Władimir Putin w godzinach porannych ma wygłosić orędzie do Rosjan. Główny dyplomata Unii Europejskiej Josep Borrell zagroził Moskwie kolejnymi sankcjami w związku z planowanymi w kilku regionach Ukrainy pseudoreferendami w sprawie przyłączenia do Rosji. Prorosyjscy separatyści ogłosili plany przeprowadzenia referendów w sprawie przyłączenia do Rosji Donbasu i części zajętych obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Najnowsze informacje dotyczące 210. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę mamy w naszej relacji z 21.09.2022.

Żołnierz Gwardii Narodowej Ukrainy przy wysadzonym rosyjskim czołgu / Mykola Kalyeniak / PAP 06:00 Przebywający w Nowym Jorku premier Japonii Fumio Kishida potępił na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, inwazję Rosji na Ukrainę. Podkreślił, że depcze to filozofię i zasady Karty Narodów Zjednoczonych.

Kishida określił atak na Ukrainę jako destabilizujący porządek międzynarodowy. Mówił, że powinny zwyciężyć rządy prawa, a nie przymus siły.



Kishida określił atak na Ukrainę jako destabilizujący porządek międzynarodowy. Mówił, że powinny zwyciężyć rządy prawa, a nie przymus siły. 05:32 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym orędziu zademonstrował spokój, wypowiadając się na temat pseudoreferendów, dotyczących przyłączenia do Rosji części okupowanej Ukrainy.



"Naszego zdania nie zmienia hałas ani żadne zapowiedzi" - powiedział ukraiński lider, cytowany przez agencję dpa.



"Bronimy Ukrainy, wyzwalamy nasz kraj i nie okazujemy przede wszystkim żadnej słabości" - oświadczył.



05:24 Główny dyplomata Unii Europejskiej Josep Borrell zagroził Moskwie kolejnymi sankcjami w związku z planowanymi w kilku regionach Ukrainy pseudoreferendami w sprawie przyłączenia do Rosji. Według unijnego dyplomaty Rosja i wszyscy, którzy są zaangażowani w te głosowania, jak również w inne przypadki łamania prawa międzynarodowego muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Dalsze "środki restrykcyjne" zostaną wzięte pod uwagę - powiedział Borrell, którego wypowiedź cytuje agencja dpa.



"Unia Europejska zdecydowanie potępia planowane nielegalne "referenda"" - dodał Borrell. 05:16 Rosyjski prezydent Władimir Putin zrezygnuje ze swoich "imperialnych ambicji", tylko wtedy, gdy zrozumie, że nie może wygrać wojny - mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas debaty generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.



"Dlatego nie zaakceptujemy żadnego pokoju dyktowanego przez Rosję i dlatego Ukraina musi być w stanie odeprzeć atak Rosji" - oświadczył Scholz, cytowany przez agencję Reutera.



Niemiecki kanclerz powiedział, że nawrót imperializmu, który jest konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę to nie tylko katastrofa dla Europy, ale dla globalnego, opartego na zasadach systemu pokojowego. 05:05 W tym roku z powodu wojny ukraińskie zbiory będą mniejsze o 35 proc. Szacuje się, że z powodu wojny w Ukrainie liczba osób cierpiących chroniczny głód wzrośnie w tym roku o około 47 mln osób - mówił prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Polski przywódca zwracał uwagę, że jednym z najbardziej tragicznych globalnych skutków rosyjskiej agresji jest kryzys żywnościowy oraz widmo głodu, które zawisło nad znaczną częścią świata. 05:00 Justyna Lasota-Krawczyk