Toczą się walki na Ukrainie, gdzie kolejną dobę trwa rosyjska inwazja. Agresorzy ostrzeliwują m.in. Kijów i Mariupol, kontrofensywa wojsk ukraińskich prze właśnie w Charkowie. Rosja coraz bardziej izoluje swoje społeczeństwo od informacji – zablokowany został Facebook i Twitter, a prezydent Władimir Putin podpisał ustawę karzącą za „nieprawdziwe informacje” o konflikcie na Ukrainie. W związku z sytuacją wiele mediów wycofuje się ze swojej działalności w Rosji. Najnowsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 05.03.2022.

Zniszczony budynek w Irpieniu / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

- W piątek NATO zdecydowało się nie zamykać przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Decyzja spotkała się z krytyką prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który oskarżył Sojusz o dawanie "zielonego światła" dla dalszych bombardowań.

- Według ukraińskiej armii od początku inwazji zginęło ponad 9166 rosyjskich żołnierzy. Wiele osób dostało się do niewoli. Ukraińskie wojsko sporządza listę jeńców.

- Zaporoska Elektrownia Atomowa po walkach w nocy z czwartku na piątek została przejęta przez rosyjskie wojsko.

- Ukraińcy wyparli Rosjan z miasta Mikołów nad Morzem Czarnym.

00:16 Johnson do Ukraińców: Wolny świat przeciwstawia się barbarzyństwu Putina

Wolny świat wspólne przeciwstawia się barbarzyństwu Władimira Putina i niezależnie, jak długo to potrwa i jak żmudne to będzie, prezydent Rosji przegra - oznajmił brytyjski premier Boris Johnson zamieszczonym w piątek wieczorem na Twitterze przesłaniu do Ukraińców.

Podobnie jak w poprzednim takim nagraniu sprzed tygodnia, Johnson kilka zdań powiedział po ukraińsku.

Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co teraz przeżywacie, ani jakie musicie odczuwać oburzenie i ból serca, gdy wszystko, co znacie i kochacie, zostaje w tak niewytłumaczalny i brutalny sposób zniszczone. To, co dzieje się w waszej ojczyźnie, jest odrażające i podobnie jak ludzie w całej Wielkiej Brytanii jestem przygnębiony z powodu zniszczeń i śmierci - mówił Johnson.

00:11 Rosjanie mają problem z zapasami

Dziennikarz śledczego portalu Bellingcat Christo Grozew przekazał, że zasoby rosyjskiego wojska na Ukrainie są prawie wyczerpane i prawdopodobnie wystarczą im do niedzieli. Jak zaznacz - nowe dostawy będą, jednak to "logistyczny koszmar".

00:07 Ukraina ściga reżysera Nikitę Michałkowa

Ukraiński sąd aresztował zaocznie rosyjskiego reżysera Nikitę Michałkowa za wspieranie rosyjskiej inwazji. Prokuratura generalna ogłosiła, że jest także poszukiwany na arenie międzynarodowej.

00:02 Brytyjscy dziennikarze zaatakowani

Dziennikarze brytyjskiej telewizji SkyNews zostali ostrzelani przez rosyjskie wojska na Ukrainie w poniedziałek. Korespondent stacji został ranny. Telewizja opublikowała właśnie film z tego zdarzenia.

00:01 Uchodźcy z Ukrainy w Mołdawii

Na terenie Mołdawii znajduje się już 27 tys. dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy - podało w piątek wieczorem w komunikacie MSW w Kiszyniowie. Przekazało, że większość uchodźców traktuje Mołdawię jako kraj tranzytowy.

Resort sprecyzował, że w sumie od wybuchu wojny na Ukrainie do Mołdawii wjechało ponad 173 tys. uchodźców, z których 100 tys. udało się już do innych państw.

Według szacunków mołdawskiej agencji prasowej IPN dotychczas do zajęć szkół i przedszkoli w tym kraju udało się włączyć kilkaset dzieci, które z powodu rosyjskiej inwazji opuściły Ukrainę.

00:01 Zełenski krytykuje NATO

Wołodymyr Zełenski skrytykował także dzisiejszy szczyt NATO, gdzie odmówiono zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Nie wszyscy uważają walkę o wolność za cel numer jeden dla Europy - powiedział.

Dzisiaj przywódcy NATO dali zielone światło dla dalszego bombardowania ukraińskich miast i wsi, odmawiając stworzenia strefy zakazu lotów - powiedział.