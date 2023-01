10:33

W katastrofie śmigłowca zginęło kierownictwo MSW Ukrainy: minister Denys Monastyrski i jego dwóch zastępców: Jewhenij Jenin i Jurij Łubkowycz. To właśnie im i towarzyszącej im delegacji MSW poświęcona jest sobotnia ceremonia w Kijowie. Nieco później w sobotę rozpocznie się w obwodzie chernihowskim uroczystość żałobna załogi śmigłowca, która przebiegać będzie na lotnisku w Nieżynie.

Do wypadku śmigłowca w Browarach, w aglomeracji Kijowa, doszło w środę rano. W katastrofie zginęło 14 osób, w tym jedno dziecko. Rannych zostało 25 osób, w tym 11 dzieci.

10:21

W Kijowie rozpoczęły się uroczystości żałobne ofiar katastrofy śmigłowca w Browarach koło Kijowa, w której zginęło 14 osób, w tym szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski. Procesja żałobna wyruszyła spod gmachu MSW w kierunku placu Europejskiego.

Oficjalna ceremonia pożegnania odbędzie się w Domu Ukraińskim przy placu Europejskim w centrum Kijowa. W procesji, która wyruszyła spod siedziby MSW Ukrainy, biorą udział krewni, bliscy i koledzy ofiar katastrofy. W pobliżu gmachu ministerstwa wzdłuż ulic ustawili się rzędem funkcjonariusze służb mundurowych. Niektórzy z kwiatami w rękach.

10:15

W związku z dalszym odkładaniem decyzji o dostawie niemieckich czołgów na Ukrainę przewodnicząca komisji obrony w Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann wyraziła swoje rozczarowanie. "Historia patrzy na nas, a Niemcy niestety właśnie zawiodły" - powiedziała w telewizji ZDF.

"Przynajmniej dobrym sygnałem byłoby dać partnerom zielone światło" - powiedziała, mając na uwadze chęć krajów takich jak Polska, aby wysłać do Niemiec własne Leopardy-2 z produkcji niemieckiej. Kraje te potrzebują jednak do tego pozwolenia z Berlina.

08:51

Kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, nasilają presję na Węgry, by odblokowały pół miliarda euro na uzbrojenie dla Ukrainy oraz pieniądze na szkolenie wojsk ukraińskich, które odbywa się m.in. w naszym kraju - ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli. Katarzyna Szymańska-Borginon jako pierwsza informowała, że Budapeszt zablokował unijne finansowanie na dozbrajanie Ukrainy. Okazało się, że Węgry robią także trudności z akceptacją finansowania misji szkolenia wojsk ukraińskich. Misja ta powstała m.in. z inicjatywy Polski. Chodzi o 25 mln euro na ten rok i 20 mln euro na przyszły.

08:45

Kreml prawdopodobnie rozmieścił systemy obrony powietrznej na budynkach w Moskwie, aby stworzyć prowokacyjne komunikaty w przestrzeni informacyjnej i aby zwiększyć nastroje antyukraińskie wśród Rosjan - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

ISW przypomina, że 19 i 20 stycznia w rosyjskich mediach społecznościowych zaczęły krążyć zdjęcia, przedstawiające instalacje obrony powietrznej na dachu budynku rosyjskiego ministerstwa obrony i innych miejscach w Moskwie i okolicach.

"Kreml prawdopodobnie rozmieścił systemy obrony powietrznej w Moskwie, aby stworzyć prowokacyjne komunikaty, które przedstawiają wojnę jako bardziej zagrażającą Rosji. Jest mało prawdopodobne, aby Kreml uważał, że Moskwa jest celem dla Ukrainy i jest bardziej prawdopodobne, że Rosja sięgnęła po tę ostentacyjną grę w celu wzmocnienia operacji informacyjnych, przygotowujących rosyjską wewnętrzną przestrzeń informacyjną na przedłużającą się wojnę na Ukrainie i kolejne ofiary" - napisał

Think tank dodaje, że "ta demonstracja jest również prawdopodobnie częścią nowej operacji informacyjnej, mającej na celu porównanie wojny na Ukrainie do rosyjskiego mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, która prawdopodobnie zwiększy poparcie Rosji dla wysiłku zbrojnego i późniejszej mobilizacji poprzez absurdalne przedstawienie Ukrainy jako zagrożenia dla Moskwy i reszty Rosji, tak jak zrobiły to nazistowskie Niemcy podczas inwazji na Związek Radziecki".



08:43

Siły ukraińskie będą szkolić się na czołgach Leopard 2 w Polsce, mimo że sojusznicy nie osiągnęli porozumienia w sprawie dostaw niemieckich pojazdów na Ukrainę - powiedział szef resortu obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie ukraińskojęzyczną redakcją Głosu Ameryki (VOA).

Reznikow rozmawiał z VOA po spotkaniu w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech, gdzie w piątek partnerzy Ukrainy nie podjęli decyzji o przekazaniu czołgów Leopard 2.

Minister obrony Ukrainy określił możliwość szkolenia ukraińskich załóg jako przełom, przypisując sukces wysiłkom Polski.

Zaczniemy od tego, a potem pójdziemy dalej - podkreślił Reznikow. Dodał, że ma nadzieję, iż Niemcy podejmą decyzję w sprawie czołgów. Patrzę na to optymistycznie, "bo pierwszy krok został zrobiony - rozpoczniemy misje szkoleniowe na Leopardach 2" - stwierdził.

W piątek na spotkaniu w bazie Ramstein przedstawiciele 50 krajów wspierających Ukrainę dyskutowali o możliwościach pomocy militarnej. Podczas spotkania uczestnikom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie dostawy czołgów Leopard na Ukrainę. USA i inni sojusznicy spodziewali się, że Niemcy dostarczą Ukrainie czołgi Leopard 2 i pozwolą jako państwo-producent tych wozów bojowych także innym krajom na to samo.