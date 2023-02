​Jak zmienił się świat po 24 lutego 2022 roku? Czy Zachód, ze swoimi strukturami, potencjałem militarnym i finansowym oraz wartościami, poradził sobie w obliczu bezprecedensowej agresji rosyjskiej na Ukrainę? Czy można powiedzieć, że Stany Zjednoczone, po latach wyciszenia, powróciły do roli przywódcy wolnego świata? A jak ocenić postawę Niemiec pod przywództwem kanclerza Olafa Scholza - czy Berlin przestał odgrywać wiodącą rolę w Unii Europejskiej? A Polska? Jak nasze władze poradziły sobie z wyzwaniem, którym jest wojna tuż za naszą wschodnią granicą? To pytania, na które postaramy się odpowiedzieć na antenie RMF FM wraz z gośćmi debaty zatytułowanej "Świat, Polska, Ukraina 2023".

Wideo youtube

Z byłymi polskimi premierami: Jerzym Buzkiem i Markiem Belką oraz byłym szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawłem Solochem Piotr Salak porozmawia także o przyszłości Ukrainy. Kiedy ten kraj będzie mógł cieszyć się pokojem, bezpieczeństwem i dobrobytem? Na jakich warunkach? Czy Ukraińcy pod wodzą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zdołają wyzwolić wszystkie okupowane terytoria? Czy odzyskają Krym?

A co stanie się z Rosją? Czy to jeszcze mocarstwo, czy raczej "kolos na glinianych nogach"? Jaka jest przyszłość Władimira Putina? Czy Rosja ma szansę kiedykolwiek stać się państwem demokratycznym, pokojowym, szanującym sąsiadów i prawa człowieka? Jakie są szanse na osądzenie rosyjskich zbrodni popełnionych w Ukrainie?

W debacie spróbujemy ponadto odpowiedzieć na pytanie, czy wojny w Ukrainie można było uniknąć. A gdyby tak Zachód już na początku lat dwutysięcznych dostrzegł to, co dla Polaków było wówczas jasne - że Władimir Putin nie jest pragmatycznym, pokojowo nastawionym przywódcą i nie robił z nim interesów? Gdyby w 2008 roku poparł przystąpienie Ukrainy do NATO? Gdyby chociaż w 2014 roku wsparł militarnie Ukrainę - wtedy, kiedy traciła Krym na rzecz Rosji?

