"Sołedar i Bachmut w obwodzie donieckim pozostają pod kontrolą naszych sił zbrojnych" – powiadomił rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty. Dodał, że w Sołedarze toczą się obecnie zacięte walki. Tylko dziś doszło do 76 ostrzałów i 10 starć bojowych. Rosyjskie wojska mogą wysadzić tamę na zbiorniku Swatowskim w obwodzie ługańskim, by spowolnić ukraińskie ataki na tym kierunku - ostrzegł portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. W walkach pod Bachmutem, w obwodzie donieckim, ługański oddział Państwowej Służby Granicznej Ukrainy zlikwidował w sobotę co najmniej 18 najemników z Grupy Wagnera - podała Ukrainska Prawda. Ponad 20 wagnerowców zostało rannych. Najważniejsze wydarzenia związane z 318. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 07.01.2023 r.

19:23 W walkach pod Bachmutem, w obwodzie donieckim, ługański oddział Państwowej Służby Granicznej Ukrainy zlikwidował w sobotę co najmniej 18 najemników z Grupy Wagnera - podała Ukrainska Prawda, powołując się na źródła z pierwszej linii frontu na wschodzie kraju. Ponad 20 wagnerowców zostało rannych. 18:52 "Zapowiadane przez Niemcy, USA i Francję dostarczenie Ukrainie zachodnich wozów bojowych to przełom. Ale to nie wystarczy, bo Ukrainie do zwycięstwa nad Rosją i zakończenia wojny potrzebne są nowoczesne czołgi. Kolejne kraje sygnalizują chęć ich dostarczenia, a presja na Niemcy nadal rośnie" - ocenia portal dziennika "Welt". 18:42 "Świnie nie mają wiary i wrodzonego poczucia wdzięczności. Rozumieją tylko brutalną siłę i przeraźliwie domagają się żarcia od właścicieli" - napisał na Telegramie Dmitrij Miedwiediew. W ten sposób wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej skomentował odrzucenie przez Ukrainę zaproponowanego przez Władimira Putina "wprowadzenia zawieszenia broni na święta". Przeczytaj więcej na ten temat: Miedwiediew komentuje decyzję Ukrainy: Świnie nie mają wrodzonego poczucia wdzięczności 17:47 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret dotyczący wprowadzenia sankcji m.in. wobec znanych rosyjskich artystów. Wśród objętych restrykcjami są zdobywca Oscara, reżyser Nikita Michałkow oraz światowej sławy sopranistka Anna Netrebko. 17:26 Sołedar dzisiaj. Toczą się zaciekłe walki o kontrolę nad miastem. "Siły Zbrojne Ukrainy dzielnie bronią każdego metra miasta" - informuje NEXTA. 15:50 W podkijowskiej Buczy dzięki wsparciu ambasady Kazachstanu otwarto "jurtę niezłomności", która ma służyć między innymi jako ogrzewalnia podczas przerw w dostawie energii elektrycznej - poinformował portal Nasz Kyjiw. 14:30 Sołedar i Bachmut w obwodzie donieckim pozostają pod kontrolą naszych sił zbrojnych - zapewnił w rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty. Sołedar nie jest kontrolowany przez Federację Rosyjską - powiedział Czerewaty na antenie ukraińskiej telewizji. Zacytowała go agencja Ukrinform, która przypomniała, że wcześniej w "rosyjskich kanałach propagandowych pojawiły się informacje o zajęciu Sołedaru przez wroga". Obecnie, jak zaznaczył Czerewaty, toczą się tam zacięte walki - tylko w sobotę miało miejsce 76 ostrzałów i 10 starć bojowych.

14:10 Ukraińska armia odniesie ogromne korzyści z bojowych wozów piechoty Marder oraz systemu Patriot - ocenił w sobotę ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew. Dyplomata wyraził przekonanie, że po Marderach na Ukrainę będą mogły trafić także zachodnie czołgi typu Leopard. Jestem optymistą. Po prawie roku od rozpoczęcia tej wielkiej rosyjskiej inwazji wielu ludzi w Niemczech w końcu zrozumiało, że w tej wojnie chodzi o istnienie Ukrainy i o pokój w całej Europie - wyjaśnił Makiejew w rozmowie z tygodnikiem "Wirtschaftswoche". Bojowe wozy piechoty - takie jak Marder - są przeznaczone do bezpiecznego transportu małych grup żołnierzy na pole walki oraz zapewniania wsparcia na linii frontu. Z kolei czołgi mają dużą siłę ognia, są używane do walki z innymi czołgami lub pozostałymi celami wrog 11:53 Rosyjskie wojska mogą wysadzić tamę na zbiorniku Swatowskim w obwodzie ługańskim, by spowolnić ukraińskie ataki na tym kierunku - ostrzegł portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. Według serwisu do miejscowości Swatowe przybył oddział wojsk inżynieryjnych i saperów, którzy mają zbadać możliwość wysadzenia zapory. "W ten sposób przeciwnik chce spowolnić przesuwanie się sił zbrojnych Ukrainy na tym odcinku frontu. Okupanci planują przy tym oskarżyć o wysadzenie tamy stronę ukraińską" - napisano na łamach portalu. W ocenie Centrum Rosjanie mogą również wykorzystać wysadzenie tamy jako pretekst do deportacji ludności z okupowanego terenu. 11:41 Wczoraj w Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji zginęło trzech cywilów, a 14 osób zostało rannych - powiadomił na Telegramie wiceszef gabinetu prezydenta Kyryło Tymoszenko. Wojska agresora ostrzeliwały cele cywilne w siedmiu regionach kraju. 11:35 Rosyjskie władze pozyskują żołnierzy na wojnę z Ukrainą nie tylko poprzez mobilizację, ale także werbunek najemników za granicą; ważnym regionem dla Kremla stały się w tym względzie Bałkany - poinformował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Jedną z osób odpowiedzialnych za ten proceder jest obywatel Serbii Dejan Berić - zamieszkały obecnie w Rosji były najemnik, który walczył przeciwko ukraińskim wojskom w 2014 roku w Donbasie. Kolejny Serb werbujący mieszkańców państw bałkańskich to Żika Radojicić, walczący obecnie po stronie sił agresora podczas inwazji na Ukrainę - powiadomił serwis prowadzony przez władze w Kijowie. 10:59 Rosyjskie władze i media selektywnie reagują na dostawy broni z Zachodu dla Ukrainy, co oznacza, że oświadczenia i groźby Kremla służą kampaniom informacyjnym i nie odzwierciedlają istnienia "czerwonych linii" czy konkretnych obaw na Kremlu - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Think tank zwrócił uwagę, że kontrolowana przez Kreml przestrzeń informacyjna praktycznie nie zareagowała na ogłoszenie przez USA wartego 3,75 mld dol. nowego pakietu pomocy dla Ukrainy.

10:39 Wojna w Ukrainie trwa już ponad 10 miesięcy. To nie tylko dramat mieszkających tam ludzi, ale i ogromny problem dla środowiska - wszak do gleby, rzek i morza trafiają przeróżne pierwiastki, które będą długotrwałym źródłem zanieczyszczenia. O wpływie działań zbrojnych na środowisko mówił RMF FM prof. Jacek Bełdowski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Zobacz również: Wojna w Ukrainie katastrofą dla środowiska. "Skażenie będzie długofalowe" 10:38 W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie obrządku wschodniego, obchodzone 7 stycznia, najbardziej zaciekłe walki między ukraińskimi i rosyjskimi wojskami trwały w okolicach miasta Kreminna w obwodzie ługańskim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. "W ciągu ostatnich trzech tygodni walki wokół Kreminnej koncentrowały się na mocno zalesionym terenie na zachód od miasta. Ponieważ lasy iglaste nawet w zimie zapewniają pewną osłonę przed obserwacją z powietrza, obie strony mają najprawdopodobniej problemy z dokładnym dostosowaniem ognia artyleryjskiego. Jak to zwykle bywa w przypadku działań w lasach, walka w dużej mierze sprowadza się do starć piechoty, często na krótkim dystansie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej na Twitterze. 10:37 Polski rząd rozważa prośbę Ukrainy o wysłanie jej swoich czołgów leopard 2 - doniósł w piątek dziennik "Wall Street Journal", powołując się na szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Sławomira Dębskiego. Jego zdaniem dostawy zachodnich czołgów są tylko kwestią czasu. 09:16 Rosyjscy okupanci nielegalnie deportowali z obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy około 300 dzieci; administracja wroga ogłosiła, że te niepełnoletnie osoby są rzekomo "ciężko ranne" i dlatego muszą przejść leczenie w szpitalach w Moskwie - oznajmił lojalny wobec Kijowa szef władz Ługańszczyzny Serhij Hajdaj. "Trudno powiedzieć, jak wiele dzieci z naszego regionu wywieziono do innych części Rosji (poza Moskwą - PAP) pod pretekstem hospitalizacji. Jesienią zespoły rosyjskich medyków przeprowadzały badania lekarskie młodych chłopców i dziewcząt w prawie każdym mieście okupowanego obwodu ługańskiego. W niektórych miejscach nauczyciele w szkołach nawet pobierali od dzieci opłatę za możliwość przebadania" - napisał gubernator na Telegramie, sugerując, że lekarze z Rosji mieli na celu stworzyć pretekst do deportacji niepełnoletnich osób z Donbasu. "Przed nadejściem okupantów dzieci i ich rodzice nawet nie domyślali się, że (ktoś z nich) może znajdować się w stanie ciężkim (i wymagać leczenia)" - dodał w ironicznym komentarzu szef regionalnych władz. 07:52 Próbujemy nie myśleć o tym, co dzieje się na terenie Ukrainy i świętować tak jak rok temu - tak mówią naszemu reporterowi mieszkający w Polsce Ukraińcy. Dzisiaj prawosławne Boże Narodzenie. Sprawdzamy, jak tegoroczne święta spędzają ukraińscy uchodźcy, którzy w ostatnich miesiącach uciekli do Polski przed wojną. 06:55 Około 3 tys. pracowników Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, okupowanej przez wojska agresora, zostało zmuszonych do przyjęcia rosyjskich paszportów; w mieście Enerhodar na południu kraju, gdzie znajduje się siłownia jądrowa, wycofano z obiegu ukraińską hrywnę - poinformował rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ponadto w Enerhodarze wróg przejmuje coraz więcej lokali należących do mieszkańców, którzy opuścili miasto podczas okupacji - czytamy w porannym komunikacie sztabu opublikowanym na Facebooku. Zaporoska Elektrownia Atomowa to największa siłownia jądrowa w Europie. Na jej terenie stacjonują rosyjscy żołnierze z ciężkim sprzętem, znajdują się tam też pracownicy koncernu Rosatom. Obiekt jest okupowany przez siły agresora od początku marca ubiegłego roku. 06:26 Departament Stanu USA oświadczył, że ataki przeprowadzone przez rosyjskie wojska w piątek na wschodzie Ukrainie pokazały, iż zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta Rosji Władimira Putina na prawosławne Boże Narodzenie było "cynicznym" krokiem. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price powiedział, że już w czwartek określił ogłoszenie Putina o jednostronnym zawieszeniu broni jako "cyniczne", a piątkowe wydarzenia potwierdziły jego opinię. Uważam, że słuszność tej oceny została potwierdzona, biorąc pod uwagę to, czego byliśmy świadkami przez cały dzień - powiedział Price. 06:25 W wieczornym przemówieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi i wszystkim Amerykanom za nowy potężny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ogłoszono bardzo potężny pakiet amerykańskiego wsparcia obronnego dla naszego państwa. Po raz pierwszy otrzymamy pojazdy opancerzone Bradley - to jest dokładnie to, czego potrzeba. Nowe działa i pociski, nowe rakiety o wysokiej precyzji, nowe drony - to jest już aktualne i mocne - powiedział ukraiński prezydent. Teraz nasi żołnierze będą mieli jeszcze więcej pocisków, broni i systemów obronnych, co sprawi, że będziemy znacznie lepiej przygotowani na wszelkie eskalacyjne plany Rosji i te uderzenia, które zadaje państwo terrorystyczne - oświadczył prezydent Ukrainy. 06:24 Władze Wielkiej Brytanii chcą przyspieszyć dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych dokonywanych przez rosyjskie siły w czasie wojny na Ukrainie i wraz z Holandią zaprosiły na spotkanie w marcu, gdzie w Londynie ministrowie sprawiedliwości z całego świata mają dyskutować na temat wsparcia dla Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze. Brytyjski rząd poinformował, że celem spotkania "jest zwiększenie globalnego wsparcia finansowego i praktycznego oferowanego MTK oraz koordynacja działań mających na celu zapewnienie trybunałowi wszystkiego, czego potrzebuje do prowadzenia dochodzeń i ścigania osób odpowiedzialnych".

06:15 Zachód kontynuuje uzbrajanie Ukrainy - USA, Francja i Niemcy potwierdziły dostawę nowych pojazdów opancerzonych dla ukraińskiej armii. Ile sprzętu będzie, w czym pomoże on broniącej się armii i kiedy dotrze na Ukrainę - dostępne informacje zebrał portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). 06:12 Przedstawiciele ukraińskiego wojska są zdania, że jeśli ta " końcowa kampania' okaże się fiaskiem Kremla to "Putin się załamie".