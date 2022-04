W wyniku ostrzału pociskami kasetowymi w Mikołajowie na południu Ukrainy zginęło 10 osób, w tym dziecko, a 46 zostało rannych. Rosjanie ostrzelali fabrykę fenolu w Donbasie. Nie ma zagrożenia dla środowiska. W Popasnej i Rubiżnem, miastach obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy, trwają ostrzały i walki uliczne. Służby ratownicze nie mogą się przedostać do niektórych dzielnic. Siły ukraińskie odzyskały kluczowe tereny na północy kraju - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony. Najważniejsze wydarzenia związane z 41. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 05.04.2022 r.

09:14

W rejonie konotopskim obwodu sumskiego na północy Ukrainy znaleziono ciała co najmniej trzech cywilów, zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy podczas okupacji tych terenów - poinformował na Telegramie szef administracji obwodu sumskiego Dmytro Żywycki.

09:13

Stany Zjednoczone przetestowały w połowie marca broń hipersoniczną. Próba zakończyła się sukcesem - przekazała telewizja CNN, powołując się na przedstawiciela administracji USA zaznajomionego ze sprawą. Amerykanie mieli przez dwa tygodnie utrzymywać tę informację w tajemnicy, aby uniknąć eskalacji napięć z Rosją.

09:12

W Moskwie odbył się protest przeciwko masakrze w Buczy.

09:11

Nad Równem w zachodniej Ukrainie zestrzelono "dwa obiekty" - prawdopodobnie rosyjskie pociski - poinformował szef administracji wojskowej Witalij Kowal. Rosyjskie rakiety udało się także strącić koło miasta Dniepr - w środkowo-wschodniej części kraju.

09:09

Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka Amnesty International oświadczyła, że dokonane przez Rosjan egzekucje i akty przemocy w Buczy pod Kijowem powinny być zbadane jako zbrodnie wojenne. AI wyraziła obawę, że Bucza nie jest odosobnionym przypadkiem.

09:08

Mariupol jest w połowie kontrolowany przez Rosjan, a w połowie przez ukraińskich obrońców - powiedział w wywiadzie dla portalu informacyjnego RBK mer miasta Wadym Bojczenko.



Ale trzeba rozumieć, że żołnierzy, którzy atakują nasze miasto jest bardzo dużo. Mają przewagę liczebną nad tymi, którzy dziś bronią ukraińskiego Mariupola. Na jednego naszego żołnierza przypada 10-15 agresorów - powiedział Bojczenko.

09:07

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,5 mln osób - poinformowała rano Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze odprawili 18,5 tys. podróżnych, a we wtorek do godziny 7 rano - 3,8 tys. osób.



09:03

Siły ukraińskie odzyskały kluczowe tereny na północy kraju - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Prawdopodobnie w niektórych częściach nowo odzyskanych regionów nadal będą toczyć się walki na niewielką skalę, ale w ciągu tego tygodniu znacznie się zmniejszą w miarę wycofywania się resztek sił rosyjskich" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Wiele rosyjskich jednostek wycofujących się z północnej Ukrainy będzie prawdopodobnie wymagało znacznego uzupełnienia wyposażenia i odświeżenia, zanim będzie można je przerzucić do działań na wschodniej Ukrainie" - dodano

08:36

Zbrodniarze mogą kłamać, mają prawo do tego, żeby kłamać i to właśnie robią. Prawnicy muszą udowodnić ich winę ponad wszelką wątpliwość, to nie jest łatwe - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Patrycja Grzebyk, specjalizująca się w międzynarodowym prawie karnym oraz humanitarnym, która była gościem Roberta Mazurka. Co groziłoby Władimirowi Putinowi przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym? Może zostać skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 30 - wyjaśniła. Problem w tym, że "Rosja go nie wyda".

08:34

Bitwa o Słowiańsk, do zdobycia którego dążą rosyjskie wojska, to kluczowy moment wojny na Ukrainie; opanowanie tego miasta stworzy Rosjanom możliwość otoczenia ukraińskich sił w Donbasie - ocenił w poniedziałkowym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

08:33

Od początku wojny na Ukrainie zginęło 165 dzieci, a 266 zostało rannych - podała rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Dodała, że dane te nie są ostateczne, ponieważ nie ma możliwości prowadzenia śledztw w miejscach aktywnych działań wojennych i na terytoriach tymczasowo okupowanych.



08:01

Zniszczenia w Borodziance:

07:59

Kompletnie zniszczone budynki, leje po bombach, zdewastowany most - to wszystko można zobaczyć na filmie z drona, który dokumentuje zniszczenia w podkijowskiej miejscowości Stojanka. Miejscowość została zbombardowana przez Rosjan w połowie marca. Teraz, razem z innymi okolicznymi miejscowościami, została wyzwolona z rąk Rosjan. Skala zniszczeń w mieście jest ogromna.

07:53

"Dlaczego oni nam to zrobili?" - takie pytanie usłyszał z ust mieszkańców podkijowskiej Buczy dziennikarz brytyjskiego "Guardiana". W tej małej podkijowskiej miejscowości, wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji, odkryto już co najmniej 400 ciał zabitych Ukraińców. Wielu z nich miało ślady egzekucji, ich ręce były związane z tyłu. Część zwłok była rozebrana.

07:51

Wyrażam wdzięczność Chinom za ich postawę w obliczu doniesień o cywilnych ofiarach wojny na Ukrainie; zakończenie tej wojny leży w naszym wspólnym interesie - stwierdził na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba po rozmowie telefonicznej z szefem dyplomacji Chin Wangiem Yi.



Minister zaapelował o kontynuowanie ukraińsko-rosyjskich negocjacji pokojowych i dodał, że Chiny są gotowe "odegrać konstruktywną rolę" na rzecz poszukiwania dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.

07:50

79 proc. uchodźców wojennych zamierza wrócić po zakończeniu wojny na Ukrainę - wynika z sondażu, którego wyniki przytacza portal informacyjny Ukrainska Prawda. Badanie zostało przeprowadzone przez kijowskie Centrum Razumkowa. 10 proc. ankietowanych nie planuje powrotu, a nie 11 proc. waha się. 89 proc. respondentów uważa, że Ukraina wygra wojnę, a 1 proc. jest przeciwnego zdania.

07:48

W Popasnej i Rubiżnem, miastach obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy, trwają ostrzały i walki uliczne. Służby ratownicze nie mogą się przedostać do niektórych dzielnic - poinformował szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.



Szef obwodu poinformował, że w Rubiżnem "zabici chowani są na podwórzach". "Sytuacja jest trudna" - podkreślił Hajdaj.



07:46

Zbrodnie wojenne w Buczy to wierzchołek góry lodowej - oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Prezydent Ukrainy mówił, że liczba ofiar cywilnych może być znacznie wyższa w Borodziance i innych wyzwolonych miastach.

06:43

"Wróg przegrupowuje wojska i skupia wysiłki na przygotowaniu do operacji na wschodzie Ukrainy. Celem jest ustanowienie pełnej kontroli nad terytorium regionów Doniecka i Ługańska" - poinformował rano ukraiński sztab generalny.

06:36

Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że popełnił błędy w kontaktach z Władimirem Putinem i w polityce wobec Rosji, m.in. popierając gazociąg Nord Stream 2.

06:00

Aż 85,3 proc. Polaków uważa, że należy zrezygnować z rosyjskiego gazu, ropy i węgla, nawet za cenę wyższych rachunków - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W porównaniu z poprzednim sondażem widać, że zwolenników odejścia od rosyjskich surowców jest więcej.

05:50

Biuro prokurator generalnej Ukrainy Iryny Wenediktowej poinformowało wieczorem w komunikacie, że w sanatorium dla dzieci w Buczy znaleziono ciała kolejnych pięciu ofiar ze związanymi rękami.

05:10

Naszą relację z 41. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od podsumowań najważniejszych wydarzeń nocy:

- W wyniku ostrzału pociskami kasetowymi w Mikołajowie na południu Ukrainy zginęło 10 osób, w tym dziecko, a 46 zostało rannych - przekazał szef administracji regionalnej Ołeksandr Senkiewicz.

- Rosjanie ostrzelali fabrykę fenolu w Donbasie. "Zarejestrowano we wtorek 7 uderzeń bombowych w fabrykę fenolu, podczas których uszkodzeniu uległy: 3 kolumny destylacyjne, 3 kolektory produktów handlowych, antresole zakładu gorzelniczego, rurociągi materiałowe, cysterna i konstrukcje metalowe. Nie ma zagrożenia dla środowiska" - informuje Ukrinform. Jak informuje Ukrinform, opierając się na meldunkach sił ukraińskich w Donbasie ciężki ostrzał osady Siewierodonieck uszkodził cztery obiekty, w tym magazyn części zamiennych, budynki gospodarcze, garaże, obiekty infrastruktury, samochody i gazociąg. Bez dostaw wody są - Rubiżne, Popasna, Siewierodonieck, częściowo Gmina Górska i Łysyczańsk. Bez dostaw gazu - 131 944 odbiorców.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że dziś wystąpi w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Chciałbym podkreślić, że jesteśmy zainteresowani w jak najbardziej kompletnym, przejrzystym śledztwie, którego wyniki będą znane i wyjaśnione całej społeczności międzynarodowej - powiedział w swoim wystąpieniu Zełenski .

- Po masakrze w Buczy nie ma miejsca dla Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ. Ukraina domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności rosyjskich zbrodniarzy wojennych - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba .

- Podczas wojny Rosji z Ukrainą, wśród wiernych Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, do którego należy 12 tysięcy spośród 19 tysięcy ukraińskich parafii prawosławnych, narasta bunt przeciwko Patriarchatowi i jego zwierzchnikowi - informuje BBC.

