wieczorem BBN. Podczas narady omówiono także wsparcie dla Ukrainy w kontekście prowadzonych tego dnia rozmów z przedstawicielami władz USA i Kanady.

20:51

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czwartek przed szczytem UE wypowiedział się przeciwko szybkiemu przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. O przyspieszoną akcesję swego kraju do UE apelował w ubiegłym tygodniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

20:49

Od początku rosyjskiej inwazji zginęło w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, 191 cywilów, w tym 11 dzieci - poinformował Serhij Bołwinow, szef wydziału śledczego policji w tym regionie.

20:41

Walki wokół Kijowa.

20:31

Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w czwartek w rosyjskim ostrzale z systemu Uragan w Nieżynie w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy - poinformował mer miasta Ołeksandr Kodoła.

20:17

Rosyjskie samoloty, które wyleciały z białoruskiego lotniska, zabiły w Korosteniu w obwodzie żytomierskim na północy Ukrainy trzy osoby, w tym dwóch Białorusinów - poinformowała w czwartek Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

20:11

Wojska ukraińskie odpierają ataki i powstrzymują rosyjskie działania ofensywne na wszystkich kierunkach - podał w czwartek w wieczornym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według raportu "Rosjanie koncentrują się na działaniach dezinformacyjnych i propagandowych".

20:03

Ponad 400 tys. osób zostało dotąd ewakuowanych z terenów Ukrainy atakowanych przez Rosjan - poinformował w czwartek w ukraińskiej telewizji publicznej minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski.



20:02

Około trzech tysięcy kolejnych uchodźców wojennych z Ukrainy przybyło ostatniej doby do Włoch - poinformowało w czwartek MSW w Rzymie. Łącznie od początku rosyjskiej agresji dotarło do Italii prawie 27 tysięcy Ukraińców.

20:01

Ukraina zaczęła przygotowywać się do rosyjskiej inwazji w listopadzie, ale nie spodziewała się, że atak zostanie przeprowadzony także z terytorium Białorusi - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow, cytowany w czwartek przez Radio Swoboda.

19:59

W ciągu dwóch dni z położonych na północy Ukrainy Sum, Trościańca i Krasnopola wywieziono do Połtawy w środkowej części kraju ponad 60 tys. ludzi - poinformowała w czwartek wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

19:58

Rosyjskie wojska na Ukrainie w zamierzony sposób celują w ludność cywilną - powiedziała w czwartek brytyjska ambasador na Ukrainie Melinda Simmons. Wyraziła też obawę, że Rosja, eskalując konflikt, może użyć broni chemicznej lub nawet taktycznego ładunku nuklearnego.

19:56

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) poinformowało w czwartek, że od początku rosyjskiej inwazji zginęło na Ukrainie co najmniej 549 cywilów, a 957 zostało rannych.



19:54

Ukraina przygotowuje się do obrony Kijowa.

19:34

Ukraińskie media pokazują film, który pokazuje, jak rosyjscy żołnierze okradają sklep w rejonie Mikołajowa.

19:31

Inwazja na Ukrainę nie doprowadziła do tej pory do żadnych zakłóceń dostaw rosyjskiego gazu do odbiorców europejskich - napisał w czwartkowej analizie ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Szymon Kardaś. W pierwszych dniach po agresji tranzyt tego surowca osiągnął maksymalny zakontraktowany dobowy poziom 109,6 mln m sześc.



19:28

Byliśmy pod ogromną presją ze strony sojuszników i amerykańskiej opinii publicznej w sprawie przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29, ale byliśmy świadomi ryzyka - powiedział w czwartek ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski w wywiadzie dla telewizji NBC NOW.

19:25

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji z Ukrainy do Rumunii dotarło blisko 350 tys. uchodźców - poinformowała w czwartek rumuńska Straż Graniczna (PFR) w Bukareszcie.



19:15

19:07

W internecie pojawiło się porównanie zdjęć kobiety na miesiąc przed inwazją i w dniu, w którym ostrzelano szpital w Mariupolu, w którym przebywała.

18:57

Dla Ankary jest ważne, by utrzymywać dialog zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą, by zapobiec pogłębianiu się ukraińsko-rosyjskiego konfliktu zbrojnego - powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Joe Bidenem w czwartek.

18:56

USA i UE mogą nałożyć na Rosję kolejne sankcje, zwłaszcza że dopuszcza się ona na Ukrainie coraz większych okrucieństw - powiedziała w czwartek szefowa amerykańskiego resortu finansów Janet Yellen w wywiadzie dla "Washington Post". Chiny nie przyjdą Moskwie z finansową pomocą - dodała.

18:55

Siły rosyjskie przeprowadziły atak bombowy na miasto Izium w obwodzie charkowskim, gdy trwała ewakuacja cywilów - poinformowała na Facebooku policja tego obwodu położonego na północnym wschodzie Ukrainy.



18:51

Mer Charkowa przekazał, że Rosjanie zniszczyli 400 budynków mieszkalnych w mieście. Wiele ludzi pyta mnie, gdzie będą żyć. Sytuacja jest bardzo trudna - powiedział Igor Terechow.

18:27

Ukraińcy zestrzelili kolejny rosyjski samolot Su-25.

18:25

Ukraińska armia przejęła kolejny rosyjski zestaw rakietowy.

18:19

Prezydent Chin Xi Jinping jest zaniepokojony rosyjską agresją na Ukrainę, po części z powodu zwiększonej jedności Zachodu, a po części dlatego, że, jak się wydaje, jego służby nie przewidziały, że do inwazji dojdzie - powiedział w czwartek dyrektor CIA Bill Burns. Jak dodał, Rosja przeliczyła się, mając nadzieję na pomoc Chin w związku z sankcjami.



18:15

Ukraińskie wojsko zamieściło film na którym widać rosyjskie straty, które ponieśli we wczorajszej bitwie w okolicach Browarów.

18:08

Goldman Sachs poinformował w czwartek, że zamierza zamknąć działalność w Rosji - podała agencja Bloomberg.

18:04

Z obwodu sumskiego na północy Ukrainy ewakuowano w czwartek ponad 12 tys. ludzi - poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.



18:00

Rosjanie rozważają wysadzenie magazynów amoniaków w obwodzie charkowskim, by następnie oskarżyć o to armię ukraińską - podaje w czwartek w komunikacie zamieszczonym na Telegramie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

17:53

W ciągu dwóch tygodni od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę przyjechało z tego kraju do Mołdawii 300 tys. ludzi - poinformował w czwartek szef mołdawskiego MSZ Nicu Popescu. Mołdawia liczy 2,6 mln mieszkańców.

17:50

Mieszkańcy atakowanego przez Rosję Mariupola na południu Ukrainy już prawie od tygodnia nie mogą opuścić miasta - podkreśliła w czwartek ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

17:40

Uruchomiono stronę internetową "Rosja za to zapłaci" zbierającą informacje o zniszczeniach wojennych, których dokonała Rosja na Ukrainie. Dostępna pod adresem https://damaged.in.ua/ witryna powstała z inicjatywy kancelarii prezydenta Ukrainy, ministerstwa finansów i Kijowskiej Szkoły Ekonomii.



17:38

Kijów przygotowuje się do obrony - powiedział w nagraniu opublikowanym w czwartek na Telegramie mer Witalij Kliczko. Władze miasta zabezpieczają funkcjonowanie infrastruktury - jest woda, światło, ciepło i internet; działają sklepy z żywnością i apteki.

17:33

Szef MSZ Zbigniew Rau rozmawiał w czwartek z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Rozmowa miała na celu koordynację międzynarodowej odpowiedzi na niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję Rosji na Ukrainę - poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

17:31

Oceniamy, że prezydent Rosji Władimir Putin nie spodziewał się tak silnej odpowiedzi Zachodu, ale uważamy, że prawdopodobnie nie powstrzyma go to przed dalszą eskalacją wojny z Ukrainą - powiedziała w czwartek w amerykańskim Senacie Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines.



17:22

Protesty przeciwko Rosjanom w Berdiańsku.

17:14

Mieszkańcy okupowanych przez Rosjan miast Melitopol i Prymorsk w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy wyszli na akcje protestu przeciwko najeźdźcom - pisze w czwartek portal Ukraińska Prawda.

17:13

17:10

W przypadku zagrożenia wybuchem nuklearnym władze Rumunii skierują część mieszkańców kraju do przestronnej kopalni soli, a także do położonej blisko 30 metrów pod ziemią jaskini - dowiedział się bukareszteński portal Lume, powołując na rządowy plan obrony ludności cywilnej.



16:58

Benedict Cumberbatch wspiera Ukrainę.

16:48

Co najmniej jedna osoba zginęła w czwartek w rosyjskim ostrzale miasta Siewierodonieck w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - przekazał szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Dodał, że trzy osoby zostały ranne podczas ostrzału sąsiedniego miasta Rubiżne.

16:36

16:35

W Moskwie - pod przewodnictwem Władimira Putina - trwa posiedzenie rosyjskiego rządu, transmitowane w telewizji. Prezydent Rosji przyznał, że zachodnie sankcje wywołują w Rosji pewne problemy i utrudnienia.

16:32

1753 dzieci z Ukrainy przyjęto od 24 lutego do przedszkoli i szkół w woj. śląskim - poinformowało w czwartek Kuratorium Oświaty w Katowicach. W większości szkół, do których już przyjęto uchodźców, uczy się po kilku uczniów.

16:21

Do miasta dotarła pomoc humanitarna Czerwonego Krzyża - poinformował mer Enerhodaru Dmytro Orłow. W piątek planowana jest ewakuacja mieszkańców, którzy mają własne samochody. W Enerhodarze znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa opanowana przez wojska rosyjskie.

16:20

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Bułgarii przybyło ponad 43 tys. uciekających przed wojną Ukraińców, większość z nich zamierza jechać dalej na Zachód - informują władze.

16:19

Dwie rakiety uderzyły w lotnisko w Łozowatce w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował w czwartek szef administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wilkuł.



16:18

Liczba uchodźców z Ukrainy przekroczyła w Krakowie 100 tys. - wynika z szacunków urzędu miasta. W czwartek przekazano także PAP, że w punkcie recepcyjnym na dworcu kolejowym skierowania do zakwaterowania wystawiono dla 5,5 tys. osób.

16:16

Rosjanie zaminowali brzeg zbiornika kachowskiego na Dnieprze, obok zajętej przez nich Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował w czwartek ukraiński koncern Enerhoatom.



16:15

Główny doradca ekonomiczny prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeh Ustenko powiedział w czwartek, że od początku inwazji rosyjskie siły zniszczyły na Ukrainie infrastrukturę o wartości co najmniej 100 mld dolarów.

16:10

Ukraińska rodzina, która próbuje uciekać z Irpienia w czasie ostrzału.

16:04

Rosyjska aktywistka próbująca ratować psy. Zdjęcie zostało zrobione koło Irpienia.

16:00

Film z ostrzeliwanego Mariupola.

15:46

W blokowanym i atakowanym przez Rosjan Mariupolu na wschodzie Ukrainy nie ma jedzenia, prądu, ogrzewania, ludzie zaczynają umierać z braku wody pitnej - alarmują lokalne władze. Na razie wstępnie mówi się o ponad 1200 ofiarach. Na cmentarzu wykopano zbiorową mogiłę.



15:37

Rosjanie ostrzeliwują samochody, które dostarczają tlen dla szpitali covidowych - poinformował minister ochrony zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko, cytowany w czwartek przez agencję Interfax-Ukraina.

15:20

Zdjęcia z ewakuacji z Izumia.

15:08

Staramy się przekonać obywateli Ukrainy, by chcieli zamieszkać także w mniejszych miejscowościach. Część chce jednak pozostać na dworcach kolejowych, bo liczą na dalszą podróż - powiedział w czwartek dziennikarzom wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

15:02

Potrzebne są audycje w jęz. ukraińskim, w radio i w telewizji, na temat procedur i pomocy dla przybywający do Polski uchodźców - mówi Wiktoria z Żytomierza, która po rosyjskiej agresji na Ukrainę trafiła do Płocka. Teraz pomaga innym uchodźcom, którzy, jak ona, muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

15:01

Z Iziumu w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy wyjechały 44 autobusy, w których jest ok. 2 tys. osób - przekazał na Telegramie Kyryło Tymoszenko, wiceszef kancelarii prezydenta. Z kolei o wywiezieniu 2 tys. ludzi z Irpienia pod Kijowem poinformowało MSW.

14:53

W sieci pojawiło się kolejne nagranie pokazujące, jak siły ukraińskie za pomocą drona Bajraktar niszczą rosyjskie zestawy rakietowe.