"Jeśli pozwolimy Putinowi wygrać na Ukrainie, to wszyscy przez wiele kolejnych lat będziemy płacić znacznie wyższą cenę niż teraz" - oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli. Dodał, że przywódca Rosji "przegrywa, dlatego sięga po coraz brutalniejsze środki".

Władimir Putin / MIKHAIL METZEL/KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL / PAP/EPA

Stoltenberg wystąpił na konferencji zapowiadającej przyszłotygodniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO, które odbędzie się w Bukareszcie.

Prezydent Putin przegrywa na Ukrainie i reaguje ze zwiększoną brutalnością. Fale celowych ataków rakietowych na miasta i infrastrukturę cywilną pozbawiają Ukraińców ogrzewania, światła i pożywienia. To straszny początek zimy dla Ukrainy - zaznaczył Stoltenberg.



To również ciężkie czasy dla reszty Europy i świata w związku z rosnącymi cenami energii i żywności. Wszyscy płacimy cenę za wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Ale cena, którą my płacimy wyraża się w pieniądzach, natomiast Ukraińcy płaca krwią - dodał.



Podkreślił, że wygrana Putina, będzie oznaczać, że "przez wiele kolejnych lat będziemy płacić znacznie wyższą cenę".



Jeśli Putin i inni autorytarni przywódcy zobaczą, że użycie siły przynosi efekty, to znów jej użyją, żeby osiągnąć swoje cele. W konsekwencji nasz świat będzie bardziej niebezpieczny, a każdy z nas bardzie narażony na atak - ostrzegał Jens Stoltenberg.