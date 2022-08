Unia Europejska powinna zakazać wjazdu turystom z Rosji - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba przed rozmowami szefów dyplomacji państw UE w Pradze. Konwój z misją Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wyruszył rano z Kijowa w kierunku Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Ukraińskie siły pancerne kontynuują natarcie na południu kraju i odsunęły w kilku miejscach słabo utrzymywaną rosyjską linię obrony - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre potwierdziła informacje, że Rosja otrzymała drony bojowe z Iranu. Środa jest 189. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczone centrum handlowe w Doniecku / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

09:13

Unia Europejska powinna zakazać wjazdu turystom z Rosji, skoro większość mieszkańców tego kraju popiera "ludobójczą, zaczepną wojnę" przeciwko Ukrainie - ocenił ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba przed środowymi rozmowami szefów dyplomacji państw UE w Pradze.

"Czas na półśrodki minął. Tylko twarda i spójna polityka może dać wyniki (...) Zakaz wiz dla rosyjskich turystów i niektórych innych kategorii (podróżnych) będzie właściwą odpowiedzią na ludobójczą, zaczepną wojnę w sercu Europy, popieraną przez ogromną większość rosyjskich obywateli" - ocenił Kułeba w oświadczeniu przekazanym agencji Reutera.

Środa jest drugim dniem rozmów szefów resortów spraw zagranicznych państw UE w Pradze. Oczekuje się, że ministrowie uzgodnią zawieszenie porozumień z Moskwą dotyczących ułatwień wizowych, co oznacza, że Rosjanie będą czekać na wizy do UE dłużej i płacić za nie więcej. Unia Europejska pozostanie jednak prawdopodobnie podzielona w sprawie całkowitego zakazu wiz turystycznych dla Rosjan - ocenia Reuters.

09:07

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej ma duże znaczenie z punktu widzenia celów dozoru jądrowego; pozwoli na niezależną weryfikacje stanu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej i zabezpieczeń elektrowni - podkreśliła Państwowa Agencja Atomistyki.

Misja MAEA w stronę okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na południu Ukrainy wyruszyła w środę z Kijowa.

"Misja ma duże znaczenie z punktu widzenia celów dozoru jądrowego, ponieważ pozwoli na niezależną weryfikacje stanu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej i zabezpieczeń zaporoskiej elektrowni jądrowej" - podkreśliła rzeczniczka PAA Agnieszka Mąkosa poproszona o komentarz do tego przedsięwzięcia.

Przedstawicielka PAA zaznaczyła, że w misji wysłanej do Enerhodaru biorą udział eksperci oraz inspektorzy MAEA, a jej celem jest wsparcie oraz pomoc dla elektrowni. "Agencja chce m.in. ocenić funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i zabezpieczeń obiektu oraz znajdujących się tam materiałów jądrowych. Jednocześnie ważnym aspektem tego przedsięwzięcia jest ocena warunków pracy personelu eksploatacyjnego, czyli osób bezpośrednio obsługujących systemy elektrowni" - wyjaśniła.

08:36

Sąd w Moskwie skazał rosyjskiego opozycjonistę Leonida Gozmana na 15 dni aresztu za porównanie we wpisie w mediach społecznościowych Stalina do Hitlera; od 2021 roku formułowanie takich ocen jest w Rosji karalne - poinformowało Radio Swoboda.

Protokół wobec Gozmana sporządzono w związku z jego komentarzem na Facebooku. "Hitler to zło całkowite, ale Stalin był jeszcze gorszy. SS to zbrodniarze lecz NKWD byli jeszcze straszniejsi, bo czekiści zabijali swoich. Hitler rozpętał wojnę przeciwko ludzkości. Komuniści wypowiedzieli totalną wojnę swojemu własnemu narodowi" - napisał polityk.

Jak powiadomiła w poniedziałek niezależna organizacja pozarządowa OWD-Info, Gozman to rosyjski działacz społeczny i polityczny. Od 2014 roku wypowiadał się przeciwko działaniom Kremla wobec Ukrainy. W maju został uznany za "zagranicznego agenta", ponadto w ostatnich miesiącach był kilkakrotnie zatrzymywany przez policję.

08:28

Gazprom ponownie wstrzymał dostawy gazu do Europy przez gazociąg Nord Stream 1 - podaje agencja AFP, powołując się na informacje operatora Entsog. Agencja Nexta przekazuje, że przerwa w dostawach potrwa do 2 września.

08:24

W ramach prowadzonej na południu kraju kontrofensywy ukraińskie siły atakują rosyjskie bazy wojskowe, linie komunikacyjne i składy amunicji; działania te zostały ostatnio zintensyfikowane - powiadomił w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

We wtorek ponownie ostrzelano samochodowy i kolejowy most Antonowski na Dnieprze pod Chersoniem, most Darjiwski na rzece Ingulec, a także przeprowadzono uderzenia na rosyjskie przeprawy promowe. Niszczenie przez Ukraińców takich improwizowanych przepraw ma jednak ograniczone znaczenie operacyjne, dlatego powinno stanowić element szerszej ofensywy lądowej - ocenił ISW. Eksperci z waszyngtońskiego ośrodka potwierdzili, że ukraińskie wojska wyzwoliły miejscowość Archanhelske na północy obwodu chersońskiego, w pobliżu granic z regionami mikołajowskim i dniepropietrowskim. Jak podkreślono w analizie, wcześniej pojawiały się doniesienia o ucieczce żołnierzy ze 109. pułku sił zbrojnych samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, lecz bez dokładnej informacji, gdzie mogło dojść do tego zdarzenia. Jak powiadomił amerykański ośrodek, 109. pułk został pod koniec lipca rozmieszczony właśnie w Archanhelskem, co wskazuje na wiarygodność raportów Kijowa o odbiciu tej miejscowości.

Ukraiński ruch oporu prawdopodobnie podjął we wtorek walkę z okupantem w północnej części miasta Chersoń. Potwierdzają to nagrania w mediach społecznościowych, a także rosyjskie doniesienia o rzekomym "zniszczeniu ukraińskiej grupy zwiadowczej" w Chersoniu. Przebicie się regularnego oddziału wojskowego przez teren kontrolowany przez wroga, rozciągający się na odległość ponad 10 km od granic miasta, jest jednak mało prawdopodobne - ocenił ISW.

Amerykańscy analitycy potwierdzili wtorkową ocenę ukraińskiego eksperta Ołeha Żdanowa, że pojęcie "kontrofensywa" należy rozumieć nie jako zmasowane natarcie na południowym odcinku frontu, lecz szerzej - jako kombinację ataków na składy, bazy wojskowe i obiekty infrastruktury, a także szturmów na ograniczoną skalę, podejmowanych z myślą o jak najmniejszych stratach własnych.

"Ukraińskie kontruderzenie to spójny proces, którego prawidłowe przeprowadzenie będzie wymagało trochę czasu. Kreml prawdopodobnie wykorzysta brak szybkiego wyzwolenia Chersonia lub milczenie (Kijowa w kwestii) postępów (na froncie), by przedstawić te wysiłki jako nieudane i tym samym osłabić wiarę w (sukces Ukrainy)" - konkludują badacze z ISW.W raporcie poinformowano również, że rosyjskie władze planują utworzyć "ośrodki adaptacyjne" dla cywilów przymusowo deportowanych z Ukrainy. O tej inicjatywie miał rozmawiać w poniedziałek z prezydentem Władimirem Putinem szef Federalnej Agencji ds. Narodowościowych Igor Barinow.

"Putin prawdopodobnie wyznacza cele przymusowej asymilacji przesiedlonych Ukraińców, aby pozbawić ich tożsamości kulturowej" - zaalarmował ISW.

08:14

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 5,934 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 4,131 mln osób - przekazała Straż Graniczna. We wtorek z Ukrainy przyjechało 24,3 tys. osób, a na Ukrainę wyjechało z Polski 29,4 tys. osób.

08:00

Ukraińskie siły pancerne kontynuują natarcie na południu kraju i odsunęły w kilku miejscach słabo utrzymywaną rosyjską linię obrony; Rosja zapewne będzie próbowała uzupełnić te luki jednostkami rezerwowymi - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ukraińskie siły pancerne od poniedziałku kontynuują natarcie na rosyjskie Południowe Zgrupowanie Sił na kilku osiach na południu kraju. Ukraińskie formacje odsunęły w niektórych miejscach linię frontu na pewną odległość, wykorzystując stosunkowo słabo utrzymywaną obronę rosyjską. Zgodnie ze swoją doktryną, Rosja prawdopodobnie będzie teraz próbowała wypełnić luki w swojej linii, wykorzystując wcześniej wyznaczone mobilne jednostki rezerwowe. Wśród nich znajdą się prawdopodobnie jednostki ze Wschodniego Zgrupowania Sił" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Rosja nadal przyspiesza próby generowania nowych posiłków na Ukrainę. Bataliony ochotnicze nowego 3. Korpusu Armii opuściły przed 24 sierpnia swoje bazy pod Moskwą, najprawdopodobniej, aby zostały wysłane na Ukrainę. Skuteczność operacyjna tych jednostek nie jest znana. Najprawdopodobniej 3. Korpus Armii ma braki kadrowe, a oddziały te przeszły ograniczone szkolenie" - dodano.

07:22

W Bułgarii jest wiele pomników upamiętniających rosyjskich żołnierzy z okresu toczonej w XIX wieku wojny z Turcją, która doprowadziła do wyzwolenia kraju z 500-letniej tureckiej niewoli, a także monumentów postawionych ku czci żołnierzy sowieckich. Podczas krótkiego okresu lat 90., przeważnie na prowincji zniknęło kilka pomników komunistycznych partyzantów. Większość monumentów nadal stoi i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić.

O usunięciu pomników, upamiętniających wojnę rosyjsko-turecką, nie ma mowy. W Bułgarii wdzięczność za wyzwolenie z niewoli tureckiej jest głęboko zakorzeniona. Sowieckie pomniki uznawane są za część krajobrazu, ludzie się do nich przyzwyczaili. W obecnych warunkach wysokiej inflacji i kłopotów energetycznych sprawa nie zajmuje opinii publicznej nawet na tle protestów przeciw negocjacjom władz z Gazpromem.

07:14

Siły ukraińskie przeprowadziły ostatniej doby szereg uderzeń na rosyjskie punkty dowodzenia i szlaki logistyczne na południu Ukrainy; zniszczono ponad 30 sztuk sprzętu wroga - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

We wtorek w ciągu dnia ukraińskie jednostki rakietowe i artyleryjskie przeprowadziły uderzenia na cztery wrogie punkty dowodzenia i cztery arterie logistyczne - mosty przez rzekę Dniepr w obwodzie chersońskim. Zniszczenia znacznie ograniczyły ich przepustowość - napisano. Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło natomiast 16 ataków na rosyjskie umocnienia, magazyny amunicji oraz punkty koncentracji żołnierzy i sprzętu wroga - dodano.

Łącznie w ukraińskich uderzeniach na południu kraju zabitych zostało 117 rosyjskich żołnierzy. Zniszczono dziewięć czołgów T-72, trzy systemy rakietowe Grad, samobieżne działo Hiacynt, samobieżną haubicę Msta, 18 pojazdów opancerzonych i cztery składy amunicji w obwodach mikołajowskim i chersońskim.

07:07

Po sześciu miesiącach wysiłków "wreszcie ruszamy" - powiedział stojący na czele misji dyrektor MAEA Rafael Grossi podczas briefingu prasowego w środę wczesnym rankiem w Kijowie. Dodał, że celem misji jest "ocena prawdziwej sytuacji na miejscu i pomoc w jej ustabilizowaniu w miarę naszych możliwości".

Zgodnie z planem eksperci spędzą w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej kilka dni, przeprowadzą rozmowy z jej pracownikami, a po wizycie zdadzą z niej sprawozdanie - wyjaśnił Grossi. Według niego MAEA planuje również utworzenie stałego przedstawicielstwa przy elektrowni, która jest największą tego typu siłownią w Europie.

Grossi podkreślił, że będzie to pierwszy raz, gdy delegaci MAEA przekroczą na Ukrainie linię frontu. "Jedziemy do strefy wojny, na okupowane terytoria. To wymaga konkretnych gwarancji nie tylko od Federacji Rosyjskiej, ale też od rządu Ukrainy. I udało nam się je uzyskać" - powiedział.

06:27

Konwój z misją Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wyruszył w środę rano z Kijowa w kierunku Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w południowo-wschodniej Ukrainie - informuje Reuters.

06:08

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rosyjski prezydent Władimir Putin "wyraża głębokie współczucie" najbliższym Gorbaczowa. "Putin skieruje telegram kondolencyjny do rodziny Gorbaczowa" - dodał Pieskow.

05:50

Przywódcy światowych mocarstw zareagowali na informację o śmierci Michaiła Gorbaczowa. "Jego zaangażowanie na rzecz pokoju w Europie zmieniło naszą wspólną historię" - stwierdził Emmanuel Macron. "Utorował drogę do wolnej Europy. To dziedzictwo, którego nie zapomnimy" - napisała Ursula von der Leyen.

05:23

Fiński rząd przygotowuje projekt nowego typu wizy, o którą mogliby się ubiegać m.in. rosyjscy dysydenci, obrońcy praw człowieka, czy dziennikarze krytyczni wobec władz - przekazał fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto.

Przeciwna tego rodzaju rozwiązaniom - pisze agencja STT - jest m.in. liderka narodowo-konserwatywnej partii "Finowie" (PS) - największego ugrupowania opozycyjnego, Riikka Purra. Przestrzega, że tego rodzaju wiza otworzy bramę do Finlandii dla wszystkich z całego świata, uciekających z własnego kraju i zamierzających ubiegać się o azyl.

Szef fińskiej dyplomacji odpiera zarzuty i zaznacza, że tzw. wiza humanitarna wydawana byłaby w sytuacjach krytycznych, jak np. wojna na Ukrainie, a każdy przypadek podlegałby indywidualnej ocenie.

05:14

Turecki producent dronów bojowych Baykar Makina zaprezentował na wystawie w Samsun na północy Turcji prototyp bezzałogowego samolotu szturmowego Bayraktar Kizilelma (Czerwone Jabłko) - poinformowała we wtorek agencja Anatolia.

Jak powiedział tureckim mediom dyrektor techniczny Baykar, nowy dron jest wyposażony w silnik odrzutowy i najnowocześniejsze czujniki do sterowania. Jest zdolny do "agresywnego manewrowania" i posiada sztuczną inteligencję.

Turecka firma planuje produkcję nowych dronów m.in. w zakładach na Ukrainie, które Baykar Makina zamierza tam zbudować. Pierwszy lot Kizilelmy zaplanowano na 2023 rok.

05:08

Rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre potwierdziła we wtorek krążące wcześniej w amerykańskich mediach informacje, że Rosja otrzymała drony bojowe z Iranu - poinformował portal Ukraińska Prawda.

"Według naszych danych Rosja w ciągu kilku dni sierpnia otrzymała z Iranu drony Mohadżer-6 i Szahed. Sprzęt został załadowany na rosyjskie samoloty transportowe na lotnisku w Iranie, które następnie poleciały z Iranu do Rosji" - powiedziała Jean-Pierre.

Według Ukraińskiej Prawdy urzędnicy amerykańskiego wywiadu uważają jednak, że wiele dronów zakupionych przez Rosję od Iranu doznało już licznych awarii podczas testów, więc nie jest jasne, jaki mogą one mieć wpływ na przebieg wojny na Ukrainie.

05:05

Rosyjski koncern gazowy Gazprom zapowiedział we wtorek, że od 1 września zawiesi dostawy gazu do największej francuskiej grupy energetycznej Engie, "z powodu nieopłacenia całości dostaw za lipiec".

"Na koniec dnia roboczego 30 sierpnia Gazprom Export LLC nie otrzymał pełnych płatności za gaz dostarczony do Engie (Francja) w lipcu w ramach dotychczasowych kontraktów...W związku z tym Gazprom Export poinformował Engie o całkowitym zawieszeniu dostaw gazu, począwszy od 1 września 2022 r., do momentu otrzymania środków za dostarczony gaz w całości" - napisał Gazprom w komunikacie.

Wcześniej we wtorek firma Engie informowała, że Gazprom ogranicza dostawy gazu dla francuskiego odbiorcy "z powodu braku porozumienia między stronami w sprawie stosowania kontraktów".

05:04

Daria Dugina, ofiara niedawnego zamachu, o który Moskwa oskarżyła ukraińskie służby specjalne, nie stanie się dla Rosjan symboliczną postacią, była osobą praktycznie nieznaną, a oddźwięk po jej śmierci nie był znaczący - mówi rosyjski politolog Iwan Preobrażeński.

W rozmowie z PAP ekspert ocenia, że koncepcję wykreowania symbolu, umownej "Joanny d'Arc", realizuje teraz propaganda państwowa w Rosji. "Myślę, że (takim symbolem) Dugina nie może się stać biorąc pod uwagę, że żadnych masowych i dobrowolnych akcji jej upamiętnienia w istocie nie było. Było dosłownie kilka filmików, głównie - jawnie inscenizowanych, a także jej publiczne upamiętnienie, także jawnie z udziałem propagandzistów" - powiedział Preobrażeński.

Politolog, który opuścił Rosję po agresji tego kraju na Ukrainę, podkreśla, że 29-letnia Dugina, córka i współpracowniczka prokremlowskiego ideologa Aleksandra Dugina, była osobą praktycznie nieznaną. Jak i jej ojciec, występowała w kanale telewizyjnym Cargrad, należącym do objętego sankcjami zachodnimi oligarchy Konstantina Małofiejewa. "Nikt nie znał jej osobiście, z wyjątkiem bardzo niewielkiego kręgu ekstremistów i radykałów w otoczeniu samego Dugina i we władzach" - ocenia politolog. Dopiero po śmierci Duginej - dodaje - "ludzie się o niej dowiadują".