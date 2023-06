Zbliżeni do Kremla przedsiębiorcy mogą wykupić imperium medialne właściciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - pisze amerykański Instytut Badań nad Wojną. Rada dyrektorów wykonawczych Banku Światowego zatwierdziła przyznanie Ukrainie gwarantowanej przez rząd Japonii pożyczki w wysokości 1,5 mld dolarów. W nocy wojska rosyjskie dronami i rakietami balistycznych zaatakowały Zaporoże, obwody chersoński i mikołajowski. Piątek 30 czerwca 2023 r. jest 492. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje przedstawiamy w naszej relacji.

Jewgienij Prigożyn (z prawej) / Press service of Prigozhin / PAP/Newscom

09:10

Siły rosyjskie stopniowo zmniejszają obecność w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował ukraiński wywiad wojskowy na Telegramie. Władze ukraińskie obawiają się ataku terrorystycznego w tym obiekcie.

"Według najnowszych danych okupacyjny kontyngent stopniowo opuszcza terytorium Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Jako jedni z pierwszych z elektrowni wyjechali trzej pracownicy Rosatomu, którzy kierowali działaniami Rosjan" - podkreślił wywiad.

Zalecenie ewakuacji do 5 lipca otrzymali też pracownicy ukraińscy, którzy podpisali kontrakt z Rosatomem. "Pożądany kierunek to terytorium Krymu" - czytamy. Według ukraińskiego wywiadu na Krym wyjechali kierowniczka wydziału prawnego, główny inspektor i zastępca dyrektora elektrowni ds. zaopatrzenia.

08:40

Rada dyrektorów wykonawczych Banku Światowego zatwierdziła w czwartek przyznanie Ukrainie gwarantowanej przez rząd Japonii pożyczki w wysokości 1,5 mld dolarów. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla wysiedlonej z powodu rosyjskiej inwazji ludności cywilnej i odbudowę kraju.

Wraz z tą pożyczką Bank Światowy zabezpieczył w sumie awaryjne finansowanie dla Ukrainy o wartości przekraczającej 37,5 mld dolarów. Te pieniądze pozwalają m.in. na dostarczanie podstawowych usług publicznych dla Ukraińców, wypłacanie emerytur i pensji pracownikom sektora publicznego oraz niesienie pomocy wewnętrznym uchodźcom - zaznaczono w komunikacie Banku.

Gwarantowana przez japoński rząd pożyczka zostanie przeznaczona na trzy główne cele: pomoc dla zubożałych i wysiedlonych rodzin, wsparcie reform zwiększających przejrzystość finansów publicznych i poprawę systemu handlu nieruchomościami, energią i walkę z korupcją w tym obszarze.

08:33

W czwartek z Ukrainy do Polski przyjechało 31,8 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 30,9 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli od dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 13,112 mln wjazdów do Polski i 11,266 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:32

W wyniku nocnych rosyjskich ostrzałów obwodu zaporoskiego zginęły dwie osoby, a jedna odniosła obrażenia - powiadomił szef władz regionu Jurij Małaszko. "Niestety, zginęły dwie osoby cywilne" - napisał Małaszko w Telegramie. Zabici to 66-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna. Do szpitala trafiła ranna 52-letnia kobieta.

Małaszko powiadomił, że w nocy region był "chaotycznie ostrzeliwany", ucierpiało 16 miejscowości, w tym Zaporoże. Ucierpiała infrastruktura cywilna.

08:24

Trwają spekulacje na temat gen. Siergieja Surowikina, którego nazwisko było wiązane z sobotnim buntem Prigożyna. ISW zwraca uwagę, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił skomentowania w czwartek pytań o miejsce jego przebywania. Instytut podkreśla, że Pieskow mógł zaprzeczyć spekulacjom na temat Surowikina, gdyby nie było prowadzone śledztwo na jego temat. Fakt, że tego nie uczynił, świadczy o tym, że takie śledztwo może trwać.

Jeden z rosyjskich blogerów wojskowych zaprzeczył, by Surowikin został zatrzymany, napisał jednak, że Kreml prześwietla członków dowództwa wojskowego, którzy mieli bliskie kontakty z Prigożynem. Niezależny portal rosyjski Ważnyje Istorii podał, powołując się na dwa źródła zbliżone do rosyjskiego sztabu generalnego i Federalnej Służby Bezpieczeństwa, że władze rosyjskie przesłuchały Surowikina, ale go zwolniły.

Zachodni obserwatorzy nadal spekulują też na temat miejsca pobytu szefa sztabu generalnego gen. Walerija Gierasimowa, gdyż nie występował on w ostatnich dniach publicznie.

"Możliwe, że Putin jeszcze nie zdecydował ostatecznie, jak zareagować na bunt Grupy Wagnera, w tym nie podjął decyzji o ewentualnym przetasowaniu rosyjskiej kadry dowódczej ani o tym, kogo z dowództwa wojskowego zachować.

08:23

Zbliżeni do Kremla przedsiębiorcy mogą wykupić imperium medialne właściciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - pisze w nanowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). "Źródła (cytowane przez niezależny rosyjski portal The Bell) wyraziły przekonanie, że rosyjska administracja prezydencka prawdopodobnie będzie sprawować bezpośrednią kontrolę nad aktywami medialnymi Prigożyna niezależnie od tożsamości ich przyszłych właścicieli" - pisze ISW.

Rosyjski niezależny portal The Bell podał, powołując się na źródła współpracujące z firmami Prigożyna, że "osobisty bankier" Władimira Putina, Jurij Kowalczuk, może kupić grupę holdingową Patriot Prigożyna, zaś RIA FAN - jego Narodową Grupę Medialną.

Niektóre kanały na komunikatorze Telegram twierdzą, że prezes Herst Shkulev Media, Wiktor Szkulew również może wykupić część aktywów medialnych Prigożyna.

08:05

Siły obrony kontynuują działania ofensywne na kierunkach melitopolskim i berdianskim na południu kraju - powiadomił rano sztab generalny armii ukraińskiej, informując o lokalnych postępach.

Trwają ciężkie walki - podano w komunikacie sztabu. Wynika z niego, że siły ukraińskie miały lokalne postępy w rejonie miejscowości Łewadne, Pryjutne, Mała Tokmaczka, Oczerwetuwate w obwodzie zaporoskim, a także na kierunku Prywilla-Zaliznianske w obwodzie donieckim.

"Na flankach Bachmutu nasze wojska wywierają presję na przeciwnika, wypierając go z wcześniej zajętych pozycji. Mają powodzenie, umacniają pozycje" - podano. Przeciwnik, jak zaznaczono, ponosi duże straty.

"Przeciwnik w dalszym ciągu koncentruje swoje główne wysiłki na kierunkach łymanskim, bachmuckim i marjinskim. W ciągu doby miało miejsc 31 starć bojowych" - powiadomiono w porannym podsumowaniu sztabu. Do wsparcia ataków lądowych Rosjanie używają lotnictwa.

6:45

Mieszkańcy terytoriów okupowanych przez wojska rosyjskie nie mają dostępu do niezbędnych leków i artykułów dla dzieci - informuje Centrum Narodowego Oporu Ukrainy.

Administracja okupacyjna przeznacza leki na potrzeby rosyjskiej armii.

Sytuacja południowej i wschodniej Ukrainy jest oceniana jako kryzysowa. "Istnieje wysoki poziom bezrobocia, niedobór leków i brak podstawowej opieki zdrowotnej na wszystkich okupowanych terytoriach. Brak towarów dla dzieci. Ciągłe przerwy w dostawach energii elektrycznej i gazu ziemnego" - podkreśla Centrum Narodowego Oporu.

6:24

Analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) uważają, że Ukraina będzie chciała "w jeszcze większym stopniu" wykorzystać inicjatywę strategiczną, którą udało jej się przejąć w rejonie Bachmutu.

Aktualna sytuacja na froncie ukraińsko-rosyjskim w rejonie Bachmutu (źródło: Institute for Study of War) /

5:57

Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakończyła pierwszy przegląd ukraińskiego programu pożyczkowego o wartości 15,6 mld dolarów, zezwalając Kijowowi na natychmiastowe wykorzystanie 890 mln dolarów na wsparcie budżetowe, co ma związek z rozpoczętą kontrofensywą. Dotychczas MFW zatwierdził wypłatę przez Ukrainę 3,6 mld dolarów w ramach programu uruchomionego 31 marca br.

5:44

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie za pomocą dronów i rakiet balistycznych zaatakowali Zaporoże, obwody chersoński i mikołajowski - informuje Ukraińska Prawda.

5:32

Przywódcy Unii Europejskiej zadeklarowali w czwartek, że podejmą długoterminowe zobowiązania, aby wzmocnić bezpieczeństwo Ukrainy. Tymczasem, jak zwraca uwagę agencja Reutera, prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał ich do rozpoczęcia prac nad nową rundą sankcji przeciwko Rosji.

5:04

Zdaniem byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, nadszedł właściwy moment, aby USA podjęły próbę nakłonienia Ukrainy i Rosji do rozmów pokojowych. W wywiadzie dla Reutera Trump nie wykluczył, że Kijów musiałby dokonać "pewnych ustępstw terytorialnych", aby zakończyć wojnę.