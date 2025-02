19:52

Niektóre z naszych państw członkowskich wydają się teraz uważać, że zakończenie wojny za wszelką cenę i przywrócenie normalnego trybu prowadzenia interesów z Rosją będzie korzystne. Jako przedstawiciel kraju sąsiadującego zarówno z Rosją, jak i Ukrainą, mogę wam powiedzieć, że normalizując stosunki z Moskwą, powierzylibyście swoje bezpieczeństwo i stabilność ekonomiczną autokracie i zbrodniarzowi wojennemu w środowisku międzynarodowym o wiele bardziej niestabilnym niż dekadę temu - powiedział minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej trzeciej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

19:50

Kilka tysięcy osób bierze udział w warszawskiej manifestacji z okazji trzeciej rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę

Manifestacja wdzięczności Polski dla Ukrainy w 3. rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, 24 bm. pod Ambasadą Ukrainy w Warszawie / Albert Zawada / PAP

Sprzed ambasady Ukrainy idą przed Sejm.

Ukraina nadal potrzebuje wsparcia - usłyszała obecna na miejscu reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Niepokoi to, że chcą podzielić kraj - mówiła jedna z uczestniczek.

19:44

Będziemy walczyć za waszą i naszą swobodę - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM mer Lwowa Andrij Sadowy.

Nie mamy wyboru - albo wolne państwo, albo okupacja - wskazywał polityk.

19:35

Donald Trump zapewnia, że porozumienie o minerałach z Ukrainą jest już "bardzo blisko" i zaprasza Wołodymira Zełenskiego do Białego Domu, by podpisać umowę. Prezydent USA poinformował, że prowadzi poważne rozmowy z Władimirem Putinem o wielkim rozwoju w relacjach gospodarczych USA z Rosją, w tym o transakcjach, które nastąpią. Trump stwierdził też, że Rosja zaakceptuje europejskie siły pokojowe w Ukrainie.

Europa jest gotowa zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa - powiedział Macron w Waszyngtonie.

17:52

17:39

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło ukraińską rezolucję potępiającą rosyjską agresję, a także amerykańską rezolucję z poprawkami zapronowanymi m.in. przez Polskę, w których nazwano wojnę inwazją Rosji.

17:32

Ukraina nie otrzymała dotąd systemów obrony powietrznej, które obiecano jej na szczycie NATO w Waszyngtonie w 2024 r. w ramach rekompensaty za brak zaproszenia do Sojuszu - oświadczył w poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski podczas telekonferencji przywódców państw grupy G7.

Zełenski ocenił, że gdyby Ukraina miała "tarczę ochronną" NATO, przywódca Rosji Władimir Putin "nigdy nie odważyłby się przepchnąć swojego zła przez granicę naszego kraju". A po trzech latach wojny na pełną skalę wszyscy widzicie, jaką siłę Ukraina może wnieść do Sojuszu - i jest to siła natychmiastowa, teraz, a nie za dziesięciolecia - powiedział prezydent Ukrainy, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

17:30

Premier Kanady Justin Trudeau ogłosił w poniedziałek w Kijowie, że jego kraj przekaże Ukrainie 25 bojowych wozów piechoty LAV III, cztery symulatory obsługi samolotów wielozadaniowych F-16 oraz 5 mld dolarów kanadyjskich (prawie 14 mld zł) pochodzących z zamrożonych rosyjskich aktywów.

17:22

"Ukraina od długiego czasu przegrywa wojnę na froncie i to jest sprawa dość oczywista. To jest dramat, rzecz straszna, ale prawdziwa" - powiedział na antenie Radia RMF24 gen. Bogusław Pacek, profesor, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Gość Bogdana Zalewskiego przyjrzał się obecnej sytuacji na Ukrainie po trzech latach konfliktu z Rosją. Wyjaśnił również, jakie błędy popełnili politycy ukraińscy oraz zachodni. Wojskowy stwierdził także, że oskarżanie Wołodymyra Zełenskiego przez Donalda Trumpa skonsolidowało Ukraińców wokół swojego prezydenta.

17:00

16:58

Churchill postępowałby tak samo, jak Zełenski. I nie przebierałby w słowach pod adresem Trumpa - powiedział w poniedziałek w Kijowie były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Polityk skrytykował również wypowiedzi Trumpa, wskazujące na winę Ukrainy za rozpoczęcie wojny z Rosją. Johnson przyznał, że obecna polityka USA "zaprzecza kursowi (zakładającemu) wsparcie dla Ukrainy". Rzeczywistość, którą oferują Amerykanie... Nie mogę jej zaakceptować, ponieważ mam serce. W szczególności (chodzi o) umowę dotyczącą zasobów mineralnych - podkreślił.

Johnson cieszy się na Ukrainie dużą popularnością z powodu proukraińskiej postawy tego polityka w czasach sprawowania przez niego urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie Kozaków w Czernihowie na północy Ukrainy przyjęło w czerwcu 2022 r. Johnsona w swoje szeregi i nadało mu kozackie imię Borys Czupryna.

16:00

W rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło ponad 12 tys. cywilów, co najmniej 30 tys. zostało rannych, a kilkanaście milionów Ukraińców zostało zmuszonych do ucieczki. Trzy lata od rozpoczęcia wojny na pełną skalę Rosja okupuje 20 proc. terytorium Ukrainy. W 2024 r. siły rosyjskie zajęły ok. 4 tys. km kwadratowych terytorium Ukrainy, czyli siedmiokrotnie większy obszar niż został zajęty rok wcześniej.

15:33

Mołdawia z pewnością byłaby zagrożona, gdyby Ukraina przestała walczyć - powiedział prawnik, działacz na rzecz praw człowieka Ion Manole. Zauważył, że z powodu rosyjskiej propagandy i dezinformacji zmniejszyła się liczba Mołdawian stojących po stronie ofiar i wspierających Ukrainę.



Według danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, na początku pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku niespełna 2,5 milionowa Mołdawia przyjęła ponad 350 tys. uchodźców z Ukrainy. Ion Manole powiedział PAP, że "z czasem za sprawą propagandy i dezinformacji liczba osób, która jest po stronie ofiar, jest mniejsza".

15:00

Przez trzy lata inwazji na pełną skalę Rosja przeprowadziła ponad 30 zmasowanych ataków na obiekty ukraińskiej infrastruktury energetycznej, powodując straty liczone w miliardach dolarów - poinformował w poniedziałek minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.



"W każdym zmasowanym ataku na sektor energetyczny wykorzystywanych jest od stu do dwustu, a obecnie trzystu różnych rodzajów amunicji, która jednocześnie uderza w generację energii, podstacje, linie energetyczne i infrastrukturę gazową" - napisał Hałuszczenko na Facebooku.

13:44

Unia Europejska wydała w trzecim roku pełnowymiarowej inwazji Kremla na Ukrainę więcej pieniędzy na rosyjskie paliwa niż na pomoc finansową przekazywaną Kijowowi - wynika z raportu Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), cytowanym w poniedziałek przez brytyjski dziennik "Guardian".



Szacuje się, że w 2024 r. UE kupiła od Rosji ropę i gaz o wartości 22 mld euro, a na wsparcie finansowe Ukrainy przekazała 19 mld euro - wynika z danych CREA i Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej (IfW Kiel). Dane te nie obejmują pomocy wojskowej czy humanitarnej przekazywanej Kijowowi przez UE, lecz wyłącznie wsparcie finansowe.

13:35

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa powtórzył w Kijowie, że w przyszłym tygodniu zwołuje specjalne posiedzenie Rady Europejskiej, by omówić wsparcie dla Ukrainy i wzmocnienie obronności Europy. Costa gości w Ukrainie w związku z trzecią rocznicą rosyjskiej inwazji na ten kraj.



Żeby nadal wspierać Ukrainę zwołuję specjalne posiedzenie Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu, 6 marca, w celu omówienia wsparcia dla Ukrainy i wzmocnienia obronności Europy - powiedział Costa podczas forum "Wsparcie dla Ukrainy", które zorganizował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

13:05

Prezydent Ukrainy podkreślił w dzisiejszym wystąpieniu, że pierwszym krokiem, który mogłaby wykonać Rosja w kierunku pokoju, jest uwolnienie ukraińskich jeńców i więźniów.

Tysiące Ukraińców jest przetrzymywanych w Rosji nie tylko od 2022 r., lecz od roku 2014. Ukraina gotowa jest do wymiany wszystkich na wszystkich - ogłosił.

13:05

"Negocjacje Ukrainy z USA ws. umowy o surowcach mineralnych są na końcowym etapie; uzgodniono niemal wszystkie kluczowe kwestie" - przekazała ukraińska wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna.



"Ukraińskie i amerykańskie zespoły (negocjacyjne) są już na końcowym etapie negocjacji w sprawie umowy dotyczącej minerałów. Rozmowy były bardzo konstruktywne, uzgodniono niemal wszystkie kluczowe szczegóły" - napisała Stefaniszyna na platformie X.



Wicepremier zaznaczyła, że Ukraina dąży do jak najszybszego zakończenia tego procesu i podpisania umowy.

"Mamy nadzieję, że zarówno przywódcy USA, jak i Ukrainy podpiszą i zatwierdzą (to porozumienie) w Waszyngtonie tak szybko, jak to możliwe, aby podkreślić nasze długoterminowe zaangażowanie (we wzajemnych relacje) w nadchodzących dekadach" - powiadomiła Stefaniszyna.

13:00

Przywódca Chin Xi Jinping wyraził zadowolenie z podjęcia przez Kreml "pozytywnych wysiłków w celu rozwiązania kryzysu" na Ukrainie - podały państwowe media, relacjonujące rozmowę Xi z Władimirem Putinem, przeprowadzoną w trzecią rocznicę inwazji Rosji na sąsiedni kraj.



Była to już druga w tym roku rozmowa telefoniczna tych polityków.



"Historia i współczesność pokazują nam, że Chiny i Rosja są dobrymi sąsiadami, którzy nie mogą się od siebie oddalić, i prawdziwymi przyjaciółmi, którzy dzielą trudności, wspierają się nawzajem i wspólnie rozwijają" - czytamy w komunikacie ministerstwa spraw zagranicznych w Pekinie.

12:58

W ciągu trzech lat śledztwa ws. zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję w Ukrainie przesłuchano ponad 3 tys. świadków i zidentyfikowano ok. 40 zdarzeń o znamionach zbrodni wojennych - podała PK.

Prokuratorzy - jak ustaliła PAP - znają nazwiska dowódców i żołnierzy, którzy są za nie odpowiedzialni.

12:44

We wspólnym oświadczeniu wydanym w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przewodniczący unijnych instytucji przypomnieli, że to Rosja i jej przywódcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wojnę i okrucieństwa popełniane na ludności ukraińskiej i wezwali do pociągnięcia ich do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie wojenne, w tym ludobójstwo.

"Z zadowoleniem przyjmujemy ostatnie kroki podjęte w kierunku ustanowienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie" - oświadczyli szefowie unijnych instytucji.



W dokumencie zaznaczono, że UE od początku wspiera wysiłki Ukrainy, oferując jej pomoc gospodarczą, humanitarną, finansową i wojskową. Wsparcie wyniosło dotąd 135 mld euro, z czego niemal 49 mld to pomoc wojskowa. Przewodniczący zapewnili, że Kijów może liczyć na dalsze wsparcie.

12:33

Zgromadzenie Ogólne ONZ będzie w rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę głosować nad dwiema konkurencyjnymi rezolucjami: ukraińsko-europejską, domagającą się natychmiastowego wycofania rosyjskich sił, i amerykańską, która nie odnosi się do napaści Rosji na ościenny kraj.

USA starały się, by Ukraina wycofała swój projekt rezolucji - poinformowali zachodni dyplomaci - jednak Kijów oparł się tym naciskom. Stąd Zgromadzenie będzie głosować nad dwoma konkurencyjnymi dokumentami.

12:13

Rosja jest gotowa do prowadzenia negocjacji, ale działania wojenne zakończą się tylko wtedy, gdy wyniki rozmów będą dla nas satysfakcjonujące - oświadczył w Ankarze szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow.



Rosyjski minister ocenił, że stanowiska "wielu krajów" względem wojny w Ukrainie stały się bardziej "realistyczne".



Moskwa jest gotowa, by prowadzić rozmowy "z Ukrainą, z Europą, (...) ale działania bojowe zakończymy tylko, gdy rezultaty negocjacji dadzą twarde, trwałe wyniki, satysfakcjonujące Rosję" - powiedział na konferencji prasowej Ławrow. Dodał, że Rosja nie zgodzi się na to, by wstrzymać walki na linii rozgraniczenia, a dopiero "potem myśleć, co robić".

12:00

Putin chciał przejąć Ukrainę w trzy dni, a nie udało mu się to w trzy lata i nigdy tego nie zrobi; Ukraina zawsze może liczyć na Polskę, nie zostawimy was samych i będziemy konsekwentni w polityce wobec Rosji - zapewnił prezydent Andrzej Duda na forum "Wspieraj Ukrainę" w Kijowie.



Dzisiejsze wydarzenie ma niezwykle ważne znaczenie, gdyż odbywa się w wolnym i dumnym Kijowie. (Przywódca Rosji Władimir) Putin chciał zająć Ukrainę w trzy dni, ale nie potrafił tego zrobić nawet w ciągu trzech lat i nigdy nie zdoła tego dokonać - zaznaczył prezydent, zwracając się online do uczestników.

11:33

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że państwom świata nie wolno szczędzić wysiłków, by zakończyć wojnę na Ukrainie. W poniedziałek przypada trzecia rocznica rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciw Ukrainie.

Nie wolno nam szczędzić wysiłków, by zakończyć ten konflikt oraz osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych, prawem międzynarodowym i rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego - powiedział Guterres na posiedzeniu oenzetowskiej Rady Praw Człowieka w Genewie.

11:04

W poniedziałek do Kijowa przyjechali przywódcy zagranicznych państw na uroczystości, związane z trzecią rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę. W stolicy są już m.in. premier Kanady Justin Trudeau, prezydenci Litwy i Łotwy, Gitanas Nauseda i Edgars Rinkeviczs, premierka Danii Mette Frederiksen, szwedzki premier Ulf Kristersson, premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz szef rządu Estonii Kristen Michal. Wcześniej poinformowano, że wizyty w Ukrainie składają szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

10:53

W trzecią rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę zawyły w poniedziałek syreny z powodu zagrożenia atakiem rakietowym. Z jednego z rosyjskich lotnisk wystartował myśliwiec MiG-31K.

10:35

Po trzech latach wojny, którą wszczęła Rosja, Ukraina żyje, walczy i ma więcej przyjaciół na świecie niż kiedykolwiek - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas międzynarodowego forum w Kijowie.



24 lutego 2025 roku, trzy lata po rozpoczęciu trzydniowej specjalnej operacji wojskowej (przywódcy Rosji Władimira) Putina, Ukraina żyje, walczy, a nasz kraj ma więcej przyjaciół na świecie niż kiedykolwiek - powiedział.



Tak jak wtedy, tak i dziś wszyscy wiemy, że jest to absolutnie niesprowokowana i zbrodnicza wojna Rosji przeciwko Ukrainie, wojna agresywna. Ważne jest także dzisiaj, aby tej wiedzy nie ukrywać i nazywać rzeczy po imieniu - podkreślił Zełenski.

10:02

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że celem UE w nadchodzących tygodniach będzie przyspieszenie dostarczania pomocy wojskowej dla Ukrainy. Dodała, że "bardzo szybko" przedstawi kompleksowy plan zwiększenia produkcji wojskowej i zdolności obronnych UE, na czym skorzysta też Ukraina.



Von der Leyen rano przyjechała do Kijowa w związku z trzecią rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę.



09:43

Drony ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych zaatakowały rafinerię w rosyjskim Riazaniu oraz skład ropy naftowej w obwodzie tulskim. Obiekty te wykorzystywane są do dostaw paliw dla armii Federacji Rosyjskiej - powiadomił Sztab Generalny w Kijowie.



W obszarze docelowym odnotowano co najmniej 5 eksplozji. Wstępnie pożar wybuchł w obszarze głównej jednostki rafinacji ropy ELOU AT-6 - przekazał ukraiński Sztab Generalny.



Operacje bojowe przeciwko strategicznym celom zaangażowanym we wspieranie agresji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie będą kontynuowane - zapewniła ukraińska armia.

09:35

Na terenie rosyjskiego konsulatu w Marsylii na południu Francji doszło do eksplozji. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.

09:11

Ministrowie spraw zagranicznych państw UE jednomyślnie poparli w poniedziałek w Brukseli 16. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Obejmie on kolejne sektory rosyjskiej gospodarki, a także część tzw. floty cieni, która transportuje ropę z Rosji - przekazało źródło unijne.

Nowe sankcje mają objąć ponad 70 statków należących do tzw. floty cieni. Rosja wykorzystuje te jednostki, by obchodzić międzynarodowe sankcje, które nakładają na rosyjską ropę limit cenowy.



Decyzja podjęta w Brukseli przewiduje też zakaz współpracy i transakcji z kilkunastoma portami oraz lotniskami w Rosji, które łamią międzynarodowe sankcje nałożone na rosyjską ropę.

W 16. pakiecie kolejne osoby zostały też dodane na listę sankcyjną; w efekcie będzie je obowiązywał zakaz wjazdu do UE, a ich aktywa na terenie Wspólnoty zostaną zamrożone. Lista zostanie upubliczniona, gdy pakiet wejdzie w życie.



Sankcjami objęto również kolejne sektory rosyjskiej gospodarki. Zakazano m.in. eksportu aluminium z Rosji do UE, a także eksportu z UE do Rosji niektórych substancji chemicznych.

08:44

W nocy poprzedzającej trzecią rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę wojska okupacyjne Rosji wysłały 185 dronów uderzeniowych. Bezzałogowce, bądź ich odłamki, spowodowały uszkodzenia w obwodach: chmielnickim, dniepropietrowskim, kijowskim i odeskim.

"Do godziny 8:00 (7:00 czasu polskiego) potwierdzono zestrzelenie 113 dronów uderzeniowych Shahed i statków bezzałogowych innych typów (...). Kontakt elektroniczny z 71 dronami pozorującymi atak został utracony bez negatywnych następstw" - podkreślono w komunikacie ukraińskich sił zbrojnych.

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do prawie stu starć.

08:40

"Trzy lata oporu. Trzy lata wdzięczności. Trzy lata absolutnego bohaterstwa Ukraińców. Jestem dumny z Ukrainy! Jestem wdzięczny wszystkim, którzy ją chronią i jej pomagają" - oświadczył w trzecią rocznicę wybuchu wojny na pełną skalę, prezydent Wołodymyr Zełenski.



Szef państwa wyraził wdzięczność wszystkim, którzy pracują na rzecz Ukrainy. Oddał też hołd zabitym i poległym, którzy oddali życie dla dobra kraju i narodu.

08:33

W Kijowie zaplanowano na dziś wspólne posiedzenie kolegium komisarzy europejskich z ukraińskim rządem pod przewodnictwem von der Leyen i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Oczekiwane jest też spotkanie przywódców kilkunastu państw, którzy mają rozmawiać o porozumieniu pokojowym i gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Na konferencji prasowej w niedzielę Zełenski mówił, że obecni będą przywódcy 13 państw, zaś 24 weźmie udział w tym spotkaniu online.

08:30

W związku z trzecią rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę do Kijowa przyjechali szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

"W trzecią rocznicę brutalnej inwazji Rosji Europa jest w Kijowie. Jesteśmy dziś w Kijowie, ponieważ Ukraina jest Europą. W tej walce o przetrwanie stawką jest nie tylko los Ukrainy. To przeznaczenie Europy" - powiadomiła von der Leyen na platformie X.