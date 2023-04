„Premier Ukrainy Denis Szmyhal stwierdził w wywiadzie, że kontrofensywa może nastąpić już latem" – napisał dziennik „The Hill”. Z kolei szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow stwierdził, że ostateczna decyzja ws. kontrofensywy zostanie podjęta w ostatniej chwili. Wiceminister obrony Hanna Malar zapewniła, że Ukraina będzie dalej broniła Bachmutu, bo opuszczenie miasta oznaczałoby wpuszczenie Rosji w głąb kraju. Środa 12.04.2023 r. to 413. dzień rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie.

Patrol oddziału ukraińskich saperów w okolicy miejscowości Kamjanka / Mykola Kalyeniak / PAP

05:46

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział we wtorek, że zatrzymanie przez władze Rosji dziennikarza Evana Gershkovicha i odmowa dostępu konsularnego reporterowi "The Wall Street Journal" jest sygnałem, iż ludzie na całym świecie powinni "wystrzegać się nawet postawienia stopy" w Rosji.

Blinken, który w poniedziałek określił Gershkovicha jako "bezprawnie zatrzymanego", powiedział, że urzędnicy konsularni USA nie mieli dostępu do dziennikarza od czasu jego zatrzymania 29 marca, co stanowi naruszenie zobowiązań wynikających z konwencji konsularnej, podpisanej przez Moskwę z Waszyngtonem.

05:38

Ryzyko wycieku danych dotyczących planów bojowych na Ukrainie jest obecnie minimalne - powiedziała we wtorek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, odnosząc się do wycieku tajnych dokumentów z Pentagonu.

Jeśli chodzi o przeciek, to musimy zrozumieć, że jeśli planowane są operacje wojskowe na Ukrainie, to bardzo wąskie grono ludzi wie o nich - na palcach jednej ręki można ich policzyć. Ryzyko wycieku jest zatem minimalne - powiedziała Malar.

05:21

Sztab Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatniej chwili podejmie decyzję o rozpoczęciu planowanej kontrofensywy - powiedział we wtorek szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow w niemieckiej telewizji ARD. Jeśli ktoś myśli, że mamy tylko jedną opcję, to nie jest to prawda. Nawet trzy opcje to mało - wyjaśnił Daniłow.

05:10

Miasto Bachmut w obwodzie donieckim wzięło na siebie ciężar rosyjskich ataków na wschodzie, opuszczenie miasta oznaczałoby wpuszczenie wroga w głąb kraju - powiedziała we wtorek w ukraińskiej telewizji wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.



Wróg skoncentrował swoje główne wysiłki na Bachmucie, więc my w zamian musimy skoncentrować tam nasze, aby powstrzymać wroga. W rzeczywistości Bachmut wziął teraz na siebie główny ciężar ataków sił zbrojnych wroga i jego prywatnych armii na wschodzie - powiedziała Malar.

05:03

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział we wtorek amerykańskiemu dziennikowi "The Hill", że zakrojona na szeroką skalę kontrofensywa sił ukraińskich przeciwko rosyjskim wojskom może rozpocząć się już latem.

W wywiadzie Szmyhal podkreślił, że Kijów nie odczuwa presji ze strony partnerów zagranicznych. Wszyscy nasi przyjaciele i partnerzy wyraźnie rozumieją, że aby rozpocząć kontrofensywę, trzeba być do niej gotowym w 100 proc., a nawet bardziej - powiedział szef ukraińskiego rządu.