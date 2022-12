15 osób zginęło, 17 zostało rannych - to tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę z minionej doby. Wśród ofiar są mieszkańcy m.in. Bachmutu i kilku miejscowości w obwodzie donieckim - poinformowały dziś władze tego regionu. "Sąd Najwyższy Francji podtrzymał decyzję o odzyskaniu prawie 1,5 mld USD od państwa agresora na rzecz Oszczadbanku. To pierwsze od sześciu lat zwycięstwo w sądzie w sprawie ukraińskich aktywów skradzionych przez Rosję na Krymie" - poinformował prezydent Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała dodanie prawie 200 osób i podmiotów gospodarczych do unijnej listy sankcji wobec Moskwy. Jest 288. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje śledzimy w naszej relacji.

Wołodymir Zełenski / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA 10:50 15 osób zginęło, 17 zostało rannych - to tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę z minionej doby. Wśród ofiar są mieszkańcy m.in. Bachmutu i kilku miejscowości w obwodzie donieckim - poinformowały dziś władze tego regionu. 10:30 W środę z Ukrainy do Polski przyjechało 21 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 19 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 8,254 mln wjazdów do Polski i 6,427 mln wyjazdów na Ukrainę.

09:49 W Rzeszowie-Jasionce ruszył drugi dzień międzynardowego szczytu World For Ukraine Summit. Jego uczestnicy rozmawiają o trudnej sytuacji w Ukrainie, potrzebach ludzi i możliwościach ich zaspokojenia.

09:44 Burmistrz Kijowa ostrzega przez "apokaliptycznym" scenariuszem dla stolicy Ukrainy w związku z nadchodzącą zimą i rosyjskimi nalotami na infrastrukturę krytyczną. Witalij Kliczko mówi, że dziś nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców, jednak muszą być na taką ewentualność przygotowani. 09:15 Prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski został najbardziej wpływowym politykiem Europy w rankingu sporządzonym przez portal Politico. Uhonorowano go za zmianę wizerunku Ukrainy na arenie międzynarodowej w kontekście rosyjskiej inwazji na kraj, któremu przewodzi. Retoryka ukraińskiego prezydenta w ostrych słowach opisuje zło rosyjskiego reżimu, z którym Zełenski walczy, starając się rozwiać wiarę europejskich stolic - zwłaszcza Berlina i Paryża - w to, że Moskwa może być partnerem - podkreślił portal. Dodał, że dzięki umiejętnemu wykorzystaniu mediów społecznościowych, mediów tradycyjnych i zachodnich instytucji kulturalnych Zełenski przeniósł wojnę na Zachód w sposób namacalny, przekonując przywódców i opinię publiczną, że jego walka jest również ich walką. 09:11 Według ISW Putin nie jest gotów ryzykować utraty wewnętrznego poparcia przez korektę celów w wojnie z Ukrainą, nie mówiąc już o odejściu od głównego celu, który, jak daje on coraz wyraźniej do zrozumienia, polega na "odtworzeniu w jakiejś formie Imperium Rosyjskiego". 08:30 Władimir Putin przygotowuje Rosjan na długotrwałą wojnę w celu podbicia Ukrainy, porównuje się do rosyjskiego cara Piotra I - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną. Ośrodek zwraca uwagę, że Rosjanie prawdopodobnie dostosowali irańskie drony do zimowych warunków. Zobacz również: ISW: Putin porównuje się do cara, szykuje Rosję na długą wojnę 07:37 Propozycja Polski, by rozmieścić wyrzutnie Patriot w Ukrainie, była dobra dla bezpieczeństwa całej Europy, jednak po odmowie Niemiec Kijów nie ustanie w wysiłkach na rzecz uzyskania tych systemów - powiedział Ołeksandr Musijenko, szef kijowskiego Centrum Badań Wojskowych i Prawnych.

06:57 Kanada i Holandia w środę złożyły wspólny wniosek do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w Hadze o włączenie do sprawy Ukraina przeciwko Federacji Rosyjskiej dotyczącej naruszenia Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, poinformował sekretariat Trybunału.



"Kanada i Królestwo Niderlandów, powołując się na artykuł 63 Statutu Trybunału, złożyły do sekretariatu Trybunału wspólny wniosek o włączenie do sprawy dotyczącej oskarżenia o ludobójstwo zgodnie z Konwencją o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa (Ukraina kontra Federacja Rosyjska)" - czytamy w komunikacie sekretariatu. 06:14 Wsparcie dla Ukrainy jest niezbędne dla powrotu bezpieczeństwa. To nasz cywilizacyjny obowiązek wobec sąsiedniego państwa, przyszłości i naszej kultury, napisał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w artykule opublikowanym w czeskim tygodniku Echo.



Profesor Gliński podkreślił w swoim tekście, że jeśli Ukraińcy sprzeciwiają się rosyjskiej agresji, to bronią również europejskiej cywilizacji i kultury. "Atakując Ukrainę, Rosja podważyła i zaprzeczyła fundamentom naszej cywilizacji. Czym innym jest zabijanie cywilów i dzieci, bombardowanie szpitali, szkół i konwojów humanitarnych, czy też naruszanie umów międzynarodowych" - pytał polski minister kultury. Przypomniał, że Konwencja Haska z 1954 r. wyraźnie stwierdza, że niszczenie dziedzictwa kulturowego podczas konfliktów jest zbrodnią wojenną. 05:20 Sąd Najwyższy Francji podtrzymał decyzję o odzyskaniu prawie 1,5 mld USD od państwa agresora na rzecz Oszczadbanku. To pierwsze od sześciu lat zwycięstwo w sądzie w sprawie ukraińskich aktywów skradzionych przez Rosję na Krymie, poinformował w środę w wypowiedzi video prezydent Ukrainy.



Dzisiaj zapadł bardzo ważny werdykt we Francji. Sąd Najwyższy Francji pozostawił w mocy decyzję o odzyskaniu od agresora przez Oszczadbank wraz z naliczonymi odsetkami prawie 1,5 miliarda dolarów - powiedział Zełenski. 05:15 Każda luźna wzmianka o broni jądrowej jest absolutnie nieodpowiedzialna - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Skomentował w ten sposób wypowiedź prezydenta Rosji Władimira Putina, który stwierdził, że ryzyko wojny nuklearnej wzrosło. 05:11 Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała dodanie prawie 200 osób i podmiotów gospodarczych do unijnej listy sankcji wobec Moskwy. W dziewiątym pakiecie restrykcji miałyby znaleźć się rosyjskie siły zbrojne i trzy banki w Rosji. Zobacz również: KE szykuje kolejny pakiet sankcji na Rosję. Co będzie zawierał? Malwina Zaborowska