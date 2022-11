Minionej doby rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie 78 ataków rakietowych i 23 ataki lotnicze - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjski ostrzał rakietowy na Ukrainę pokazuje, że Kreml jest skłonny zwiększyć ryzyko incydentu jądrowego, który może zagrozić całemu regionowi - powiedziała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Adrienne Watson. Najważniejsze wydarzenia związane z 274. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 24.11.2022 r.

Kijów. Budynek mieszkalny trafiony rosyjską rakietą / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

08:39

Zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy - poinformował wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.



08:19

08:11

Na powierzchnię wydobyto w Ukrainie ok. 3 tys. górników, którzy utknęli pod ziemią po rosyjskich ostrzałach - poinformował Wałentyn Rezniczenko, szef władz obwodu dniepropietrowskiego na południowym wschodzie Ukrainy.



Operacje ratunkowe przeprowadzono w Krzywym Rogu i w rejonie (powiecie) pawłohradzkim.



Mer Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł przekazał, że spod ziemi w tym mieście wydobyto łącznie 653 górników. Akcja ratunkowa trwała do wczesnych godzin porannych.

07:52

70 proc. Kijowa jest bez prądu po środowych rosyjskich zmasowanych ostrzałach - poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. W obwodzie kijowskim bez dostaw energii pozostają mieszkańcy tysiąca miejscowości.

Kliczko napisał w komunikatorze Telegram, że służby całą noc pracowały nad przywróceniem dostaw energii i wody w mieście. Wodę mają już odbiorcy na lewym brzegu Dniepru, na prawym dostawy mają być przywrócone w pierwszej połowie dnia.

Fachowcy podkreślają, że wznowienie dostaw zależy od sytuacji w całej sieci energetycznej kraju.

07:31

Rosja nie porzuciła celu przejęcia kontroli nad Ukrainą, jednak maskuje swoje zamiary, by zmylić Zachód - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie.

"Kreml nie porzucił swoich maksymalistycznych celów dotyczących zaprowadzenia kontroli nad Ukrainą, tylko najprawdopodobniej częściowo je maskuje, by wprowadzić w błąd kraje Zachodu, które mają naciskać na Ukrainę w sprawie dążenia do pokoju" - czytamy.

Jak wskazują analitycy - Putin twierdził w ostatnim czasie m.in., że Ukraina "straciła swoją suwerenność" i znalazła się całkowicie pod kontrolą NATO, że Rosja "stworzyła" Ukrainę i to ona może być "jedynym prawdziwym gwarantem suwerenności" Ukrainy. Powtarzał też, że konieczna jest "denazyfikacja" Ukrainy.

07:14

Pierwszym miejscem, które chcę odwiedzić w wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji Chersoniu, jest teatr - powiedział PAP były minister kultury Ukrainy, a dziś żołnierz sił zbrojnych tego kraju, Jewhen Nyszczuk, który z bronią w ręku wkroczył do wyzwolonego miasta.

Nyszczuk pojawił się w Chersoniu kilka dni po wycofaniu się stąd okupacyjnych wojsk rosyjskich i wkroczeniu do miasta armii Ukrainy. Na piersi munduru nosi naszywkę z napisem "Głos".

Były minister wyznał, że jako żołnierz, który służy na odcinku mikołajowsko-chersońskim, z niecierpliwością wyczekiwał na wyzwolenie Chersonia.

07:10

Minionego dnia ukraińskie siły odparły rosyjskie ataki w okolicy ośmiu miejscowości w obwodzie donieckim - czytamy w komunikacie.



Według sztabu personel medyczny w okupowanym mieście Gorłówka w obwodzie donieckim otrzymał od okupacyjnych władz polecenie, by zabierać dokumenty poległym bojownikom tzw. grupy Wagnera oraz by nie przeprowadzać oględzin ich ciał, lecz pakować zwłoki w worki do transportu.

06:39

Minionej doby rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie 78 ataków rakietowych i 23 ataki lotnicze oraz ponad 70 ostrzałów miejscowości i ukraińskich pozycji z wykorzystaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Podczas zmasowanego ataku na budynki mieszkalne i infrastrukturę energetyczną w Kijowie, obwodzie kijowskim, winnickim, lwowskim, kirowohradzkim, zaporoskim, charkowskim i donieckim wystrzelono 67 pocisków manewrujących i ok. 10 dronów bojowych. Ukraińska obrona strąciła 51 pocisków i pięć dronów.

06:26

Filharmonia Narodowa Ukrainy zorganizowała koncert bez świateł.

06:22

Pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Chersoniu.

05:49

Rosyjskie ataki na cywilną infrastrukturę na Ukrainie są zbrodniami wojennymi i nie mogą pozostać bezkarne - powiedział Francji Emmanuel Macron.



"Dzisiaj (w środę) miały miejsce ataki rakietowe na Ukrainę, na skutek których znaczna część kraju została pozbawiona wody i prądu (...) Każde uderzenie w cywilną infrastrukturę jest zbrodnią wojenną i nie może pozostać bez kary" - podkreślił francuski prezydent.



05:26

Ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej jest oczywistą zbrodnią przeciwko ludzkości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wezwał przy tym do odebrania Rosji prawa weta w Radzie.



Musimy zrozumieć, co Rosja chce osiągnąć (...) Wykorzystuje energetykę jako broń masowego rażenia. Kiedy mamy temperatury poniżej zera i miliony ludzi bez dostaw energii, ciepła i wody, to jest oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości - powiedział Zełenski, za pośrednictwem łącz wideo, podczas nadzwyczajnej debaty Rady poświęconej tematowi rosyjskiego ataku na ukraińską infrastrukturę energetyczną.



Zełenski zwrócił uwagę, że w wyniku rosyjskich ataków prąd straciły nie tylko miliony Ukraińców, ale też mieszkańcy Mołdawii, zaś rosyjskie rakiety zniszczyły też budynki mieszkalne i szpitale, gdzie zginął dwudniowy noworodek.

05:22

Watson zaznaczyła, że obok ogłoszonej w środę pomocy wojskowej dla Ukrainy - w tym m.in. dodatkowej amunicji do systemów obrony powietrznej NASAMS i ciężkich karabinów maszynowych do zestrzeliwania dronów - USA dostarczyły też dotąd pomoc humanitarną o wartości 1,5 mld, w tym 250 mln na ochronę przed mrozem, w tym paliwo grzewcze, generatory, materiały budowlane i koce.

"Rosja nadal nie docenia siły i determinacji Ukraińców i ich próby zdemoralizowania ich po raz kolejny spełzną na niczym" - zapowiedziała Watson.

05:08

Jak podało w środę ukraińskie ministerstwo energetyki, w efekcie środowego ostrzału większość mieszkańców kraju została pozbawiona dostaw prądu i tymczasowo została produkcja prądu we wszystkich elektrowniach atomowych. Uszkodzono też obiekty przesyłu energii. Poinformowano jednak, że tło promieniowania na terytorium elektrowni atomowych pozostało w normie.

Na sprawę uwagę zwróciła też ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, która na forum Rady Bezpieczeństwa stwierdziła, że odcięcie od prądu elektrowni jądrowych zwiększyło ryzyko wypadku jądrowego, w tym wydostania się materiałów radioaktywnych.

04:56

Rosyjski ostrzał rakietowy na Ukrainę pokazuje, że Kreml jest skłonny zwiększyć ryzyko incydentu jądrowego, który może zagrozić całemu regionowi - powiedziała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Adrienne Watson.

"Podczas gdy Rosja boryka się z problemami na polu bitwy, w coraz większym stopniu skupia się na horrendalnych atakach przeciwko Ukraińcom, za pomocą dotkliwych uderzeń uszkadzających infrastrukturę energetyczną, robiąc to celowo wraz z nadejściem zimy" - napisała w oświadczeniu Watson. Jak dodała, celem strategii reżimu Putina jest "zwiększenie cierpienia i śmierci ukraińskich mężczyzn, kobiet i dzieci".