W nocy Rosjanie ostrzelali Chersoń, Kijów i Krzywy Róg. W ostatnim z miast liczba zabitych wzrosła do 11, zakończono operację ratunkową - powiadomiły władze obwodu dniepropietrowskiego. Rafael Grossi, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), powiedział w Kijowie, że jest bardzo zaniepokojony bezpieczeństwem Zaporoskiej Elektrowni Atomowej podczas ukraińskiej kontrofensywy. Wojska rosyjskie ostrzelały cerkiew w miejscowości Biłozirka w obwodzie chersońskim, zabijając 72-letniego duchownego i raniąc 76-letnią kobietę - poinformował szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Wtorek, 13 czerwca to 475. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Zaporoska Elektrownia Atomowa / AA/ABACA / PAP/Abaca

18:12

Pomoc wojskowa państw NATO dla Ukrainy robi różnicę na polu bitwy, bo Ukraińcy posuwają się naprzód i zdobywają teren dotychczas zajmowany przez Rosjan - powiedział w Waszyngtonie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

"USA (...) i europejscy sojusznicy robią to, co do nich należy, przekazując pomoc ekonomiczną i wojskową wartą miliardy dolarów. I to wsparcie robi różnicę na polu bitwy w momencie, kiedy teraz rozmawiamy. Ukraina rozpoczęła swoją ofensywę, czyni postępy i zdobywa teren" - oświadczył Stoltenberg podczas powitania z szefem amerykańskiej dyplomacji.

Dodał, że im więcej ziem wyzwolą Ukraińcy, tym mocniejszą będą mieli pozycję przy stole negocjacyjnym i "tym bardziej prawdopodobne, że prezydent Putin zrozumie, że nie wygra tej wojny".

18:11

Z powodu wysadzenia przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce u wybrzeży Ukrainy gwałtownie spadło zasolenie Morza Czarnego - podał portal Radia Swoboda.

Zasolenie morza w pobliżu Odessy spadło prawie trzykrotnie. Według ekologów z niezależnego portalu Kiedr to skutek napływu ogromnej ilości słodkiej wody z Dniepru. Rocznie do Morza Czarnego wpada z tej rzeki około 55 kilometrów sześciennych wody, a w ciągu ostatniego tygodnia wpłynęło 10 kilometrów sześciennych - poinformowali ekolodzy.

17:55

Jesteśmy bardzo otwarci na to, by przekazać Ukrainie nasze F-16 i być może stanie się to po tym, jak tej jesieni otrzymamy myśliwce F-35 - powiedział PAP szef komisji spraw zagranicznych parlamentu Danii Michael Aastrup Jensen. Polityk koalicji rządzącej dodał, że Dania chciała to zrobić już dawno, jednak nie miała zgody administracji USA.

"Nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, bo nic nie jest sfinalizowane, ale jesteśmy bardzo otwarci na to, by dostarczyć Ukrainie nasze F-16" - oświadczył Jensen.

17:31

Rafael Grossi, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), powiedział w Kijowie, że jest bardzo zaniepokojony bezpieczeństwem Zaporoskiej Elektrowni Atomowej podczas ukraińskiej kontrofensywy przeciwko wojskom rosyjskim.

Grossi poinformował na briefingu, że uda się do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, by ocenić sytuację na miejscu i że planuje spędzić tam kilka godzin - pisze agencja Reutera.

Położona na południu Ukrainy nieczynna obecnie siłownia jest największą elektrownią atomową w Europie, od 4 marca 2022 r. okupują ją wojska rosyjskie. Misja MAEA ma m.in. ocenić bezpieczeństwo obiektu po wysadzeniu zapory na Dnieprze, tworzącej zbiornik, z którego czerpana jest woda do chłodzenia elektrowni. Grossi na Ukrainie ma się też spotkać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

17:18

Niemal wszyscy w NATO zgadzają się co do przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu, brakuje nam tylko decyzji niemieckiego kanclerza i amerykańskiego prezydenta - powiedział podczas konferencji w Waszyngtonie szef litewskiej komisji spraw zagranicznych Żygimantas Pavilionis. Szef polskiej sejmowej komisji Radosław Fogiel przekonywał, że tylko członkostwo w NATO da rzeczywiste gwarancje bezpieczeństwa dla całej Europy.

Szefowie komisji spraw zagranicznych domagali się we wtorek podczas konferencji prasowej w siedzibie agencji AFP, by podczas szczytu NATO w Wilnie Ukraina otrzymała jasną ścieżkę do członkostwa w Sojuszu. Opublikowali przy tym wspólny list przewodniczących komisji z 22 krajów (w tym m.in. Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i USA), którzy poparli ten postulat. Delegacja złożona z polityków z Polski, Wielkiej Brytanii, Litwy, Danii i Estonii przebywa w Waszyngtonie, przekonując amerykańskich kongresmenów, Departament Stanu i think-tanki do poparcia akcesji Ukrainy.

16:21

Prezydent Rosji Władimir Putin w telewizyjnym wystąpieniu stwierdził, że ukraińska kontrofensywa nie powiodła się. Putin potwierdził, że Ukraińcy rozpoczęli kontrofensywę 4 czerwca.

15:27

Długa kolejka Ukraińców czeka na wjazd na terytorium Rosji na granicy łotewsko-rosyjskiej - informuje łotewski portal LSM. Ludzie mówią m.in, że jadą do Rosji odebrać swoje dzieci albo wracają do ojczyzny. W związku z dużym napływem osób przy przejściu granicznym Vientuli od tygodnia działa punkt pomocy dla Ukraińców. Większość z nich mówi, że chce przez terytorium Rosji przedostać się na Ukrainę.

"Jedziemy na chwilę do domu, bo jesteśmy z Kachowki, gdzie wybuchła tama. Mamy wielu bliskich, musimy przywieźć ich tutaj busem, ewakuować ich stamtąd" - przekazał w rozmowie z łotewską telewizją publiczną Wiktor.

Jedna z kobiet powiedziała, że wraca do okupowanego Mariupola, by załatwić sprawy z dokumentami. Jak dodała, uciekła z miasta przez linię frontu. Inni rozmówcy poinformowali, że jadą do Rosji, by odebrać swoje dzieci.

Łotewska straż graniczna przyznała, że problem na granicy zaostrzył się pod koniec maja.

W związku z długotrwałą kontrolą rosyjską na przekroczenie granicy trzeba czekać nawet kilka dni.

15:20

Nieznana liczba ochotników kubańskich walczy z Ukrainą - informuje "Dario de Cuba", na który powołał się hiszpański dziennik "El Confidencial". W rewanżu rosyjscy eksperci doradzają kubańskiemu rządowi przejście do kapitalizmu bez konieczności ustępstw politycznych.

Ochotnicy otrzymują 2 545 dolarów pensji miesięcznej oraz jednorazowo 2 400 dolarów od rządu rosyjskiego i 2 500 dolarów od regionu Riazan. Oprócz tego przyznaje im się narodowość rosyjską, co także ma wpływ na podjęcie decyzji.

Rosja jest jednym z nielicznych krajów, które nie wymagają wiz od Kubańczyków w czasie, kiedy exodus z karaibskiej wyspy przybiera niespotykane dotychczas rozmiary. W związku z tym podejrzewa się, że za decyzją o zaciąganiu się Kubańczyków stoją głównie przesłanki materialne i trudna sytuacja gospodarcza kraju.

14:55

Oczekuje się, że po wielotygodniowych dyskusjach administracja prezydenta USA Joe Bidena wyrazi zgodę na dostarczenie Ukrainie amunicji przeciwpancernej ze zubożonym uranem - poinformował dziennik "Wall Street Journal", powołując się na źródła w amerykańskim rządzie.

Wysoki rangą urzędnik administracji Bidena powiedział "WSJ", że "nie ma większych przeszkód w zatwierdzeniu dostaw amunicji" ze zubożonym uranem. Wewnętrzna debata na temat uzbrojenia czołgów Abrams przekazywanych Ukrainie przez USA trwała od tygodni. W styczniu Biały Dom zgodził się dostarczyć Ukrainie 31 czołgów Abrams. Wówczas pojawiło się pytanie, w jaki rodzaj amunicji wyposażyć maszyny.

Pentagon nalegał, aby były uzbrojone w pociski ze zubożonym uranem, które są regularnie używane przez armię USA. Z kolei w Białym Domu niektórzy urzędnicy wyrażali obawy, że narazi to Waszyngton na krytykę, w związku z dostawą broni, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

Podczas gdy Stany Zjednoczone rozważały swoje możliwości, Wielka Brytania dostarczyła w marcu Ukrainie czołgi Challenger wraz z pociskami przeciwpancernymi zawierającymi zubożony uran. Władimir Putin mówił wówczas, że przekazanie przez Wielką Brytanię takiej amunicji "eskaluje zagrożenie nuklearne".



14:44

Rosyjskie siły każdego dnia wysadzają małe obiekty hydrotechniczne w obwodach zaporoskim i chersońskim na południu Ukrainy; wróg liczy, że wywołane w konsekwencji tych działań lokalne podtopienia utrudnią nam kontrofensywę - powiadomił przedstawiciel ukraińskiego resortu obrony major Władysław Dudar.

Najeźdźcy zaminowali bardzo wiele takich obiektów. Skutki zniszczeń dokonywanych przez agresora nie wywołują na razie poważnych zniszczeń i ograniczają się do uszkodzenia gruntów rolnych należących do jednej lub dwóch miejscowości - oznajmił Dudar, cytowany przez agencję Ukrinform.

14:29

11 cywilów zginęło w Krzywym Rogu w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w nocy z poniedziałku na wtorek - powiadomiły władze obwodu dniepropietrowskiego, informując o zakończeniu akcji ratunkowej.

"Ciało jeszcze jednej osoby wydobyto spod gruzów budynku prywatnego przedsiębiorstwa w Krzywym Rogu. W tę straszną noc wróg zabił 11 cywilnych mieszkańców miasta. Operacja ratunkowa została zakończona. Trwa rozbiórka budynku" - przekazał w Telegramie szef administracji wojskowej regionu Serhij Łysak.

Wcześniej władze informowały o 10 zabitych. Cztery osoby to ofiary uderzenia rakiety w czteropiętrowy blok mieszkalny. Sześć zginęło pod gruzami magazynu przedsiębiorstwa. Rannych jest 28 osób, 12 z nich wymagało hospitalizacji.

14:19

Wojska rosyjskie ostrzelały cerkiew w miejscowości Biłozirka w obwodzie chersońskim, zabijając 72-letniego duchownego i raniąc 76-letnią kobietę - poinformował szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Prokuratura obwodowa poinformowała, że wojska rosyjskie ostrzelały miejscowość z artylerii. Potwierdzono śmierć mężczyzny, dodano, że co najmniej jedna kobieta została ranna. Doszło również do uszkodzenia obiektów cywilnych.

Jermak przekazał, że uszkodzone zostały cztery budynki mieszkalne, poczta i inne obiekty administracyjne, plac centralny i infrastruktura krytyczna.

Telegram

13:30

W wyniku wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce i obniżenia się poziomu wody w Zbiorniku Kachowskim poniżej wartości minimalnej odcięte zostały dostawy wody na okupowany przez Moskwę Krym; taka sytuacja potrwa co najmniej rok - ocenił Ihor Syrota, szef koncernu Ukrhidroenerho, operatora ukraińskich elektrowni wodnych.

Problemy z wodą będą występować również w ukraińskich obwodach dniepropietrowskim, zaporoskim, chersońskim i mikołajowskim. Stanie się tak, ponieważ poziom wody w Zbiorniku Kachowskim spadł poniżej 12,7 metra, czyli wartości krytycznej, zapewniającej możliwość dostaw do regionów na południu kraju. Dlatego rozważamy różne alternatywne scenariusze, żeby zagwarantować cywilom dostęp do wody pitnej - oznajmił Syrota w rozmowie z portalem Krym.Realii, czyli krymską filią Radia Swoboda.

12:47

W okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, zatopionych w wyniku powodzi wywołanej przez Rosjan, żołnierze agresora patrolują miasto na pontonach i nie pozwalają cywilom na ewakuację; odnotowano przypadki strzelania do uciekających ludzi - oznajmił we wtorek portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez ukraińską armię.

12:06

Liczba zabitych w wyniku rosyjskiego ataku w Krzywym Rogu wzrosła do 10.

11:03

Mieszkańcy wschodniej, okupowanej części obwodu chersońskiego, którzy ucierpieli na skutek powodzi wywołanej przez Rosjan, nie zostali pozostawieni samym sobie; ewakuujemy tych ludzi, ale robimy to w maksymalnie dyskretny sposób - oznajmiła we wtorek rzeczniczka ukraińskich wojsk na południu kraju Natalia Humeniuk.

10:18

Nasze wojska walczą z rosyjskimi okupantami na pięciu-sześciu odcinkach frontu jednocześnie, ale to dopiero początek kontrofensywy; później wybrane zostaną dwa-trzy najbardziej perspektywiczne kierunki, na które Kijów skieruje siły rezerwy - ocenił w poniedziałek wieczorem ukraiński ekspert ds. wojskowości pułkownik Roman Switan.

"W przeciwieństwie do kontruderzenia w obwodzie charkowskim jesienią 2022 roku, ukraińskie wojska posuwają się obecnie dosyć wolno, ponieważ Rosjanie zdołali wznieść (w obwodach zaporoskim i donieckim) nawet trzy linie umocnień. Teraz (Ukraińcy) zmuszeni są do wgryzania się w te fortyfikacje, poszukując w nich słabych miejsc, koncentrując tam swoje jednostki, a następnie próbując przebić się na (większą odległość) w głąb (okupowanych terenów)" - wyjaśnił Switan w rozmowie z niezależnym rosyjskim kanałem na Telegramie Możem Objasnit'.

10:01

Rosja sprowadza z Iranu większe partie dronów przez Morze Kaspijskie w miejsce wcześniejszych niedużych dostaw drogą lotniczą; Iran pomaga jej w rozpoczęciu własnej produkcji dronów - podaje we wtorek brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Jest bardzo prawdopodobne, że Rosja, która wcześniej otrzymywała drogą lotniczą niewielkie dostawy irańskich jednokierunkowych bezzałogowych statków powietrznych (OWA-UAV), zamieniła je teraz większymi dostawami - statkami z Iranu przez Morze Kaspijskie. Międzynarodowy Korytarz Transportowy Północ-Południe nabrał znacznie większego znaczenia od czasu inwazji (na Ukrainę). Pozwala Rosji na dostęp do rynków azjatyckich - w tym na transporty broni - w sposób, który - jak ma ona nadzieję - jest mniej narażony na sankcje międzynarodowe" - głosi komunikat.

09:15

Rosyjskie siły całkowicie utraciły inicjatywę w walkach na kierunku bachmuckim na wschodzie Ukrainy; nasze operacje kontrofensywne w pobliżu Bachmutu wymagają jednak ogromnego wysiłku, ponieważ bardzo trudno jest tam zdobyć nawet metr terenu - oznajmił we wtorek Wołodymyr Nazarenko, żołnierz batalionu Swoboda ukraińskiej Gwardii Narodowej.

08:27

Ilość wody, która stała się nieprzydatna do użycia po wysadzeniu przez Rosjan zapory na Dnieprze, wystarczyłaby do "pojenia całego świata przez dwa dni" - ocenił szef administracji ukraińskiego obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

Takie szacunki dotyczące szkód urzędnik opublikował na Facebooku w poniedziałek. Prokudin poinformował, że wziął udział tego dnia w posiedzeniu komisji parlamentu Ukrainy ds. polityki ekologicznej.

08:09

Wojska ukraińskie kontynuowały 12 czerwca operacje kontrofensywne na trzech odcinkach frontu i odniosły pewne zdobycze terytorialne - ocenia w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Działania te trwają w zachodniej części obwodu zaporoskiego, gdzie według ukraińskiego ministerstwa obrony wyzwolono jedną miejscowość. We wschodniej części obwodu zaporoskiego i zachodniej części obwodu donieckiego w tym samym czasie wyzwolonych zostało sześć miejscowości.

W obwodzie donieckim postępy wojsk odnotowano na flankach Bachmutu, gdzie - jak przyznają źródła rosyjskie - Ukraińcy kontynuują kontrataki na pozycje rosyjskie na północ, południowy zachód i północny zachód od miasta.

08:01

W poniedziałkowym ataku rakietowym ukraińskich wojsk na stanowisko dowodzenia wroga w obwodzie zaporoskim zginął rosyjski generał Siergiej Goriaczow, szef sztabu 35. armii ogólnowojskowej agresora - powiadomił w nocy z poniedziałku na wtorek ukraiński portal Obozrevatel za korespondentami wojennymi z Ukrainy i Rosji.

O śmierci gen. Goriaczowa informowali w mediach społecznościowych zarówno ukraińscy oficerowie relacjonujący wydarzenia na froncie, m.in. Anatolij Sztefan, jak też prokremlowscy tzw. blogerzy wojskowi - podkreślono na łamach serwisu.

07:20

"3 osoby nie żyją, 25 jest rannych, a nieznana liczba osób znajduje się pod gruzami" - napisał o ataku w Krzywym Rogu doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak. "Takie coś wydarza się każdego dnia. Rosja rażąco niszczy Ukrainę" - dodał.