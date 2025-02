Dokładnie trzy lata temu - 24 utego 2022 roku - o 4:00 czasu polskiego rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Agresor zaatakował jednocześnie z południa, wschodu i północy. Do tej pory wojna przeszła kilka faz, obitując w dramatyczne wydarzenia. Dziś, w rocznicę inwazji, z powodu zagrożenia atakiem rakietowym w Kijowie zawyły syreny. Alarm ogłoszono w momencie przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na międzynarodowym forum w Kijowie. Zagrożenie trwało prawie pół godziny. Do ukraińskiej stolicy na uroczystości przybyli przywódcy zagranicznych państw. W Brukseli przyjęto kolejny pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Wydarzenia towarzyszące trzeciej rocznicy wybuchu wojny śledzimy w naszej relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Wojna przeszła kilka faz, obitując w dramatyczne wydarzenia / AA/ABACA / PAP/EPA

11:50

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że państwom świata nie wolno szczędzić wysiłków, by zakończyć wojnę na Ukrainie. W poniedziałek przypada trzecia rocznica rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciw Ukrainie.



Nie wolno nam szczędzić wysiłków, by zakończyć ten konflikt oraz osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych, prawem międzynarodowym i rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego - powiedział Guterres.

11:33

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że państwom świata nie wolno szczędzić wysiłków, by zakończyć wojnę na Ukrainie. W poniedziałek przypada trzecia rocznica rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciw Ukrainie.

Nie wolno nam szczędzić wysiłków, by zakończyć ten konflikt oraz osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych, prawem międzynarodowym i rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego - powiedział Guterres na posiedzeniu oenzetowskiej Rady Praw Człowieka w Genewie.

11:04

W poniedziałek do Kijowa przyjechali przywódcy zagranicznych państw na uroczystości, związane z trzecią rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę. W stolicy są już m.in. premier Kanady Justin Trudeau, prezydenci Litwy i Łotwy, Gitanas Nauseda i Edgars Rinkeviczs, premierka Danii Mette Frederiksen, szwedzki premier Ulf Kristersson, premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz szef rządu Estonii Kristen Michal. Wcześniej poinformowano, że wizyty w Ukrainie składają szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

10:53

W trzecią rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę zawyły w poniedziałek syreny z powodu zagrożenia atakiem rakietowym. Z jednego z rosyjskich lotnisk wystartował myśliwiec MiG-31K.

10:35

Po trzech latach wojny, którą wszczęła Rosja, Ukraina żyje, walczy i ma więcej przyjaciół na świecie niż kiedykolwiek - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas międzynarodowego forum w Kijowie.



24 lutego 2025 roku, trzy lata po rozpoczęciu trzydniowej specjalnej operacji wojskowej (przywódcy Rosji Władimira) Putina, Ukraina żyje, walczy, a nasz kraj ma więcej przyjaciół na świecie niż kiedykolwiek - powiedział.



Tak jak wtedy, tak i dziś wszyscy wiemy, że jest to absolutnie niesprowokowana i zbrodnicza wojna Rosji przeciwko Ukrainie, wojna agresywna. Ważne jest także dzisiaj, aby tej wiedzy nie ukrywać i nazywać rzeczy po imieniu - podkreślił Zełenski.

10:02

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że celem UE w nadchodzących tygodniach będzie przyspieszenie dostarczania pomocy wojskowej dla Ukrainy. Dodała, że "bardzo szybko" przedstawi kompleksowy plan zwiększenia produkcji wojskowej i zdolności obronnych UE, na czym skorzysta też Ukraina.



Von der Leyen rano przyjechała do Kijowa w związku z trzecią rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę.



09:43

Drony ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych zaatakowały rafinerię w rosyjskim Riazaniu oraz skład ropy naftowej w obwodzie tulskim. Obiekty te wykorzystywane są do dostaw paliw dla armii Federacji Rosyjskiej - powiadomił Sztab Generalny w Kijowie.



W obszarze docelowym odnotowano co najmniej 5 eksplozji. Wstępnie pożar wybuchł w obszarze głównej jednostki rafinacji ropy ELOU AT-6 - przekazał ukraiński Sztab Generalny.



Operacje bojowe przeciwko strategicznym celom zaangażowanym we wspieranie agresji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie będą kontynuowane - zapewniła ukraińska armia.

09:35

Na terenie rosyjskiego konsulatu w Marsylii na południu Francji doszło do eksplozji. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.

Zobacz również: Eksplozja w rosyjskim konsulacie w Marsylii

09:11

Ministrowie spraw zagranicznych państw UE jednomyślnie poparli w poniedziałek w Brukseli 16. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Obejmie on kolejne sektory rosyjskiej gospodarki, a także część tzw. floty cieni, która transportuje ropę z Rosji - przekazało źródło unijne.

Nowe sankcje mają objąć ponad 70 statków należących do tzw. floty cieni. Rosja wykorzystuje te jednostki, by obchodzić międzynarodowe sankcje, które nakładają na rosyjską ropę limit cenowy.



Decyzja podjęta w Brukseli przewiduje też zakaz współpracy i transakcji z kilkunastoma portami oraz lotniskami w Rosji, które łamią międzynarodowe sankcje nałożone na rosyjską ropę.

W 16. pakiecie kolejne osoby zostały też dodane na listę sankcyjną; w efekcie będzie je obowiązywał zakaz wjazdu do UE, a ich aktywa na terenie Wspólnoty zostaną zamrożone. Lista zostanie upubliczniona, gdy pakiet wejdzie w życie.



Sankcjami objęto również kolejne sektory rosyjskiej gospodarki. Zakazano m.in. eksportu aluminium z Rosji do UE, a także eksportu z UE do Rosji niektórych substancji chemicznych.

08:44

W nocy poprzedzającej trzecią rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę wojska okupacyjne Rosji wysłały 185 dronów uderzeniowych. Bezzałogowce, bądź ich odłamki, spowodowały uszkodzenia w obwodach: chmielnickim, dniepropietrowskim, kijowskim i odeskim.

"Do godziny 8:00 (7:00 czasu polskiego) potwierdzono zestrzelenie 113 dronów uderzeniowych Shahed i statków bezzałogowych innych typów (...). Kontakt elektroniczny z 71 dronami pozorującymi atak został utracony bez negatywnych następstw" - podkreślono w komunikacie ukraińskich sił zbrojnych.

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do prawie stu starć.

08:40

"Trzy lata oporu. Trzy lata wdzięczności. Trzy lata absolutnego bohaterstwa Ukraińców. Jestem dumny z Ukrainy! Jestem wdzięczny wszystkim, którzy ją chronią i jej pomagają" - oświadczył w trzecią rocznicę wybuchu wojny na pełną skalę, prezydent Wołodymyr Zełenski.



Szef państwa wyraził wdzięczność wszystkim, którzy pracują na rzecz Ukrainy. Oddał też hołd zabitym i poległym, którzy oddali życie dla dobra kraju i narodu.

08:33

W Kijowie zaplanowano na dziś wspólne posiedzenie kolegium komisarzy europejskich z ukraińskim rządem pod przewodnictwem von der Leyen i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Oczekiwane jest też spotkanie przywódców kilkunastu państw, którzy mają rozmawiać o porozumieniu pokojowym i gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Na konferencji prasowej w niedzielę Zełenski mówił, że obecni będą przywódcy 13 państw, zaś 24 weźmie udział w tym spotkaniu online.

08:30

W związku z trzecią rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę do Kijowa przyjechali szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

"W trzecią rocznicę brutalnej inwazji Rosji Europa jest w Kijowie. Jesteśmy dziś w Kijowie, ponieważ Ukraina jest Europą. W tej walce o przetrwanie stawką jest nie tylko los Ukrainy. To przeznaczenie Europy" - powiadomiła von der Leyen na platformie X.