Wspierani przez Rosję separatyści kontrolujący wschodnie regiony Ukrainy rozpoczęli ewakuację dzieci mieszkających w domach dziecka. Wcześniej tego dnia lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) Denys Puszylin ogłosił plan masowej ewakuacji mieszkańców regionu do Rosji.

Ukraińskie siły podczas ćwiczeń. / PRSIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

Podobne plany ogłoszono też w drugim kontrolowanym przez separatystów regionie Ukrainy - tzw. Ługańskiej Republice Ludowej. Po poinformowaniu o planach ewakuacji, w Doniecku dało się usłyszeć głośne syreny alarmowe.

Według przedstawionego przez lidera DRL planu objęte ewakuacją mają być najpierw kobiety, dzieci i osoby starsze.



Rosyjska agencja TASS, cytując ministerstwo edukacji tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, przekazała, że mieszkańcy domów dziecka i szkół z internatem w regionie zostaną ewakuowani do Rosji. Resort poinformował również o zawieszeniu działalności placówek edukacyjnych do "znormalizowania sytuacji".



Decyzję o przewiezieniu mieszkańców regionu do Rosji argumentowano ofensywą, którą - zdaniem Puszylina - planują siły ukraińskie. Ukraińska armia zaprzecza, że planuje siłowe działania.

Czy Ukrainie grozi wojna z Rosją?

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów i oskarża Zachód o "histerię".