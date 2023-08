09:11

Amerykańscy urzędnicy są coraz bardziej krytyczni wobec ukraińskiej strategii kontrofensywy i ponuro patrzą na jej szanse na sukces. Pogłębia to napięcia między Kijowem a Waszyngtonem w najbardziej kluczowym momencie od początku rosyjskiej inwazji - pisze brytyjski dziennik "Financial Times".⁩

09:03

Szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Dienis Puszylin poinformował, że jedną z ulic w Doniecku nazwano na cześć Darii Duginy, córki filozofa i jednego z ideologów Kremla Aleksandra Dugina. Kobieta rok temu zginęła w eksplozji samochodu osobowego w obwodzie moskiewskim.

Telegram

08:55

Dowódca Sił Powietrznych Ukrainy przyznał, że na początku rosyjskiej inwazji na pięć rosyjskich samolotów bojowych przypadał jeden ukraiński. Mykoła Ołeszczuk w rozmowie z ukraińskimi mediami wspomniał pierwsze godziny pełnoskalowej wojny.

08:47

124 cudzoziemców próbowało w sobotę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski; byli to m.in. obywatele Etiopii, Somalii i Indii - podała straż graniczna w raporcie z minionej doby. Znowu odnotowano próby przeprawy migrantów przez graniczne rzeki.

08:35

Gubernator rosyjskiego obwodu rostowskiego Wasilij Gołubiew poinformował o "próbie ataku terrorystycznego przy użyciu dronów-kamikadze". Według niego, drony zostały strącone za pomocą systemów walki elektronicznej.

"Dwa drony spadły na teren jednostki wojskowej w Kamieńsku Szachtyńskim, kolejny kilometr na północ od Nowoszachtyńska. Nie ma ani ofiar, ani szkód" - dodał we wpisie na Telegramie.

08:28

W sobotę z Ukrainy do Polski przyjechało 34,2 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 36,7 tys. osób - podała straż graniczna.

Od 24 lutego ub. roku, czyli pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 14,779 mln wjazdów do Polski i 13,034 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:20

Władimir Putin w sobotę udał się do Rostowa nad Donem na południu Rosji, by przedstawić siebie jako takiego, który kontroluje swój reżim i armię - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Prezydent Rosji w Rostowie nad Donem spotkał się w sztabie Południowego Okręgu Wojskowego m.in. z szefem sztabu rosyjskiej armii gen. Walerijem Gierasimowem i wysokiej rangi przedstawicielami armii.

Jak zaznacza ISW, najprawdopodobniej była to pierwsza wizyta rosyjskiego przywódcy w tym mieście, od kiedy w dniach 23-24 czerwca kontrolę nad sztabem Południowego Okręgu Wojskowego przejęła Grupa Wagnera podczas buntu Jewgienija Prigożyna.

ISW podkreśla, że Władimir Putin rzadko odwiedza miejsca związane z wojną w Ukrainie. Analitycy przypominają, że w kwietniu był na okupowanym terytorium ukraińskiego obwodu chersońskiego i ługańskiego, a w marcu w Mariupolu.

Według ISW, składając wizytę w sztabie w Rostowie nad Donem, prezydent Rosji chciał pokazać, że popiera Walerija Gierasimowa i jego dowódców pomimo tego, że nie udało się im powstrzymać buntu przywódcy wagnerowców ani osiągnąć na wojnie celów wyznaczonych przez Kreml.

08:12

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę tamtejsze firmy wojskowe objęte zachodnimi sankcjami otrzymały dziesiątki tysięcy dostaw z Chin - pisze brytyjski dziennik "The Telegraph".

Z artykułu wynika, że Chińczycy dostarczyli do Rosji m.in. tysiąc dronów, celowniki optyczne, części do samolotów oraz stopy tytanu wykorzystywane do produkcji broni. To wszystko trafiło m.in. do firm Rostec i Tupolew, ale też do organów ścigania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

Gazeta zauważa, że do końca 2023 roku wymiana handlowa między Rosją a Chinami przekroczy 200 mld dolarów.

08:04

Szef administracji wojskowej obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak poinformował, że w sobotę wieczorem wojsko rosyjskie zaatakowało Nikopol ciężką artylerią. W ataku ranna została 74-letnia kobieta, która z raną odłamkową trafiła do szpitala. Uszkodzonych zostało pięć budynków mieszkalnych, cztery budynki gospodarcze i dwie linie energetyczne.

Telegram

07:57

W obwodzie zaporoskim w ciągu minionej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 80 ataków artyleryjskich i powietrznych, których celem były 24 miejscowości - poinformowała obwodowa administracja wojskowa. W mieście Orichiw ranny został 56-letni mężczyzna. Zniszczonych zostało łącznie dziewięć obiektów infrastruktury, budynków mieszkalnych i maszyn rolniczych.

Telegram

07:50

Gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował, że ok. godz. 7:00 czasu lokalnego (godz. 6:00 czasu w Polsce) wojska rosyjskie ostrzelały Kupiańsk. W efekcie ciężko ranny został ok. 40-letni mężczyzna.

07:42

Ukraiński resort obrony opublikował nagranie z ostrzeliwania rosyjskich pozycji w rejonie Staromłyniwki w obwodzie donieckim przy pomocy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.