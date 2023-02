Do Kijowa, razem z grupą unijnych komisarzy, przybyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rosyjska rakieta zniszczyła wieczorem blok mieszkalny w Kramatorsku. Jak poinformowały lokalne władze, co najmniej 3 osoby zginęły a 20 zostało rannych. "Nastąpiło pewne nasilenie ofensywnych działań okupantów na linii kontaktowej na wschodzie naszego kraju. Sytuacja staje się coraz trudniejsza" - mówił wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najważniejsze wydarzenia związane z 343. dniem rosyjskiej agresji zbieramy w naszej relacji z 02.02.2023 r.

Zniszczony blok w Kramatorsku / SERGEY SHESTAK / PAP/EPA

09:40

Czterej rosyjscy dyplomaci zostali uznani za osoby niepożądane w Austrii z powodu zachowania niezgodnego z zasadami umów międzynarodowych - poinformowało austriackie MSZ.

Jest to powód często przywoływany w sprawach o szpiegostwo - skomentowała agencja Reutera.

Dyplomaci otrzymali nakaz opuszczenia Austrii do środy, 8 lutego. Dwóch z nich pracuje w ambasadzie Rosji, a dwóch pozostałych w rosyjskiej misji przy ONZ w Wiedniu.



09:39

Inwazja na Ukrainę i będące jej efektem międzynarodowe sankcje z dużym prawdopodobieństwem podważają pozycję Rosji jako wiarygodnego eksportera broni - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Jeszcze przed inwazją udział Rosji w międzynarodowym rynku broni spadał. Teraz, wobec sprzecznych żądań, Rosja prawie na pewno przedłoży przekazanie nowo wyprodukowanej broni własnym siłom na Ukrainie nad zaopatrywanie partnerów eksportowych. Niedobór komponentów prawdopodobnie wpływa na produkcję sprzętu przeznaczonego na eksport, takiego jak pojazdy opancerzone, helikoptery szturmowe i systemy obrony powietrznej. Ponadto zdolność Rosji do utrzymania usług wsparcia dla istniejących kontraktów eksportowych, takich jak dostarczanie części zamiennych i konserwacja, zostanie prawdopodobnie poważnie zakłócona przez co najmniej kolejne trzy do pięciu lat" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



09:37

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że przybyła do Kijowa z grupą komisarzy unijnych. "Jesteśmy tu razem, by pokazać, że UE stoi u boku Ukrainy tak niezachwianie, jak zawsze" - napisała szefowa KE na Twitterze.

Von der Leyen przypomniała, że odwiedza Kijów po raz czwarty od czasu, gdy Rosja napadła na Ukrainę. Tym razem - podkreśliła - przybywa z grupą komisarzy unijnych. Jest to grupa 15 osób - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na komunikat KE. Wraz z von der Leyen są w Kijowie m.in.: szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, dwaj wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis i Marosz Szefczovicz, komisarz UE ds. gospodarki Paolo Gentiloni i komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.