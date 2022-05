Rada Europejska zgadza się, by szósty pakiet sankcji wobec Rosji za agresję na Ukrainę objął ropę oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich UE z tymczasowym wyjątkiem dla ropy dostarczanej rurociągami. Taki zapis znalazł się w najnowszym projekcie konkluzji szczytu UE - informuje Polska Agencja Prasowa.

Pozostałości po rosyjskim czołgu pokazane w ramach akcji artystycznej „Państwo Graniczne” w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

Szczyt UE rozpocznie się w poniedziałek po południu.



W Brukseli trwają negocjacje ambasadorów państw członkowskich Wspólnoty, których celem jest znalezienie porozumienia "27-ki" w sprawie szóstego pakietu sankcji. Jeszcze w niedzielę zapisy blokowały Węgry wskazując na to, że są państwem śródlądowym i embargo na ropę będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa tego kraju.



W najnowszym projekcie konkluzji Rada Europejska wzywa do niezwłocznego sfinalizowania i przyjęcia szóstego pakietu, "zapewniając uczciwą konkurencję i równe warunki działania na jednolitym rynku UE oraz solidarność między państwami członkowskimi w przypadku nagłych przerw w dostawach".

W Brukseli rusza unijny szczyt

Przywódcy Unii Europejskiej spotkają się w poniedziałek, aby zadeklarować dalsze wsparcie dla Ukrainy i pomóc jej odeprzeć atak Rosji, ale rozmowy zostaną przyćmione przez brak porozumienia w sprawie nowego pakietu sankcji wobec Moskwy - wcześniej informował Reuters.



Mimo starań od początku maja, rządy UE nie mogą dojść do porozumienia w sprawie szóstego pakietu sankcji wobec Moskwy, ponieważ jeden z elementów - embargo na zakup rosyjskiej ropy - jest nie do zaakceptowania przez Węgry i stanowi duży problem dla Słowacji i Czech.



Inne elementy, takie jak odłączenie największego rosyjskiego Sbierbanku od systemu SWIFT, zakazanie rosyjskim nadawcom wstępu do UE i dodanie większej liczby osób do listy, których aktywa są zamrożone i które nie mogą wjechać do UE, są blokowane przez brak porozumienia w sprawie zakazu importu ropy.



Projekt konkluzji ze szczytu pokazuje, że przywódcy UE poprą utworzenie międzynarodowego funduszu odbudowy Ukrainy po wojnie, bez żadnych szczegółów i chcą rozważyć możliwość konfiskaty w tym celu zamrożonego rosyjskiego majątku. Ale ostrożne sformułowanie w tej ostatniej kwestii jest celowe, ponieważ sprawa jest trudna z prawnego punktu widzenia - powiedzieli unijni urzędnicy.



Przywódcy zobowiążą się do przyspieszenia prac, aby pomóc Ukrainie w przetransportowaniu zboża z kraju do globalnych nabywców koleją i ciężarówkami, ponieważ rosyjska marynarka wojenna blokuje zwykłe szlaki morskie, oraz do podjęcia kroków w celu szybszego uniezależnienia się od rosyjskiej energii - zaznacza agencja.