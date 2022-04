Pezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił wieczorem, że Mariupol, "wbrew temu, co mówią okupanci", nadal stawia opór rosyjskim najeźdźcom. Brytyjski premier Boris Johnson po raz pierwszy potwierdził, że ukraińscy żołnierze są szkoleni z obsługi przekazywanego im sprzętu również na terenie Wielkiej Brytanii. Przy okazji powiedział, że szkolenia z obsługi sprzętu przeciwlotniczego odbywają się w Polsce. Wydarzenia związane z 58. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 22.04.2022 r.

Zniszczenia po ostrzale Charkowa / VASILIY ZHLOBSKY / PAP/EPA

08:19

Rosjanie porwali lokalnego urzędnika, który jechał na czele konwoju humanitarnego - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Jak dodała, chcieli go wymienić na rosyjskich jeńców, ale "to propozycja nie do zaakceptowania".

08:14

Wojska rosyjskie nadal blokują Charków i ostrzeliwują siły ukraińskie oraz obiekty infrastruktury w tym rejonie - poinformował Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych.

W kierunku Iziumu (obw. charkowski) Rosjanie skoncentrowali do 25 grup batalionowych w celu prowadzenia walk. W tym rejonie wojska rosyjskie doszły do północnych granic miejscowości Dibrowne.

08:11

Ukraiński minister finansów Serhij Marczenko podpisał z Bankiem Światowym umowę o przyznaniu Ukrainie dotacji w wysokości 88,5 miliona euro z funduszu powiernicznego na rzecz naprawy gospodarczej w wyniku strat wojennych - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal.



08:10

Biuro prokuratora generalnego Ukrainy poinformowało, że liczba dzieci rannych na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę wzrosła do 386. Od początku inwazji rosyjskiej zginęło na Ukrainie 208 dzieci.

08:00

Indie odrzuciły prośbę Japonii o zezwolenie samolotowi japońskich sił powietrznych na odbiór pomocy dla uchodźców ukraińskich - poinformowałna konferencji prasowej Arindam Bagchi, rzecznik indyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Zgodnie z pierwotnymi planami samolot transportowy Kawasaki C-2 miał zabrać przedmioty, między innymi koce zmagazynowane przez agencję ONZ w Indiach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i przewieźć je do krajów sąsiadujących z Ukrainą, które przyjęły uciekających przed wojną uchodźców.

"Otrzymaliśmy wniosek z Japonii o pozwolenie na lądowanie w Bombaju w celu odbioru dostaw pomocy humanitarnej"- przyznał Bagchi.

Jak wyjaśnił, Indie zgodziły się na przyjęcie japońskiego samolotu komercyjnego, który miał zabrać pomoc, a nie zgodziły na lądowanie samolotu japońskich sił powietrznych.



07:25

Ukraińskie Siły Zbrojne odparły minionej doby dwa ataki wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - informuje ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

"W obwodzie chersońskim wróg wciąż próbuje opanować tereny na zachód od swoich umocnień i dojść do granicy z obwodem mikołajowskim. Siły Zbrojne Ukrainy odparły dwa kolejne ataki, nieprzyjaciel poniósł straty i wycofał się. Zniszczono m.in. czołg T-72 i dziewięć pojazdów opancerzonych" - wynika z komunikatu.

07:23

W ciągu ostatniej doby ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kolejne trzy rosyjskie samoloty, trzy śmigłowce i dziewięć dronów - podano w komunikacie dowództwa sił powietrznych Ukrainy.

Według komunikatu dwa z tych dronów zestrzelono przy użyciu przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Strącono również rosyjskie samoloty Su-34, Su-35 i Su-25, a także dwa śmigłowce Mi-8 oraz jeden Ka-52 .

06:38

Rosja zachęca do okrucieństw swoich wojskowych i wręcza im medale za egzekucję cywilów - podaje Ukrinform. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie rozmów rosyjskich żołnierzy, które ma to potwierdzać.

06:22

Nad ranem alarmy o zagrożeniu z powietrza rozległy się w całej Ukrainie. Wróg teraz będzie atakował przede wszystkim infrastrukturę wojskową - twierdzi Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Syreny odezwały się w obwodzie charkowskim. Tam Rosjanie próbują się przedrzeć ze wschodu w głąb kraju. Ukraińcy informuję, że tuż pod miastem znajduje się do 7 rosyjskich batalionów, ale w nocy duża część rosyjskiej armii zgrupowała się w okolicach Izium, tam nadal będą toczyć się ciężkie walki.

Przed godz. 5 polskiego czasu alarmy rozbrzmiały w obwodzie donieckim, dniepropetrowskim, połtawskim czy zaporoskim. W wyniku ataku na Zaporoże rakiety spadły tuż obok pociągu ewakuacyjnego do Lwowa, 8 osób zostało tam rannych.



06:10

Gdyby Japonia zrezygnowała z projektów energetycznych na Sachalinie w Rosji, a jej udziały zostałyby przejęte przez Rosję lub kraj trzeci, osłabiłoby to skuteczność zachodnich sankcji i przyniosło korzyści Rosji - oświadczył japoński minister przemysłu Koichi Hagiuda.

Komentarze Hagiudy są następstwem czwartkowego doniesienia brytyjskiego dziennika "The Telegraph", że koncern Shell prowadzi rozmowy z chińskimi firmami w sprawie sprzedaży swoich udziałów w projekcie skroplonego gazu ziemnego Sachalin-2 w Rosji w związku z sankcjami nałożonymi na Moskwę z powodu jej inwazji na Ukrainę.



05:48

Zniszczony dom w Mariupolu.

05:23

Organizacja Fridays for Future chce zorganizować dziś w wielu krajach europejskich demonstracje na rzecz natychmiastowego zaprzestania dostaw gazu z Rosji. Międzynarodowa organizacja, której liderką jest Greta Thunberg, poinformowała, że dziś w kilku miastach w Polsce, na Węgrzech, w Belgii i Niemczech planowane są marsze protestacyjne i wiece.

W Brukseli w południe aktywiści planują wiec przed ambasadą Niemiec.



Fridays for Future jest międzynarodowym ruchem uczniów i studentów, którzy w czasie zajęć szkolnych protestują przeciw bierności polityków wobec globalnego ocieplenia i wywołanych przez człowieka zmian klimatu. Został zainspirowany strajkami Grety Thunberg w Szwecji w 2018 roku.

05:06

Naszą relację z 58. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- Pezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Mariupol, "wbrew temu, co mówią okupanci", nadal stawia opór rosyjskim najeźdźcom. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił wczoraj rano, że miasto zostało zdobyte. W hucie Azowstal przebywa jednak ponad 2 tysiące ukraińskich i zagranicznych bojowników, którzy do tej pory odmawiają podporządkowania się żądaniom armii rosyjskiej dotyczącym złożenia broni i poddania się. Zełenski dodał, że Rosja kontynuuje przerzucanie wojsk w celu prowadzenia wojny na Ukrainie. Prezydent Ukrainy poinformował też, że Rosja odrzuciła propozycję rozejmu wielkanocnego.

- Brytyjski premier Boris Johnson po raz pierwszy potwierdził, że ukraińscy żołnierze są szkoleni z obsługi przekazywanego im sprzętu również na terenie Wielkiej Brytanii. Przy okazji powiedział, że szkolenia z obsługi sprzętu przeciwlotniczego odbywają się w Polsce. Mogę powiedzieć, że obecnie szkolimy Ukraińców w Polsce w zakresie użycia obrony przeciwlotniczej i w tym kraju (w Wielkiej Brytanii - PAP) w zakresie użycia pojazdów opancerzonych - ujawnił Johnson w czasie pobytu w Indiach.

- USA opracowały nowy typ drona, który odpowiada wymogom ukraińskiego wojska - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Prace nad dronem, nazwanym "Phoenix Ghost", rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Obecnie chodzi o to, aby jeszcze lepiej dopasować go do wymagań ukraińskiej armii - oświadczył Kirby. Ponad 120 dronów ma zostać dostarczonych na Ukrainę w ramach nowego pakietu pomocy wojskowej rządu USA o wartości 800 milionów dolarów.