06:44

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w sobotę wieczorem podczas wywiadu telewizyjnego, że działania lądowe wojsk zachodnich na Ukrainie będą "być może w pewnym momencie konieczne". Dodał, że jego kraj "nie ma ograniczeń" jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy i będzie reagować na działania Rosji.

Być może w pewnym momencie - nie życzyłbym sobie tego ani nie podejmę inicjatywy - będą konieczne operacje lądowe aby przeciwstawić się siłom rosyjskim - powiedział Emmanuel Macron w relacji agencji AFP. Agencja zaznaczyła, że francuski prezydent wypowiadał się wkrótce po powrocie z Berlina, gdzie spotkał się z szefami rządów Polski i Niemiec.

Jak relacjonuje portal Ukraińska Prawda, francuski przywódca powiedział, że "Rosja nie powinna i nie może wygrać tej wojny". Naszym celem jest także przywrócenie trwałego pokoju w Europie... Nie będziemy podążać drogą eskalacji, ponieważ nie potrzebujemy nowej wojny, ale jesteśmy gotowi powiedzieć, że nie mamy ograniczeń i będziemy reagować na działania Rosji - stwierdził.

Nie podejmuję ofensywnych inicjatyw, ponieważ to nie jest zgodne z duchem kolektywnej solidarności. - dodał francuski prezydent.

Gospodarz Pałacu Elizejskiego podkreślił, że kraje europejskie powinny przyspieszyć udzielanie pomocy Ukrainie. Jeżeli wróg mówi, że dla niego nie ma ograniczeń, to dlaczego my powinniśmy mówić, że mamy ograniczenia? - zauważył.

Zapytany, czy odebrałby telefon, gdyby zadzwonił do niego Władimir Putin, Emmanuel Macron odparł: Tak, odebrałbym i wysłuchałbym co ma do powiedzenia, ponieważ uważam, że to mój obowiązek. Podkreślił konieczność udzielenia Ukrainie "wszystkiego czego potrzebuje do obrony, a z drugiej strony podejmowania działań na rzecz deeskalacji konfliktu".

AFP zaznacza, że wypowiedzi francuskiego przywódcy o możliwości wysłania wojsk lądowych na Ukrainę wywołały zaniepokojenie sojuszników (zwłaszcza Niemiec) i zostały prawie jednogłośnie skrytykowane przez opozycję we Francji.