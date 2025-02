Gorące godziny w międzynarodowej polityce. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth przyleciał do Warszawy. W Monachium rozpoczyna się 61. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która potrwa do niedzieli. Być może poznamy w jej trakcie kontury planu pokojowego i decyzje o przyszłości Ukrainy. O efektach dyplomatycznych działań przeczytacie w naszej relacji.

11:58

Postrzegamy Polskę jako modelowego sojusznika na kontynencie europejskim, który chce inwestować nie tylko w swoją obronność, ale również w obronę całego kontynentu - ocenił w Warszawie sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Hegseth podkreślił, że więzi USA z Polską są niezachwiane.

11:56

Przywódca Rosji Władimir Putin tylko udaje, że chce porozumienia pokojowego, "bo się ciebie boi" - miał według portalu Axios powiedzieć Donaldowi Trumpowi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas ich środowej rozmowy telefonicznej.

Według czterech źródeł portalu rozmowa prezydenta USA z Zełenskim trwała ponad godzinę i była dłuższa niż poprzedzająca ją rozmowa Trumpa z Putinem.

11:53

Sojusz polsko-amerykański nigdy nie był tak silny jak teraz. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, by go z dnia na dzień jeszcze bardziej rozwijać. Na to się umówiliśmy, na wspólne inwestycje, wspólne gwarancje bezpieczeństwa, na podnoszenie swoich zdolności (obronnych - red.) - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Petem Hegsethem w Warszawie.

11:48

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w Monachium, że UE musi przyspieszyć proces akcesyjny Ukrainy. Zapewniła też, że UE stoi zdecydowanie po stronie Ukrainy i będzie ją wspierać w ewentualnych rozmowach pokojowych z Rosją.

11:42

Wołodymyr Zełenski, cytowany przez Reutersa, stwierdził, że nie sądzi, by Stany Zjednoczone miały już gotowy plan pokojowy. Podkreślił też, że nie wie nic o rozmowach z przedstawicielami strony rosyjskiej w Monachium.

11:34

Europa musi więcej wydawać, musi inwestować w przemysł zbrojeniowy. Polska wywiązuje się ze swoich sojuszniczych zobowiązań. Dziękujemy za obecność wojsk amerykańskich w Polsce - mówił na konferencji prasowej po spotkaniu z szefem Pentagonu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

11:29

Szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Christoph Heusgen oświadczył, że żaden przedstawiciel Rosji nie został akredytowany na tym wydarzeniu.

11:12

Pytany o plany pokojowe rzecznik Kremla informuje, że nie ma nic nowego do powiedzenia w sprawie wysiłków pokojowych Ukrainy - donosi Reuters.

10:42

Portal "Europejska Prawda" twierdzi, że planowane w Monachium spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z wiceprezydentem USA J.D. Vancem zostało przesunięte. Reuters poinformował, cytując źródło w ukraińskiej delegacji, że rozmowa ma się odbyć o godzinie 17.

Przyczyną ma być konieczność, aby USA dopracowały projekt memorandum o partnerstwie, który Ukraina sfinalizowała i przekazała Amerykanom - poinformował portal.

10:40

Chcemy, aby NATO było przygotowane na przyszłość - powiedział przed rozpoczęciem Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wiceprezydent USA J.D. Vance. Wcześniej stwierdził, że USA mogą wysłać wojska do Ukrainy, jeśli Rosja nie zgodzi się na jej niepodległość.

Vance powiedział, że kwestia negocjacji dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie będzie głównym tematem jego rozmów w Monachium.

10:34

Stany Zjednoczone mogą zapewnić obronę powietrzną przyszłym siłom pokojowym w Ukrainie w zamian za metale ziem rzadkich - podał dziennik "Times", powołując się na brytyjskie źródła rządowe.

Według gazety, strona brytyjska ma lobbować u Amerykanów, aby zapewnili oni jakąś formę obrony powietrznej w celu ochrony wojsk na Ukrainie, które miałyby nadzorować przyszłe porozumienie pokojowe.

10:18

10:15

10:00

Premier Ukrainy Denys Szmyhal zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o nałożenie sankcji na sektor jądrowy Rosji po ataku rosyjskiego drona na sarkofag nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu w nocy z czwartku na piątek.

"Ten akt terrorystyczny po raz kolejny pokazuje okrucieństwo Kremla i jego obojętność na ludzkie życie. Atak na sarkofag, chroniący przed zagrożeniem promieniotwórczym, jest wyzwaniem dla całego świata" - powiedział Szmyhal.

09:59

USA mogą wysłać wojska do Ukrainy lub zastosować sankcje, jeśli Rosja nie zgodzi się na porozumienie pokojowe, które zagwarantuje Kijowowi długotrwałą niepodległość - powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance w opublikowanym w piątek wywiadzie dla "Wall Street Journal".

"Są gospodarcze narzędzia nacisku i są oczywiście wojskowe narzędzia nacisku", a opcja wysłania wojsk do Ukrainy "pozostaje na stole" - powiedział Vance dziennikowi.

09:55

O godz. 11.25 odbędzie się konferencja prasowa Kosiniaka-Kamysza i Hegsetha. O godz. 12.15 w Pałacu Prezydenckim zaplanowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Hegsethem. Po południu Kosiniak-Kamysz i Hegseth odwiedzą 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu, gdzie spotkają się z żołnierzami.

09:43

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz o godz. 9.30 powitał w Warszawie sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha. Politycy mają rozmawiać o rozwoju bilateralnej współpracy, wspólnych projektach oraz kontynuacji działań odstraszających na wschodniej flance NATO.