08:53

Rosyjska partia rządząca Jedna Rosja oświadczyła, że mierzy się z cyberatakiem na swoje zasoby internetowe. W związku z tym - w celu odparcia ataku - zawieszono działalność niektórych serwisów - podała agencja Reutera.

08:47

Tłumaczenie popularności Władimira Putina tylko propagandą jest nie do utrzymania; poparcie dla niego to efekt polityki opartej na paternalizmie, imperializmie i projekcji siły, na które w społeczeństwie rosyjskim jest duże zapotrzebowanie - ocenił w rozmowie z PAP Igor Grecki, niezależny rosyjski politolog z estońskiego think tanku ICDS.

08:40

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w porannym komunikacie, że w ciągu minionej doby na froncie doszło do 78 starć z siłami okupanta. Ponadto wojska rosyjskie przeprowadziły 10 ataków rakietowych, 68 ataków powietrznych i 89 ataków z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych na pozycje sił ukraińskich.

08:32

Telegramowy kanał "Baza" opublikował nagranie z dzisiejszej eksplozji w Biełgorodzie.

Telegram

08:25

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku ukraińskiego ataku rakietowego na Biełgorod w Rosji - poinformowała agencja Reutera, powołując się na gubernatora obwodu biełgorodzkiego Wiaczesława Gładkowa.

Telegram

08:19

W rosyjskim obwodzie briańskim obrona powietrzna zestrzeliła zestrzeliły ukraińskiego drona - poinformował gubernator Aleksandr Bogomaz, dodając, że nikt nie został poszkodowany.

Telegram

08:13

Państwa zachodnie, w tym Stany Zjednoczone, nie powinny całkowicie wykluczać wysłania wojsk na Ukrainę w przypadku pogorszenia się tam sytuacji - oświadczyła szefowa MSZ Elina Valtonen w rozmowie z portalem Politico.

To istotne, byśmy nie wykluczali wszystkiego w dalszej perspektywie, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak poważna stanie się sytuacja - oznajmiła.

Podkreśliła jednak, że fińskie stanowisko jest jasne: W tej chwili nie wysyłamy żadnych wojsk i nie chcemy na ten temat rozmawiać.

08:07

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o zestrzeleniu kilku dronów i rakiet nad obwodami biełgorodzkim i kurskim.

08:00

Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała, że zatrzymała 61-letniego Rosjanina, który - zdaniem FSB - planował "atak terrorystyczny" na węzeł kolejowy w rosyjskim obwodzie swierdłowskim.

07:53

Eksplozja radzieckiego moździerza samobieżnego kalibru 240 mm 2S4 Tulipan po trafieniu dronem. Do zdarzenia doszło na terenie obwodu ługańskiego.