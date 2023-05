Rosyjskie siły dosłownie wykradają dzieci z miejsc zamieszkania i nauki na okupowanych ukraińskich terytoriach - poinformowała przedstawicielka administracji prezydenta Ukrainy Daria Zariwna. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że we wtorek w nocy w Kijowie słychać było eksplozje - podał portal The Kyiv Independent. W nocy obowiązywał alarm przeciwlotniczy na terenie całego kraju. Dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski poinformował, że wizytował oddziały pod Bachmutem, które - jak zaznaczył - przeszły w ciągu ostatnich dni do ataku, wywołując dezorientację wroga i otwierając w walkach "nową stronicę". Najważniejsze wydarzenia związane z 446. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 16.05.2023 r.

11:15

Siły grupy Wagnera kontynuują stopniowe postępy w oczyszczaniu ukraińskich pozycji w centrum Bachmutu, ale w ciągu ostatnich czterech dni siły ukraińskie poczyniły taktyczny postęp stabilizując swoje pozycje na flankach miasta - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

11:13

Dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski poinformował, że wizytował oddziały pod Bachmutem, które - jak zaznaczył - przeszły w ciągu ostatnich dni do ataku, wywołując dezorientację wroga i otwierając w walkach "nową stronicę".

11:11

Rosyjskie wydatki na obronność w styczniu i lutym stanowiły 36 proc. wszystkich wydatków budżetowych; Kreml przeznaczył na armię niemal cztery razy więcej pieniędzy, niż na potrzeby "gospodarki narodowej" i prawie dwa razy więcej, niż na cele socjalne - podała agencja Reutera, która przeanalizowała dane rosyjskiego resortu finansów.

10:25

Grupa Wagnera, zarządzana przez prokremlowskiego biznesmena Jewgienija Prigożyna, nie jest jedyną rosyjską prywatną firmą wojskową biorącą udział w inwazji na Ukrainę. Walczą tam jeszcze przynajmniej trzy oddziały najemników, związane z państwowym koncernem Gazprom i jeden kontrolowany przez resort obrony - ujawniła rosyjskojęzyczna redakcja BBC.

10:24

Atak dronem na budynek FSB w obwodzie kurskim w Rosji. Rannych zostało 5 funkcjonariuszy.

08:28

W poniedziałek z Ukrainy do Polski przyjechało 21,8 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 24,8 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 11,889 mln wjazdów do Polski i 10,095 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:26

W nocnym ataku Rosji siły obrony powietrznej Ukrainy zniszczyły 18 rakiet różnego typu, w tym sześć ponaddźwiękowych pocisków manewrujących Kinżał - poinformował naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

08:19

Rosyjskie informacje celne pokazują, że części do samolotów produkcji Boeinga, Airbusa i innych firm warte miliony dolarów zostały wysłane w 2022 r. do Rosji, pomimo nałożonych na ten kraj sankcji z powodu inwazji na Ukrainę. Proceder umożliwiają m.in. Rosjanie mieszkający w USA - podaje dziennik "New York Times".

08:15

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) opublikowała apel wideo, zachęcający do współpracy Rosjan; reklama odwołuje się do ich niezadowolenia z sytuacji w kraju i poczucia odpowiedzialności za ojczyznę. To zawsze będzie moja Rosja - mówi fikcyjny bohater.

07:37

Budapeszt zablokował transzę 500 mln euro na uzbrojenie, które chcą przekazać Ukrainie kraje członkowskie Unii Europejskiej. To nie pierwszy raz, gdy Węgry stosują ten zabieg. Wypłata środków z poprzedniej, siódmej transzy również była blokowana przez decyzje rządu Viktora Orbana.

07:20

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną podkreśla w najnowszym raporcie o sytuacji na froncie na Ukrainie, że oficjele ukraińscy potwierdzili 15 maja ograniczone sukcesy swojej armii pod Bachmutem. Trwają tam lokalne kontrataki ukraińskie.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała w poniedziałek, że siły ukraińskie pod Bachmutem przesuwały się do przodu przez kilka dni - relacjonuje ISW. Malar nie wskazała, gdzie doszło do tych kontrataków. Wcześniej, 14 maja, rzecznik armii Serhij Czerewaty mówił, że są to postępy rzędu 150-600 metrów w różnych kierunkach w rejonie Bachmutu.

Dowódca ukraińskich sił lądowych gen. Ołeksandr Syrski nazwał postępy pod Bachmutem pierwszym sukcesem w obronie miasta, ale zastrzegł, że sukcesy te są jedynie częściowe - podkreślają analitycy.

07:16

Trzy duże i wiele mniejszych - na dachu ambasady Rosji, "na Fabrycznej", zlokalizowanej w samym sercu Helsinek, zainstalowanych jest przynajmniej 11 anten - podała Fińska Agencja Prasowa STT, wskazując, że niektóre z nich służą prawdopodobnie do wywiadu radioelektronicznego.

07:13

Od 24 lutego 2022 roku do 16 maja 2023 roku Siły Zbrojne Ukrainy "wyeliminowały" około 199 980 rosyjskich najeźdźców, w tym 520 minionej doby.

05:37

Nocny atak lotniczy Rosji na Kijów - ósmy w maju - był skomplikowany, gdyż z różnych kierunków wystrzelono drony, rakiety manewrujące i prawdopodobnie rakiety balistyczne - przekazał szef Administracji Wojskowej miasta Kijowa Serhij Popko.

To było wyjątkowe w swojej intensywności - maksymalna liczba pocisków atakujących w najkrótszym czasie - powiedział Popko, cytowany przez agencję Reutera.

05:05

Szef Administracji Wojskowej Miasta Kijowa Serhij Popko powiedział, że odłamki pocisków spadły również w dzielnicach Obołoński i Darnyckiej, gdzie według Kliczki uszkodzone zostały dwa samochody.



We wtorek w nocy obowiązywał alarm przeciwlotniczy na terenie całego kraju.

05:03

Mer Kijowa Kliczko poinformował, że w nocy w Kijowie słychać było eksplozje - podał portal The Kyiv Independent. Kliczko, przekazał, że odłamki pocisku spadły na teren zoo w kijowskiej dzielnicy Szewczenki. Do akcji wysłano służby ratunkowe.

Mer Kijowa dodał, że na skutek uderzenia odłamków uszkodzony został budynek, a w dzielnicy Sołomianskiej zapaliło się kilka samochodów. Według wstępnych informacji trzy osoby zostały ranne.

Alarm przeciwlotniczy trwa, pozostańcie w schronach! - napisał Kliczko na Telegramie.

05:02

Wizyta na przyjęciu w ambasadzie Rosji ma konsekwencje dla żony byłego kanclerza Gerharda Schroedera. Firma NRW.Global Business zwolniła Soyeon Schroeder-Kim z pracy ze skutkiem natychmiastowym - podał portal niemieckiego dziennika Bild.

05:01

Systemy obrony powietrznej odpierały w nocy rosyjskie ataki powietrzne na Kijów i inne miejsca na Ukrainie - przekazał na Telegramie Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Alarm przeciwlotniczy obowiązuje we wszystkich obwodach Ukrainy.

Obrona przeciwlotnicza funkcjonuje, jeśli chodzi o cele - przekazał Jermak, którego cytuje Reuters.

05:00

Rosyjskie siły dosłownie wykradają dzieci z miejsc zamieszkania i nauki na okupowanych ukraińskich terytoriach - poinformowała przedstawicielka administracji prezydenta Ukrainy Daria Zariwna.

Według ukraińskich danych siłą wywieziono z Ukrainy do Rosji ok. 20 tys. dzieci. Choć liczba takich zbrodni może być znacznie wyższa i może wynosić ponad 100 tys. - napisała w Telegramie Zariwna.