Trwa 73. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie od początku inwazji stracili już ponad 25 tysięcy żołnierzy - podała ukraińska armia. W ciągu ostatniej doby Rosjanie ostrzelali osiedla mieszkaniowe w obwodzie ługańskim. Zniszczyli też m.in. muzeum imienia ukraińskiego poety Hryhorija Skoworody pod Zołocziwem. Siły rosyjskie, atakując cele w obwodzie sumskim w Ukrainie, ostrzelały także własne terytorium – powiedział rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko portalowi Suspilne. Wszystkie najważniejsze informacje z Ukrainy znajdziecie w naszej specjalnej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

Siły ukraińskie zatopiły rosyjski kuter desantowy klasy Sierna u wybrzeży Wyspy Węży na Morzu Czarnym; zestrzeliły też rosyjskiego drona zwiadowczego typu Forpost - podała agencja Ukrinform, cytując rzecznika władz obwodu odeskiego Serhija Bratczuka. >>>PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT<<<

Pod gruzami każdego zniszczonego przez wojsko rosyjskie budynku w Mariupolu nad Morzem Azowskim znajduje się po 80-100 ciał - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Siły rosyjskie, atakując cele w obwodzie sumskim w Ukrainie, ostrzelały także własne terytorium - powiedział rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko portalowi Suspilne.

W separatystycznym regionie Mołdawii, Naddniestrzu, doszło do wybuchów w wiosce Varancau w pobliżu granicy z Ukrainą - poinformowała ukraińska agencja Unian, powołując się na media naddniestrzańskie.

Wojsko rosyjskie uderzyło w Odessę nad Morzem Czarnym sześcioma rakietami - poinformowała rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk, cytowana przez portal Suspilne.

Z kombinatu Azowstal w Mariupolu ewakuowano już wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

21:11

W obwodzie ługańskim Rosjanie zrzucili bombę lotniczą na szkołę, w której ukrywało się około 90 osób - podaje Ukrinform.

21:06

Richard Fontaine, Dyrektor Centrum Nowego Bezpieczeństwa Amerykańskiego powiedział portalowi thehill.com, że amerykański wywiad dzieli się informacjami z Ukrainą, ale urzędnicy zbyt chętnie informują o tym media.

20:52

SBU opublikowała kolejną przechwyconą rozmowę rosyjskiego żołnierza. Wynika z niej, że został okradziony przez kadyrowca.

20:45

Rosjanie, udając dziennikarzy, przesłuchują osoby ewakuowane z kombinatu Azowstal w Mariupolu od razu w autobusach - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.

20:33

Nie jest prawdą, żeby jakiekolwiek ministerstwo czy instytucja państwa wydawała zgodę na tego typu wydarzenia - zapewnił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker odnosząc się do organizacji przez ambasadę Rosji uroczystości 9 maja w Warszawie. Dodał, że żadna ze służb nie wesprze takich działań.

20:03

Kilkuset zwolenników skrajnej lewicy, feministki oraz Zieloni protestowali dziś w Sztokholmie przeciwko wejściu Szwecji do NATO. Decyzja o ewentualnym przystąpieniu tego kraju do Sojuszu ma zapaść w połowie maja.

20:01

Rosja może 9 maja dokonać pewnych prowokacji, aby wywrzeć presję psychologiczną na Ukraińców - powiedział doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolja, którego cytuje Ukrinform.

19:47

Sekretarz stanu Antony Blinken napisał, że Władimir Putin próbuje zakłamać historię, by usprawiedliwić swój niczym niesprowokowany i brutalny atak na Ukrainę. Blinken zamieścił swój wpis na stronach Departamentu Stanu z okazji 77 rocznicy zwycięstwa nad Niemcami w czasie II wojny światowej.

19:32

W poniedziałek, czyli w obchodzonym hucznie w Rosji Dniu Zwycięstwa, do stolicy Mołdawii, Kiszyniowa, przybędzie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres - podał mołdawski dziennik online "Realitatea". Media poinformowały, że podróż Guterresa do Mołdawii, wobec której, jak twierdzą istnieje groźba rosyjskiej interwencji zbrojnej, jest nieprzypadkowa w Dniu Zwycięstwa, szczególnie hucznie obchodzonego w Moskwie.

Wskazując, że na 9 maja planowana jest również wizyta kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Kijowie, spekulują, że podróż ta oraz wizyta Guterresa w Kiszyniowie mogą być formą ochrony stolic Ukrainy i Mołdawii przez polityków Zachodu przed możliwymi prowokacjami ze strony Kremla.

19:09

Dyrektor CIA William Burns powiedział, że Władimir Putin wierzy, że podwajając wysiłki, osiągnie lepszy rezultat w konflikcie zbrojnym na Ukrainie - poinformowała agencja Reutera.

19:06

Siły rosyjskie kontynuują atak na kombinat Azowstal w obleganym przez wojska rosyjskie Mariupolu - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.



"Wróg nadal blokuje pododdziały sił obrony w rejonie fabryki Azowstal. Prowadzone są działania szturmowe przy użyciu ognia artyleryjskiego i czołgów" - podano w komunikacie.

18:50

"Nie możemy jeszcze zagwarantować bezpieczeństwa, ale po 8-9 maja będzie można powoli wracać do stolicy" - powiedział Witalij Kliczko, pytany, kiedy mieszkańcy tego miasta będą mogli wrócić do swoich domów. Mer Kijowa poinformował także, że przez rosyjskie ostrzały w stolicy uszkodzonych jest ponad 200 budynków mieszkalnych, a także szkoły oraz przedszkola.

18:46

Z kombinatu Azowstal w Mariupolu ewakuowano już wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk na Telegramie.

"Rozkaz prezydenta został wykonany: wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze ewakuowano z Azowstalu. Tę część operacji humanitarnej w Mariupolu zakończono" - napisała Wereszczuk na Facebooku.

18:37

O zabiciu kobiety na oczach dwojga dzieci poinformował żołnierz rosyjski w rozmowie telefonicznej, przechwyconej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy i opublikowanej na stronie SBU.



"Szła matka z dwójką dzieci... No i nasi walnęli ją przy dzieciach" - mówi rosyjski dowódca baterii haubic. Jego żona odpowiada na to: "Pewnie, ona jest... też wrogiem".



"Czyli w wypranych mózgach Rosjan każdy obywatel naszego kraju zasługuje na śmierć tylko dlatego, że on czy ona są Ukraińcami" - komentuje tę rozmowę SBU.

18:16

Jako dziecko wojny wiem, co czują ukraińskie dzieci i dorośli - poinformował po przybyciu do Kijowa w nocy Tedros Adhanom Ghebreyesus na Twitterze.

17:50

Rosyjskie rakiety uderzyły w Mikołajów. Na szczęście ominęły zamieszkałe obszary - podaje Ukrinform.

17:43

Trzech obrońców kombinatu Azowstal w Mariupolu zginęło, a sześciu odniosło obrażenia w piątek podczas ewakuacji cywilów na skutek rosyjskich ostrzałów - poinformował przedstawiciel dowództwa pułku Azow Ukrainską Prawdę.

17:40

Do Lwowa przyjeżdża codziennie ze wschodu około 2,5 tys. uciekających przed wojną. Tysiąc osób z nich zostaje w mieście - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową mer Lwowa Andrij Sadowy.

17:30

Muzeum słynnego ukraińskiego poety i filozofa Hryhorija Skoworody w obwodzie charkowskim zostało zniszczony na skutek rosyjskiego ataku rakietowego - powiedział starosta hromady złoczowskiej Wiktor Kowalenko portalowi Suspilne.

17:28

Armia rosyjska pojmała obywatela Chorwacji, który walczył po stronie wojsk ukraińskich w Mariupolu - podaje Europejska Prawda, powołując się na chorwackie media państwowe. Chorwackie MSZ potwierdziło, że wie o zatrzymanym obywatelu Chorwacji i współpracuje w tej sprawie z władzami ukraińskimi.

Telewizja HRT poinformowała natomiast, że Chorwat próbował uciec z Mariupola wraz z innymi ukraińskimi bojownikami, ale został złapany przez Rosjan.

17:12

Wojsko rosyjskie uderzyło w Odessę nad Morzem Czarnym sześcioma rakietami - poinformowała rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk, cytowana przez portal Suspilne.



4 rakiety trafiły w cywilne przedsiębiorstwo produkcji mebli w dzielnicy mieszkalnej. Wybuchł pożar, który ogarnął powierzchnię blisko 900 m kw., ale został już ugaszony.

Dwie rakiety trafiły w pas startowy, który uszkodzony był już wcześniej, oraz w pomieszczenie kontroli lotów.

17:02

Pułk Azow zaprzecza fałszywym informacjom o rzekomej kapitulacji. To reakcja na podawane w internecie doniesienia o tym, że obrońcy Mariupola mieli iść do rosyjskiego wojska z białą flagą. Azow wyjaśnia, że takie flagi są używane przy ewakuacji ludności cywilnej. I tym razem, żeby ewakuować ludzi z terytorium zakładów Azowstal, użyto takich sztandarów. Taka procedura jest powtarzana po raz czwarty.

16:55

Jill Biden, żona prezydenta USA Joe Bidena, podczas spotkania w szkole w Bukareszcie z ukraińskimi uchodźcami powiedziała "czuję, że jest nadzieja, że pojawia się poczucie, że życie się ustabilizuje". Wolontariuszom, którzy pomagają w przyjmowaniu ukraińskich uchodźców podziękowała za postawę solidarności z uciekinierami wojennymi, nazywając ich "bohaterami" i "wspaniałymi ludźmi".

16:29

W separatystycznym regionie Mołdawii, Naddniestrzu, doszło do wybuchów w wiosce Varancau w pobliżu granicy z Ukrainą - poinformowała ukraińska agencja Unian, powołując się na media naddniestrzańskie.

16:26

9 maja Rosja upamiętnia zwycięstwo armii radzieckiej nad Niemcami, to "idealna data do wykorzystania przez rosyjską propagandę" - powiedział gazecie "Welt am Sonntag" szef Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang. W całych Niemczech można spodziewać się prorosyjskich działań, np. parad samochodowych i demonstracji.

16:17

Legenda ukraińskiego futbolu Andrij Szewczenko wspomógł kijowską klinikę Ochmatdyt. Jak twierdzi agencja Ukrinform, były trener i zawodnik reprezentacji Ukrainy dostarczył do stolicy leki z Włoch.

16:09

Siły rosyjskie, atakując cele w obwodzie sumskim w Ukrainie, ostrzelały także własne terytorium - powiedział rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko portalowi Suspilne.

15:48

Co najmniej pięć osób zginęło w pożarach w okolicy Krasnojarska na Syberii, które zaostrza silny wiatr - poinformowały władze lokalne, które wprowadziły z powodu pożarów stan wyjątkowy.

15:43

Chińskie firmy technologiczne ograniczają swoją obecność na rosyjskim rynku, ale nie ogłaszają tego publicznie - informuje "Wall Street Journal". To efekt sankcji i nacisków ze strony m.in. amerykańskich dostawców.

15:35

Pod gruzami każdego zniszczonego przez wojsko rosyjskie budynku w Mariupolu nad Morzem Azowskim znajduje się po 80-100 ciał - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.

15:23

Lider socjaldemokratycznej partii SPD Lars Klingbeil, zapowiada zmianę w polityce wschodniej swojego ugrupowania. "Za bardzo skoncentrowaliśmy się na Rosji" - powiedział gazecie "Welt am Sonntag". "W przyszłości musimy w znacznie większym stopniu współpracować z krajami Europy Wschodniej".

15:21

W Zaporożu najeźdźcy terroryzują ludzi, zabierają ziemię i zmuszają mieszkańców do płacenia "podatków" - podaje Ukrinform.

15:01

Władze Rosji zmusiły rosyjskich oficerów do opuszczenia pozycji bojowych, by zapewnić ochronę parady wojskowej w oblężonym przez siły rosyjskie Mariupolu - poinformował ukraiński wywiad wojskowy na Telegramie.

14:38

Rosyjska propaganda kolportuje tezy, które wzmacniają antyukraińskie nastroje w Polsce - ostrzega rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

14:35

MSZ nie planował udzielać ambasadzie Rosji wsparcia przy organizacji uroczystości 9 maja i takiego wsparcia nie udzieli, w odpowiedzi na notę przekazaliśmy ambasadzie Rosji nasze negatywne stanowisko - przekazał wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

14:32

Ukraińskie media informują o wybuchach w obwodach sumskim, mikołajowskim i chmielnickim. Wcześniej podano informacje o głośnych wybuchach w Odessie. Mapa alarmów przeciwlotniczych obejmuje teren całego kraju oprócz okupowanych Krymu i obwodu chersońskiego.

O kolejnych wybuchach, powołując się na mieszkańców, informują w swoich kanałach w komunikatorze Telegram media ukraińskie, m.in. Ukraina-24 i Suspilne.

14:30

Komisarz ligi NHL Gary Bettman poinformował na Twitterze, że rosyjscy hokeiści mogą być dopuszczeni do tegorocznego draftu. Kluby doboru zawodników dokonają w dniach 7-8 lipca.

14:11

Władze Rosji liczyły, że Ukraińcy będą z nimi kolaborować, ale to okazało się poważnym błędem - ocenia dziennik "New York Times". Gazeta opisuje, jak prorosyjski niegdyś polityk otrzymał ofertę takiej współpracy, ale odrzucił ją w niecenzuralnych słowach.

13:39

O "potężnych wybuchach" w Odessie i dymie unoszącym się nad miastem informują w sobotę ukraińskie media.

W Odessie słychać wybuchy. Mieszkańcy miasta (informują, że) widzą rakiety - poinformował w Telegramie portal Suspilne Odessa.

Telegram

13:22

Władze Kijowa kończą badanie zniszczeń infrastruktury miejskiej, spowodowanych przez rosyjską agresję. "Przez ostrzały zniszczono ponad 200 budynków mieszkalnych, 46 szkół, 30 przedszkoli i ponad 70 obiektów infrastruktury" - poinformował mer Witalij Kliczko.

Telegram

11:48

W nocy rosyjskie wojska ostrzeliwały miejscowości w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy; w nalocie na miasto Bachmut zginęła co najmniej jedna osoba - podała w sobotę agencja Ukrinform, cytując szefa władz obwodowych Pawła Kyryłenkę.

11:34

Rosyjscy żołnierze kradną przeznaczony na eksport olej roślinny z zakładu, który zajęli w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - podała w sobotę agencja Ukrinform, cytując oświadczenie obwodowej obrony terytorialnej.



11:05

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał list do 12-letniego Brytyjczyka, Thomasa Handley'a. Chłopiec wcześniej wyraził swoje poparcie dla walczącego kraju w czasie rosyjskiej agresji. O liście poinformował brytyjski resort edukacji w mediach społecznościowych.

10:16

Według ukraińskiej armii, w czasie inwazji Rosji na Ukrainę zginęło już ponad 25 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

09:44

W obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskiego ostrzału doszło do pożaru w muzeum im. ukraińskiego poety Hryhorija Skoworody pod Zołocziwem - powiadomił portal Suspilne Charków.

09:23

Rosjanie często nie pozwalają zabrać rannych i zabitych z pola walki, co jest złamaniem wszelkich norm międzynarodowego prawa humanitarnego - poinformowały w sobotę władze obwodu zaporoskiego.

09:18

Rosjanie w ciągu minionej doby 24-krotnie ostrzeliwali osiedla mieszkaniowe w miejscowościach obwodu ługańskiego, zniszczyli lub uszkodzili 36 budynków - poinformował w sobotę rano szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

08:52

W Irpieniu został naprawiony most kolejowy i dzięki temu do miasta zaczęły kursować pociągi z Kijowa.

08:50

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Karliwkę, trafili w obiekt infrastruktury - poinformował rano w sobotę w Telegramie szef administracji obwodowej Dmytro Łunin.

Władze sprawdzają, czy w wyniku uderzenia rakiety są ofiary lub ranni.

Telegram

08:34

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,212 mln osób - poinformowała w sobotę Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 24,5 tys. osób.

08:06

Kilkadziesiąt rodzin, które uciekły przed rosyjską inwazją znalazło schronienie w nowym miasteczku kontenerowym utworzonym we Lwowie. W piątek nowy ośrodek, który może pomieścić 320 osób, otworzył mer miasta Andrij Sadowy. Kontenery dla uchodźców stanęły dzięki pomocy polskiego rządu.



08:04

Rosjanie wysadzili trzy mosty samochodowe w obwodzie charkowskim, prowadzili ostrzał rakietowy i artyleryjski Mikołajowa, szturmowali zakłady Azowstal w Mariupolu - podaje w sobotę w porannym podsumowaniu operacyjnym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:48

Władze Włoch dokonały oficjalnego aktu zatrzymania luksusowego jachtu "Szeherezada", stojącego w porcie w Toskanii. Wcześniej pojawiły się hipotezy, że jednostka warta 700 milionów euro należy do prezydenta Rosji Władimira Putina. Włoski minister finansów Daniele Franco podpisał dekret o przejęciu jachtu.

07:19

Będziemy musieli - wzorem Izraela - zmilitaryzować nasze społeczeństwo. Nigdy nie będziemy czuć się bezpiecznie z takim sąsiadem, jak Rosja - powiedziała PAP Mirosława Smyrnowa, radna miasta Kijowa z ramienia partii Witalija Kliczki UDAR. Polityk poruszyła również podczas rozmowy problemy władz lokalnych starających się zapewnić cywilom stabilne warunki zakłóconego wojną życia.

06:55

Amnesty International zebrała relacje świadków o dokonywanych przez Rosjan zabójstwach cywilów w Buczy; w ogłoszonym w piątek raporcie organizacja odtworzyła, jak w zaledwie jednym miejscu w Buczy zginęło w marcu pięciu mieszkańców sąsiednich domów.



06:28

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres z zadowoleniem przyjął w piątek wydane przez Radę Bezpieczeństwa po raz pierwszy oświadczenie w sprawie Ukrainy. Dokument nie wspomina o "wojnie", "konflikcie" czy "inwazji", ani też o - jak to określa Kreml - "specjalnej operacji wojskowej."

06:17

Jeśli żołnierze rosyjscy zabiją ludzi w kombinacie metalurgicznym Azowstal dalsze rozmowy staną się niemożliwe - powiedział w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo.

06:08

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w piątek kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, w skład którego wejdą m.in. dodatkowe pociski artyleryjskie i radary. Prezydent nie poinformował o wartości pakietu, lecz według mediów wynosi on ok. 150 mln dolarów.