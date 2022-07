"Mamy wystarczające dowody na to, że była to zaplanowana zbrodnia" - powiedział w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odnosząc się do śmierci kilkudziesięciu ukraińskich jeńców wojennych w tzw. obozie filtracyjnym w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Do Polski pociągiem ewakuacyjnym przyjechało kolejnych 31 rannych ukraińskich żołnierzy; trafili oni do polskich szpitali - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Najważniejsze wydarzenia związane z 157. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 30.07.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczony Charków / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA 07:47 Na skutek rosyjskiej agresji w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, minionej doby zginęło sześciu cywilów, a 15 zostało rannych - poinformował w sobotę gubernator tego regionu Pawło Kyryłenko.

07:20 Płonący gazociąg w regionie czelabińskim w Rosji. 07:19 Ukraińskie siły odparły ataki armii rosyjskiej na czterech kierunkach: słowiańskim, bachmuckim, awdijewskim i nowopawliwskim - informuje w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojska okupanta kontynuują ofensywę w Donbasie. 07:17 Nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje w sprawie ewentualnej podróży papieża Franciszka na Ukrainę - powiedział szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher w piątek podczas papieskiej podróży po Kanadzie. 07:14 Do Polski pociągiem ewakuacyjnym przyjechało kolejnych 31 rannych ukraińskich żołnierzy; trafili oni do polskich szpitali - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.

07:10 "Mamy wystarczające dowody na to, że była to zaplanowana zbrodnia" - powiedział w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odnosząc się do śmierci kilkudziesięciu ukraińskich jeńców wojennych w tzw. obozie filtracyjnym w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej.

07:01 Ukraińskie struktury siłowe oraz rzecznik praw człowieka wezwali w piątek Narody Zjednoczone oraz Czerwony Krzyż do natychmiastowej reakcji na zabicie ukraińskich jeńców wojennych w tzw. obozie filtracyjnym w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Jeńcy zginęli w precyzyjnym ostrzale przeprowadzonym przez siły rosyjskie - informowała wcześniej ukraińska armia. Zobacz również: Premier Hiszpanii poparł Belgrad ws. akcesji do UE oraz konfliktu z Kosowem

"Der Spiegel": Putin zna niemieckie obawy, dlatego prowadzi grę gazem

Zełenski o zabiciu jeńców w Ołeniwce: To była zaplanowana zbrodnia

CNN: Rosja żąda uwolnienia sprawcy zabójstwa w Berlinie Arkadiusz Grochot