06:51

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) uniemożliwił Londynowi organizację kwalifikacji w nowych dyscyplinach sportu do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu ze względu na stanowisko brytyjskiego rządu w sprawie rosyjskich sportowców - podał dziennik "The Times".

Londyński Park Olimpijski miał być w czerwcu 2024 roku areną kwalifikacji olimpijskich w breakdance, skateboardingu, wspinaczce sportowej i kolarstwie BMX. Jednak - jak pisze "The Times" - zarząd MKOl miał poinformować Brytyjski Komitet Olimpijski (BOA), że nie będzie już rozważać Londynu jako gospodarza i teraz bada alternatywy w Europie, aby zorganizować zawody.

06:43

Nasz obwód jest niezwykle zainteresowany współpracą z Polską, gdyż Polska jest jednym z największych partnerów w handlu zewnętrznym - powiedział PAP Witalij Kowal, naczelnik Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Dodał, że imponuje mu polska idea, która mówi, że nie należy czekać z odbudową na dzień po zakończeniu wojny. Trzeba działać już dzisiaj - dodał.

05:55

Jesteśmy w posiadaniu informacji wskazujących na to, że Rosja zaminowała podejścia do ukraińskich portów na Morzu Czarnym - poinformował Biały Dom. "Uważamy, że jest to skoordynowana operacja, mająca na celu usprawiedliwienie wszelkich ataków na statki cywilne na Morzu Czarnym i zrzucenie winy za te ataki na Ukrainę" - przekazali amerykańscy urzędnicy.

Rosja oświadczyła w środę, że od dziś będzie uznawać statki płynące na Ukrainę po Morzu Czarnym za "potencjalne jednostki wojskowe" - podały agencje AFP i Ukrinform, powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony.