„Natarcie naszych wojsk pod Bachmutem to pierwszy sukces działań kontrofensywnych operacji obrony Bachmuta” – przekazał w mediach społecznościowych gen. Ołeksandr Syrski. Emmanuel Macron po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim zapewnił, że Francja wyszkoli i wyposaży kilka ukraińskich batalionów w „dziesiątki” pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów. "Ukraina przejęła inicjatywę. To nie oznacza, że Bachmut będzie wyzwolony jutro, ale zacięte walki będą trwać i zdolności bojowe Rosji będą dalej niszczone" - podkreślił Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w rozmowie z niemiecką gazetą "Bild". Najważniejsze wydarzenia związane z 445. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 15.05.2023 r.

08:34

Natarcie naszych wojsk pod Bachmutem to pierwszy sukces działań kontrofensywnych operacji obrony Bachmuta - przekazał w mediach społecznościowych gen. Ołeksandr Syrski.

Walczymy mniejszymi zasobami niż wróg. Jednocześnie udaje nam się pokrzyżować jego plany. Wszystko dzięki naszym żołnierzom, którzy walcząc z agresorem pokonują granice ludzkich możliwości. To jednak tylko częściowy sukces. Tak powinno to być postrzegane. Trwa obrona Bachmutu - dodał Syrski.

Telegram

08:23

W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 23,2 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 26,8 tys. - podała straż graniczna. Od agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. roku odprawiono 11,8 mln wjazdów do Polski i 10,7 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:12

Wołodymyr Zełenski przekazał, że spotka się dziś w Londynie z Rishim Sunakiem. Wielka Brytania jest liderem jeśli chodzi o rozszerzanie naszych możliwości na gruncie i w powietrzu. Będziemy prowadzić merytoryczne negocjacje w sprawie kolejnych dostaw osobiście oraz w delegacjach - zaznaczył Zełenski.

07:47

Dwa ponaddźwiękowe bombowce strategiczne Tu-160 i 14 bombowców dalekiego zasięgu Tu-95 stacjonuje w bazie lotniczej Ołenia w obwodzie murmańskim na Półwyspie Kolskim, około 200 km od granic Finlandii i Norwegii. Poinformował o tym norweski dziennik "The Barents Observer", powołując się na zdjęcia satelitarne z 7 maja.

07:43

W ciągu ostatniej doby po rosyjskim ataku rannych zostało 7 mieszkańców obwodu donieckiego.

07:15

W obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, Rosjanie zatrzymują mężczyzn, którzy wcześniej zrezygnowali z obywatelstwa ukraińskiego i kierują na ćwiczenia wojskowe, jeśli ci odmówią dania łapówki za rezygnację z mobilizacji - informuje w poniedziałek ukraiński sztab generalny.

"W miejscowościach obwodu chersońskiego odnotowywane są fakty przymusowego zatrzymania mężczyzn, którzy wcześniej zrezygnowali z obywatelstwa ukraińskiego na rzecz rosyjskiego. Po zatrzymaniu (...) okupanci żądają od takich obywateli nieadekwatnej korzyści finansowej za zwolnienie z mobilizacji" - głosi komunikat na Facebooku. "Osoby, które odmawiają zapłacenia łapówki, albo też nie mają niezbędnej kwoty, wysyłane są przez okupantów do obozów polowych" - relacjonuje sztab.

07:10

W NATO trwają negocjacje na temat drogi Ukrainy do Sojuszu. Według "The Washington Post" wśród państw nie ma zgody co do terminu wejścia Ukrainy do NATO. Dziennik powołując się na źródła wskazuje, że NATO nie wyśle Ukrainie oficjalnego zaproszenia na szczyt, który odbędzie się 11 lipca.

06:21

Siły Zbrojne Norwegii planują przeszkolić w tym roku około 3200 ukraińskich żołnierzy. Szef resortu obrony Bjorn Arild Gram razem wiceszefem norweskiego MSW mówili o tych planach podczas odwiedzin jednego z poligonów.

05:57

W ciągu ostatniej doby wróg przeprowadził 11 ataków rakietowych, w tym na Charków, Konstantynówkę i wieś Złoczów. Ponadto przeprowadził 41 nalotów i 74 ataki z systemów rakietowych. Ranni zostali cywile, uderzono w budynki mieszkalne - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym komunikacie.

05:25

Działania prowadzone przez Siły Zbrojne Ukrainy w Bachmucie to preludium do kontrofensywy; to drzwi, które otwierają przed Ukrainą możliwość rozpoczęcia pomyślnego kontrataku - powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodmyra Zełenskiego.

"Ukraina przejęła inicjatywę. To nie oznacza, że Bachmut będzie wyzwolony jutro, ale zacięte walki będą trwać i zdolności bojowe Rosji będą dalej niszczone" - podkreślił Podolak w rozmowie z niemiecką gazetą "Bild".



05:05

Francja wyszkoli i wyposaży kilka ukraińskich batalionów w "dziesiątki" pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów - ogłosili w nocy z niedzieli na poniedziałek prezydenci Francji i Ukrainy Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski po trzygodzinnej kolacji w Pałacu Elizejskim.

"W nadchodzących tygodniach Francja przeszkoli i wyposaży kilka batalionów w dziesiątki pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów, w tym AMX-10RC" - napisano we wspólnym oświadczeniu.