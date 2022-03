Niemiecki kanclerz Olaf Scholz omawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim kwestię zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent USA Joe Biden wylądował wieczorem w Brukseli. Dziś spotka się z przywódcami NATO, UE i państw G7 podczas rozmów poświęconych rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zełenski stwierdził, że szczyty NATO, UE i G7 pokażą, kto jest przyjacielem. Siły ukraińskie przeprowadzają udane kontrataki na rosyjskie pozycje wokół Kijowa, co prawdopodobnie uniemożliwia Rosjanom przegrupowanie i wznowienie ofensywy na ukraińską stolicę - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony. Wróg jest obok nas - poinformował mer Sławutycza w obwodzie kijowskim Jurij Fomiczew. Miasto jest zablokowane i nie da się do niego dostarczyć pomocy humanitarnej, ani zorganizować ewakuacji ze względu na zagrożenie ostrzałem rosyjskim. Najważniejsze wydarzenia dotyczące 29. dnia wojny w Ukrainie znajdziesz w naszej relacji z 24.03.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony w wyniku ataku rakietowego budynek mieszkalny w Charkowie / Andrzej Lange / PAP

Joe Biden jest już w Brukseli. Dziś spotka się z przywódcami NATO, UE i państw G7

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że szczyty NATO, UE i G7 pokażą, kto jest przyjacielem

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba oświadczył wieczorem, że nie spodziewa się przełomu podczas szczytu NATO

Kanclerz Niemiec rozmawiał telefonicznie z prezydentami Ukrainy i Rosji ws. zakończenia rosyjskiej inwazji

Siły ukraińskie przeprowadzają udane kontrataki na rosyjskie pozycje wokół Kijowa, co prawdopodobnie uniemożliwia Rosjanom przegrupowanie i wznowienie ofensywy na ukraińską stolicę - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"121 dzieci zginęło w rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Korytarz humanitarny nie dla Mariupola" - pierwszą część relacji z 23.03.2022 przeczytasz >>>TUTAJ<<< .

"Rosjanie użyli zakazanej amunicji fosforowej. Szykują "ewakuację" mieszkańców Czernihowa" - drugą część relacji z 23.03.2022 przeczytasz >>>TUTAJ<<< .

Podsumowanie wydarzeń z 23.03.2022 znajdziesz też >>>W TYM TEKŚCIE<<< .

00:35

Wszyscy musimy powstrzymać Rosję. Świat musi powstrzymać wojnę. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy działają wspierając Ukrainę, wspierając wolność. Ale wojna trwa. Terror przeciwko pokojowym ludziom trwa. Minął już miesiąc! Minęło tyle czasu! To łamie mi serce. Dlatego proszę Was o przeciwstawienie się wojnie! - mówił w najnowszym nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

23:53

Podczas szczytów NATO i G7 brytyjski premier Boris Johnson ogłosi przekazanie Ukrainie kolejnych 6 tys. pocisków, a także 25 mln funtów wsparcia finansowego dla ukraińskich sił zbrojnych - poinformowało wieczorem jego biuro.

W wydanym komunikacie nie sprecyzowano rodzaju pocisków, które trafią na Ukrainę, wskazano natomiast, że w ten sposób liczba sztuk przekazanej przez Wielką Brytanię broni zwiększy się ponad dwukrotnie.

Wielka Brytania dostarczyła już siłom zbrojnym Ukrainy ponad 4000 sztuk broni przeciwpancernej, w tym ręczne wyrzutnie pocisków krótkiego zasięgu NLAW, niewielką ilość pocisków przeciwlotniczych Javelin i przenośnych systemów przeciwlotniczych Starstreak.



23:52

Siły ukraińskie przeprowadzają udane kontrataki na rosyjskie pozycje wokół Kijowa, co prawdopodobnie uniemożliwia Rosjanom przegrupowanie i wznowienie ofensywy na ukraińską stolicę - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ukraina zwiększa presję na siły rosyjskie na północny wschód od Kijowa. Siły rosyjskie wzdłuż tej osi już teraz borykają się z poważnymi problemami z zaopatrzeniem i morale. Siły ukraińskie przeprowadzają udane kontrataki na pozycje rosyjskie w miejscowościach na obrzeżach stolicy i prawdopodobnie odbiły Makarów i Moszczun" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Istnieje realna możliwość, że siły ukraińskie są obecnie w stanie okrążyć jednostki rosyjskie w Buczy i Irpieniu. Jest prawdopodobne, że udane kontrataki ukraińskie uniemożliwią siłom rosyjskim przegrupowanie i wznowienie ofensywy na Kijów" - podkreślono.

23:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski za pośrednictwem łącza wideo weźmie udział w czwartkowym szczycie NATO - poinformowała wieczorem Daria Zariwna, doradca szefa kancelarii ukraińskiego przywódcy.

Dodała, że w czwartek Zełenski połączy się także ze szwedzkim parlamentem.

23:34

Ministrowie transportu Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wezwali UE do pilnych działań ws. Rosji i Białorusi, m.in. do czasowego całkowitego zakazu transportu towarów do i z tych krajów. Swoje stanowisko zawarli w liście skierowanym do unijnej komisarz ds. transportu, Adiny Valean.

Jednym z sygnatariuszy listu jest minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

23:32

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba oświadczył wieczorem, że nie spodziewa się przełomu podczas czwartkowego szczytu NATO - podała agencja Ukrinform. Szef ukraińskiej dyplomacji nie zamierza jednak zaprzestać dalej apelować do Sojuszu o zamknięcie ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

Niestety nie spodziewam się przełomu na szczycie NATO, bo obiektywnie oceniam sytuację wewnątrz Sojuszu i jego gotowość do twardych, radykalnych działań. Ale musimy pracować dalej, a wynik na pewno przyjdzie z czasem - powiedział minister.

23:11

Ukraina ma nadzieję, że w najbliższym czasie jej wojskowi z Wyspy Węży zostaną wymienieni na rosyjskich marynarzy - informuje w środę portal Suspilne, powołując się na ukraińską wicepremier Irynę Wereszczuk.



22:22

Zniszczenia w Czernichowie.

22:15

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz omawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim kwestię zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformował rzecznik rządu RFN Steffen Hebestreit.

"Kanclerz wezwał prezydenta Rosji do jak najszybszego zawieszenia broni i poprawy sytuacji humanitarnej" - dodał Hebestreit.

Następnie kanclerz rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i "zapoznał się z jego oceną obecnej sytuacji i procesem negocjacji. Ustalili, że pozostaną w bliskim kontakcie".



22:13

Wróg jest obok nas - poinformował mer Sławutycza w obwodzie kijowskim Jurij Fomiczew. Miasto jest zablokowane i nie da się do niego dostarczyć pomocy humanitarnej, ani zorganizować ewakuacji ze względu na zagrożenie ostrzałem rosyjskim.

Fomiczew poinformował, że Rosjanie ostrzelali posterunek, ale "siły ukraińskie odparły wroga". Zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest blisko i sytuacja jest bardzo trudna - dodał.

Mer uprzedził mieszkańców, by mieli naładowane telefony, zapas wody, przygotowane dokumenty i rzeczy do ewakuacji. Zaapelował także do nich, by nie lekceważyli sygnałów alarmowych o groźbie ostrzału, zwłaszcza gdy są na ulicy i np. stoją w kolejce po produkty spożywcze.

Sławutycz liczy ok. 25 tys. mieszkańców i jest położony w północnej części obwodu kijowskiego, niedaleko granicy z Białorusią.

22:12

Prezydent USA Joe Biden wylądował wieczorem w Brukseli. W czwartek spotka się z przywódcami NATO, UE i państw G7 podczas rozmów poświęconych rosyjskiej agresji na Ukrainę.

22:11

Prezes banku centralnego Rosji Elwira Nabiullina chciała się podać do dymisji, gdy prezydent Władimir Putin wydał rozkaz inwazji na Ukrainę, ale szef państwa nie zgodził się i nakazał jej pozostać na stanowisku - poinformowała agencja Bloomberg.