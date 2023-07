"Obecnie najważniejsze dla nas są stabilne dostawy broni, a nie odblokowanie dostaw nowych rodzajów uzbrojenia" - powiedział Bloombergowi szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. "Zgadzam się z zaproponowanym przez sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga językiem dotyczącym przyszłości Ukrainy w NATO" - oznajmił prezydent USA Joe Biden podczas spotkania ze Stoltenbergiem na szczycie NATO w Wilnie. Niemcy dostarczą Ukrainie nowy pakiet uzbrojenia, w tym 20 tys. pocisków artyleryjskich, 40 wozów bojowych Marder, 25 czołgów Leopard 1 i dwie wyrzutnie Patriot - powiedział w Wilnie minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Wtorek, 11 lipca to 503. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziesz w naszej relacji.

Ukraińscy żolnierze, okolice Doniecka / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

22:40

Obecnie najważniejsze dla nas są stabilne dostawy broni, a nie odblokowanie dostaw nowych rodzajów uzbrojenia - powiedział Bloombergowi szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.



Musimy zagwarantować stabilne dostawy amunicji artyleryjskiej, bo tego stale potrzebujemy w dużych ilościach. Pracujemy nad tym, żeby otrzymać więcej haubic kalibru 155 mm - zaznaczył szef ukraińskiej dyplomacji.



Uważam, że teraz chodzi nie o to, żeby odblokować nowe (rodzaje) uzbrojenia, bo to już zrobiliśmy, tylko o to, żeby zapewnić stabilność dostaw i przyspieszyć dostawę niedawno obiecanej broni - podkreślił szef MSZ.



Minister wyraził także zadowolenie z powodu ogłoszenia przez Francję przekazania Kijowowi pocisków dalekiego zasięgu.

22:05

Były prezydent Donald Trump ostro skrytykował decyzję prezydenta Joe Bidena, by wysłać Ukrainie amunicję kasetową. Jak stwierdził, jest to ruch "dalej wciągający nas w trzecią wojnę światową". Wezwał do natychmiastowego zakończenia wojny i "skupienia się na żywotnych interesach Ameryki".

21:44

Warunki, jakie Ukraina musi spełnić, by wejść do NATO, nie są tajemnicą; chodzi o reformy antykorupcyjne i demokratyczne - powiedział we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Przyznał, że rozumie stanowisko władz Ukrainy ws. braku formalnego zaproszenia do sojuszu. W odpowiedzi na pytanie PAP odmówił określenia, jak długo może zająć droga Ukrainy do NATO.



Nie jestem w pozycji, by wymienić te konkretne warunki z tego podium, ale te warunki to reformy demokratyczne, reformy antykorupcyjne, na temat których jesteśmy w dialogu z Ukrainą od jakiegoś czasu i które Ukraina publicznie zidentyfikowała jako reformy, których potrzebuje dokonać. Więc to nie jest dla nikogo tajemnica - powiedział Miller podczas wtorkowego briefingu prasowego. Dodał, że Ukraina poczyniła wielkie postępy w tej kwestii, czego odzwierciedleniem jest pominięcie MAP-u (Planu Działania na Rzecz Członkostwa) jako procesu reform koniecznego do akcesji do sojuszu.

21:07

Współpraca dwustronna, w tym w dziedzinie obronności, wsparcie dla Ukrainy i walka z nielegalną imigracją były tematami rozmowy, którą przy okazji szczytu NATO w Wilnie brytyjski premier Rishi Sunak odbył z prezydentem RP Andrzejem Dudą - przekazało biuro brytyjskiego premiera.



Przywódcy chwalili szeroką współpracę między Wielką Brytanią a Polską, zwłaszcza w dziedzinie obronności, gdzie nadal pogłębiamy naszą kooperację. Zgodzili się, że wojna na Ukrainie pokazała znaczenie interoperacyjności sił NATO, a także znaczenie wzmocnienia przemysłu obronnego w całym sojuszu - napisano w komunikacie wydanym przez Downing Street.



20:55

Wsparcie dla Ukrainy wyraża się w Wilnie - mieście goszczącym szczyt NATO - na autobusach i ścianach budynków, gdzie wywieszono ukraińskie flagi. W wielu punktach litewskiej stolicy stoją patrole policji, a samego kompleksu, gdzie zorganizowano szczyt, chroni wojsko.



Jeżdżące po Wilnie autobusy oznaczono napisami "Wilno kocha Ukrainę", w mieście widoczne są tysiące ukraińskich flag i haseł "Chwała Ukrainie, bohaterom sława!" czy umieszczanych na plakatach apeli o przyjęcie kraju do NATO.



W związku z organizacją wydarzenia ruch komunikacji miejskiej został zmieniony, a lotnisko zamknięte dla lotów niezwiązanych ze spotkaniem przywódców NATO. Na centralnym placu stolicy ustawiono scenę, na której we wtorek - przed tłumem machających ukraińskimi flagami ludzi - przemawiał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Bezpieczeństwa w trakcie szczytu NATO broni 12 tys. osób - żołnierzy i policjantów - w tym tysiąc wojskowych wysłanych do miasta z 16 państw NATO. Wokół lotniska rozstawiono systemy obrony powietrznej Patriot, które skierowano w stronę terytorium Rosji i Białorusi.

20:26

Przywieziemy do kraju nowe ważne instrumenty obronne - zadeklarował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Wilnie, gdzie we wtorek rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO.

Jutro będziemy kontynuować naszą pracę w Wilnie - zapowiedział Zełenski i podkreślił, że kwestią priorytetową jest ukraińska obrona.



Jestem wdzięczny partnerom za gotowość podejmowania nowych kroków. Więcej broni dla naszych wojskowych to więcej obrony życia dla całej Ukrainy - zaznaczył prezydent.



Przywieziemy na Ukrainę nowe ważne instrumenty obrony - zadeklarował w mediach społecznościowych.



Zełenski poinformował, że drugiego dnia szczytu odbędą się dwustronne spotkania z partnerami m.in. z USA, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Japonii.



Na środę zaplanowano też inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady Ukraina-NATO.

19:11

Nie ma konkretnego terminu ani wyznaczonej drogi dla członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Liderzy wszystkich państw NATO zgodzili się, że miejsce Ukrainy jest w militarnej wspólnocie, ale kiedy to się stanie - nadal nie ustalono.

18:30

NATO da Ukrainie bezpieczeństwo, Ukraina uczyni NATO silniejszym - oświadczył w Wilnie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas koncertu na rzecz wsparcia dla jego kraju.



Zełenski podziękował zgromadzonym za pomoc dla Ukrainy. Zwrócił się do Litwinów: "jesteśmy sojusznikami, Ukraina obroni i naszą, i waszą wolność".



Jechałem dzisiaj tutaj z wiarą w decyzję, z wiarą w partnerów, z wiarą w silne NATO. W NATO, które nie ma wątpliwości, które nie traci czasu i nie patrzy na żadnego agresora - powiedział prezydent Ukrainy. Zaznaczył, że chciałby, aby Sojusz podjął decyzje, "na które Ukraina zasługuje, których oczekuje każdy ukraiński wojskowy, każdy ukraiński obywatel, każda ukraińska matka i każde ukraińskie dziecko".



NATO da Ukrainie bezpieczeństwo. Ukraina uczyni NATO silniejszym - zakończył swoje wystąpienie Zełenski.



Po przemówieniu Zełenskiego odśpiewano ukraiński hymn państwowy, a na maszt wciągnięto flagę Ukrainy przywiezioną z Bachmutu.

17:55

Nie ma żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do Sojuszu, bo proces akcesji do NATO zawsze opierał się na spełnianiu wymogów - powiedział w Wilnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.



Mamy teraz program dotyczący tego, jak przybliżyć Ukrainę do NATO; jego częścią są ustalenia dotyczące interoperacyjności wojsk NATO i Ukrainy - zapewnił szef NATO podczas konferencji prasowej w pierwszym dniu szczytu w Wilnie.



Nigdy nie było silniejszego sygnały ze strony NATO dotyczącego przyszłości Ukrainy w Sojuszu - zauważył Stoltenberg.

17:24

Na pakiet (środków, by przyjąć Ukrainę do NATO - przyp. red.) składają się: nowy program wsparcia dla Ukrainy, by pomóc temu państwu odejść od standardów sowieckich, utworzenie Rady NATO-Ukraina, gdzie będziemy działać na zasadzie równości oraz potwierdzenie, że Ukraina zostanie członkiem NATO - powiedział Stoltenberg.



Sojusznicy uzgodnili też zniesienie wymogu wypełnienia przez Ukrainę Planu Działań na Rzecz Członkostwa (MAP) - dodał szef NATO.



Stoltenberg zapewnił, że zaproszenie do Sojuszu zostanie Ukrainie wysłane, gdy "warunki ku temu zostaną spełnione".

17:11

Sojusznicy ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO; potwierdzamy, że Ukraina zostanie członkiem sojuszu - przekazał podczas szczytu w Wilnie Jens Stoltenberg.

16:50

Ukraina na pewno otrzyma zaproszenie do NATO na przyszłym szczycie sojuszu w 2024 roku w Waszyngtonie, jeśli nie dojdzie do tego w Wilnie - wyraził przekonanie Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, cytowany we wtorek przez ukraińską redakcję Radia Swoboda.



Odpowiadając na pytanie o to, jakie jest prawdopodobieństwo, że Ukraina otrzyma zaproszenie do przystąpienia do sojuszu za rok w Waszyngtonie, jeśli nie dojdzie do tego w Wilnie, stwierdził, że jest to pewne "na 100 procent".



Dlaczego? Bo myślę, że do tego czasu Rosja ostatecznie utraci podmiotowość i przestanie istnieć jako kraj, który może prowadzić te czy inne wojny - powiedział Podolak.

16:11

Ukraina jest tak samo potrzebna NATO, jak NATO Ukrainie - ocenił ukraiński premier Denys Szmyhal. Jak dodał, jego kraj walczy na froncie o wartości, wokół których zbudowany został Sojusz.



Dziś w Wilnie rozpoczął się szczyt NATO. Oczekujemy historycznych decyzji, które przybliżą nasz kraj do członkostwa w Sojuszu - napisał premier w komunikatorze Telegram.



Jak podkreślił, Ukraina jest "nieodłącznym elementem światowej architektury bezpieczeństwa". Jesteśmy obecnie na froncie walki o wartości, wokół których tworzony był Sojusz. Dlatego nasz kraj jest tak samo potrzebny NATO, jak NATO potrzebne jest naszemu krajowi - oświadczył Szmyhal.

15:31

Na lotnisku w Wilnie - przylatując samolotem polskiego rządu - wylądował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - podała agencja BNS. Ukraiński przywódca weźmie udział w rozpoczętym dziś dwudniowym szczycie NATO.

14:26

Zgadzam się z zaproponowanym przez sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga językiem dotyczącym przyszłości Ukrainy w NATO - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas spotkania ze Stoltenbergiem na szczycie NATO w Wilnie. Stoltenberg przekazał z kolei, że sojusznicy zgadzają się co do "zjednoczonego i pozytywnego" przesłania na temat ścieżki Ukrainy do Sojuszu.

"Zgadzamy się z językiem, jaki pan zaproponował względem przyszłości wstąpienia Ukrainy do NATO" - powiedział na początku spotkania ze Stoltenbergiem amerykański prezydent. Biden zapewnił też, że kluczowym jest, by w "tym krytycznym momencie dla Ukrainy i całego NATO" to Norweg nadal przewodził Sojuszowi.

Stoltenberg powiedział z kolei, że Sojusz jest zjednoczony w sprawie ukraińskiej akcesji. "Zgadzamy się co do zjednoczonego i pozytywnego przesłania na temat ścieżki naprzód dla Ukrainy i członkostwa dla Ukrainy" - podkreślił sekretarz generalny.