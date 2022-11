Turcja nie przepuściła przez cieśninę Bosfor rosyjskich okrętów wojennych, które od początku lutego czekały na zgodę, by wpłynąć na Morze Czarne - pisze rosyjska redakcja BBC. Od początku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę rosyjskie siły deportowały ponad 6 tys. ukraińskich dzieci - szacuje rzecznik praw człowieka Ukrainy. Wiele międzynarodowych firm, np. Airbus, Nestle czy Danone, wciąż działa w Rosji, finansując w ten sposób rosyjskie zbrodnie wojenne - napisało MSZ Ukrainy, wzywając do bojkotu tych koncernów. Najnowsze informacje związane z 257. dniem wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 07.11.2022r.

Zniszczenia wojenne w rejonie Chersonia

15:41

Turcja nie przepuściła przez cieśninę Bosfor rosyjskich okrętów wojennych, które od początku lutego czekały na zgodę, by wpłynąć na Morze Czarne - pisze rosyjska redakcja BBC. Jednostki wracają do Władywostoku.

Jednostki Floty Oceanu Spokojnego, w tym krążownik rakietowy Wariag i niszczyciel rakietowy Admirał Tribuc, zauważono w niedzielę w Cieśninie Singapurskiej. Zmierzały w stronę miejsca swojego bazowania we Władywostoku. Andrij Kłymenko, szef Grupy Monitoringowej Instytutu Czarnomorskich Badań Strategicznych, podkreślił, że jednostki były na Morzu Śródziemnym od 2 lutego. Miały wpłynąć na Morze Czarne, by atakować Ukrainę.

15:21

Nieznani sprawcy zaatakowali ośrodek dla uchodźców w Turyngii w środkowych Niemczech. Na fasadzie budynku, w którym mieszkają uchodźcy wojenni z Ukrainy, wymalowano swastyki, wybito też szybę - pisze w poniedziałek portal tygodnika "Spiegel". To kolejny taki atak w ostatnim czasie. Trwają poszukiwania sprawców ataku w miejscowości Suelzhayn; według naocznych świadków uciekli oni z miejsca zdarzenia samochodem. W okolicy policja natychmiast wzmocniła ochronę schronisk dla uchodźców.

W ostatnich tygodniach w Niemczech coraz częściej dochodzi do ataków na ośrodki dla uchodźców i azylantów. W Gross Stroemkendorf w Meklemburgii-Pomorzu Przednim spłonął dom, w którym mieszkało 14 Ukraińców. Nikt nie został ranny. Śledczy podejrzewają podpalenie. Kilka dni przed pożarem na szyldzie przy wejściu odkryto graffiti ze swastyką.

15:10

Od początku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę rosyjskie siły deportowały ponad 6 tys. ukraińskich dzieci - szacuje rzecznik praw człowieka Ukrainy. Nieletnich wywieziono do Rosji i na terytorium ukraińskie niebędące pod kontrolą władz w Kijowie - dodano.

Według najnowszych danych Rosjanie deportowali 6032 ukraińskich dzieci - powiedziała Ołena Wychor z sekretariatu rzecznika praw człowieka Ukrainy, cytowana w poniedziałek przez portal Suspilne.

"Ale muszę sprecyzować: to nie tylko te dzieci, które deportowano do Rosji, ale też (te, które wywieziono) na terytorium nieznajdujące się pod kontrolą ukraińskich władz. Są to faktyczne dzieci Ukrainy, wykradzione przez żołnierzy Rosji i wywiezione na terytorium, na którym nie obowiązuje ani prawo Ukrainy, ani (zasady) człowieczeństwa" - podkreśliła.

14:59

Akcje pięciu ukraińskich przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym, w tym największej firmy wydobywającej ropę - Ukrnafta i producenta silników lotniczych Motor Sicz, zostały przejęte przez państwo - poinformował Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy.

Firmami będzie zarządzać ministerstwo obrony, a po zakończeniu stanu wojennego aktywa mogą zostać zwrócone właścicielom lub zostaną za nie wypłacone odszkodowania - uzupełnił Daniłow. Dodał, że decyzja została podjęta na tajnym posiedzeniu najwyższych władz ukraińskich w sobotę i formalnie weszła w życie w niedzielę.

14:43

Alaksandr Łukaszenka wziął udział w dziennikarskich zawodach w rąbaniu drewna. Białoruski prezydent także postanowił zaprezentować swoje umiejętności. Podczas swojego "pokazu" kolejny raz zaczął głosić absurdalne tezy. "Możemy zawieźć (drewno) na granicę - niech Polacy, Łotysze, Ukraińcy wiedzą, że jesteśmy dobrymi ludźmi" - mówił.

14:41

Już 6000 ukraińskich żołnierzy zostało dotąd przeszkolonych w Wielkiej Brytanii - powiedziała ambasador tego kraju na Ukrainie Melinda Simmons w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

"Wszyscy widzą tę skuteczność, wszyscy widzą, jak reagują ukraińscy żołnierze, którzy przyjeżdżają i przechodzą to szkolenie. Chłoną (wiedzę) w sposób, który jest naprawdę inspirujący. Ale też widzą, jak szybko mogą przez to przejść" - powiedziała Simmons, przypominając, że do ogłoszonego w czerwcu przez Wielką Brytanię programu szkoleń dołączyło już ponad 10 krajów, głównie europejskich, ale też Australia, Nowa Zelandia i Kanada.

14:24

Wiele międzynarodowych firm, np. Airbus, Nestle czy Danone, wciąż działa w Rosji, finansując w ten sposób rosyjskie zbrodnie wojenne - napisało w poniedziałek MSZ Ukrainy, wzywając do bojkotu tych koncernów.

"Międzynarodowe firmy, które nadal działają w Rosji, bezpośrednio finansują rosyjskie zbrodnie wojenne i ludobójstwo Ukraińców" - oświadczył szef MSZ Dmytro Kułeba, cytowany przez swój resort.

14:20

Były prezydent Mołdawii Igor Dodon, szef opozycyjnej partii PSRM, która regularnie organizuje antyrządowe protesty w Kiszyniowie, przez kilka miesięcy na przełomie 2021 i 2022 roku otrzymywał przelewy od stowarzyszenia rosyjskich przedsiębiorców powiązanych z Kremlem - podał w poniedziałek mołdawski portal Rise.

Z ustaleń portalu wynika, że prorosyjski przywódca Partii Socjalistów Republiki Mołdawii (PSRM) w ostatnich miesiącach otrzymywał płatności w rublach od stowarzyszenia Przedsiębiorcza Rosja (Diełowaja Rossija), którego członkowie są powiązani z Kremlem. Według kiszyniowskich dziennikarzy organizacja ta, deklarująca “obronę interesów Rosji", dokonywała tych wypłat za pośrednictwem założonej przez siebie Mołdawsko-Rosyjskiej Unii Biznesowej.

13:34

Atakując infrastrukturę na Ukrainie, Rosja wykorzystała blisko 80 proc. swoich nowoczesnych rakiet - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem "The Economist".

Tym samym Rosji zostało tylko 120 rakiet Iskander - podaje portal Ukrainska Prawda, powołując się na wywiad wojskowy Ukrainy (HUR). Eksperci wojskowi zaznaczają, że dane na temat liczby rosyjskich pocisków są trudne do zweryfikowania i dlatego należy ostrożnie traktować wszelkie doniesienia na ten temat.

13:08

Tylko Ukraina może zdecydować, kiedy prowadzić negocjacje pokojowe z Rosją - uważa niemiecki rząd. Jest to wyłącznie decyzja kierownictwa w Kijowie, kiedy i w jakich warunkach uzna ono, że czas jest odpowiedni - stwierdziła rzeczniczka rządu w poniedziałek w Berlinie.

To reakcja na informacje mediów, że rząd USA ma nakłaniać Ukrainę do rozpoczęcia rozmów z Moskwą - pisze portal tygodnika "Spiegel".

12:51

Zachód musi wesprzeć ukraińskie systemy obrony przeciwlotniczej - apeluje w raporcie Royal United Services Institute, renomowany brytyjski instytut do spraw obrony. W przeciwnym razie Ukrainie może grozić śmiertelne niebezpieczeństwo.

12:38

Na Ukrainę dotarły systemy obrony powietrznej NASAMS i Aspide - powiadomił w poniedziałek minister obrony tego kraju Ołeksij Reznikow, dziękując Norwegii, Hiszpanii i Stanom Zjednoczonym za wsparcie dla Kijowa.

Dostarczenie Ukrainie dwóch pierwszych systemów obrony przeciwlotniczej NASAMS na początku listopada Pentagon potwierdził pod koniec października.

Wobec nasilenia przez Rosję ataków rakietowych na cele cywilne kraje zachodnie zapowiedziały wzmocnienie systemu obrony powietrznej Ukrainy. Do tego kraju trafiły jak dotąd m.in. niemieckie systemy IRIS-T. Reznikow mówił również, że Kijów oczekuje na francuskie Crotale i systemy Hawk, które ma przekazać Hiszpania.

12:34

Rosyjscy żołnierze, uciekając z tymczasowo okupowanego Chersonia, ukradli dziecięcy pociąg. Wideo z sieci społecznościowych.

12:32

Australijczyk Glenn Kolomeitz stanie na czele mobilnego zespołu śledczego badającego doniesienia o rosyjskich zbrodniach wojennych w Ukrainie - poinformował w poniedziałek australijski serwis ABC News. Kolomeitz jest weteranem australijskiej armii, pracował też jako policyjny śledczy i prawnik.

Kolomeitz został zatrudniony przez brytyjską fundację na zlecenie prokuratury generalnej Ukrainy. Będzie pracował jako starszy prokurator ds. zbrodni wojennych i pokieruje mobilnym zespołem dochodzeniowym. Jednostka ma się skupić na badaniu ludobójstwa i zbrodni popełnionych na ludności cywilnej, w tym przemocy seksualnej, przymusowych przesiedleniach i niszczeniu infrastruktury.

Przekazy medialne o masowych grobach na Ukrainie są prawdziwe - podkreśla Kolomeitz w rozmowie z ABC News. "Masowe groby, to jest dokładnie to, co widzimy; setki ciał, na których widzimy ślady po torturach. To przerażające i wydaje się, że miało to systemowy charakter" - zaznacza.

12:10

Łyman po rosyjskim ostrzale.

11:31

Na zdjęciach satelitarnych z miejsc pochówku w Starym Krymie widać ponad 1500 nowych grobów - informuje BBC, opierając się na analizie zdjęć satelitarnych. Według ukraińskich władz w mieście zginęło ponad 25 tys. cywilów.



"Na północny zachód od miasta (Mariupola) znajduje się duże pole grobów, w których według ukraińskich władz oraz świadków spoczywają tysiące ciał" - pisze BBC.



Ze zdjęć satelitarnych, wykonanych przez Maxar, wynika, że trzy masowe miejsca pochówku w okolicy Mariupola - przy miejscowościach Stary Krym, Manhusz i Wynohradne - sukcesywnie się rozrastają.



11:23

Ukraina i Mołdawia wznowiły ruch pociągów pasażerskich na trasie Kijów-Kiszyniów po 24-letniej przerwie.

10:40

Koszt utrzymania Amadei - zajętego przez USA jachtu łączonego z rosyjskim oligarchą - to niemal 10 mln dol. Rocznie. Część tych kosztów ponoszą amerykańscy podatnicy, a Amadea to tylko jeden z kosztownych zajętych rosyjskich majątków - pisze w poniedziałek agencja Bloomberg.



"To PR-owski sukces krajów zachodnich, ale z punktu widzenia prawa i finansowania prawdziwy chaos" - zauważył Bloomberg. Agencja oszacowała roczny koszt utrzymania jednego jachtu na 10 do 15 proc. jego wartości; rządy USA i Włoch przeznaczą na ten cel ponad 50 mln dolarów. "Niektóre państwa koszty te przerzucą częściowo na podatników" - wskazano.

10:17

Rosyjscy najeźdźcy ostrzelali wieżowiec w Łymanie w obwodzie donieckim. Miasteczko zostało wyzwolone przez ukraińskie wojsko około miesiąc temu.

09:53

Od początku listopada wyżsi urzędnicy Kremla i rosyjscy dowódcy łagodzą retorykę dotyczącą użycia przez Rosję broni atomowej przeciwko Ukrainie - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Ta zmiana pokazuje, że rosyjscy przywódcy zdają sobie sprawę z ogromnych kosztów i małych zysków operacyjnych takiego ataku - podkreślono w analizie.

09:36

Jest mało prawdopodobne, by w ciągu najbliższych miesięcy Rosja zdobyła przewagę powietrzną na Ukrainie. Jej straty samolotów znacznie przewyższają zdolności do produkcji nowych - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 3 listopada Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny oświadczył, że Rosja straciła na Ukrainie ponad dwukrotnie więcej samolotów niż w wojnie sowiecko-afgańskiej - 278 samolotów utraconych na Ukrainie wobec 119 w Afganistanie.

09:21

Rosyjskie wojska o poranku zaatakowały rejon Zaporoża. Jak informuje biuro prezydenta Ukrainy - są ofiary śmiertelne i znaczne zniszczenia infrastruktury.

Rosysjki ostrzał rozpoczął się około siódmej rano. Głównym celem była wieś Kuszowe, niedaleko Zaporoża, w której zniszczono miejscowy ośrodek kultury, kilka gospodarstw rolnych i obiekty cywilne. Wiceszef biura proezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko przekazał, że minionej doby obwód zaporoski wielokrotnie był celem Rosjan, rakiety i pociski wystrzeliwano w jego kierunku dokładnie 52 razy. Po wczorjaszych atakach zginęła 1 osoba, uszkodzono 16 obiektów infrastruktury.

09:15

Na kierunku awdijiwskim trwają intensywne walki i według Ukraińców tam straty wroga są podobne. Ciężka sytuacja jest również w obwodzie ługańskim - w rejonie Swatowa i Kreminnej. W ostatnich dniach z frontu docierają informacje o intensywnych atakach Rosjan w rejonie Pawliwki pod Wuhłedarem.

Strona ukraińska nie informuje o swoich stratach, jednak eksperci szacują, że są one również wysokie ze względu na dużą intensywność walk na tych odcinkach.

09:13

W obwodzie donieckim na kilku odcinkach frontu Rosjanie atakują, jednak - jak przekonuje strona ukraińska, napotykają na skuteczny opór i doznają poważnych strat.

Agencja UNIAN przytacza wypowiedź rzecznika Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhija Czerwatego, według którego Rosjanie pod Bachmutem tracą codziennie ok. 100 zabitych i podobną liczbę rannych. Wojskowy nazwał to miejsce "fabryką śmierci".

09:09

Straty przeciwnika pod Majorskiem w obwodzie donieckim codziennie dochodzą do 30 zabitych i ponad 120 rannych - powiadomił ukraiński sztab generalny.

Siły ukraińskie przeprowadziły udany atak na oddział czeczeńskiego batalionu Achmat, znajdujący się w kontrolowanym przez Rosjan Lisiczańsku.

W Gorłówce w wyniku ukraińskiego ostrzału zniszczono pięć rosyjskich wozów bojowych, a jeszcze cztery zostały uszkodzone.

08:37

08:29

Od początku roku w obwodzie homelskim przy granicy z Ukrainą skazano 12 osób za fotografowanie rosyjskich wojsk - pisze niezależna Nasza Niwa, powołując się na oficjalne lokalne media.



Jak wyjaśnia niezależny portal, oficjalna argumentacja jest taka, że obecność rosyjskich wojsk ma służyć "wzmocnieniu i obronie granicy państwowej w sytuacji gróźb z krajów zachodnich i Ukrainy". Dlatego też przekazywanie informacji na ich temat "szkodzi bezpieczeństwu narodowemu".



12 osób skazano z art. dotyczącego "sprzyjania działalności ekstremistycznej" na kary od dwóch do 4,5 roku pozbawienia wolności.

08:20

W ciągu minionej doby siły ukraińskie odpierały ataki przeciwnika w okolicach siedmiu miejscowości w obwodzie donieckim (Jampil, Andrijiwka, Krasnohoriwka, Marjinka, Pawliwka, Wodiane, Nowomychajliwka) i jednej w obwodzie ługańskim (Biłohoriwka). Według nieoficjalnych doniesień siły rosyjskie (oddziały 155. Brygady Piechoty Morskiej) poniosły w ostatnim czasie ogromne straty, próbując atakować w rejonie Pawliwki.



Żołnierze z tej brygady, według niezależnego rosyjskiego portalu Meduza, napisali pismo do gubernatora Kraju Nadmorskiego, w którym skarżą się na działania władz wojskowych, mówią o bezsensownym ataku i używaniu ich jako "mięsa armatniego". Według tego źródła w ciągu czterech dni siły rosyjskie miały tam stracić 300 osób - zabitych, rannych i zaginionych. Informacje te nie zostały dotąd zweryfikowane.

08:17

W okupowanych miejscowościach w obwodach chersońskim i ługańskim wojska rosyjskie porywają i torturują ludzi, poszukując "dywersantów". W obwodzie chersońskim żołnierze przebrani za cywilów przygotowują się do walk w mieście - informuje sztab generalny armii ukraińskie.



Jak podaje sztab, w Kachowce w obwodzie chersońskim trwa poszukiwanie grup dywersyjnych i osób informujących o pozycjach Rosjan. "Zatrzymani są wywożeni do Hornostajiwki i torturami ‘wybijane’ są z nich zeznania. Analogiczne działania mają miejsce w obwodzie ługańskim w miejscowościach Boriwske i Szczedryszczewe - odbywają się tam masowe rewizje, konfiskaty telefonów, porwania i wywożenie ludzi w niewiadome miejsca" - powiadamia sztab.





07:35

Przygotowania do demontażu pomnika carycy Katarzyny II w Odessie.

07:14

Płonący budynek na stacji kolejowej w Doniecku.

07:02

Po informacji o przygotowaniu przez władze Kijowa tysiąca punktów grzewczych oraz po apelu mera stolicy Ukrainy Witalija Kliczki o przygotowanie się na różne scenariusze, w tym do ewakuacji, mieszkańcy miasta mają różne podejście - niektórzy już się umawiają z krewnymi w innych miastach, a niektórzy nie zamierzają nigdzie wyjeżdżać.

06:55

W nocy płonął budynek administracji kolejowej w okupowanym Doniecku.

06:26

Amerykański dziennik "The Wall Street Journal" poinformował, że doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego prowadził w ostatnich miesiącach poufne rozmowy z rosyjskimi politykami - sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołajem Patruszewem i doradcą prezydenta Rosji ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem. Dziennik zauważa, że ani Biały Dom, ani Kreml oficjalnie nie potwierdziły tych rozmów.

06:11

Wśród oddziałów rosyjskich na Białorusi szerzą się choroby, wywołane złymi warunkami bytowymi i sanitarnymi. Rosjanie wchodzą też w konflikty z białoruskimi wojskowymi - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).



Warunki te powodują, według ocen wywiadu, szerzenie się rozmaitych chorób, m.in. anginy i zapalenia płuc, a także infekcji układu pokarmowego. "Skala zachorowań jest na razie tak duża, że lekarze białoruscy nie mogą sobie z nimi poradzić. Okupanci muszą pilnie wysyłać na Białoruś lekarzy wojskowych i zmobilizowanych medyków z Federacji Rosyjskiej" - relacjonuje HUR.



Ukraiński wywiad uważa też, że pomiędzy wojskowymi z Rosji i Białorusi narastają napięcia. "Liczne sytuacje konfliktowe są związane z przypadkami pogardliwego stosunku wojskowych rosyjskich do Białorusinów. Policja wojskowa Białorusi nie jest w stanie powstrzymać sprzecznego z prawem zachowania Rosjan" - czytamy w komunikacie.

06:05

Budowa zapory na granicy Polski i obwodu kaliningradzkiego,

05:58

Asystent sekretarza obrony ds. bezpieczeństwa międzynarodowego USA Celeste Wallander udała się w sobotę z wizytą do Turcji i Polski - podał Pentagon. Urzędniczka będzie omawiać m.in. pomoc dla Ukrainy i polskie zakupy zbrojeniowe.



Wallander ma się spotkać w Polsce z przedstawicielami wysokiego szczebla MON na rozmowach na temat pomocy wojskowej dla Ukrainy, spraw związanych z zakupami zbrojeniowymi i bezpieczeństwa europejskiego. Spotka się też ze stacjonującymi w Polsce żołnierzami.



Wcześniej w Turcji przedstawicielka Waszyngtonu ma omówić sprawy dotyczące regionalnego bezpieczeństwa i współpracy dwustronnej.

05:45

Patriarcha Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Cyryl powiedział w niedzielę, że "naród rosyjski stoi w obliczu niebezpieczeństw, które zagrażają istnieniu kraju" - podała Ukraińska Prawda. Portal podkreśla, że wypowiedź Cyryla to poniekąd fragment rosyjskiej doktryny nuklearnej, która określa, kiedy Rosja może użyć broni atomowej.



Słowa Cyryla padły po konsekracji głównego kościoła Gwardii Rosyjskiej w podmoskiewskiej miejscowości Bałaszycha. Patriarcha mówił, że modlitwa za rząd i siły zbrojne Federacji Rosyjskiej nie powinna być "mechaniczna".

05:13

Ponadto, według funkcjonariuszy organów ścigania, podczas rosyjskiej inwazji na pełną skalę zginęło 430 dzieci a 827 zostało rannych, ale dane te nie uwzględniają w pełni miejsc działań wojennych.

05:06

Zarejestrowano również 18 741 przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Ukrainy. Spośród nich 12 730 jest związanych z naruszeniem integralności terytorialnej i nienaruszalności Ukrainy, 1834 dotyczy zdrady, 3245 - działalności kolaboracyjnej, 281 - pomocy państwu agresorowi, 64 - sabotażu, 619 - innym.

05:01

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę odnotowano 44 869 rosyjskich zbrodni agresji i zbrodni wojennych - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna.



Prokuratura precyzuje, że wśród wszystkich rosyjskich zbrodni 43 312 dotyczy naruszeń praw i zwyczajów wojennych, 73 - planowania, przygotowania lub wszczęcia i prowadzenia wojny agresywnej, 39 - propagandy wojennej, 1445 - innych.