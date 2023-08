22 wojskowych, którzy przebywali w rosyjskiej niewoli, powróciło do kraju - ujawnił szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Federacja Rosyjska straciła podczas walk na Ukrainie co najmniej połowę swoich elitarnych sił powietrzno-desantowych - głosi raport ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, w opublikowanym w niedzielę przesłaniu z okazji przypadającej 6 sierpnia 78 rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę, zaapelował do społeczności międzynarodowej, aby wyciągnęła wnioski z "nuklearnego kataklizmu", który spadł na to japońskie miasto. W niedzielnym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski pochwalił użyteczność systemów Patriot i IRIS-T na polu bitwy. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 07.08.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Walki na froncie w obwodzie donieckim / Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency / PAP/EPA 17:14 Ukraina zamierza zorganizować kilka szczytów poświęconych ukraińskiej formule pokojowej, przy czym ostatni przewiduje udział Rosji - powiedział w poniedziałek szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak dziennikarzom w Kijowie. Nie omawialiśmy w Dżuddzie żadnych terminów możliwych rozmów z Rosją. Ale w momencie zakończenia wojny trzeba będzie włączyć Rosję - oznajmił, nawiązując do weekendowych rozmów w Arabii Saudyjskiej. 16:24 Siły rosyjskie ostrzelały w poniedziałek z ciężkiej artylerii miasto Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim w centralnej Ukrainie, w wyniku czego zginęła cywilna osoba, a jeszcze jedna została ranna - poinformował szef władz obwodowych Serhij Łysak na Telegramie. Telegram "Niestety ataki wroga po raz kolejny zakończyły się tragedią. Zginął 36-letni mężczyzna. Inny mieszkaniec miasta został poszkodowany. Ma on 68 lat. Jego stan jest zadowalający, wobec czego będzie się leczyć w domu" - oznajmił Łysak. 16:10 Kluczowe frakcje w niemieckim Bundestagu osiągnęły konsens w sprawie dostarczenia Siłom Zbrojnym Ukrainy pocisków manewrujących Taurus - oznajmił w poniedziałek ukraiński deputowany Jehor Czerniew, kierujący delegacją swego kraju przy Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. "Moi przyjaciele w Bundestagu właśnie mi powiedzieli, że kluczowe frakcje parlamentarne osiągnęły konsens w sprawie przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Taurus" - napisał Czerniew na Facebooku. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział w zeszłym tygodniu, że Niemcy nie zamierzają na razie dostarczać tych rakiet i nie są one najpilniejszym priorytetem. Rzecznik resortu powiedział w poniedziałek agencji Reutera, że stanowisko Berlina nie uległo zmianie. 15:53 Siły rosyjskie użyły w ciągu ostatniej doby broni chemicznej w okolicach wsi Nowodanyliwka w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformował dowódca zgrupowania wojsk ukraińskich Tauryda generał Ołeksandr Tarnawski. Tarnawski podał, że żołnierze rosyjscy przeprowadzili dwa ataki artyleryjskie z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych pociskami zawierającymi substancję chemiczną, prawdopodobnie chloropikrynę. Nikt nie został poszkodowany. 12:40 22 wojskowych, którzy przebywali w rosyjskiej niewoli, powróciło do kraju - ujawnił szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Są to żołnierze ukraińskich sił zbrojnych, w tym dwaj oficerowie, a także szeregowi i podoficerowie. Najstarszy ma 54 lata, najmłodszy - 23. 10:22 Rosyjskie siły powietrzne nadal konsekwentnie wykorzystują znaczne zasoby do wspierania operacji lądowych na Ukrainie, ale bez decydującego efektu operacyjnego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, latem rosyjskie taktyczne samoloty bojowe wykonują zwykle ponad 100 lotów dziennie, ale prawie zawsze ograniczały się one do operacji nad terytorium kontrolowanym przez Rosję ze względu na zagrożenie ze strony ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

08:59 Wojska rosyjskie ostrzelały ośmiopiętrowy blok mieszkalny w Chersoniu. W budynku wybuchł pożar, zginęła kobieta - podał szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Ołeksandr Prokudin, szef władz obwodu wyjaśnił, że budynek mieszkalny znalazł się pod ostrzałem kilkukrotnie w ciągu nocy z niedzieli na poniedziałek. Zginęła 59-letnia kobieta, 11 osób odniosło obrażenia. 07:30 Rosjanie w nocy przeprowadzili atak rakietowy na obwód dniepropietrowski. Serhij Łysak, szef obwodu, przekazał, że do ataku doszło w pobliżu Nikopola. Trwa ustalanie skutków ataku. 07:25 Na kierunku kupiańskim siły ukraińskie skutecznie odparły ataki przeciwnika na wschód od Petropawliwki w obwodzie charkowskim - informuje sztab generalny ukraińskiej armii w porannym komunikacie w poniedziałek. W obwodzie donieckim siły obrony "powstrzymywały przeciwnika" w rejonie Bachmutu - na północny wschód od Dylijiwki, a także w okolicach Marjinki i Krasnohoriwki; w rejonie Awdijiwki skutecznie odparły ataki wojsk przeciwnika. Rosjanie prowadzili również nieskuteczne działania ofensywne w okolicach miejscowości Robotyne w obwodzie zaporoskim. 06:03 W niedzielę 6 sierpnia wojska rosyjskie ostrzeliwały 21 miejscowości w obwodzie sumskim. Zarejestrowano 139 eksplozji. 05:47 W ciągu 24 godzin na froncie doszło do 50 starć między Rosjanami a Ukraińcami. 05:40 We wschodnich regionach Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Alert ogłoszono w związku z zagrożeniem użycia wrogiej broni balistycznej. 05:37 Na froncie zginął Serhij Słabenko - były deputowany Rady Najwyższej Ukrainy. Tę informację podano na stronie jednoizbowego parlamentu Ukrainy. 05:30 Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, w opublikowanym w niedzielę przesłaniu z okazji przypadającej 6 sierpnia 78 rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę, zaapelował do społeczności międzynarodowej, aby wyciągnęła wnioski z "nuklearnego kataklizmu", który spadł na to japońskie miasto. "Bębny wojny nuklearnej znów biją; nieufność i podziały narastają" - przestrzegł Guterres w przesłaniu przekazanym przez Wysoką Przedstawiciel ONZ ds. Rozbrojenia Izumi Nakamitsu. "Nuklearny cień, który spadał na świat w okresie zimnej wojny, znów się pojawił. Niektóre kraje ponownie lekkomyślnie potrząsają nuklearną szabelką, grożąc użyciem tego narzędzia zniszczenia" - napisał sekretarz generalny ONZ. 05:20 Federacja Rosyjska straciła podczas walk na Ukrainie co najmniej połowę swoich elitarnych sił powietrzno-desantowych - głosi raport ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii zamieszczony w niedzielę na platformie X (znanej poprzednio jako Twitter), Może chodzić o ok. 15 tys. zabitych lub rannych żołnierzy. Według raportu obchody przypadającego 2 sierpnia Dnia Wojsk Powietrzno-Desantowych Rosji przyćmiło, prawdopodobnie niezamierzone, ujawnienie strat tych elitarnych formacji na Ukrainie.

Maciej Nycz, Nicole Makarewicz