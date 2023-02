11:53

Rosyjska niezależna telewizja Dożd dotarła do dokumentów, z których wynika, że ok. 400 dzieci wywiezionych przez Rosjan z Ukrainy trafiło do 24 domów dziecka w Rosji. W sierocińcach dzieci uczestniczą w "wojskowo-patriotycznych" zajęciach.

Dożd podkreśla, że liczba wywiezionych do Rosji z Ukrainy dzieci jest znacznie wyższa niż 400. W tych 24 placówkach znalazły się tylko te dzieci, które Rosja wywiozła w przeddzień albo tuż po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę do punktów tymczasowej dyslokacji w obwodzie kurskim i rostowskim.

11:45

Władimir Putin udzielił wywiadu kanałowi Rossija-1. Rosyjski przywódca ostrzegał w nim, że Zachód dąży do likwidacji Federacji Rosyjskiej, co może doprowadzić do rozpadu narodu rosyjskiego. Dodał, że Rosja zmuszona jest na te zareagować. Ponownie nawiązał też do użycia broni nuklearnej.

11:32

Możliwe, że Alaksandr Łukaszenka planuje spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, by pomóc Rosji i Chinom w obejściu sankcji - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Łukaszenka ogłosił, że planuje w dniach od 28 lutego do 2 marca złożyć wizytę w Chinach, gdzie ma spotkać się z Xi Jinpingiem i podpisać umowy w sprawie m.in. handlu, inwestycji i wspólnych projektów.



Informacje o wizycie zbiegają się w czasie z doniesieniami CNN i dziennika "Washington Post" o tym, że w ocenie wysokiej rangi przedstawicieli władz USA Chiny poważnie rozważają sprzedaż Rosji dronów bojowych, broni i pocisków artyleryjskich.

11:02

Połtawa, Zaporoże, Charków, Donieck, Sumy i Dniepropietrowsk - w tych miejscowościach ogłoszono alarmy przeciwlotnicze.