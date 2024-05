Siły Powietrzne Ukrainy zniszczyły 13 z 14 dronów uderzeniowych, którymi siły rosyjskie zaatakowały ostatniej nocy cele na południu, zachodzie i w środkowej części kraju - poinformował gen. Mykoła Ołeszczuk. Co najmniej cztery osoby cywilne zostały zabite w wyniku ataków Rosji na wschodzie i południu Ukrainy w ciągu ostatniej doby. Do 19 wzrosła natomiast liczba ofiar śmiertelnych sobotniego ataku rakietowego na centrum handlowe w Charkowie. Rząd Szwecji ogłosił 16. i największy do tej pory pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 13,3 mld koron (ok. 1,1 mld euro). Środa jest 826. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w naszej relacji z 29.05.2024 r.

Charków po uderzeniu rosyjskich bomb / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

13:22

"W obliczu zagrożonej architektury bezpieczeństwa całej Europy, Francja i Niemcy, wraz z partnerami, nawiążą długoterminową, kompleksową współpracę w dziedzinie broni dalekiego zasięgu" - poinformowano w oświadczeniu francusko-niemieckiej rady bezpieczeństwa i obrony, przyjętym w niemieckim Mesebergu. "Ta współpraca powinna służyć wzmocnieniu europejskiego przemysłu zbrojeniowego" - podkreślono.

Oba rządy - jak przekazał portal dziennika "Welt" - zgodziły się co do "kluczowego znaczenia odstraszania nuklearnego dla bezpieczeństwa Europy i NATO". Dotyczy to również odstraszającej roli francuskich strategicznych sił nuklearnych. "Jesteśmy świadomi tego, że nasz system odstraszania i obrony opiera się na odpowiednim połączeniu zdolności nuklearnych, konwencjonalnych i obrony przeciwrakietowej, uzupełnionych zdolnościami kosmicznymi i cybernetycznymi" - zaznaczono w oświadczeniu.

Podstawą do przyjęcia dokumentu była wspólna niemiecko-francuska analiza, według której atak Rosji na Ukrainę zagraża całej architekturze bezpieczeństwa Europy.

13:07

"Szef MSZ Radosław Sikorski przedstawił w opublikowanym we wtorek wywiadzie racjonalne podejście do atakującej Ukrainę Rosji" - oceniła portugalska telewizja SIC Noticias, zauważając, że polski minister spraw zagranicznych słusznie radzi, aby nie dać się zastraszyć Moskwie, która grozi Zachodowi użyciem broni atomowej.

Komentatorzy SIC Noticias odnotowali wypowiedź szefa polskiej dyplomacji, omawiając wtorkową wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Lizbonie. Tego dnia zawarta została 10-letnia umowa o współpracy portugalsko-ukraińskiej, w tym w dziedzinie wojskowości.

Zdaniem stacji wypowiedź szefa polskiego MSZ jest jedną z najbardziej przemyślanych i odpowiadających rzeczywistości deklaracji wysokich rangą polityków państw NATO na temat podejścia Zachodu wobec Rosji.

W ocenie portugalskiej telewizji deklaracje szefa polskiej dyplomacji służą uświadomieniu członkom NATO, że Rosja nie może w nieskończoność stawiać innym warunków, grożąc bronią atomową, a jednocześnie "sama przekraczać wszelkie czerwone linie". Przypomniano, że szef resortu dyplomacji podkreślił, iż użycie arsenału jądrowego byłoby szkodliwe również dla Moskwy.

"Opinia Radosława Sikorskiego jest bardziej realnym stanowiskiem niż stale powtarzana (na Zachodzie - przyp. red.) mantra o tym, aby nie drażnić Rosji i unikać eskalacji konfliktu" - podsumował SIC Noticias.

W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla dzienników "El Pais", "La Repubblica" i "Gazeta Wyborcza" Radosław Sikorski przypomniał, że Rosja od wielu lat posługuje się szantażem, grożąc użyciem broni nuklearnej.

Rosjanie grozili, że nas unicestwią bronią jądrową już w czasach, gdy negocjowałem z USA budowę elementów tarczy antyrakietowej w Polsce. Robili to tak często, że musiałem zaapelować do rosyjskich generałów, by nie grozili nam bronią jądrową częściej niż raz na kwartał. Wtedy na chwilę przestali - powiedział.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że "broń jądrowa to ostatnia karta, jaką Władimir Putin ma w ręce". Ocenił też, że rosyjska armia nie posiada wystarczających zdolności technologicznych, by walczyć na terenie skażonym radioaktywnie.

12:52

Rząd Litwy podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z Rosją w sprawie pomocy prawnej i stosunków prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych.

To kolejne porozumienie, które postanowiła wypowiedzieć Litwa. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów zatwierdziła propozycję rozwiązania umów Litwy z Rosją i Białorusią w sprawie promocji i ochrony inwestycji, a także w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych.

Litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis podkreślił, że dotychczasowe umowy dwustronne zostaną zastąpione umowami wielostronnymi, które pozwolą utrzymać formalne kanały komunikacji z Rosją i Białorusią. Jednocześnie zaznaczył, że od tych państw właściwie nie oczekuje się współpracy.

Szef MSZ zwrócił uwagę, że "porozumienia, które tak naprawdę nie działają, powinny zostać zniesione, aby Litwa nie była zobowiązana do ich jednostronnego przestrzegania". Kiedy między dwoma partnerami jeden z nich przestrzega praworządności, a drugi nie, oznacza to, że postanowienia traktatu są wiążące (tylko - przyp. red.) dla Litwy i (tylko my) musimy je wypełniać - podkreślił.

Ministerstwo sprawiedliwości w Wilnie przypomniało komunikacie, że umowa z Rosją o pomocy prawnej została podpisana w 1992 roku i ratyfikowana uchwałą parlamentu, a jej celem było zapewnienie równej ochrony praw osobistych i majątkowych obywateli obu państw. Według resortu od ponad dwóch lat współpraca w ramach tego porozumienia "de facto nie istnieje".

Ostateczne rozwiązanie umowy z Rosją o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych należy do Sejmu. Porozumienia z Rosją o tym samym charakterze już wcześniej wypowiedziały Łotwa i Estonia.

W ubiegłym roku litewskie MSW rozwiązało też umowę z Białorusią z 1993 roku o współpracy w zarządzaniu ministerstwami. Ponadto zerwano litewsko-białoruskie porozumienie w sprawie głównych zasad współpracy transgranicznej, podpisane w Wilnie w 2006 roku.

12:37

Obecny porządek świata jest kwestionowany z wielu stron; Chiny wywierają wpływ poprzez inwestycje, a Rosja poprzez agresywną politykę; Zachód musi zastanowić się, jak pozyskać kraje globalnego Południa i zmienić podejście do Wschodu, bo inaczej przegra - ostrzegł w Estonii prezydent Finlandii Alexander Stubb.

W przyszłości wzmocnią się regionalne potęgi - od Indii, Arabii Saudyjskiej, przez Nigerię po Brazylię, a obecna konfrontacja w świecie jest bardziej skomplikowana niż tylko podział "liberalne demokracje kontra reżimy autorytarne" - podkreślił fiński prezydent podczas wystąpienia na Uniwersytecie w Tartu. Zauważył, że porządek międzynarodowy został zachwiany ze względu na słabość ONZ i Rady Bezpieczeństwa tej organizacji. Podobnie - kontynuował - pokładanych oczekiwań nie spełniają Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Światowa Organizacja Handlu (WTO).

Model chiński, czyli przesłanie o rozwoju gospodarczym bez żądań reform demokratycznych, może przyciągnąć wiele krajów - przestrzegł podczas przemówienia relacjonowanego na żywo przez estońskie i fińskie media.

Ważne by Estonia i Finlandia trzymały się razem, szczególnie, że - jak pokazuje historia - istnieje niebezpieczeństwo, że staną się pionkiem w grze wielkich mocarstw - powiedział Alexander Stubb. Prezydent jest z wykształcenia doktorem filozofii, a przed objęciem z początkiem marca urzędu głowy państwa był wykładowcą na Uniwersytecie we Florencji.

Według fińskiego prezydenta idea tworzenia nowego porządku świata zaczęła rozwijać się wraz z atakiem Rosji na Ukrainę w 2022 roku, ale poprzedziły to takie wydarzenia, jak zamach na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku w 2001 roku czy dojście do władzy w USA Donalda Trumpa w 2017 roku.

Potrzeba dekady, by rozpoczęła się budowa nowego porządku - szacuje szef państwa fińskiego. Podsumował, że "obecny wyścig w świecie może prowadzić albo do konfliktów, albo do współpracy".

12:23

Rosja dowiodła, że jest w stanie zaatakować inny kraj, ale NATO przygotowuje się na taki scenariusz. Jesteśmy na to gotowi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - zadeklarował w fińskim Rovaniemi admirał Rob Bauer, szef Komitetu Wojskowego NATO.

Holenderski dowódca przyznał podczas konferencji, że "nie jest prezydentem Rosji i nie będzie spekulować na temat tego, co Rosja może lub co chce zrobić".

Komitet Wojskowy NATO, najwyższy organ militarny Sojuszu Północnoatlantyckiego, po raz pierwszy zebrał się w Finlandii. Kraj ten został przyjęty do NATO 4 kwietnia 2023 roku.

W trakcie obrad natowscy dowódcy zapoznają się ze scenariuszem manewrów "Northern Forest 24", obywających się na przełomie maja i czerwca na północy Finlandii. W tym przedsięwzięciu uczestniczy około 4,5 tys. fińskich, 2 tys. amerykańskich oraz 400 norweskich żołnierzy.

Admirał zachwalał fińskie "sisu", tj. "nadzwyczajną determinację w obliczu ekstremalnych przeciwności". W Rovaniemi przedstawiciel NATO zapewnił, że Finlandia "już nigdy nie będzie sama", ponieważ "w każdej sytuacji będzie jej bronić 31 partnerów". Według Bauera Finowie są "modelowymi sojusznikami NATO".

Wojskowy zapewnił, że NATO postrzega zagrożenia całościowo i przygotowuje się na każdy scenariusz. Rosja jest wszędzie: na lądzie, na morzu, w kosmosie - przyznał. Dodał, że na wojnie nigdy nie wiadomo, skąd wróg rozpocznie atak, dlatego tak ważne są działania na szczeblu regionalnym.

Finlandia i Szwecja razem zabezpieczają północ (Europy) - podkreślił adm. Rob Bauer.

12:02

Rząd Szwecji ogłosił w środę 16. i największy do tej pory pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 13,3 mld koron (ok. 1,1 mld euro). Pakiet zawiera m.in. samoloty rozpoznawcze oraz pojazdy opancerzone.

Według ministra obrony Szwecji Pala Jonsona przekazanie dwóch samolotów wczesnego ostrzegania A SC 890 z wyposażeniem technicznym da Ukrainie "zupełnie nową zdolność w rozpoznaniu radarowym".

"Samoloty będą miały duży wpływ na ukraińską obronę powietrzną, mogą komunikować się z myśliwcami F-16 i pomagać w ich misji" - podkreślił Jonson.

11:09

Państwa Unii Europejskiej chcą rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą jeszcze przed rozpoczynającą się 1 lipca prezydencją Węgier w Radzie UE z obawy, że Budapeszt będzie opóźniał ten proces – napisał w środę portal Politico.

Według tego źródła obecna prezydencja belgijska chce rozpocząć rozmowy z Kijowem pod koniec czerwca.

10:50

Dwóch cywilów zginęło, a trzech zostało rannych w porannym ataku rakietowym Rosji na gminę Krasnopole w obwodzie sumskim na północy Ukrainy – poinformowały w środę wojskowe władze obwodowe w mediach społecznościowych.

Sumska administracja obwodowa przekazała, że w następstwie ataku uszkodzony został dom kultury i budynki administracyjne. Zaapelowała jednocześnie do mieszkańców o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w czasie alarmów powietrznych.

Telegram

10:14

W Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy zmarła kolejna osoba raniona podczas sobotniego ataku Rosjan na hipermarket budowlany – poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Liczba ofiar cywilnych uderzenia rakietowego w to miejsce wzrosła tym samym do 19. Rannych jest 48, a poszukiwanych pięć osób.

Telegram

09:19

Co najmniej cztery osoby cywilne zostały zabite w wyniku ataków Rosji na wschodzie i południu Ukrainy w ciągu ostatniej doby.

„28 maja Rosjanie zabili trzech mieszkańców obwodu donieckiego: dwóch w Torecku i jednego w Sełydowem. Czternaście osób zostało rannych w ciągu doby” – napisał na Facebooku. „Rosja zabija cywilów!”

Rosjanie ostrzelali także kilkanaście miejscowości w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Celowali w dzielnice mieszkalne, obiekty infrastruktury i przedsiębiorstwa. „Przez rosyjską agresję zginęła jedna osoba” – powiadomił na Telegramie szef wojskowych władz obwodowych w Chersoniu Ołeksandr Prokudin.

Telegram

09:10

Lubelski pion PZ Prokuratury Krajowej skierował akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu obywatelowi Ukrainy, zarzucając mu podżeganie do działania na rzecz obcego wywiadu. Postępowanie było prowadzone z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dział Prokuratury Krajowej przekazał, że prokurator zarzucił obywatelowi Ukrainy prowokację i podżeganie obywatela Polski za pośrednictwem komunikatora internetowego Messenger do wzięcia udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.

09:06

Siły Powietrzne Ukrainy zniszczyły 13 z 14 dronów uderzeniowych, którymi siły rosyjskie zaatakowały ostatniej nocy cele na południu, zachodzie i w środkowej części kraju – poinformował w środę rano ukraiński generał Mykoła Ołeszczuk.

Dowódca wojsk powietrznych ujawnił, że stosowane przez Rosjan drony produkcji irańskiej Shahed 131 i 136 wystartowały z rejonu Primorsko-Achtarska na zachodnim wybrzeżu Morza Azowskiego.

Telegram

08:41

Nie ustaje debata na temat używania przez siły ukraińskie zachodniej broni do ataków na cele wojskowe w Rosji. Zgody nie wyrażają na razie Amerykanie, podzieleni są również europejscy przywódcy.

Ważny głos w sprawie zabrał prezydent Francji Emmanuel Macron, który stwierdził, że "Kijów musi mieć możliwość neutralizacji baz wojskowych, z których Rosja wystrzeliwuje rakiety na terytorium Ukrainy".