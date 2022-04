We wczesnych godzinach rannych w środę słychać było serię wybuchów w rosyjskim mieście Biełgorod w pobliżu granicy z Ukrainą, poinformował gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow w wiadomości na Telegramie. Władze w Kiszyniowie i Kijowie ostrzegają przed rosyjską prowokacją w separatystycznym Naddniestrzu. Gazprom poinformował PGNiG, że od środy, od godziny 8 czasu polskiego, nastąpi całkowite wstrzymanie dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego - podała polska spółka. Mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz powiedział, że miasto, którym kieruje - ważny port na południu Ukrainy - przygotowuje się do rosyjskiego ataku bądź oblężenia. Najważniejsze wydarzenia związane z 63. dniem wojny w Ukrainie przedstawiamy w naszej relacji z 27.04.2022 roku.

We wczesnych godzinach rannych słychać było serię wybuchów w rosyjskim Biełgorodzie w pobliżu granicy z Ukrainą. Jak podały władze rosyjskie - w płomieniach stanął regionalny skład amunicji.

Władze ukraińskie poinformowały o kolejnych ofiarach śmiertelnych i rannych w kilku regionach kraju.

Od początku rozpoczęcia inwazji rosyjska armia wystrzeliła na Ukrainę ponad 1300 rakiet.

Wojsko rosyjskie straciło już około 22,1 tys. żołnierzy, a także 918 czołgów, 2308 pojazdów opancerzonych, 184 samoloty i 154 śmigłowce - ogłosił sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Eskalacja konfliktu w Naddniestrzu podsyca obawy, że wojna na Ukrainie może rozszerzyć się na Mołdawię.

07:23

Rzesze Ukraińców uciekają z zajętego przez wojska rosyjskie Chersonia na południu Ukrainy, gdzie najeźdźcy planują urządzić w czwartek tzw. referendum, by powołać tam "republikę ludową" jak w Donbasie - podała stacja CNN, powołując się na mieszkańców.

07:17

We wtorek rosyjskie straty wyniosły 16 żołnierzy, jeden czołg i cztery pojazdy, w tym dwa wozy pancerne - przekazało regionalne dowództwo. Jednocześnie siły wroga próbowały przemieścić się w stronę Mikołajowa przez wsie Tawrijske i Nowaja Zaria, lecz "poniosły ciężkie straty i wycofały się".

07:12

Siły ukraińskie wykonały uderzenie na pozycje wojsk rosyjskich na Wyspie Węży na Morzu Czarnym. Atak zniszczył zestaw obrony przeciwlotniczej Strieła-10 i uszkodził stanowisko dowodzenia.

O uderzeniu na Wyspę Węży poinformowało na Facebooku Dowództwo Operacyjne "Południe" Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:06

O godzinie 8:00 Gazprom całkowicie wstrzyma dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Powodem jest fakt, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie chce płacić za ten surowiec w rublach, czego domaga się Moskwa. Przedstawiciele rządu zapewniają, że Polska i tak miała z końcem roku odciąć się od rosyjskiego gazu, a decyzja Gazprom nie sprawi, że nagle w naszych domach zabranie błękitnego paliwa.

06:59

06:53

Siły zbrojne Ukrainy są gotowe na ewentualny atak rosyjskiego wojska z terenu mołdawskiego separatystycznego regionu Naddniestrza - poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

06:37

"Trzeba oddać Rosjanom jedną rzecz. Są konsekwentni w samobójstwie na polach Ukrainy. To, co robią ich dowódcy, wysyłając na pewną śmierć źle zorganizowane, przygotowane i zmotywowane oddziały (...) to jest zbiorowe samobójstwo w wykonaniu armii rosyjskiej i w tym są na pewno konsekwentni" - powiedział PAP gen. broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca sił lądowych i wiceminister MON, pytany o rosyjskie straty.

06:32

Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kanada objęła sankcjami oznaczającymi m.in. zamrożenie aktywów ponad 750 osób i podmiotów. Ostatnio na liście objętych sankcjami znalazły się dwie dorosłe córki prezydenta Rosji.

06:28

Rząd Kanady chce umożliwić konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazanie ich pokrzywdzonym - zapowiedziała we wtorek minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Dodała, że byłoby to pierwsze takie rozwiązanie prawne w krajach grupy G7. Rząd mógłby przeprowadzić konfiskatę, nie tylko rosyjskich majątków, w przypadkach naruszenia "międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa", w przypadkach "znaczącej korupcji" czy systematycznych naruszeń praw człowieka.

06:19

Wiceminister obrony Ukrainy stwierdziła, że Rosja rozważa obecnie szereg scenariuszy dot. dalszej agresji na Ukrainie. Według ukraińskiej polityk, prócz tradycyjnego użycia wojsk lądowych, ataku lotniczego i rakietowego, chodzi o użycie broni chemicznej lub jądrowej.

06:16

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wezwał kanclerza Niemiec Olafa Scholza do dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard, dodając, że Niemcy powinny przyspieszyć dostawy broni do Kijowa - informuje w środę niemiecka grupa medialna "Funke Mediengruppe".

06:05

"DJI potępia jakiekolwiek użycie naszych dronów w celu wyrządzenia krzywdy i tymczasowo zawiesza sprzedaż w tych krajach, aby upewnić się, że nikt nie użyje naszych dronów w walce" - poinformował w środę rzecznik firmy, cytowany przez agencję Reuters.

06:01

Największy na świecie chiński producent dronów, firma DJI Technology, tymczasowo zawiesza działalność w Rosji i na Ukrainie. DJI jest pierwszą dużą chińską firmą, która wstrzymała sprzedaż do Rosji od czasu inwazji Moskwy na Ukrainę.

05:47

Władze ukraińskie poinformowały o kolejnych ofiarach śmiertelnych i rannych w kilku regionach kraju. Według władz obwodu sumskiego, Rosjanie atakują ciężką artylerią całą strefę przygraniczną.

05:35

Czeski premier Petr Fiala napisał, że wstrzymując dostawy gazu do Polski, Rosja łamie porozumienia. Według Fiali konieczne jest stopniowe odchodzenie od uzależnienia od rosyjskich surowców.

05:23

Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy Ołeksija Arestowicza rosyjska wojna napastnicza w Ukrainie może trwać jeszcze przez wiele miesięcy - poinformowała ukraińska agencja informacyjna Unian.



Według doradcy ukraińskiego prezydenta, nowe uzbrojenie, które otrzymała Ukraina, będzie miało istotny wpływ na sytuację na polu walki pod koniec maja i na początku czerwca.

05:19

Władze południowych regionów Rosji w ostatnich tygodniach wielokrotnie informowały o incydentach, które ich zdaniem były atakami przeprowadzonymi z terytorium Ukrainy. Między innymi zarzucono Ukrainie, że zaatakowała helikopterami skład paliwa w Biełgorodzie.

05:12

05:00

Prezydent Mołdawii Maia Sandu we wtorek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego wezwała ludność do zachowania spokoju po eksplozjach w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza.

"Apelujemy do obywateli o zachowanie spokoju " - oświadczyła prezydent.

W regionie ogłoszono 15-dniowy alarm antyterrorystyczny. Tradycyjna parada z okazji Dnia Zwycięstwa w II Wojnie Światowej, zaplanowana na 9 maja, została odwołana.