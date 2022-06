Wojska rosyjskie w dalszym ciągu próbują zająć Siewierodonieck w obwodzie ługańskim – informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjskie władze w okupowanym Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, zmuszają wychowawców szkolnych do nagrywania propagandowych filmów z udziałem dzieci. W ten sposób Rosjanie przygotowują się do swojego święta państwowego, Dnia Rosji, które obchodzone jest 12 czerwca. Najważniejsze wydarzenia 105. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale Charkowa / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

07:29

Siły rosyjskie zaczęły wycofywać się z pozycji w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformował amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

Według ISW może to wynikać z dwóch przyczyn: aby przemieścić osłabione jednostki na tyły, albo aby wzmocnić rosyjską obronę na północnym zachodzie obwodu chersońskiego. Instytut podkreśla, że na razie nie jest w stanie potwierdzić miejsca pobytu wycofywanych oddziałów.

Według ISW rosyjskie wojska od końca maja koncentrowały w Wasylówce i Melitopolu siły osobowe oraz czołgi T-62. "Siły rosyjskie mogą skierować te wojska do obrony zajętych pozycji w obwodzie chersońskim przed ukraińskimi kontratakami. Brały też one udział w starciach w trzech przyfrontowych miejscowościach, ale 7 czerwca nie rozpoczęły natarcia w obwodzie zaporoskim" - napisano w raporcie.

07:16

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział powiedział, że Ukraina wkrótce uruchomi system gromadzenia danych w celu rejestrowania dowodów zbrodni wojennych popełnionych lub nakazanych przez siły rosyjskie na Ukrainie. System ma zostać uruchomiony w przyszłym tygodniu.

07:05

Wieś Mała Rohań była celem rosyjskiego ataku już pierwszego dnia wojny. Leży kilka kilometrów od Charkowa, od granicy z Rosją dzieli ją zaś kilkanaście kilometrów. Na miejsce dotarła reporterka PAP. "Spadało na nas chyba wszystko, co mogło spaść. Bomby, rakiety, granaty. Ciężko tu żyć" - mówi jeden z ocalałych mieszkańców, Wasyl.

Jego zniszczony po ostrzałach dom stoi na końcu wioski. Na podwórku widać samochody ze śladami po pociskach, a kilkanaście metrów dalej rozbity rosyjski czołg. Tuż przy czołgu dwie mogiły.

"U nas tutaj jest wojna, taki ruski mir" - podkreśla Wasyl.

06:51

Część Ukraińców zmuszonych do wyjazdu do Rosji trafia do tzw. obozów przejściowych. Ci, którzy mają taką możliwość, uciekają np. do państw bałtyckich albo okrężną drogą wracają na Ukrainę - pisze serwis Hromadske.



Już przed rozpoczęciem pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie rosyjskie władze zaczęły "ewakuację" do Rosji mieszkańców części obwodu donieckiego i ługańskiego w Donbasie, niebędących pod kontrolą władz w Kijowie. Po 24 lutego skala tego zjawiska wzrosła - zaczęto wywozić mieszkańców okupowanych miast i wsi, np. Mariupola. Prowadząc ostrzały miejscowości i tzw. zielonych korytarzy ewakuacyjnych de facto zmuszano mieszkańców do wyjazdu do Rosji - podkreśla Hromadske.

06:29

Siły rosyjskie kontynuowały działania ofensywne w kilku miejscach we wschodniej Ukrainie. Ostatniej doby nie osiągnęły żadnych potwierdzonych korzyści w natarciach lądowych.

06:09

W szóstym miesiącu ciąży i z 10-letnią córką młoda Ukrainka przejechała samochodem 20 godzin z Iwano-Frankiwska do Włoch, uciekając przed wojną. Postanowiła urodzić dziecko w bezpiecznym miejscu. Pokonała 1700 kilometrów i dotarła do regionu Umbria.

Swoją historię 33-letnia lekarka Uliana opowiedziała włoskiej agencji Ansa po tym, gdy 14 maja urodziła dziecko w miejscowości Foligno. Chłopiec otrzymał imię Maxim.

Obecnie Uliana ma jedno marzenie: "chcę wrócić jak najszybciej do Ukrainy, bo Maxim musi zobaczyć swojego tatę, Ihora"- wyjaśniła. Jak dodała, wyruszy w drogę powrotną , gdy tylko otrzyma dokumenty dla dziecka.

05:49

W Doniecku rozpoczął się "proces" przeciwko dwóm Brytyjczykom i Marokańczykowi. Oskarża się ich o "najemnictwo i popełnianie przestępstw mających na celu przymusowe przejęcie i utrzymanie władzy".

05:33

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w samej Buczy zginęło 461 osób - taką informację przekazało Miniesterstwo Spraw Wewnetrznych Ukrainy, cytując komendanta głównego policji Ihora Kłymenkę. On razem z ambasador USA w Ukrainie Bridget Brink odwiedzili wczoraj miejsca masowego pochówku zabitych mieszkańców i katownię w Buczy.

05:20

Jedyny lotniskowiec Rosji,"Admirał Kuzniecow", ma kolejne opóźnienie w remoncie i powróci do służby najwcześniej w 2024 roku - poinformowała centralna agencja prasowa Federacji Rosyjskiej TASS, powołując się na źródła wojskowe.

Źródło, na które powołuje się rosyjska agencja, twierdzi, że podczas prac odkryto usterki, które oznaczają, że okręt pozostanie w doku dłużej, niż początkowo planowano.

W grudniu 2019 r. w wyniku pożaru na pokładzie lotniskowca zginął co najmniej jeden wojskowy, a 12 osób zostało rannych.

05:12

Bank Światowy poinformował we wtorek, że jego rada dyrektorów zatwierdziła dodatkowe finansowanie dla Ukrainy w wysokości 1,49 miliardów dolarów, zwiększając tym samym łączne wsparcie dla Kijowa do ponad 4 miliardów dolarów.

Fundusze mają zostać przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników rządowych i socjalnych

05:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych stwierdził, że sytuacja w ogarniętej walkami wschodniej Ukrainie nie uległa znaczącym zmianom. Według słów prezydenta najbardziej zacięte walki toczą się w okolicach Siewierodoniecka, Lisiczańska i Popasnej.

W swym przemówieniu Zełenski pytał retorycznie o sens tych działań, gdyż zdaniem prezydenta okupant jest już świadomy, że w Ukrainie nie ma dla niego perspektyw. Nastroje takie są rejestrowane w przechwyconych rozmowach żołnierzy rosyjskich - dodał.

05:04

05:00