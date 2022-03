Trwa 30. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nawet 300 osób mogło zginąć pod gruzami zbombardowanego teatru dramatycznego w Mariupolu. Według Pentagonu Rosjanom kończy się broń precyzyjna. Rząd Ukrainy prosi o większe dostawy broni przeciwpancernej i przeciwlotniczej. Dziś prezydent Joe Biden przyleci do Polski. Najważniejsze wydarzenia dotyczące wojny w Ukrainie znajdziesz w drugiej części naszej relacji minuta po minucie z 25.03.2022 r.

Ukraiński żołnierz

Około 300 osób poniosło śmierć w teatrze dramatycznym w Mariupolu, zbombardowanym w połowie marca.

Joe Biden przylatuje dziś do Polski. W planie ma spotkanie z uchodźcami i amerykańskimi żołnierzami.

Pięć osób zginęło, a osiem odniosło obrażenia w ciągu ostatniej doby w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy.

Prawie 16 100 żołnierzy i 115 samolotów straciła Rosja od początku agresji na Ukrainę - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu miesiąca walk na Ukrainie Rosja straciła więcej ludzi niż w ciągu 2,5 roku walk w Czeczenii i niż w ciągu trwającej 10 lat wojny w Afganistanie.

16:33

Papież Franciszek obiecuje wsparcie przy otwieraniu korytarzy humanitarnych z niebezpiecznych regionów Ukrainy - poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

"Zwróciła się do nas papieska nuncjatura z propozycją pomocy w otwarciu humanitarnych korytarzy. Niby jest takie uzgodnienie z rosyjską stroną" - przekazała Wereszczuk, cytowana w piątek przez agencję Interfax-Ukraina.

"Jeśli to zadziała, będziemy bardzo wdzięczni papieżowi za osobisty udział i próby pomocy w uniknięciu katastrofy humanitarnej" - dodała wicepremier.

16:11

Ze Szpitala Dziecięcego we Lwowie ewakuowano 29 chorych na nowotwory dzieci. To siódmy transport z chorymi dziećmi do Polski. Do tej pory nasz najmłodszy ewakuowany pacjent miał 38 dni.

15:44

W Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy 70 żołnierzy rosyjskich odmówiło walki z siłami zbrojnymi Ukrainy - podały na Facebooku ukraińskie siły obrony w tym regionie. Informacje potwierdziła obwodowa administracja.

15:24

Brytyjski rząd sprecyzował piątek treść sankcji nałożonych na bank centralny Rosji, jej ministerstwo finansów oraz państwowy fundusz majątkowy, wyjaśniając, że zakaz dokonywania transakcji z nimi dotyczy również złota.

Dzień wcześniej premier Boris Johnson wyraził obawę, że Rosja może próbować unikać skutków nałożonych na nią sankcji poprzez sprzedaż złota i uzyskanie w ten sposób dostępu do walut obcych. Mówił, że podczas szczytów NATO i G7 przywódcy państw członkowskich będą się zastanawiać, czy można odciąć Rosję od jej rezerw złota.

15:21

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Mołdawii podało w piątek, że wśród 100 tys. przebywających obecnie w tym kraju uciekinierów wojennych z Ukrainy połowę stanowią dzieci. Według resortu większość uchodźców udaje się do innych państw.

15:18

Dania przygotowuje się na przyjęcie ponad 100 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformował duński minister ds. migracji i integracji Mattias Tesfaye. W połowie marca parlament przyjął ustawę ułatwiającą Ukraińcom podjęcie w Danii pracy i otrzymywanie pomocy socjalnej.



Nowa ustawa daje też ukraińskim dzieciom możliwość chodzenia do szkoły. Uchodźcy wojenni mogą starać się o czasowy pobyt w Danii na okres do dwóch lat.



Ukraińcy, którzy przybywają do Danii, będą mieli takie sama prawa, jakie oferowane są obywatelom krajów Unii Europejskiej, w tym zakwaterowanie i ulgi finansowe.

15:16

"Włochy otworzyły na oścież drzwi i domy" dla uchodźców z Ukrainy - powiedział szef MSZ Luigi Di Maio. Zapewnił Ukraińców, że będą zawsze przyjmowani w Italii.

Do tej pory przybyło około 70 tysięcy uchodźców wojennych.

15:13

Obwód rówieński w północno-zachodniej Ukrainie zawiesza połączenia kolejowe z Białorusią po to, aby uniemożliwić dostawy sprzętu dla sił rosyjskich.

15:10

Rosyjskie wojsko po raz drugi od początku inwazji na Ukrainę podało dane o stratach swoich żołnierzy. Według nich zginęło 1351 wojskowych, a 3825 zostało rannych. To znacznie mniej niż podają Ukraińcy - według nich na wojnie zginęło ponad 16,1 tys. Rosjan.

15:00

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło co najmniej 1081 cywilów, a 1707 zostało rannych.

Liczba ofiar śmiertelnych jest jednak prawdopodobnie znacznie wyższa - podało w piątek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).

14:58

Ukraińskie siły zlikwidowały generała Jakowa Riezancewa, kolejnego rosyjskiego wojskowego wysokiej rangi - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

Arestowycz przekazał, że generał zginął na lotnisku w Czornobajiwce w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy. Wojska rosyjskie, które wykorzystują to lotnisko jako bazę dla śmigłowców, poniosły tam już duże straty.



14:55

Nie wiadomo, jak Rosjanie mieliby zmusić kontrahentów do zapłaty za gaz w rublach, a pomysł mógłby mieć negatywne konsekwencje dla Gazpromu - ocenia Ośrodek Studiów Wschodnich deklarację prezydenta Rosji na temat waluty rozliczeń kontraktów.

Jak podkreśla OSW, kwestię walut rozliczeniowych regulują postanowienia kontraktów, które co do zasady mogą być zmieniane jedynie za obopólną zgodą kontrahentów.

14:52

Ministerstwa Obrony Rosji wydało komunikat: "Niestety podczas specjalnej operacji wojskowej nasi towarzysze broni ponoszą straty. Do tej pory zginęło 1351 żołnierzy, a 3825 zostało rannych".

14:47

Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, poinformował, że siły ukraińskie odparły atak rosyjski na Sławutycz - miasto w obwodzie kijowskim niedaleko granicy z Białorusią. Wcześniej władze lokalne ostrzegły, że Rosjanie są tuż pod miastem.

14:43

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że wojsko natychmiast zareaguje na próby zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

14:41

170 ofert pracy przygotowały dla uchodźców jednostki podlegle Zachodniopomorskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu. Pierwsze osoby z Ukrainy już rozpoczęły pracę w szpitalu wojewódzkim.

"Oferty dotyczą stanowisk, których od dłuższego czasu nie udało się obsadzić" - tłumaczy Gabriela Wiatr, rzeczniczka zachodniopomorskiego marszałka.

14:36

Od początku rosyjskiej inwazji Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zlikwidowała ponad 20 grup dywersyjno-zwiadowczych i zatrzymała ponad 350 ich członków - poinformowała SBU.

Jak przekazano, w ramach "wieloetapowych operacji specjalnych" udaremniono próby przewiezienia na Ukrainę bojowników z Bliskiego Wschodu, podejmowane przez "wrogi wywiad wojskowy".

14:33

Od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę, do 25 marca tego roku z Polski wyjechało 615 pociągów z uchodźcami z Ukrainy do Niemiec i Czech - poinformowało komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

14:31

14:28

Turcja nie przyłączy się do sankcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. Jak tłumaczy prezydent kraju Recep Tayyip Erdogan władze nie mogą pozwolić na to, by "ludzie zamarzli w zimie" z powodu braku dostaw rosyjskiego gazu.

14:24

PKP Intercity przedłuża możliwość bezpłatnych podróży pociągami dla obywateli Ukrainy do końca marca na dotychczasowych zasadach - poinformowała w piątkowym komunikacie kolejowa spółka.



14:21

W Czernichowie trwa usuwanie fragmentów rosyjskich pocisków.

14:15

"Ukraina była piękna. Ale teraz stanie się wielka, bo taki mamy naród. Stanie się wielką Ukrainą. Wielkim projektem odbudowy. Dla ludzi. Dla rozwoju naszego kraju i całej Europy" - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zamieścił przy tym zdjęcia przedstawiające zniszczenia kraju, ale też sceny wzajemnej serdeczności oraz ciepła między ludźmi i uśmiechu mimo wszystko.

14:12

"Rok zakazu startu w międzynarodowych zawodach może spowodować, że znajdziemy się na krawędzi przepaści. Ta przerwa to dla nas dziesięć kroków wstecz" - przyznała Jelena Wialbe prezes Rosyjskiej Federacji Narciarstwa Biegowego.

14:10

150-metrowy odcinek ulicy "Koronacyjnej" przy ambasadzie Rosji w Pradze będzie nosić imię "Bohaterów Ukrainy" - zdecydowała w piątek specjalna komisja władz stolicy Czech, od której zależą zmiany nazw ulic, placów lub parków. Decyzję podjęto na wniosek dzielnicy, na terenie której mieści się rosyjska placówka.

14:07

14:01

13:51

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa zaapelowała do państw europejskich o przeciwdziałanie handlowi ukraińskimi kobietami i dziećmi, które zmuszone były opuścić kraj z powodu działań wojennych.

13:46

Z Ukrainy od początku wojny ewakuowano ok. 550 dzieci onkologicznych, które są leczone przede wszystkim w Polsce, ale także w innych krajach europejskich - przekazało PAP biuro prasowe Kancelarii Prezydenta.

13:44

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował w piątek listę 667 Czeczenów popełniających zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Znajdujący się na liście żołnierze należą do 50. pułku artylerii samobieżnej 42. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych. Pełna lista do zobaczenia >>>TUTAJ<<<

Służba wywiadowcza podkreśliła, że wszyscy zbrodniarze wojenni zostaną postawieni przed sądem i będą ścigani za zbrodnie popełnione przeciwko ludności cywilnej Ukrainy.

13:40

Żaden kraj nie zrobił więcej w kwestii pomocy uchodźcom z Ukrainy niż Polska - napisał w najnowszym numerze tygodnika "The Spectator" były brytyjski premier David Cameron, który w zeszłym tygodniu pojechał ciężarówką do Polski, zawożąc pomoc humanitarną dla Ukraińców.

13:37

Mieszkańcy obwodu chersońskiego protestują przeciwko rosyjskiej okupacji.

13:33

Od poniedziałku 28 marca do odwołania zawieszony zostanie kolejowy ruch pasażerski między stolicą Finlandii, Helsinkami, a Sankt Petersburgiem z powodu międzynarodowych sankcji nałożonych na Koleje Rosyjskie RŻD. Dwa ostatnie kursy pociągu Allegro odbędą się w niedzielę zgodnie z rozkładem - poinformował w piątek fiński przewoźnik kolejowy VR.

13:31

Ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że Niemcy przyjęli już ponad 250 tys. uchodźców z Ukrainy.

13:24

Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zawierające dokumenty dotyczące sowieckich represji wobec ludności ukraińskiej w obwodzie czernihowskim zostało zniszczone - poinformował szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow.

"Wiemy też o uszkodzeniu co najmniej kilku budynków, w tym w Charkowie, ale według informacji na dzisiaj dokumenty ocalały. Ale nie wiemy, co się dzieje z niektórymi oddziałami rejonowych administracji państwowych na tymczasowo okupowanych terytoriach. Niestety nie ma wieści o stanie budynków i o losie archiwistów, którzy tam zostali" - zacytowała Chromowa agencja Interfax-Ukraina.

Chromow dodał, że rzeczywisty stan archiwów będzie można poznać dopiero po uwolnieniu tych terenów i sprawdzeniu zasobów.

13:20

Wrogowi nie udało się osiągnąć głównych celów - blokady Kijowa i dostępu do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego. Rosjanom udało się stworzyć korytarz lądowy między Krymem a częścią obwodu donieckiego. Tak w najnowszym komunikacie sytuację wojenną w Ukrainie opisuje sztab generalny armii ukraińskiej.

13:16

"Nie ma takiej możliwości, aby NATO bezpośrednio zaangażowało się w tę wojnę" - mówił o konflikcie trwającym na terenie Ukrainy gen. Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. "Jakiekolwiek komunikaty w stronę prezydenta Rosji w chwili obecnej nie mają większego znaczenia. To, co się liczy teraz, to realne działania" - podkreślał w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM.

13:13

Rosyjska rakieta trafiła w punkt z paliwem w pobliżu Kijowa.

13:07

Philip Morris International (PMI) zamierza wyjść z Rosji. Firma ogłasza kroki związane z wygaszaniem planowanych inwestycji i ograniczaniem działalności na rosyjskim rynku oraz zamiar wyjścia z Rosji.

13:04

W pobliżu Czernihowa na północy Ukrainy siły ukraińskie zniszczyły kolejną kolumnę wojsk rosyjskich - poinformowało w piątek na Facebooku ukraińskie Dowództwo Operacyjne Wojsk Lądowych "Północ".

13:01

Nasze stanowisko w sprawie przekazania S-400 Ukrainie jest niezmienne. Temat nie istnieje, ponieważ to element naszego systemu obrony - oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, cytowany przez turecką gazetę "Habertürk".

12:51

Dyrektorka Misji Obserwacyjnej ONZ ds. Praw Człowieka w Ukrainie Matilda Bogner poinformowała, że istnieją dowody na istnienie masowych grobów w położonym na południowym wschodzie Ukrainy mieście Mariupol, które jest oblegane przez rosyjskie wojska. W jednym z nich miało być ok. 200 ciał. Część dowodów pochodzi ze zdjęć satelitarnych.

Bogner dodała, że od początku inwazji w Ukrainie zginęło co najmniej 1035 cywilów oraz że jej zespół bada zmasowane ataki obu stron konfliktu.

12:49

Nasiliły się represje wobec Tatarów krymskich w związku ze zwiększoną obecnością wojsk rosyjskich na Krymie - oświadczył szef działającego na Ukrainie samorządu tatarskiego, Medżlisu, Refat Czubarow w stacji Espreso TV.

12:46

Mer Kijowa Witalij Kliczko złożył swojemu bratu życzenia urodzinowe: "Przyjaciele! Dzisiaj są urodziny najbliższej mi osoby. Łączy nas silna więź, nawet gdy jestrśmy daleko od sebie. W tym krytycznym dla Ukrainy czasie jesteśmy razem w Kijowie. Obok siebie. Czuję wsparcie i pomoc mojego brata każdego dnia i w każdej minucie".

12:40

James Vaquez, 47-letni weteran armii USA, który służył w Iraku i w Afganistanie, pojechał walczyć na Ukrainę. "Nie mogę na to patrzeć w telewizji, muszę pomóc tym chłopakom" - powiedział.

12:37

Litewski minister energetyki Dainius Kreivys powiedział dziennikarzom, że litewska rafineria PKN Orlen otrzymała ostatnie dostawy rosyjskiej ropy drogą morską w połowie marca i nie zamierza kontynuować importu z tego kraju - przekazał w piątek Bloomberg.

12:34

Indie i Chiny są zgodne, że należy doprowadzić do jak najszybszego zawieszenia broni w Ukrainie - poinformował w piątek w Delhi po rozmowach z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi szef dyplomacji indyskiej Subrahmanyam Jaishankar, cytowany przez agencję Reutera.

12:28

Ochtyrka w obwodzie sumy.

12:20

Ukraiński urząd dozoru jądrowego informuje o trwających pożarach lasów w okolicy Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Państwowa Agencja Atomistyki zapewnia, że nie powodują one zagrożenia radiologicznego dla Polski.

12:17

"Jestem przekonany, że w oparciu o nasze wczorajsze uzgodnienia już wkrótce wypracowany zostanie kolejny pakiet sankcji (wobec Rosji - przyp. red.)" - powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu ocenił, że rację mają przede wszystkim ci, którzy wskazują na to, iż sankcje muszą być bardzo intensywne tu i teraz. "Ponieważ ich wpływ w średnim i długim terminie oczywiście będzie ważny dla Rosji, będzie negatywny dla Rosji, ale nie wpływa na podejmowanie decyzji wobec Ukrainy tu i teraz" - zauważył.

12:12

"W ciągu jednego miesiąca wojny 3,7 mln osób zostało zmuszonych do ucieczki z Ukrainy. To najszybciej rozwijający się kryzys uchodźczy od czasów II wojny światowej" - przekazała ONZ.

12:02

Nawet 300 osób zginęło w zbombardowanym przez Rosjan teatrze w Mariupolu - pisze AFP powołując się na świadków. Gmach teatru, w którym schronienia szukali mieszkańcy, został zbombardowany w połowie marca. Przez kolejne dni akcję ratunkową uniemożliwiał nieustający ostrzał. Pojawiło się także pierwsze nagranie ze zbombardowanego teatru. Widać na nim uciekające matki z dziećmi na rękach.

11:56

Sztab putinowskiej partii Jedna Rosja otworzyli w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy rosyjscy okupanci - poinformowała stacja Espreso TV, powołując się na radę miejską.

Według mieszkańców, którzy pozostali w Mariupolu, w sztabie są rozdawane partyjne gazetki, prowadzona jest agitacja na rzecz Rosji, a także są rozdawane karty operatora mobilnego Feniks, który od 2014 r. działa na okupowanych terenach obwodu donieckiego.

11:52

Setkom emerytów w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy po raz pierwszy od początku rosyjskiej agresji udało się dostarczyć emerytury, artykuły spożywcze i inne towary pierwszej potrzeby - poinformował w piątek szef władz obwodowych Serhij Hajdaj w Telegramie.

11:47

Niemcy do lata br. prawdopodobnie zmniejszą o połowę import rosyjskiej ropy, a na przełomie lata i jesieni będą mogły zrezygnować z dostaw rosyjskiego węgla - zapowiedział podczas konferencji prasowej w piątek minister gospodarki Robert Habeck. W przypadku gazu uniezależnienie się od rosyjskich dostaw jego zdaniem powinno być możliwe do lata 2024 roku.

11:40

W ciągu miesiąca walk na Ukrainie Rosja straciła więcej ludzi niż w ciągu 2,5 roku walk w Czeczenii i niż w ciągu trwającej 10 lat wojny w Afganistanie.