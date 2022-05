"Dzisiaj nikt nie może przewidzieć, jak długo potrwa ta wojna, ale robimy wszystko, aby szybko wyzwolić nasz kraj" - zapewnił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, Ukraina potrzebuje do tego pomocy partnerów z Europy i całego wolnego świata. Ukraiński przywódca wskazał, że blokowanie przez Rosjan ukraińskich portów i sama wojna mogą spowodować kryzys żywnościowy na świecie, w tym głód w wielu krajach. Rozpoczęła się trzecia faza rosyjskiej inwazji na Ukrainę - ocenił doradca szefa ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Wiktor Andrusiw. Jak tłumaczył, Rosjanie chcą w niej utrzymać dotychczasowe zdobycze terytorialne. Najważniejsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia w miejscowości Mała Rohań w pobliżu Charkowa / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

07:04

Głównym celem Rosjan jest "osiągnięcie całkowitej kontroli" nad ukraińskimi obwodami: donieckim, ługańskim i chersońskim i "zapewnienie trwałości korytarza lądowego" z anektowanym Krymem - ocenia sztab generalny armii ukraińskiej w komunikacie w 80. dniu agresji rosyjskiej. Jak podkreśla, celem "masowych ostrzałów artyleryjskich i uderzeń lotniczych" nadal są zakłady Azowstal w Mariupolu.

06:30

Dzisiaj nikt nie może przewidzieć, jak długo potrwa ta wojna, ale robimy wszystko, aby szybko wyzwolić nasz kraj - zapewnił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, Ukraina potrzebuje do tego pomocy partnerów z Europy i całego wolnego świata, dla których jej wsparcie to również walka o własną przyszłość.

Zełenski skrytykował jednocześnie kraje, które blokują sankcje przeciwko Rosji lub pomoc dla Ukrainy. Nie wymienił jednak z nazwy żadnego państwa.

Ukraiński przywódca wskazał, że blokowanie przez Rosjan ukraińskich portów i sama wojna mogą spowodować kryzys żywnościowy na świecie, w tym głód w wielu państwach.

06:20

Rosyjska armia i gospodarka są słabe, stoją na glinianych nogach - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Ołeksiej Arestowicz, cytowany przez agencję Unian. Zdaniem Arestowicza, przedstawiany przez prezydenta Władimira Putina obraz rosyjskich sił zbrojnych jako "niezwyciężonej drugiej co do wielkości armii świata", okazał się zwykłym kłamstwem.

06:10

To początek trzeciej fazy rosyjskiej inwazji na Ukrainę i związanych z tym długotrwałych walk - ocenił w nocy z piątku na sobotę doradca szefa ukraińskiego MSW Wiktor Andrusiw.



Jak podkreślił w ukraińskiej telewizji, w pierwszej fazie Rosjanie zamierzali w ciągu kilku dni przetoczyć się przez Ukrainę. Z kolei w drugiej - planowali w wielu miejscach okrążyć wojska ukraińskie, a następnie je rozbić.



W nowej, trzeciej fazie rosyjscy wojskowi chcą utrzymać dotychczasowe zdobycze terytorialne. To pokazuje, że zmierzają do długiej wojny - stwierdził doradca szefa ukraińskiego MSW. Najwyraźniej w ten sposób chcą zmusić Zachód do negocjacji a Ukrainę do ustępstw - podkreślił Wiktor Andrusiw.