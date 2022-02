Niższa izba parlamentu Rosji, Duma Państwowa, zaakceptowała jednogłośnie ratyfikację umów o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z "republikami ludowymi" w ukraińskim Donbasie - Doniecką i Ługańską. Deputowani opowiedzieli się za tym, by umowy weszły w życie jeszcze we wtorek. Unia Europejska i Wielka Brytania nałożyły na Rosję sankcję – ograniczenia dotkną m.in. posłów Dumy Państwowej. Prezydent Władimir Putin z kolei zwrócił się do Rady Federacji o zgodę na użycie wojsk poza granicami kraju - rada wyraziła na to zgodę. Śledzimy napiętą sytuację na wschodzie Europy, ale także międzynarodowe reakcje – wszystko znajdziecie w naszej relacji 22 lutego 2022 roku.

Władimir Putin podpisał w poniedziałek wieczorem dekret o uznaniu niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej i zarządził rozpoczęcie w nich "operacji pokojowej".

W odpowiedzi na rosyjskie działania prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że decyzja Putina to naruszenie suwerenności. "Niczego nikomu nie oddamy" - zaznaczył w nocnej odezwie do narodu.

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się narada z udziałem premiera, ministrów i szefów służb, którą zwołał prezydent Andrzej Duda.

W odpowiedzi na uznanie przez Rosję dwóch separatystycznych obszarów we wschodniej Ukrainie, kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił wstrzymanie oddania do użytku gazociągu Nord Stream 2.

Putin zwrócił się do Rady Federacji o zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju. Rada na to zezwoliła.

CZY UKRAINIE GROZI WOJNA Z ROSJĄ? SPRAWDŹ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE!

18:50

Rosja ewakuuje dyplomatów z ambasady i konsulatu generalnego na Ukrainie. "By chronić ich życie i bezpieczeństwo, władze rosyjskie zdecydowały o ewakuowaniu pracowników misji dyplomatycznej na Ukrainie" - napisano w oświadczeniu.

18:34

Szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell ogłosił sankcje, które mają uderzyć w Rosję. Ograniczeniami zostaną objęci wszyscy członkowie Dumy, którzy poparli porozumienia z Donieckiem i Ługańskiej. Oprócz tego na liście sankcji znalazło się 27 osób i instytucji, "które podważały integralność Ukrainy".

17:57

Elektrownia cieplna firmy DTEK w mieście Szczastii w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy znalazła się we wtorek pod ostrzałem, wskutek którego na jej terenie wybuchł pożar - poinformował zakład na Facebooku.

Na stronie firmy poinformowano, że ze względu na ciągły ostrzał niemożliwe jest dokładne zlokalizowanie pożaru. W wyniku ataku uszkodzone został również pobliska szkoła i inne budynki - poinformowano.

Z powodu zagrożenia na terenie zakładu znajdują się obecnie wyłącznie niezbędni pracownicy - pozostali zostali ewakuowani i w miarę możliwości pracują zdalnie. Obecnie zagrożenie dla życia i zdrowia zatrudnionych w elektrowni cieplnej jest poważne, jej praca może zostać wkrótce wstrzymana - dodano w komunikacie.

Elektrownia w Szczastii jest największym producentem energii w regionie.

17:30

Prezydent Rosji Władimir Putin zwrócił się do Rady Federacji, wyższej izby rosyjskiego parlamentu, o zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju. Rada na to zezwoliła - informuje rosyjska agencja Interfax.

17:13

W piątek, w Warszawie odbędzie się szczyt przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki - krajów, które najlepiej wiedzą, co oznacza rosyjska agresja; chcemy dać wyraźny sygnał, że nie ma zgody na delikatne sankcje wobec Rosji - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.



W Warszawie spotkają się głowy państw z takich krajów jak Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria. To są kraje z naszego regionu, które są członkami NATO. Chcemy dać wyraźny sygnał, że ze strony tych państw, właśnie które najlepiej wiedzą, co oznacza rosyjska agresja, że nie ma zgody na to, aby sankcje były delikatne - podkreślił rzecznik rządu.

17:10

Rosjanie straszą wyższymi cenami gazu w związku ze wstrzymaniem certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Były premier i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przekonuje, że wkrótce ceny surowca na rynkach w Europie wzrosną do 2 tys. euro za tysiąc metrów sześciennych.

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz polecił wstrzymanie certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Cóż. Witamy w nowym świecie, w którym Europejczycy wkrótce będą płacić 2000 euro za tysiąc metrów sześciennych gazu - napisał na Twitterze Dmitrij Miedwiediew.

17:05

Do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy wpłynęły projekty uchwał dotyczące apelu do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją i ogłoszenie stanu wojennego w obwodzie donieckim i ługańskim.

W jednym z projektów zawarta jest też propozycja zamknięcia granic z Rosją i Białorusią.

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że podpisał wniosek do Zełenskiego z propozycją, by zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją. "Dziś w nocy podpisałem wniosek do prezydenta Ukrainy z propozycją, by zerwać stosunki dyplomatyczne z FR (Federacją Rosyjską). Uważam i zawsze uważałem, że trzeba to było zrobić już w 2014 roku" - powiedział Kułeba we wtorek na briefingu w ambasadzie Ukrainy w Waszyngtonie.

16:25

We wtorek w centrum Doniecka na wschodzie Ukrainy dało się usłyszeć sześć wybuchów - poinformował Reuters. Przyczyna eksplozji nie jest znana, ale według dyplomatycznych źródeł agencji zostały wznowione ostrzały na linii kontaktowej oddzielającej tereny kontrolowane przez separatystów i przez rząd Ukrainy.

16:10

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał ze swoim tureckim odpowiednikiem Recepem Tayyipem Erdoganem i podziękował mu za tureckie stanowisko w sprawie "prowokacyjnych decyzji" Rosji.

Rozmawiałem przez telefon z Erodganem. Wyraziłem wdzięczność za wsparcie ukraińskiego stanowisko w sprawie ostatnich prowokacyjnych decyzji Rosji - napisał Zełenski na Twitterze.

Dodał, że podziękował też Erdoganowi za wsparcie inicjatywy przeprowadzenia szczytu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ z udziałem Ukrainy, Turcji i Niemiec.

Prezydent Turcji powiedział wcześniej, że uznanie przez Rosję niepodległości dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy jest "nieakceptowalne". Uważamy tę decyzję Rosji za nieakceptowalną. Powtarzamy nasze wezwanie do zachowania zdrowego rozsądku i poszanowania prawa międzynarodowego przez wszystkie strony - skomentował Erdogan w rozmowie z dziennikarzami.

16:05

Uznając dwa separatystyczne regiony Ukrainy, Rosja łamie prawo międzynarodowe, w tym porozumienia mińskie - ocenił premier Francji Jean Castex, pytany w parlamencie o reakcję władz na kryzys na Ukrainie.

W odpowiedzi na zapytanie przewodniczącego grupy parlamentarnej centroprawicowej partii Republikanie Damiena Abada szef francuskiego rządu dodał, że Francja poprze sankcje przeciwko Rosji.

15:50

USA przyjęły z zadowoleniem decyzję Niemiec o wstrzymaniu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 - powiedziała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Zasugerowała, że decyzja ta była owocem "bliskich konsultacji" z USA.

Prezydent (USA Joe) Biden jasno określił, że jeśli Rosja napadnie na Ukrainę, będziemy działać wspólnie z Niemcami, by zapewnić, że Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. W nocy blisko konsultowaliśmy się z Niemcami i z zadowoleniem przyjmujemy ich ogłoszenie - napisała Psaki na Twitterze. Zapowiedziała, że administracja USA ogłosi we wtorek własne sankcje przeciwko Rosji.

15:39

NATO ogłosiło zorganizowanie we wtorek nadzwyczajnego spotkania ambasadorów 30 państw członkowskich Sojuszu z przedstawicielem Ukrainy w związku z uznaniem przez Moskwę niepodległości separatystycznych regionów ukraińskich - poinformowała agencja AFP.



Według AFP sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg zorganizuje briefing prasowy "w kwaterze głównej NATO po nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji NATO-Ukraina" - podał Sojusz na swojej stronie. Briefing ma się rozpocząć o godzinie 17:00.

15:17

Decyzję Rosji o uznaniu niepodległości Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej przyjmujemy z szacunkiem i zrozumieniem - poinformowało w komunikacie ministerstwo spraw zagranicznych Białorusi.

Białoruskie MSZ podkreśliło przy tym, że "ten krok Rosji ma nie tylko wymiar polityczny, ale i ludzki".

Białoruś zawsze aktywnie i konsekwentnie opowiadała się za pokojowym uregulowaniem konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy. Również teraz uważamy metody dyplomatyczne za priorytetowe - oznajmiło, wzywając "wszystkie strony do powstrzymania się od eskalacji wojskowej i innych działań, zamykających drogę do pokoju".

Resort dyplomacji obarczył przy tym "szczególną odpowiedzialnością za zaostrzanie sytuacji w regionie USA i UE".

15:08

Pierwsza dawka sankcji musi być potężna, bo w przeciwnym razie trudno się spodziewać, żeby Rosja się cofnęła - podkreślił wicepremier prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem sankcje powinny objąć też Władimira Putina i oligarchów rosyjskich.



Nasz interes długofalowy jest w tym, żeby Rosja została powstrzymana; będziemy dążyć to tego, żeby sankcje wobec Rosji były stosowane przez wszystkie kraje symetrycznie - podkreślił

15:06

Wielka Brytania nakłada sankcje na pięciu rosyjskich banków i trzy osoby fizyczne - poinformował premier tego kraju Boris Johnson. To dopiero początek brytyjskiej odpowiedzi na rosyjską agresję wobec Ukrainy - zaznaczył polityk.

15:04

Wkroczenie rosyjskich wojsk na Donbas jest początkiem inwazji, która jest w toku - powiedział we wtorek zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jon Finer. Zapowiedział, że USA wkrótce ogłoszą "znaczące" sankcje przeciwko Rosji.

To jest początek inwazji. Inwazja jest inwazją i to właśnie teraz trwa - powiedział Finer w wywiadzie dla CNN. Jednocześnie zaznaczył, że wprowadzenie rosyjskich wojsk do tzw. republik ludowych w Donbasie jest otwartym przyznaniem tego, czemu Rosja zaprzeczała przez 8 lat, czyli obecności tam jej wojsk.

Oznajmił przy tym, że jeszcze we wtorek, w ciągu kilku najbliższych godzin, administracja nałoży "dotkliwe" sankcje przeciwko Rosji, choć nie będzie to jeszcze pełny pakiet restrykcji, jakie przewidziały USA w razie napaści Rosji.

Administracja zawsze przewidywała fale sankcji, które będą się rozwijać z czasem w odpowiedzi na działania, które Rosja będzie podejmować - powiedział Finer.



15:02

Naszym celem będzie zmobilizowanie naszych rządów i partii do twardej i skutecznej reakcji na działania Rosji oraz pełnego wsparcia Ukrainy - napisał we wtorek w zapowiedzi środowego, nadzwyczajnego szczytu Europejskiej Partii Ludowej jej przewodniczący Donald Tusk.





Spotkanie odbędzie się w środę, o godz. 17, zaprosiłem na nie również liderów ukraińskich partii, wchodzących w skład EPL - poinformował na Twitterze Tusk.



W chwili kiedy Rosja demonstracyjnie anektuje ukraińskie terytoria, Europa musi pamiętać, że tylko odwaga i nieustępliwość powstrzymają agresora. Wierzę, że nam ich nie zabraknie w godzinie próby i zrobię wszystko, aby tak się stało"- napisał wcześniej we wtorek na Twitterze lider PO i przewodniczący EPL.

14:55

Federalna Agencja ds. Sieci, prowadząca proces certyfikacji gazociągu Nord Stream 2, potwierdziła we wtorek, że proces ten nie będzie dalej prowadzony. Wcześniej, w związku z zaostrzającym się konfliktem rosyjsko-ukraińskim, rząd Niemiec wstrzymał do odwołania proces zatwierdzania rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2, o czym poinformował Olaf Scholz.

W świetle ostatnich wydarzeń sytuacja musi zostać ponownie oceniona - wyjaśnił Scholz. Podkreślił, że powodem wstrzymania projektu było formalne uznanie przez Rosję dwóch separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie.

14:44

Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej zapowiedział złożenie w Sejmie ustawy o obowiązku obrony ojczyzny. Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji, która dzisiaj jest. To znaczy siłami, które będą zdolne odeprzeć atak i będą - może to jest najważniejsze - na tyle silne, by do takiego ataku nie doszło - mówił Kaczyński.

14:25

Rada Najwyższa Ukrainy wezwała inne państwa i organizacje międzynarodowe, by nie uznawać niepodległości samozwańczych republik Doniecka i Ługańska, oraz by potępić decyzję Rosji o ich uznaniu. Deputowani zaapelowali także o ostre sankcje wobec Moskwy.

Wzywamy obce państwa i międzynarodowe organizacje regionalne, by nie uznawać nielegalnych, samozwańczych tworów w niektórych regionach obwodów ługańskiego i donieckiego - napisano w oświadczeniu.

13:57

Ambasada Włoch w Kijowie przekazała obywatelom swojego kraju, przebywającym na Ukrainie adresy punktów, w których mają się zgromadzić, gdyby konieczna okazała się ich ewakuacja. Wcześniej MSZ w Rzymie zaapelował do Włochów, by opuścili Ukrainę.

13:54

13:51

Pozytywnie niemiecką decyzję ws. Nord Stream 2 przyjął premier Polski, Mateusz Morawiecki. Jest to głos rozsądku i głośnego sprzeciwu wobec neoimperialnych zakusów Kremla - stwierdził. Zaznaczył jednocześnie, że oczekujemy znacznie dalej idących kroków.

Polska od samego początku projektu Nord Stream 2 kategorycznie opowiadała się przeciw stawianiu interesów gazowych Niemiec nad bezpieczeństwem całej Europy. Skutki uzależnienia kontynentu od rosyjskich dostaw energii odczuwają dziś wszyscy mieszkańcy UE - zauważył polski premier.

13:39

Nie ma mowy o tworzeniu rosyjskich baz wojskowych na terytorium republik: Donieckiej i Ługańskiej - przekonuje rosyjskie MSZ. Resort dyplomacji w Moskwie zapewnia natomiast, że zgodnie z umowami o przyjaźni Rosja jest gotowa zapewnić bezpieczeństwo tym podmiotom.

Moskwa zapowiada, że jeżeli będzie taka konieczność - mowa o sytuacji zagrożenia - Rosja pozostawia sobie prawo wysłania wojsk do podmiotów, których suwerenność wczoraj uznano. Natomiast wbrew doniesieniom mediów na Donbasie o wejściu rosyjskich wojskowych, resort dyplomacji przekonuje, że na razie nie zamierza wprowadzać na tamte terytoria swoich żołnierzy.

Głos zabrał też Eduard Basurin z ludowej milicji samozwańczej republiki donieckiej. Stwierdził, że dla jej bezpieczeństwa obecność rosyjskich żołnierzy nie jest konieczna.

13:35

Rząd Syrii popiera decyzję sojuszniczej Rosji o uznaniu niepodległości republik w Donbasie - ogłosił w Moskwie minister spraw zagranicznych Fajsal Mekdad. Dodał, że Zachód zachowuje się wobec Rosji podobnie, jak zachowywał się wobec Syrii.



Syria potwierdza swoją gotowość do pracy nad budowaniem relacji z republikami Doniecką i Ługańską oraz ich wzmacnianiem w ramach wzajemnych interesów - dodała w oświadczeniu kancelaria prezydenta Baszara el-Asada. Uzupełniono w nim, że Syria już w grudniu 2021 roku planowała uznać niepodległość tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.



13:29

Pierwszy pakiet sankcji wobec Rosji zostanie formalnie przedstawiony tego popołudnia - oświadczyli Michel i von der Leyen.

Jak dodali, w propozycji jest objęcie sankcjami banków, które finansują rosyjskie operacje wojskowe. W propozycji jest także objęcie sankcjami zdolności państwa i rządu rosyjskiego do dostępu do rynków i usług kapitałowych oraz finansowych UE, aby ograniczyć finansowanie eskalacji i agresywnej polityki.

Mowa jest także o objęciu sankcjami handlu z dwoma separatystycznymi regionami do i z UE i osób, które brały udział w nielegalnej decyzji uznania tzw. republik.

13:11

Należy spodziewać się próby poszerzenia działań Rosji na wschodzie Ukrainy o kolejne terytoria Ukrainy - ocenił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.



Według Żaryna decyzja prezydenta Rosji Władimira Putina o "uznaniu niepodległości" terenów wschodniej Ukrainy "okupowanych dotąd rękami rebeliantów, otwiera drogę do wkroczenia wojsk rosyjskich na te tereny".

12:55

Gabinet belgijskiego premiera Aleksandra De Croo odmówił Ukrainie wysłania sprzętu wojskowego. Rząd "nie chciał dolewać oliwy do ognia" i oficjalna prośba Kijowa została zignorowana - informuje dziennik "De Standaard".

Gazeta informuje, że ukraiński rząd zwrócił się kilka tygodni temu do belgijskiego gabinetu z oficjalną prośbo o wysłanie 5 tys. hełmów, kamizelek kuloodpornych, broni oraz amunicji.

Premier Aleksandr De Croo powiedział w rozgłośni Radio 1, że gabinet w drodze konsensusu postanowił nie odpowiadać na tę prośbę. "Chcemy jak najwięcej działać razem z innymi krajami europejskimi" - cytuje radiową wypowiedź szefa rządu "De Standaard".

12:46

"Polska musi być bezpieczna a Ukraina musi być ocalona" - powiedział wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił, że takie są strategiczne interesy Polski i Europy.

Dodał, że rozmawiano o "konieczności budowania realnych sojuszy opartych o siły zbrojne", a także o sprawach "poważnej rozbudowy naszych sił zbrojnych". "Takie są czasy i potrzeby. Musimy na te potrzeby odpowiedzieć" - podkreślił Kaczyński.

12:44

"Nasi pradziadowie chcieli, aby tutaj między Rosją a Polską, między Polską a Rosją było kilka państw suwerennych, niepodległych, demokratycznych, wolnych, żyjących w spokoju i dobrobycie" - mówił premier Morawiecki po spotkaniu w BBN.

Prezydent, premier i szef PiS na wspólnej konferencji. Temat? Ukraina

"Władimir Putin narusza to, co po 1989 roku udało się zrealizować, co na skutek tamtych zmian geopolitycznych stało się faktem. Dzisiaj prezydent Putin i Rosja stara się naruszyć ten porządek; powinniśmy robić wszystko, żeby nie pozwolić na taką agresywną politykę" - podkreślił Morawiecki.

12:43

"Żeby powstrzymać agresywną politykę rosyjską staramy się kanałami dyplomatycznymi, politycznymi, robić wszystko, żeby przekonać naszych partnerów na Zachodzie, że potrzebna jest teraz mocna odpowiedź w postaci sankcji, które byłyby wystarczająco dolegliwe i powstrzymały Władimira Putina przed kolejnymi krokami, kolejną fazą agresji" - mówił premier Mateusz Morawiecki po naradzie w BBN zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jak ocenił premier, po dyslokacji wojsk rosyjskich "niestety widać wyraźnie, że taka dalsza agresja nakierowana już głębiej w terytorium Ukrainy jest możliwa". "Dzisiaj, naszym zdaniem, niezwykle ważne jest to, aby cały Zachód miał tego świadomość, a my będąc tutaj blisko tej sytuacji mamy sporą wiedzę i staramy się uświadamiać naszych partnerów zachodnich, jak to jest istotne" - podkreślił Morawiecki.

12:36

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto przekazał dziennikarzom, że rosyjskie działania na Ukrainie będą mieć wpływ na ocenę bezpieczeństwa wspólnego fińsko-rosyjskiego projektu budowy elektrowni jądrowej w północno-zachodniej Finlandii.

Niinisto odmówił udzielenia komentarza na temat prawdopodobnego wyniku tej oceny.

12:34

MSZ Ukrainy poinformowało, że "w związku z uchwaleniem przez władze Federacji Rosyjskiej nielegalnych decyzji w sprawie uznania ‘niepodległości’ utworzonych przez nią quasi-tworów na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy - tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej - charge d'affaires Ukrainy w Rosji Wasyl Pokotyło został wezwany na konsultacje na Ukrainę".

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował natomiast, że otrzymał wniosek od MSZ, aby rozważył zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją.

12:32

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że uznanie przez Rosję niepodległości dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy jest "nieakceptowalne". Szef państwa wezwał obie strony konfliktu do poszanowania prawa międzynarodowego - podała we wtorek turecka telewizja NTV.

12:28

"Musimy rozmawiać o naszej architekturze bezpieczeństwa, o naszej obronności i działaniach NATO, którego wschodnia flanka musi zostać wzmocniona" - powiedział prezydent Andrzej Duda po naradzie z ministrami i szefami służb w BBN.

"Dzisiaj armia rosyjska jest na Białorusi, i wiele wskazuje na to, że może się nie wycofać. To wymaga podjęcia przez nas odpowiednich kroków, jeśli chodzi o politykę obronną, jak również wymaga w naszym przekonaniu działań ze stronu Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział Duda.

Podkreślił, że wschodnia flanka NATO musi zostać wzmocniona i "co do tego nikt tutaj na wschodniej flance nie ma żadnych wątpliwości". "W każdym razie - działamy" - dodał prezydent.

12:25

"Ukraina jest w tej chwili cały czas w bardzo poważnym zagrożeniu, a wojska rosyjskie ruszyły do tych zbuntowanych rejonów, gdzie od lat są już separatyści. Teraz ci separatyści są regularnie wzmacniani już przez regularne rosyjskie oddziały. Scenariusze na przyszłość mogą być różne" - powiedział prezydent Andrzej Duda po workowej naradzie w BBN.

Jak zaznaczył, z naszego punktu widzenia przede wszystkim ważne jest to, by stać przy Ukrainie.

"Po drugie, żeby zarówno UE jak i Sojusz Północnoatlantycki, ten przysłowiowy Zachód, zachował w tej sytuacji jedność. Stoimy na stanowisku, że potrzebne są poważne sankcje" - podkreślił prezydent.

12:23

"Sankcje na Rosję powinny dotyczyć polityki surowcowej. Nie robi się interesów z agresorem" - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

12:22

W Charkowie na wschodzie Ukrainy planowano zamachy w cerkwiach Moskiewskiego Patriarchatu - poinformowała we wtorek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). "Potwierdzamy przechwycenie rozmowy telefonicznej o organizacji zamachów w Charkowie" - przekazała rzeczniczka SBU w obwodzie charkowskim, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.

"Ustalono osobę, która miała przeprowadzić ataki" - poinformowała rzeczniczka.

12:20

"Jest potrzebne wzmocnienie polskich sił zbrojnych" - powiedział Jarosław Kaczyński po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

12:19

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nie może potwierdzić doniesień o wprowadzeniu na teren tzw. republik ludowych w Donbasie sił rosyjskich. "Nic mi o tym nie wiadomo" - powiedział Pieskow.

Agencja TASS, która przekazała jego wypowiedź, określa te siły jako "pokojowe".

Pieskow dodał, że decyzja o wprowadzeniu wojsk będzie podejmowana w zależności od sytuacji i w przypadku, gdy zaapelują o to liderzy "republik ludowych".

12:18

W odpowiedzi na uznanie przez Rosję dwóch separatystycznych obszarów we wschodniej Ukrainie, kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił wstrzymanie oddania do użytku gazociągu Nord Stream 2.

Niemcy wstrzymują certyfikację Nord Stream 2

12:16

"UE i NATO powinny zachować jedność. Potrzebne są poważne sankcje na Rosję. W najbliższych dniach intensywne konsultacje w różnych formatach i NATO i UE" - powiedział prezydent Andrzej Duda po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

"Wiele wskazuje, że armia rosyjska może nie wycofać się z Białorusi. Wschodnia flanka NATO wymaga wzmocnienia" - dodał.

12:15

Zakończyła się narada z udziałem premiera, ministrów i szefów służb, którą zwołał prezydent Andrzej Duda w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.



12:14

Szef holenderskiego gabinetu Mark Rutte powiedział na konferencji prasowej poświęconej ostatnim wydarzeniom na wschodzie, że jego rząd nie wyśle żołnierzy na Ukrainę, ponieważ nie jest ona członkiem NATO. Rutte uważa jednocześnie, że ruch Putina "nie może pozostać bez odpowiedzi".

Rutte powiedział, że w sytuacji naruszenia suwerenności innego kraju możliwe jest nałożenie sankcji. "Wysłanie armii określiłbym jednak jako niezwykle nieprawdopodobne" - mówił premier.

12:12

"Rosja uznaje DRL i ŁRL (tzw. Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową) w tych granicach, w których realizują one swoje pełnomocnictwa i jurysdykcję" - oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Rosji Andriej Rudenko, cytowany przez portal rbk.

12:05

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że prawo do suwerenności powinno być respektowane tylko wobec państw, które reprezentują cały naród żyjący na jego terytorium, a Ukraina - zdaniem rosyjskiego ministra - od 2014 roku nie jest takim państwem.

"Myślę, że nikt nie może twierdzić, że reżim ukraiński, poczynając od zamachu stanu z 2014 roku, reprezentuje cały naród mieszkający na terenie państwa ukraińskiego" - oznajmił Ławrow w wywiadzie dla telewizji Rossija24.

Skandaliczne oświadczenie Rosji. Kwestionuje prawo Ukrainy do suwerenności

11:55

Trwa rozmowa telefoniczna prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem - poinformowała we wtorek po godz. 11.30 na Twitterze Kancelaria Prezydenta RP.

11:51

"Stan wojenny na Ukrainie będzie wprowadzony w przypadku agresji Rosji na pełną skalę" - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. "Wierzymy w to, że potężnej wojny przeciwko Ukrainie nie będzie i nie będzie szerokiej eskalacji ze strony Rosji. Jeśli będzie - będzie wprowadzony stan wojenny" - oznajmił szef państwa.

Ukraina wprowadzi stan wojenny? Prezydent Zełenski zabrał głos

11:42

Niższa izba parlamentu Rosji, Duma Państwowa, zaakceptowała jednogłośnie ratyfikację umów o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z "republikami ludowymi" w ukraińskim Donbasie - Doniecką (DRL) i Ługańską (ŁRL).

Deputowani opowiedzieli się za tym, by umowy weszły w życie jeszcze we wtorek.

11:38

Po ogłoszeniu rozmieszczenia wojsk rosyjskich na wschodniej Ukrainie, niemiecki minister rolnictwa Cem Ozdemir opowiedział się za wstrzymaniem gazociągu Nord Stream 2. "Nadszedł czas, aby wstrzymać ten projekt i jasno powiedzieć: przestawiamy teraz wszystkie przełączniki na odnawialne źródła energii" - powiedział polityk Zielonych w radiu Deutschlandfunk.

"Zawsze takie było nasze stanowisko, nic się w tym nie zmieniło. Musimy to wspólnie przeforsować w rządzie federalnym. Mam nadzieję, że nasi partnerzy koalicyjni nie widzą tego inaczej" - mówił minister.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zagroził Moskwie, że w przypadku rosyjskiej inwazji w grę wchodzą wszystkie opcje sankcji, dając tym samym do zrozumienia, że w grę może wchodzić również wstrzymanie budowy Nord Stream 2, jednak nie powiedział tego wprost - przypomina agencja dpa.

11:34

Premier Włoch Mario Draghi nazwał "niedopuszczalnym naruszeniem demokratycznej suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" uznanie przez Rosję niepodległości separatystycznych republik w Donbasie.

"Jestem w stałym kontakcie z sojusznikami, by znaleźć pokojowe rozwiązanie kryzysu i uniknąć wojny w sercu Europy. Droga dialogu pozostaje zasadnicza, ale już w ramach Unii Europejskiej ustalamy kroki i sankcje wobec Rosji" - zaznaczył.

11:30

Szef polskiego MSZ i przewodniczący OBWE Zbigniew Rau spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w ramach posiedzenia Rady NATO.

Podczas późniejszej rozmowy z dziennikarzami Rau odniósł się do działań Rosji wobec Ukrainy. "To kolejne bardzo jaskrawe odejście od zasad prawa międzynarodowego, w tym oczywiście kolejne naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. To, w połączeniu z presją militarną na Ukrainę prowadzi - co do tego zgodziliśmy się - do załamania się dotychczasowej architektury bezpieczeństwa nie tylko w Europie Wschodniej, ale także wobec wschodniej flanki NATO" - podkreślił szef MSZ.

Rau zwrócił też uwagę, że pozostanie rosyjskich wojsk na Białorusi tworzy "zdecydowaną asymetrię sił po obydwu stronach".

Podkreślił, że w NATO zapoczątkowany został proces dostosowywania strategicznego do "nowej normalności", o której podczas spotkania mówił sekretarz generalny NATO. "Ta nowa normalność niestety przypomina nieco Zimną Wojnę" - dodał.

Pytany o rezultaty spotkania, szef MSZ powiedział, że "ostatecznym rezultatem na pewno powinno być wzmocnienie odstraszania na wschodniej flance NATO".

Dodał, że uznanie przez Rosję separatystycznych "republik" i rozkaz rozmieszczenia w Donbasie rosyjskich wojsk może być wstępem do dalszej inwazji. "Z taką opcją należy się bardzo poważnie liczyć. Jesteśmy przygotowani w NATO na każdy bieg wypadków" - powiedział.

Pytany o ewentualną stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce Rau odparł, że "należy się z tym liczyć". "To będzie fragment większego, strategicznego obrazu. Trudno byłoby mówić o szczegółach, ale błędem byłoby wykluczanie takiego właśnie rozwiązania" - powiedział.

Pytany o jedność przywódców europejskich ws. sankcji wobec Rosji, Rau powiedział, że "obecny czas sprzyja jedności".

11:21

Ministerstwo obrony Białorusi poinformowało, że we wtorek szef Sztabu Generalnego białoruskich sił zbrojnych generał Wiktar Hulewicz rozmawiał telefonicznie z naczelnym dowódcą sił zbrojnych Ukrainy generałem Wałerijem Załużnym.

Rozmowa miała się odbyć z inicjatywy strony ukraińskiej.

"W czasie rozmowy strony omawiały sytuację polityczno-wojskową w regionie" - poinformowano.

11:19

W obliczu agresywnych działań Rosji, co teraz z gazociągiem Nord Stream 2? Czy możliwe jest zablokowanie tego projektu? Czy Polska i Europa są bezpieczne energetycznie i w przypadku problemów z dostawami gazu z Rosji?

Gościem Tomasza Weryńskiego w radiu RMF24 był Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jeśli doszłoby do przerwania dostaw gazu, to będziemy musieli ograniczać zużycie. Przygotujmy się na zaciskanie pasa

11:18

Ministerstwo spraw zagranicznych Gruzji rekomenduje swoim dyplomatom na Ukrainie wywiezienie swoich rodzin z Kijowa - podał portal Interpressnews.ge, powołując się na resort spraw zagranicznych w Tbilisi.

Działalność placówki dyplomatycznej tego kraju jest kontynuowana. "Szef placówki na Ukrainie i jej pracownicy pozostają. Dyplomatom rekomendowano jedynie wywiezienie rodzin, jeśli mają takie życzenie" - podano.

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili potępiła "uznanie" przez Rosję separatystycznych republik na Ukrainie m.in. w komunikacie opublikowanym w poniedziałek wieczorem na Twitterze.

"To powtórka scenariusza, który doprowadził do okupacji 20 proc. naszego terytorium. Gruzja popiera prezydenta Zełenskiego i wspiera terytorialną integralność Ukrainy oraz pokój" - napisała Zurabiszwili.

11:09

"Mieszkańcy Kijowa śledzą dziś wszystkie niepokojące doniesienia ze wschodu kraju. Na ulicach prawie każdy zerka co chwilę z niepokojem w telefon. Hotel Ukraina w samym centrum Kijowa jeszcze wczoraj był pełen dziennikarzy z całego świata - dziś zostały tu pojedyncze ekipy. Część z nich opuściła Ukrainę, część pojechała na wschód, gdzie teraz sytuacja jest najbardziej niepokojąca" - informuje nasz specjalny wysłannik do Kijowa Mateusz Chłystun.

11:04

"Należy natychmiast wprowadzić stan wojenny w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy" - zaapelował były ukraiński prezydent i lider opozycyjnej partii Europejska Solidarność Petro Poroszenko.

"Ukraina powinna w tych dwóch obwodach wprowadzić stan wojenny, tak jak ja to zrobiłem w czasie agresji przeciwko nas w Cieśninie Kerczeńskiej w 2018 roku" - oznajmił Poroszenko, cytowany przez biuro prasowe swojej partii.

Jak dodał, "już dziś" należy przygotować i przyjąć odpowiednie akty prawne w tej sprawie.

11:02

To "kompletna paranoja" - tak premier Holandii Mark Rutte określił decyzję prezydenta Rosji Władimira Putina w sprawie uznania niepodległości separatystycznych republik w ukraińskim Donbasie i wysłania tam rosyjskich "sił pokojowych".

Szef holenderskiego rządu uczestniczył w talk show Jinek w telewizji RTL, gdy dowiedział się o decyzji dotyczącej wkroczenia rosyjskich wojsk do tzw. republik ludowych na wschodzie Ukrainy.

"Przepraszam, ale muszę natychmiast wyjść" - powiedział Rutte opuszczając studio telewizyjne.

Zanim wyszedł Rutte zauważył, że Putin fałszywie przedstawił rząd Ukrainy jako rodzaj dyktatury, podczas gdy jest to rząd demokratycznie wybrany. "To zupełnie inna sytuacja niż w Rosji" - powiedział premier Holandii.

10:59

"Kreml zrobił kolejny krok do odrodzenia ZSRR (...). Jedyne, co dzieli go od tego, to Ukraina i ukraińska armia" - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Przed nami trudne wyzwanie. Będą straty. Trzeba będzie przejść przez ból, przezwyciężyć strach i smutek. Ale na pewno czeka nas zwycięstwo. Jesteśmy na naszej ziemi i prawda jest po naszej stronie" - oświadczył minister.

10:57

Na linii rozgraniczenia między siłami prorosyjskich separatystów zajmujących wschodnie tereny Ukrainy a wojskami tego kraju we wtorek rano wznowiono ostrzał - wynika z informacji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które przekazała agencja Reutera.

10:55

Władze samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) w Donbasie na Ukrainie ogłosiły, że uważają za "swoje" terytorium cały obwód ługański - pisze portal Ukraińska Prawda.

Wiceszef tzw. parlamentu ŁRL Dmitrij Horoszyłow powiedział: "w ramach prawa naszych republik są ustawy w sprawie granic państwowych, które wyraźnie mówią o tym, że terytorium Ługańskiej Republiki Ludowej to terytorium byłego obwodu ługańskiego".

"Jest nasze terytorium, okupowane przez ukraińskie wojska. Myślę, że musimy wezwać Ukrainę do dobrowolnego wycofania wojsk" - oświadczył, cytowany przez rosyjską agencję RIA Nowosti.

Jeśli do tego nie dojdzie - kontynuował - zostanie podjęta decyzja, która "pozwoli zaprowadzić pokój i przywrócić terytorialną integralność na całym terytorium ŁRL".

10:52

Szefowa hiszpańskiego resortu obrony Margarita Robles zapowiedziała skoordynowaną odpowiedź państw NATO i UE przeciwko poniedziałkowemu uznaniu przez Rosję niepodległości separatystycznych republik w ukraińskim Donbasie.

"Rosja musi poznać stanowczość NATO i UE" - powiedziała minister w rozmowie z madryckim radiem Cope, podkreślając, że członkowie NATO i UE nie mogą pozwolić Moskwie na agresję wobec Ukrainy.

Robles podkreśliła, że wraz z uznaniem przez Kreml samozwańczych republik i skierowaniem tam wojsk rosyjskich doszło do "ewidentnego naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy" oraz "złamania prawa międzynarodowego".

"Reakcja Hiszpanii na tę sytuację uzależniona jest w tej chwili od NATO" - zaznaczyła.

Minister obrony Hiszpanii wskazała też, że koniecznym działaniem jest pokazanie Rosji, iż wspólnota międzynarodowa nie boi się jej jednostronnych działań.

"Dyplomacja pozostaje wciąż priorytetem, ale stanowczość wobec Rosji jest całkowita" - zaznaczyła Robles dodając, że w przypadku konieczności walki zbrojnej, ta “będzie prowadzona o poszanowanie dla prawa międzynarodowego".

10:50

Państwowe Pogotowie Ratunkowe Ukrainy opublikowało wskazówki dotyczące zachowania w sytuacjach kryzysowych, wywołanych ewentualną rosyjską agresją.

"Spokojnie i pewnie wychodzimy naprzeciw wyzwaniom nowego dnia. Nasi ratownicy bez przerwy przygotowują się na różne scenariusze, dlatego chcemy przedstawić zbiór podstawowych informacji na temat samodzielnego przygotowania się na sytuacje kryzysowe" - podano w komunikacie.

Wśród wskazówek znalazło się polecenie znalezienia najbliższego schronu i przygotowanie swojej piwnicy, sporządzenie zapasów wody pitnej oraz żywności o długim terminie ważności, a także zaopatrzenie apteczki.

Pogotowie poradziło również zakup gaśnicy, alternatywnych źródeł światła i gazu w przypadku braku prądu do oświetlenia pomieszczeń i gotowania. Zalecono także przygotowanie najważniejszych dokumentów niezbędnych przy ewentualnej szybkiej ewakuacji.

Dodatkowo ratownicy zalecili kontrolę stanu pojazdów i zakup zapasów paliwa.

10:47

"Prezydent Rosji Władimir Putin jest "skłonny do inwazji na Ukrainę na pełną skalę", a jeśli to się stanie, Wielka Brytania zrobi wszystko, by zakończyło się to fiaskiem" - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson.

Po porannym posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego zapowiedział, że Wielka Brytania w trybie natychmiastowym nałoży sankcje, a ich szczegóły będą ogłoszone jeszcze dzisiaj w Izbie Gmin.

"Obawiam się, że wszystko wskazuje na to, że prezydent Putin jest rzeczywiście skłonny do inwazji na Ukrainę na pełną skalę, do opanowania, podporządkowania sobie niezależnego, suwerennego kraju europejskiego i myślę, że - powiedzmy to sobie jasno - będzie to absolutnie katastrofalne w skutkach" - oświadczył Johnson.

10:45

Jak informuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska- Borginon, ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej zatwierdzą dzisiaj po południu unijne sankcje wobec Rosji za uznanie przez Moskwę dwóch samozwańczych republik. "Odpowiedź UE będzie w formie sankcji" - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Borrell zwołał nadzwyczajne spotkanie ministrów na godz. 16, korzystając z tego, że większość ministrów jest w Paryżu w związku z konferencją poświęconą współpracy z Indiami i Pacyfikiem.

O tym, jakie konkretnie to będą sankcje, zdecydują więc kraje członkowskie UE na podstawie propozycji Borrella.

Szef unijnej dyplomacji pytany o ocenę sytuacji w terenie powiedział, że Rosyjskie wojska weszły do Donbasu, a Unia uważa Donbas za część Ukrainy. Następnie zaznaczył, że nie jest to inwazja na pełną skalę, ale - podkreślił - rosyjskie wojska są na ukraińskiej ziemi.

Wczoraj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedzieli, że Unia zareaguje nałożeniem sankcji na odpowiedzialnych za ten "nielegalny czyn", co sugeruje tylko wpisanie na "czarną listę" kolejnych Rosjan. Pytanie, czy Unia na tym poprzestanie.

Polska i kraje Bałtyckie już zapowiedziały, ze chcą mocniejszej odpowiedzi. W Brukseli wstępnie projekt sankcji przygotowują teraz unijni ambasadorowie, ale decyzję polityczną podejmą szefowie dyplomacji UE. Decyzja musi być jednomyślna.

10:22

W toku narastających napięć wokół Ukrainy Korea Południowa - w przeciwieństwie do Japonii - nie wyrażała stanowczego potępienia dla działań Rosji ani nie zapowiadała sankcji wobec Moskwy, ale deklarowała poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

"Kraje świata muszą wspólnie pracować na rzecz szybkiego i pokojowego rozwiązania sytuacji na Ukrainie. Korea Południowa będzie aktywnie uczestniczyć w tych wysiłkach" - powiedział prezydent Korei Południowej Mun Dze In na zebraniu rady bezpieczeństwa narodowego zwołanym po wysłaniu przez Rosję wojsk do separatystycznych regionów Ukrainy.

Prezydent Korei Płd. polecił również urzędnikom, aby przygotowali się na potencjalne skutki gospodarcze i zakłócenia łańcuchów dostaw. "Nasze relacje gospodarcze z Ukrainą nie są duże, ale jeśli sytuacja utrzyma się przez długi czas, a USA i Zachód nałożą silne sankcje na Rosję, wpływ na naszą gospodarkę będzie duży" - powiedział. Jego zdaniem, może dojść do zakłóceń dostaw energii i surowców, a także rynków finansowych.

W osobnym komunikacie MSZ w Seulu wezwało wszystkie strony sporu do poszukiwania pokojowego rozwiązania przy "poszanowaniu dla praw międzynarodowych i porozumienia mińskiego" z 2015 roku w sprawie uregulowania sytuacji w Donbasie - przekazała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.

10:04

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie powinna właśnie zaczynać się pilnie zwołana narada prezydenta z udziałem premiera, ministrów obrony i spraw wewnętrznych oraz szefów służb.

10:03

Unijny komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni potępił naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy przez Rosję. "Imperialne nostalgie nie mogą zagrażać koegzystencji narodów i państw, która zapewniła dekady pokoju. Dlatego zadaniem przede wszystkim Europy jest pokazanie siły i jedności" - podkreślił.

Były premier i były szef MSZ Włoch w reakcji na uznanie przez prezydenta Rosji Władimira Putina niepodległości separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy i wydanie rozkazu o wysłaniu tam "sił pokojowych" napisał na Twitterze: "Naruszenie integralności terytorialnej sąsiedniego państwa jest niedopuszczalne".

10:00

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, paramenty samozwańczych republik: Donieckiej i Ługańskiej ratyfikowały umowy o przyjaźni z Rosją. Decyzje w obu przypadkach zapadły jednogłośnie.

Jeszcze dziś rosyjska Duma ma ratyfikować te umowy.

09:57

W radiu RMF24 Marek Budzisz, ekspert ds. wschodnich ocenił sytuację i podzielił się możliwymi scenariuszami jej rozwoju. Jego zdaniem, celem Rosji jest uzyskanie kontroli nad całym państwem ukraińskim.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Budzisz: To nie finał rosyjskiej operacji. Sądzę, że to dopiero pierwszy krok

09:51

"Oczekujemy jednoznacznego stanowiska i działań od naszych niemieckich partnerów. Zatrzymajcie Nord Stream 2 i poprzyjcie sankcje (wobec Rosji - przyp. red.) natychmiast" - napisał na Twitterze wiceszef polskiego MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

09:40

Premier Japonii Fumio Kishida ostro skrytykował uznanie przez Rosję niepodległości separatystycznych regionów w Donbasie. "Działania Moskwy naruszają suwerenność Ukrainy i prawo międzynarodowe. Nie można tego tolerować" - powiedział dziennikarzom.

"Japonia będzie uważnie przyglądać się rozwojowi sytuacji na Ukrainie i wspólnie z innymi krajami grupy G7 oraz społecznością międzynarodową pracować nad skoordynowaną odpowiedzią, w tym silnymi sankcjami" - oświadczył Kishida.

Dodał, że rząd w Tokio będzie w dalszym ciągu apelował do Japończyków o opuszczenie Ukrainy, ponieważ sytuacja w tym kraju staje się coraz bardziej napięta.

09:37

"Rosja uzyskała prawo do budowy baz wojskowych w dwóch separatystycznych regionach Ukrainy na mocy umów podpisanych przez prezydenta Władimira Putina z ich przywódcami" - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

Umowy, które prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek z liderami tzw. republik ludowych - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL) przewidują wspólną ochronę granic i wykorzystanie infrastruktury wojskowej i baz wojskowych - wynika z dokumentów.

Na mocy dwóch identycznych traktatów o przyjaźni, przedłożonych przez Putina rosyjskiemu parlamentowi do ratyfikacji, Rosja ma prawo budować bazy w separatystycznych regionach, a one - zgodnie z porozumieniem - mogą zrobić to samo w Rosji.

Rosja, DRL i ŁRL planują "współpracować w zakresie obrony suwerenności i integralności terytorialnej", wspólnie podejmować działania w celu usunięcia zagrożeń dla pokoju i w celu przeciwdziałania aktom agresji przeciwko nim "ze strony wszelkiego państwa bądź grupy państw". Strony umów mogą też okazywać sobie wszelką pomoc, w tym militarną.

Umowy przewidują też zawarcie odrębnego traktatu o granicach i umów o współpracy wojskowej.

Umowy zawarte są na 10 lat z możliwością automatycznego przedłużenia.

09:35

"Inwazja Rosji na Ukrainę już się rozpoczęła, więc Wielka Brytania nałoży sankcje" - zapowiedział brytyjski minister zdrowia Sajid Javid. Dodał, że Rosja wybrała konfrontację zamiast dialogu.

"Budzimy się w bardzo mrocznym dniu w Europie. Z tego, co już widzieliśmy i czego dowiedzieliśmy się dzisiaj, jasno wynika, że prezydent Rosji (Władimir) Putin postanowił zaatakować suwerenność Ukrainy i jej integralność terytorialną" - mówił Javid w rozmowie ze stacją Sky News, dodając, iż Wielka Brytania zawsze mówiła, że jest to "nie do przyjęcia".

"Widzieliśmy, że uznał te separatystyczne wschodnie regiony Ukrainy i możemy już powiedzieć, że wysłał czołgi i wojsko, więc myślę, że z tego można wywnioskować, że inwazja na Ukrainę się rozpoczęła" - ocenił.

Z kolei w rozmowie z BBC News potwierdził, że Wielka Brytania nałoży ukierunkowane sankcje na "osoby, firmy i przedsiębiorstwa mające powiązania z rosyjskim reżimem".

"Zawsze wolelibyśmy dialog i nadal będziemy go prowadzić, ale z działań prezydenta Putina jasno wynika, że wybrał konfrontację zamiast dialogu" - mówił Javid. "Myślę, że jest to teraz ogromnie ważny moment dla Europy. Jest to teraz prawdziwy test szczególnie dla Europy Zachodniej, abyśmy wszyscy się zjednoczyli, abyśmy pracowali razem w jedności, ponieważ wszyscy pamiętamy, co się dzieje, gdy agresorzy pozostają bezkarni" - wskazał.

Od rana trwa posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego poświęconego sytuacji na Ukrainie, któremu przewodniczy premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

09:32

"Chiny są zaniepokojone ‘pogarszającą się’ sytuacją na Ukrainie - powiedział szef chińskiego MSZ Wang Yi w rozmowie telefonicznej z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

"Chiny po raz kolejny wzywają wszystkie zainteresowane strony do powściągliwości" - powiedział Blinkenowi Wang, cytowany w komunikacie chińskiego MSZ.

Ocenił również, że "rozwój sytuacji" na Ukrainie jest jak dotąd "ściśle związany z opóźnieniem w skutecznej realizacji nowego porozumienia mińskiego" w sprawie uregulowania sytuacji w Donbasie. Wezwał do szanowania "uzasadnionych obaw każdego kraju" i przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych.

Blinken podkreślił natomiast konieczność utrzymania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w obliczu "agresji" ze strony Rosji - powiedział dziennikarzom rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

09:22

"Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że dawanie kolejnych narzędzi do szantażowania Europy jest kursem na ścianę. Zatrzymanie projektu Nord Stream 2 powinno być jedną z pierwszych sankcji dla putinowskiej Rosji" - napisał na Twitterze wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

09:20

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiał we wtorek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i zapewnił go o pełnej solidarności UE. "Posunięcie Rosji jest atakiem na prawo międzynarodowe i ład międzynarodowy oparty na zasadach" - napisał Michel na Twitterze.

Na dzisiaj zostało zaplanowane posiedzenie ambasadorów państw członkowskich przy UE. Jednym z tematów spotkania będą sankcje przeciwko Rosji. Agencja Reutera, powołując się na anonimowego dyplomatę, sugeruje, że już teraz wśród państw unijnych rysuje się podział na te, które chcą ograniczonych restrykcji i oraz inne, domagające się nałożenia dotkliwych sankcji na Rosję.

09:19

"Węgry reprezentują stanowisko Unii Europejskiej w sprawie Ukrainy" - oświadczył premier Węgier Viktor Orban, cytowany przez swego rzecznika Bertalana Havasiego. Tymczasem szef dyplomacji Peter Szijjarto napisał na Facebooku, że nie wolno tracić nadziei na dyplomatyczne rozwiązanie, nawet gdy zgaśnie ostatni jej promień.

Dodał, że po wydarzeniach w poniedziałek wieczorem w Brukseli przyśpieszyły przygotowania sankcji i uzgodnienia na temat możliwych kroków.

"Węgry nigdy nie złamały w tej sprawie unijnej jedności" - oznajmił.

W siedzibie premiera rozpoczęło się posiedzenie gabinetu bezpieczeństwa narodowego pod przywództwem Orbana w celu oceny kryzysowej sytuacji i "podjęcia niezbędnych decyzji" - podał Havasi.

W posiedzeniu biorą udział także szef gabinetu Orbana, Antal Rogan, szef kancelarii premiera Gergely Gulyas, minister obrony Tibor Benkoe i minister spraw wewnętrznych Sandor Pinter.

09:15

"Decyzja Rosji o uznaniu ‘niepodległości’ tzw. republik, kontrolowanych przez jej własnych przedstawicieli jest przewidywalnym, haniebnym czynem. Potępiamy go w najostrzejszych słowach i wspieramy Ukrainę, to samo powiedziałem dzisiejszej nocy ukraińskiemu ministrowi spraw zagranicznych Dmytrowi Kułebie" - napisał na Twitterze sekretarz stanu USA Antony Blinken.

09:14

"W związku z obecnym rozwojem wydarzeń prezydent Andrzej Duda na wtorek na godzinę 10:00 zwołał w BBN naradę z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów oraz szefów służb" - poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

"Na bieżąco monitorujemy sytuację, także pod kątem bezpieczeństwa polskich obywateli i jesteśmy w stałym kontakcie z sojusznikami oraz stroną ukraińską. Polska będzie podejmować działania w ścisłej koordynacji w ramach UE i NATO" - podkreślił Soloch.

09:10

"Odpowiedź Polski i całego Zachodu na zachowanie prezydenta Rosji Władimira Putina powinna być szybka, zdecydowana, czyli wprowadzenie bezwzględnych sankcji" - powiedział w WP.PL wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

"Cały Zachód, całe NATO, cała Unia Europejska musi działać wspólnie" - powiedział wicerzecznik PiS.

"I o to będziemy apelować; premier Mateusz Morawiecki między innymi apeluje o zwołanie Rady Unii Europejskiej, żeby to złamanie prawa międzynarodowego przez Rosję, nielegalne wprowadzenie wojska na teren Ukrainy, żeby to nie przeszło bez kary" - dodał Fogiel.

Pytany, jakie sankcje byłyby najbardziej bolesne dla Rosji polityk PiS odparł, że według niego powinny być ujęte w nich dwie istotne kwestie. "Po pierwsze Nord Stream 2 - absolutny koniec tego projektu i wyłączenie Rosji z międzynarodowego systemu obiegu bankowego. To byłyby, moim zdaniem, bolesne sankcje" - powiedział wicerzecznik PiS.

Fogiel zwrócił też uwagę, że Polacy i nasi sąsiedzi w krajach bałtyckich zdają sobie sprawę z tego, z czym i z kim mamy do czynienia. "Zachód, ta część, która jeszcze sobie nie zdała z tego sprawy, musi sobie uświadomić, że po drugiej stronie nie jest polityk, nie jest partner, nie jest negocjator, tylko jest po prostu osoba owładnięta wizją przywrócenia związku sowieckiego. I jest osoba, dla której negocjacje, dla której rozmowy są wyłącznie wyrazem słabości i sposobem na kupienie sobie czasu. I tutaj te działania muszą być bardzo konkretne" - powiedział Fogiel.

09:07

"Nie mam wątpliwości, że sankcje powinny objąć również rosyjski sport, który Putin bezwzględnie wykorzystuje do celów politycznych" - napisał na Twitterze szef Ministerstwa Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk.

09:00

Jak informuje nasz specjalny wysłannik Mateusz Chłystun na Ukrainę, wczorajsza decyzja Kremla na ulicach Kijowa jest dziś szeroko komentowana.

"Myślę, że to nonsens, to w ogóle nie powinno się zdarzyć. To nasza ziemia, nie ich, nie niezależna. Nasz kraj. Myślę, że większość obywateli też tak myśli", "Nie wiem czy jest czego się obawiać. Myślę, że na razie nie ma się czego bać, ale jak oglądam to wszystko w telewizji, to po prostu nie mogę uwierzyć, że to się dzieje" - mówili naszemu wysłannikowi młodzi Ukraińcy na placu Sofijskim w Kijowie.

Tymczasem na Majdanie Niezależności w Kijowie o poranku pojawiły się duże kolumny, z których co jakiś czas odtwarzany jest ukraiński hymn.

08:56

Ukraińska armia poinformowała we wtorek, że dwóch żołnierzy zostało zabitych, a dwunastu rannych w ciągu ostatnich 24 godzin w ostrzałach artyleryjskich dokonanych przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Jest to jednocześnie najwyższa liczba ofiar konfliktu w tym roku.

Ukraińskie siły zbrojne przekazały na swojej oficjalnej stronie na Facebooku, że odnotowały 84 ostrzały separatystów, którzy otworzyli ogień w około 40 miejscach wzdłuż linii frontu.

08:53

"Najpierw trzeba ratyfikować porozumienie o przyjaźni, a potem omawiać, w jakich granicach Rosja uznaje (tzw. separatystyczne prorosyjskie) ŁRL i DRL" - poinformowało we wtorek rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.

"Dajmy najpierw czas naszym parlamentarzystom na odegranie ich roli i zakończenie procesu prawnego (ratyfikacji umowy), a potem będziemy omawiać niuanse" - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, cytowana przez RIA Nowosti.

Jednocześnie agencja TASS publikuje wypowiedź Leonida Kałasznikowa, szefa komitetu Dumy Państwowej ds. WNP i rodaków, że Rosja uzna samozwańcze republiki w granicach szerszych niż kontrolowane obecnie, określonych w nieuznanym referendum w 2014 r.

"W porozumieniu to nie jest sprecyzowane, ale myślę, że chodzi o państwowość, która była zatwierdzona na (tzw. - przyp. red.) referendum, które było przeprowadzone w innych granicach niż te, które teraz zajmuje DRL. Teraz DRL i ŁRL zajmują mniej terytoriów niż to było na referendum - powiedział Kałasznikow.

08:49

"We wtorek w ciągu dnia będziemy przedstawiać szczegóły działań, które będziemy podejmować" - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller, który był gościem TVP1, odnosząc się do sytuacji wokół Ukrainy. Mówił także o spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim dot. bezpieczeństwa.

"To była wymiana bieżących informacji, które spływają do polskich służb, również informacji dyplomatycznych, które dotyczą chociażby reakcji poszczególnych krajów" - mówił.

Pytany, czy w związku z obecną sytuacją rząd rozważałby powołanie rezerwistów do wojska, rzecznik odpowiedział, że w tej chwili nie ma mowy o takich rozwiązaniach. "Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z konfliktem na terenie innego kraju, aczkolwiek ryzyko ataku w przyszłości, również na kraje NATO-wskie, również występuje, dlatego też te działania wyprzedzające" - dodał.

08:37

MSZ Grecji stwierdziło we wtorkowym oświadczeniu, że uznanie przez Rosję niepodległości separatystycznych republik w ukraińskim Donbasie łamie prawo międzynarodowe, narusza porozumienia mińskie i integralność terytorialną Ukrainy.

"Grecja wspiera poszanowanie integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości każdego państwa oraz potępia decyzje, które naruszają podstawowe zasady prawa międzynarodowego" - napisano w komunikacie.

Dodano, że w ramach swoich zobowiązań wobec NATO i Unii Europejskiej, Grecja będzie koordynować ze swoimi europejskimi partnerami i sojusznikami odpowiedź na rosyjską decyzję o uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy.

08:32

"To jest przekroczenie granicy, o której Zachód mówił już od wielu tygodni. Nastąpiło wkroczenie wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, czyli inaczej mówiąc agresja, naruszenie integralności terytorialnej państwa ukraińskiego" - tak wysłanie rosyjskich wojsk do Donbasu skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Wawrzyk.

Wiceminister spraw zagranicznych przyznał, że "teraz nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, gdzie zatrzyma się rosyjska armia". "Nie wiemy, jak się rozwinie sytuacja" - powiedział Wawrzyk.

Wawrzyk o działaniach Rosji wobec Ukrainy: To przekroczenie granicy, agresja

08:30

"Na Ukrainie funkcjonują wszystkie polskie placówki dyplomatyczne. Na razie nie ma decyzji o wycofaniu dyplomatów do Polski" - powiedział w Polsat News wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Zapewnił, że polskie MSZ na bieżąco monitoruje sytuację pod względem bezpieczeństwa polskiego personelu.

Poinformował, że część osób, których obecność nie była absolutnie konieczna do funkcjonowania polskich placówek dyplomatycznych na wschodzie i południu Ukrainy "została przelokowana w inne bezpieczne miejsca". "Natomiast funkcjonalność placówek cały czas jest zachowana" - oznajmił.

"Jeśli będzie bezpośrednie zagrożenie dla naszych dyplomatów, będziemy ich ewakuować" - zapowiedział. Dodał, że "na tym etapie pan minister (spraw zagranicznych Zbigniew - przyp. red.) Rau nie podjął takiej decyzji".

"Dyplomaci i konsulowie mają tam swoje obowiązki, ale to też kwestia postawy politycznej. Uważamy, że należy być tam obecnym na miejscu, rozmawiać z rządem Ukraińskim" - wyjaśnił.

08:05

Ambasada Chin w Kijowie ostrzegła we wtorek przebywających na Ukrainie Chińczyków, że na wschodzie tego kraju zachodzą "poważne zmiany", powinni unikać podróży na "niestabilne obszary" i zrobić zapasy najpotrzebniejszych produktów.

Chiny nie zalecały swoim obywatelom ewakuacji z Ukrainy w związku groźbą rosyjskiej inwazji, w przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich, Korei Płd. czy Japonii. Również we wtorkowym ostrzeżeniu ambasady w Kijowie nie znalazł się apel o opuszczenie kraju.

Chińskie władze apelowały wcześniej do wszystkich stron sporu związanego z Ukrainą o powściągliwość i poszukiwanie rozwiązania w oparciu o porozumienia mińskie. Szef chińskiego MSZ Wang Yi oświadczył niedawno podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że "suwerenność, niepodległość i integralność terytorialna wszystkich państw musi być chroniona", w tym Ukrainy.

Pekin oficjalnie poparł jednak żądania "gwarancji bezpieczeństwa" wystosowane przez Rosję wobec NATO i sprzeciwił się rozszerzaniu Sojuszu na wschód. Zdaniem części ekspertów, Chiny i Rosja są nieformalnymi sojusznikami w strategicznej konfrontacji z USA i wspólnie dążą do rewizji obecnego ładu międzynarodowego z dominującą pozycją Waszyngtonu.

08:01

08:00

Jak informują nasi specjalni wysłannicy na Ukrainę Mateusz Chłystun i Piotr Bułakowski, tamtejsze ministerstwo obrony narodowej apeluje, aby nie publikować w mediach społecznościowych informacji o położeniu rosyjskich wojsk.

Na wschodzie Ukrainy jest niespokojnie, pojawiają się informacje o pierwszych ofiarach cywilnych. W wielu miejscach słychać ostrzał. Obywatele Ukrainy mają nadzieje, że konflikt nie przeniesie się w głąb kraju.

07:55

Reuters opublikował natomiast na Twitterze film, na którym - jak napisano - widać czołgi i inny sprzęt wojskowy na obrzeżach Doniecka.

07:50

"Uznanie niepodległości republik w Donbasie nie wpływa na ‘gotowość Rosji do rozmów’ z USA" - oświadczyła we wtorek rano rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

"Nasze stanowisko jest takie jak wcześniej. Jesteśmy gotowi do rozmów, zawsze popieramy dyplomację" - powiedziała Zacharowa na kanale Sołowiow Live w YouTube. Odniosła się w ten sposób do zapowiadanych na ten tydzień rozmów szefów dyplomacji USA i Rosji, Antony'ego Blinkena i Siergieja Ławrowa.

Zacharowa wskazała, że w decyzji o uznaniu separatystycznych republik "nie było emocji", a Moskwa uznała, że porozumienia mińskie w sprawie uregulowania konfliktu w ukraińskim Donbasie przestały być dla Kijowa aktualne.

07:42

Uznanie przez Rosję niepodległości separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy to złamanie prawa międzynarodowego i zasad OBWE. Stanowczo potępiamy tę decyzję i wzywamy Rosję do jej cofnięcia - przekazało kierownictwo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

"Ten krok to również złamanie porozumień mińskich" - podkreślono w oświadczeniu podpisanym przez polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, który sprawuje funkcję przewodniczącego OBWE, sekretarz generalną tej organizacji Helgę Schmid, przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Margaretę Cederfelt oraz sekretarza generalnego Zgromadzenia Roberto Montellę.

"Jak wszystkie państwa członkowskie OBWE Rosja zobowiązała się do szanowania suwerenności i integralności terytorialnej innych. Wzywamy Rosję do natychmiastowego odwołania tej decyzji" - napisano w oświadczeniu kierownictwa OBWE.

Uznanie przez Rosję niepodległości niektórych terenów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego "tylko podsyci dalsze napięcia i oddzieli żyjących tam ludzi od reszty ich kraju, Ukrainy" - dodano.

Tymczasem przewodniczący Rau zaproponuje zwołanie Stałej Rady OBWE w poszerzonym składzie w możliwie najszybszym terminie - przekazał we wtorek na Twitterze stały przedstawiciel RP przy OBWE Adam Hałaciński.

07:33

"Pozostajemy spokojni, jesteśmy gotowi bronić siebie i naszej suwerenności" - napisał we wtorek na Twitterze minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

"Kreml nie podjął decyzji o uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych ‘republik ludowych’, ale potwierdził swoją agresję wobec Ukrainy" - oświadczył minister. "Świat nie może milczeć" - wezwał Reznikow.

07:10

"Decyzja Rosji o uznaniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej stanowi wyraźne naruszenie nie tylko porozumień mińskich, ale i jedności politycznej Ukrainy, jej suwerenności i integralności terytorialnej. Te tak zwane decyzje Rosji są nie do przyjęcia i odrzucamy je" - przekazało we wtorek MSZ Turcji. Wezwano również wszystkie strony konfliktu do przestrzegania prawa międzynarodowego.

Będąca członkiem NATO Turcja, która przez Morze Czarne graniczy zarówno z Rosją, jak i Ukrainą utrzymuje dobre kontakty z oboma tymi państwami - przypomina agencja Reutera. Dodaje, że Ankara już wcześniej oferowała mediację w konflikcie. Ostrzegała też Moskwę przed inwazją na Kijów, sprzeciwiając się równocześnie nakładaniu na Rosję sankcji.

07:02

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na Twitterze, że dzisiejszy porządek Rady Ministrów zostanie rozszerzony o omówienie aktualnych, agresywnych działań ze strony Rosji. "Przypominam, że w porządku obrad znajduje się również projekt ustawy o obronie Ojczyzny, który ma zostać przyjęty dzisiaj na posiedzeniu rządu" - dodał.

07:00

Jak informują nasi specjalni wysłannicy na Ukrainę Piotr Bułakowski i Mateusz Chłystun, rosyjskie media pokazują wyreżyserowane - jak twierdzą ukraińskie władze - sceny świętowania. W nocy w Doniecku - według tych relacji - słychać było śpiewy i fajerwerki. Zdecydowanie odmienne nastroje panują chociażby w Kijowie.

06:48

Narada rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, na której jej członkowie przekonywali prezydenta Władimira Putina do uznania niepodległości "republik ludowych" w ukraińskim Donbasie mogła być nagrana zawczasu.

Niezależny portal Meduza ocenia, że w wystąpieniu szefowej wyższej izby parlamentu Rosji Walentiny Matwijenko są ślady montażu. Wskazuje na to - zdaniem Meduzy - nagła zmiana intonacji i kadrów. Podobnej "sklejki" Meduza dopatrzyła się w innej części nagrania, gdzie mówi Putin.

Dziennikarze zwracają też uwagę na brak wystąpienia prokuratora generalnego Igora Krasnowa. Meduza przypuszcza, że Krasnow mógł wystąpić po premierze Michaile Miszustinie, ale go nie pokazano, natomiast w nagraniu pozostał moment, na którym Krasnow opuszcza trybunę. Dziennikarze stawiają pytanie, czy Krasnow mógł być jedynym spośród członków Rady Bezpieczeństwa, który wystąpił przeciwko uznaniu niepodległości "republik ludowych".

Kolejnym argumentem na rzecz tezy o wcześniejszym sporządzeniu nagrania jest czas widoczny na zegarkach uczestników narady. Na zegarku ministra obrony Siergiej Szojgu widać w ciągu nagrania porę pomiędzy 12:50 a 13:40. Natomiast zegarek mera Moskwy Siergieja Sobianina pokazuje godzinę 12:10.

"Tak więc, narada mogła odbyć się pięć godzin wcześniej niż pokazano ją w eterze jako transmisję. Rada Bezpieczeństwa mogła omawiać apele liderów separatystów o uznanie niepodległości zanim jeszcze te apele ukazały się w telewizji" - wnioskuje Meduza.

06:45

Premier Kanady Justin Trudeau i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępili działania Rosji wobec Ukrainy i potwierdzili zamiar nałożenia sankcji. Podczas rozmowy w poniedziałek Trudeau podkreślił, że Rosja zagraża pokojowi w Europie i na całym świecie.

Oboje politycy potępili "w najostrzejszy sposób bezprawne i nieuzasadnione posunięcie Rosji w sprawie uznania tak zwanych donieckiej i ługańskiej republik ludowych jako niezależnych państw" - napisano w komunikacie biura prasowego Trudeau po jego rozmowie z von der Leyen.

Wezwali także Rosję do poszukiwania dyplomatycznego rozwiązania i zapowiedzieli skoordynowane sankcje w razie dalszego wkraczania wojsk na Ukrainę. Zobowiązali się też do dalszej bliskiej koordynacji działań z sojusznikami i partnerami.

06:42

"Wniosek po Radzie Bezpieczeństwa ONZ: działania Rosji cofają nas do czasów, gdy w polityce międzynarodowej nie obowiązywały normy lecz siła; dziś część państw jest gotowa bronić wspólnych norm, niektóre chcą skorzystać z ich zniszczenia, a inni próbują trzymać się z boku; daleko do konsensusu" - napisał ambasador Polski przy ONZ w Nowym Jorku Krzysztof Szczerski po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa.

06:10

Jak informują nasi specjalni wysłannicy na Ukrainę Mateusz Chłystun i Piotr Bułakowski, dla wielu Ukraińców była to nieprzespana noc. W mediach społecznościowych pojawiają się pytania o reakcje Zachodu. Na Ukrainie większość osób chce szybkiego wprowadzenia sankcji na Rosję, a nie tylko na separatystyczne republiki.

Ukraińscy politycy udostępniają nagrania na których widać rosyjskie czołgi wjeżdżające do Dobiecka.

"To smutny i przerażający widok" - komentują Ukraińcy.

05:50

Ekspert z Rosyjskiej Rady Spraw Międzynarodowych Iwan Timofiejew powiedział "Wiedomostiom", że jeśli uznanie separatystycznych "republik ludowych" dokona się bez eskalacji, to sankcje będą "umiarkowane".

"Sankcje dotyczyć będą zapewne władz i przedsiębiorstw rosyjskich. Nord Stream 2 najprawdopodobniej nie będzie częścią tego pakietu, który przyjęty będzie w pierwszej kolejności" - powiedział dziennikowi ekspert z Ośrodka Badań Europejskich MGIMO, Artiom Sokołow.

"Wiedomosti" przypominają o skutkach sankcji wprowadzonych w 2014 roku w reakcji na dokonaną przez Rosję aneksję Krymu. Cytowany przez dziennik ekspert Władimir Salnikow wyraża przekonanie, że wówczas na spadek PKB i stagnację dochodów silniej niż sankcje wpłynął spadek cen na rosyjskie towary eksportowe, głównie ropę naftową.

05:40

"Podczas kolejnej rozmowy telefonicznej z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem podkreśliłem potrzebę wprowadzenia silnych sankcji przeciwko Rosji w odpowiedzi na nielegalne działania tego kraju" - napisał we wtorek na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Do rozmowy telefonicznej doszło przed spotkaniem szefów amerykańskiej i ukraińskiej dyplomacji, do którego - według wcześniejszych komunikatów ukraińskiego MSZ - dojdzie dziś w Waszyngtonie.

Wcześniej we wtorek Kułeba poinformował o pracach koordynowanych ze stolicami innych państw nad wprowadzeniem nowych sankcji przeciwko rosyjskim władzom. "Niezależnie od strefy czasowej, światowe stolice nie śpią. Prace nad nowymi sankcjami są finalizowane" - wskazał polityk. "Dalsze działania Rosji zależą od tego, jak świat zareaguje na podjęte przez ten kraj kroki" - ocenił Kułeba.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy odbył w nocy rozmowy telefoniczne z minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly, szefową dyplomacji brytyjskiej Liz Truss oraz szefem dyplomacji UE Josepem Borrellem.

05:15

"Rosja rozsiewa 'wirusa', który infekuje ONZ i zagraża systemowi międzynarodowemu i jego zasadom" - powiedział ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kyslyca podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Zapewnił, że Ukraina pragnie pokoju, ale "nikogo się nie boi i nikomu niczego nie odda".

"Narody Zjednoczone są chore. To po prostu fakt. Zostały zainfekowane wirusem rozsiewanym przez Kreml. To, czy mu się poddamy, leży w rękach członków" - oznajmił dyplomata, oskarżając Rosję o atak przeciwko systemowi międzynarodowemu. Jak stwierdził, Kreml uznając donbaskie "republiki" skopiował "słowo po słowie" dekret wydany po inwazji na Gruzję w 2008 r.

"Który spośród obecnych tu członków będzie następny?" - pytał dyplomata.

Zaznaczył, że Ukraina chce pokoju i politycznego rozwiązania kryzysu.

"Jesteśmy na naszej ziemi. Nie boimy się nikogo i niczego. Nikomu nie jesteśmy nic winni. I nie oddamy nikomu niczego" - dodał.

05:10

W czasie nadzwyczajnego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku chiński ambasador wezwał wszystkie strony zaangażowane w konflikt wokół Ukrainy do wykazania się powściągliwością.

"Wszystkie zainteresowane strony muszą zachować powściągliwość i unikać wszystkiego, co mogłoby wywołać napięcia" - powiedział ambasador Chin przy ONZ Zhang Jun.

"Uważamy, że wszystkie kraje powinny rozstrzygać spory międzynarodowe środkami pokojowymi zgodnie z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych" - dodał przedstawiciel Chin.

04:37

Najważniejszym powodem uznania przez Rosję donbaskich "republik ludowych" była odmowa podjęcia rozmów z nimi przez Ukrainę - powiedział ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Oskarżył przy tym Zachód o sabotaż porozumień mińskich, a prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że zawiódł nadzieje na pokój w Donbasie.

Dodał, nie podając żadnych dowodów, że Ukraina kontynuuje bombardowania cywilów w Donbasie i jest do tego podżegana przez państwa zachodnie.

04:30

Hiszpańskie media w pierwszych komentarzach po poniedziałkowym uznaniu niepodległości samozwańczych Republik Donieckiej i Ługańskiej przez Moskwę i skierowaniu tam jej armii wskazują, że decyzja ta zaostrzy tylko konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą i będzie brzemienna w skutkach dla Kremla.



04:28

Sankcje wobec Rosji są nie tylko sprzeczne z naszymi interesami, lecz także nieskuteczne" - napisał w opublikowanym w nocy oświadczeniu startujący w wyborach prezydenckich we Francji prawicowy publicysta i szef ugrupowania Rekonkwista Eric Zemmour. "Sankcje nie rozwiążą problemu" - podkreślił Zemmour.

04:14

Japoński minister spraw zagranicznych Yoshimasa Hayashi potępił uznanie przez Rosję dwóch regionów separatystycznych we wschodniej Ukrainie za niepodległe i oświadczył, że Tokio zamierza koordynować z innymi krajami sankcje przeciwko Moskwie. "Nasz kraj będzie uważnie przyglądał się sytuacji a także koordynował z grupą G7 i społecznością międzynarodową swoje zdecydowane reakcje, w tym sankcje" - dodał Hayashi.

04:05

Rosja poniesie dotkliwe konsekwencje ekonomiczne za uznanie "republik" w Donbasie - powiedziała ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ Barbara Woodward podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zapowiedziała, że Londyn we wtorek nałoży odpowiednie sankcje. "Wzywamy Rosję, by odeszła od tej krawędzi" - powiedziała Woodward.

03:43

Uznanie "republik" w Donbasie jest próbą stworzenia pretekstu do inwazji - powiedziała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Dodała, że Putin rości sobie prawa do terytoriów byłego imperium, w tym części Polski. "Ten ruch prezydenta Putina jest w oczywisty sposób podstawą do próby wykreowania pretekstu dla dalszej inwazji Ukrainy" - powiedziała ambasador.

03:29

Personel placówek dyplomatycznych USA na Ukrainie został przeniesiony ze Lwowa do Polski i spędzi tam przynajmniej wtorkową noc ze względów bezpieczeństwa - oznajmił sekretarz stanu USA Antony Blinken. Wcześniej informacje o tym podała agencja Bloomberg.

Blinken zapowiedział przy tym, że dyplomaci będą "regularnie" wracali, by kontynuować pracę na Ukrainie. Nie jest jasne, czy dotyczy to tylko wtorkowej nocy.

Powtórzył przy tym wezwanie do obywateli USA, by opuścili Ukrainę ze względu na ryzyko rosyjskiej inwazji. Szef dyplomacji USA stwierdził też, że rosyjskie wojska kontynuują zbliżanie się do granic Ukrainy w sposób wskazujący na to, że inwazja może rozpocząć się w każdym momencie.

03:05

Rząd Hiszpanii premiera Pedro Sancheza potępił w wieczornym komunikacie w poniedziałek uznanie przez Rosję niepodległości samozwańczych republik w Donbasie.

W oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze premier Hiszpanii nazwał podjęte przez Kreml kroki “jednostronnym działaniem". “To pogwałcenie porozumień z Mińska oraz międzynarodowe bezprawie" - napisał w krótkim komunikacie premier Sanchez.

02:53

Australijski premier Scott Morrison potępił decyzję Kremla uznającą samozwańcze republiki w Donbasie. Jednocześnie zapowiedział poparcie dla planowanych przez zachodnich sojuszników sankcji wobec Rosji. "Rosja powinna bezwarunkowo przenieść swoje wojska za własne granice i przestać grozić swoim sąsiadom" - oświadczył Morrison.

02:51

Austriacki rząd ostro potępia uznanie przez Rosję regionów Ługańska i Doniecka we wschodniej Ukrainie za niezależne "republiki ludowe" - pisze agencja APA. "Niestety, stało się to, czego obawialiśmy się przez kilka dni i przed czym ostrzegaliśmy" stwierdził kanclerz Karl Nehammer.

02:50

"Wojna! Inwazja! Jest to sytuacja historyczna w najnowszej historii Europy. Rosja najeżdża zbrojnie inne państwo, aby je podbić. (...) Putin nie został sprowokowany! Jego atak nie jest obroną!" - pisze w komentarzu zatytułowanym "Putin jest teraz naszym wrogiem" redaktor naczelny dziennika "Bild".

02:49

Premier Portugalii Antonio Costa w wieczornym oświadczeniu ogłosił, że jego rząd w pełni solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy wobec uznania przez Rosję za niepodległe separatystyczn republik Donieckiej i Ługańskiej. Jak stwierdził, Portugalia “stanowczo" potępia poniedziałkową decyzję Kremla dotyczącą terenu Donbasu.

02:36

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku odbędzie się dziś o godzinie 21:00 czasu wschodnioamerykańskiego (3:00 w nocy we wtorek czasu polskiego) - poinformowano w siedzibie organizacji. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja,Albania, Norwegia i Irlandia wezwały do zwołania posiedzenia Rady po wpłynięciu wniosku zgłoszonego przez Ukrainę. Posiedzenie Rady ma odbyć się przy drzwiach zamkniętych.

01:35

Prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie nakładające sankcje i zakazujące handlu i inwestycji z samozwańczymi "republikami ludowymi" w Donbasie. Rozporządzenie daje mu też uprawnienia do objęcia restrykcjami osób działających na ich terenie.

Według przepisów rozporządzenia, zakazany jest jakikolwiek import lub eksport towarów, usług czy technologii między USA i donbaskimi "republikami ludowymi", a także zaangażowanie osób i podmiotów zarejestrowanych w USA w jakiekolwiek transakcje finansowe.

01:18

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski: "Wnioskujemy o posiedzenie RB ONZ, OBWE i szczyt formatu normandzkiego. Uznanie przez Rosję tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej to naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej. Jesteśmy oddani polityczno-dyplomatycznemu uregulowaniu sytuacji".

01:16

"Rozmawiałem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zapewniłem, że Ukraina ma w Polsce pełne i ponadpartyjne poparcie w walce z agresją Kremla" - poinformował prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że UE i NATO powinny wprowadzić wobec Rosji "twarde sankcje".

01:14

Szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio potępił uznanie przez Kreml samozwańczych republik w Donbasie. Opowiedział się za tym, by nałożyć "bez wahania" sankcje na Rosję. W oświadczeniu, przytoczonym przez Ansę szef włoskiej dyplomacji podkreślił: "Decyzję rosyjskich władz o uznaniu tak zwanych separatystycznych republik w Ługańsku i Doniecku należy potępić jako sprzeczną z porozumieniami z Mińska".



01:11

Po uznaniu przez Putina separatystycznych regionów Ukrainy głos zabierają niemieccy politycy. "Nasza odpowiedź na to będzie mocna i jasna" - napisała na Instagramie minister obrony Niemiec Christine Lambrecht. Lider partii FDP Christian Lindner napisał: "Zjednoczeni w solidarności z Ukrainą i w zaufaniu do prawa".

01:06

Wielka Brytania potępia decyzję Rosji o uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy, a będące reakcją na to sankcje wejdą w życie we wtorek - powiedział premier Boris Johnson w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

00:39

Na terytorium tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) w Donbasie zauważono dwie kolumny sprzętu opancerzonego - podała po północy rosyjska agencja Interfax. Wcześniej o kolumnie czołgów, która wyjechała z Doniecka poinformowało Radio Swoboda.



00:28

Paryż nie wyklucza nowych rosyjskich "faktów wojskowych" i potępia "paranoidalną mowę" Władimira Putina - przekazał mediom Pałac Elizejski.

Władimir Putin jest w "swoim ideologicznym dryfcie" i wygłosił w poniedziałek przemówienie, mieszając fakty i "paranoidalne odczucia" - ocenił Pałac Elizejski w reakcji na decyzję rosyjskiego prezydenta o uznaniu niepodległości ukraińskich terytoriów separatystów.

00:26

Jak informuje agencja Reutera powołujac się na Bloomberg - Prezydent Joe Biden wydał decyzję o ewakuacji całego pozostałego na Ukrainie personelu dyplomatycznego. Agencja przypomina, że już wcześniej amerykańscy urzednicy zostali przeniesieni ze stolicy Ukrainy: Kijowa do Lwowa.Teraz mają zostać przetransportowani do Polski.Departament Stanu nie potwierdził na razie tych informacji.



00:24

Ukraina zwróciła się o pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z nielegalnymi działaniami Rosji - poinformował szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba.



00:19

Polska wyraża solidarność oraz pełne poparcie dla Ukrainy oraz wzywa przedstawicieli Federacji Rosyjskiej do zaprzestania nielegalnych działań rażąco naruszających podstawowe zasady prawa międzynarodowego, których Rosja ma obowiązek przestrzegać - podkreśla Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

00:11

Obecność rosyjskich wojsk w Donbasie nie są nowym krokiem, ale bardziej otwartym przedstawieniem sytuacji, która już w istocie istniała - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Zapowiedział jednak, że USA we wtorek nałożą kolejne sankcje na Rosję.