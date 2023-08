14:00

W ubiegłym roku PKB Ukrainy spadło o 29,1 proc., a bezrobocie wyniosło 25,8 proc. - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie opisującym sytuację gospodarczą Ukrainy w rok po inwazji Rosji. Wskutek wojny eksport towarów z Ukrainy spadł w 2022 r. o 35 proc., a eksport usług - o 28 proc.

W raporcie "Gospodarka wojenna: Ukraina po roku od rosyjskiej inwazji" podkreślono, że w bezpośrednim następstwie inwazji rosyjskiej PKB Ukrainy zmniejszyło się o 29,1 proc. według szacunków ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki i nawet o 35 proc. według Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 20 proc. ludności Ukrainy opuściło kraj. Ok. 50 proc. ukraińskiej infrastruktury energetycznej pod kontrolą Rosji zostało zniszczone lub uszkodzone. 40 proc. przedsiębiorstw zmniejszyło produkcję w wyniku przerw w pracy sieci ciepłowniczej lub niedoborów prądu.

Jak stwierdzono, gospodarka Ukrainy musiała przestawić się na tryb wojenny. 42,2 proc. wydatków budżetowych przeznaczono w 2022 r. na cele obronne, co oznacza dziewięciokrotny wzrost rdr. Jednocześnie dochody budżetowe wzrosły o niecałe 50 proc. - zaznaczono.

"Na problemy wynikające z utraty części terytorium, zniszczeń, przerw w dostawach prądu, wyjazdu pracowników, blokady szlaków handlowych czy uszkodzenia aktywów przedsiębiorstw, nałożyły się konsekwencje gospodarcze takie jak inflacja, spadek konsumpcji i pogorszenie nastrojów przedsiębiorstw. Sytuacja ta spowodowała głęboki kryzys gospodarczy w końcu 2022 r. Na początku 2023 r. pojawiły się sygnały odbicia, jednak jest ono realizowane w warunkach zmniejszonego o prawie 1/3 potencjału w porównaniu z sytuacją sprzed wojny. Powrót gospodarki Ukrainy na przedwojenne tory rozwoju zajmie wiele lat" - oceniono w raporcie.

Wskazano, że Narodowy Bank Ukrainy oczekuje w 2023 r. wzrostu PKB o 2 proc. Zdaniem PIE, może to świadczyć z jednej strony o stabilizacji gospodarczej podczas wojny, a z drugiej o braku perspektyw na znaczącą poprawę i utrzymanie potencjału gospodarczego.

"Koszty wywołane agresją są ponoszone przez Ukrainę już od 2014 r., kiedy Rosja rozpoczęła okupację i następnie aneksję Krymu oraz części terytorium na wschodzie Ukrainy. Łączne straty Ukrainy wynikające z utraconego potencjału gospodarczego w latach 2014-2022 r. szacowane są na blisko 740 mld dolarów. Jak wskazują doświadczenia odbudowy innych krajów, powrót PKB per capita do poziomu wyznaczonego przez przedwojenny trend wzrostu może zająć 25 lat. Na początku wojny ponad 80 proc. przedsiębiorców na Ukrainie niemal całkowicie zawiesiło działalność, ale po roku od inwazji to już tylko 27 proc. Poprawa nastrojów wśród ukraińskich firm nie oznacza jednak lepszych perspektyw dla koniunktury gospodarczej" - skomentował Dominik Kopiński z zespołu gospodarki światowej PIE.

13:43

"W Chersoniu wróg uderzył w placówkę oświatową i szpital. Ranne zostały trzy osoby" - poinformował szef Chersońskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Ołeksandr Prokudin na Telegramie.

Telegram

Jeden z rannych to pacjent, który leczony był w zaatakowanym szpitalu po udarze mózgu. 55-letni mężczyzna odniósł rany klatki piersiowej.

Kolejny poszkodowany po rosyjskich ostrzałach to 45-letni rolnik, który został ranny podczas pracy w polu we wsi Zełeniwka. We wsi Chreszczeniwka ułamki pocisku trafiły 60-latka. Dwie osoby zostały ranne we własnym domu w miejscowości Mykilske. Jest to małżeństwo w wieku 60 i 63 lat - przekazał Prokudin.

13:07

Dziennikarki rosyjskich mediów niezależnych: Jelena Kostiuczenko i Irina Babłojan padły ofiarami prób otrucia jesienią 2022 roku, odpowiednio w Monachium i Tbilisi, a wiosną próbowano otruć Natalię Arno, szefową fundacji Wolna Rosja - podał portal Insider.

To "nowa fala otruć dziennikarzy i aktywistów, którzy wyjechali z Rosji" - ocenił niezależny portal. Insider podkreślił, że publikuje doniesienia o możliwych próbach otrucia, by ostrzec osoby, które ze względów politycznych wyemigrowały z Rosji i powinny teraz zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo mogą stać się celem rosyjskich służb specjalnych.

W opisanych w materiale przypadkach portal konsultował się z kilkunastoma ekspertami, wśród których był specjalista ds. broni chemicznej i medyk, który brał udział w ratowaniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i leczeniu publicysty Dmitrija Bykowa.

Kostiuczenko, dziennikarka niezależnej "Nowej Gaziety", po napaści rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego 2022 roku, wyjechała do zaatakowanego kraju. Krótko potem opublikowała głośny reportaż z Chersonia, który był przyczyną represjonowania "Nowej Gaziety" przez władze rosyjskie. Gdy następnie zamierzała jechać do atakowanego przez wojska rosyjskie Mariupola, została ostrzeżona, iż planowane jest jej zabójstwo. Redakcja "Nowej Gaziety" zadecydowała, że dziennikarka nie może wracać do kraju. Kostiuczenko trafiła do Niemiec. Planowała jednak kolejną podróż na Ukrainę i 18 października 2022 r. na kilka godzin wyjechała z Berlina do Monachium, by w tamtejszym konsulacie Ukrainy złożyć wniosek o wizę.

12:40

"Rano nad obwodem charkowskim zestrzelono trzy wrogie Szahedy" - podał portal Ukrinform.